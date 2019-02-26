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 С начала суток враг открывал огонь восемь раз, ранены трое бойцов ВСУ, - пресс-центр ООС

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) остается под контролем украинских военных.

С начала текущих суток противник 8 раз обстрелял позиции наших войск, из них 5 раз - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

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Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял из с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов опорные пункты ВСУ вблизи Верхнеторецкого, а также из минометов калибра 120 мм - вблизи Лебединского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды открывали огонь из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия в районе Новолуганского, дважды - из минометов калибра 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Попасной, из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе хутора Вольного.

"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Подразделения, которые обстреливал противник, дали ответ адекватным огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - отмечается в сообщении.

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С начала суток враг открывал огонь восемь раз, ранены трое бойцов ВСУ, - пресс-центр ООС 01

Напомним, 25 февраля российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник трижды применил 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, потратив 85 снарядов и мин. В результате один украинский воин погиб, еще один получил ранения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113870
 
 
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Пусть лучше,как у котов,по 9 жизней будет.И возраждаются,как птица Феникс!Хлопчики выздоравливайте поскорее!Слава Украине!Смерть ворогам!
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Пораненим воїнам одужання.

Козлорожій нечисті - люту смерть

Слава Нації!
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а можно в ответку один ольховый кол заслать? Пора бы уже.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток враг открывал огонь восемь раз, ранены трое бойцов ВСУ, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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