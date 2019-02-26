 С начала суток враг открывал огонь восемь раз, ранены трое бойцов ВСУ, - пресс-центр ООС

С начала текущих суток противник 8 раз обстрелял позиции наших войск, из них 5 раз - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

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Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял из с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов опорные пункты ВСУ вблизи Верхнеторецкого, а также из минометов калибра 120 мм - вблизи Лебединского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды открывали огонь из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия в районе Новолуганского, дважды - из минометов калибра 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Попасной, из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе хутора Вольного.

"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Подразделения, которые обстреливал противник, дали ответ адекватным огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - отмечается в сообщении.

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Напомним, 25 февраля российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник трижды применил 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, потратив 85 снарядов и мин. В результате один украинский воин погиб, еще один получил ранения.

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