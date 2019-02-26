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Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины
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 По официальной информации Нацполиции мой процессуальный статус не определен, - Березенко про обвинения в подкупе избирателей

Заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Березенко заявляет, что согласно информации Национальной полиции его процессуальный статус в уголовном производстве о нарушениях на выборах не определен.

"Официально сегодня Национальная полиция подтвердила, что меня нарушителем или организатором каких-то тайных черных схем назвал только один человек – Юлия Владимировна Тимошенко (лидер партии ВО "Батькивщина", кандидат в президенты Украины – ИФ), которая является прямым конкурентом президента Петра Порошенко на выборах президента Украины весной 2019 года", - заявил он журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Замглавы фракции БПП продемонстрировал копию ответа Нацполиции на соответствующее обращение главы фракции "Блок Петра Порошенко" Артура Герасимова.

В документе отмечается, что Нацполиция проверяет сведения, указанные в обращении лидера партии "Батькивщина" Ю.Тимошенко, по обращению которой были внесены сведения в ЕРДР относительно возможного подкупа избирателей, предусмотренного частью 2 статьи 160 Уголовного кодекса Украины.

В ответе Нацполиции также указано, что "процессуальный статус народного депутата Украины Березенко С.И. в указанном уголовном производстве не определен".

"Для нас как для фракции было принципиально, чтобы полиция дала официальный вывод, что мой процессуальный статус…не определен в принципе. То есть все, что говорится в тех материалах, – это личные оценочные суждения лидера партии "Батькивщина" Юлии Владимировны Тимошенко", - заявил С.Березенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков - Березенко: Не надо переживать из-за того, что ты - фигурант производства. Проверка установит факты. Если ты честный человек, тебе нечего бояться

Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что народный депутат, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах по выборам.

Сам Березенко отверг обвинения в организации подкупа избирателей, выдвинутые Аваковым в интервью.

Источник: https://censor.net.ua/n3113868
 
   
 Топ комментарии
 
Скоро будет определён твой статус... На зоне
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Твой статус давно определён,вор,лжец и коррупционер.
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Я б тебе определил, сирожа) Ох, как бы ты у меня вмыть вызначывся з статусом По официальной информации Нацполиции мой процессуальный статус не определен, - Березенко про обвинения в подкупе избирателей - Цензор.НЕТ 6075
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Вот клоун - у тебя же депутатский иммунитет от уголовного преследования
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человек бомж и без статуса - не статусные мы По официальной информации Нацполиции мой процессуальный статус не определен, - Березенко про обвинения в подкупе избирателей - Цензор.НЕТ 5920
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РАНЬШЕ СЯДЕШЬ, РАНЬШЕ ВЫЙДЕШЬ! НА СВОБОДУ С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ!
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Скоро будет определён твой статус... На зоне
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главное что по не официальной ты козлина ...
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Твой статус давно определён,вор,лжец и коррупционер.
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Кем определён ссылку дай.Или опять кавно на вентилятор балабол?
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Всего-то надо политическая воля создать комиссию в ВР и сделать подання на снятие неприкосновенности, проголосовать за, а после Березенко как обычный гражданин получит свой статус в рамках закона.
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Для украинцев был бы приемлем всего один .Чтобы присел тот,кто из них врёт.Это честно и справедливо.
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То для українців, а тролякам на "цензорі" все одно.
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Я б тебе определил, сирожа) Ох, как бы ты у меня вмыть вызначывся з статусом По официальной информации Нацполиции мой процессуальный статус не определен, - Березенко про обвинения в подкупе избирателей - Цензор.НЕТ 6075
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Народ определил ваш статус уже давно - воры казнокрады , вместе с главным вором страны - Порошенко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо официальной информации Нацполиции мой процессуальный статус не определен, - Березенко про обвинения в подкупе избирателей
 
 
 
 
 
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