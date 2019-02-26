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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (10853) экология (1069) вода (234)

 При Кабмине нужно создать Национальный водный совет Украины, - директор Института водных проблем Ромащенко

При Кабинете министров Украины необходимо создать Национальный водный совет. Это должен быть отраслевой орган в непосредственном подчинении Кабинету министров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции о состояния водных ресурсов Украины заявил профессор, директор Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Ромащенко.

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По его мнению, такой совет должен формировать основные законодательные инициативы и принципы реализации водной политики.

"Минэкологии отвечает за свою часть, Агентство водных ресурсов – за свою. Но такой государственный орган управления на уровне государства должен быть создан, как в ряде европейских стран. Европейская водная директива предусматривает формирование такого органа. Потому что сегодня в Украине нет органа, который отвечал бы и за формирование, и за реализацию водной политики", - сказал Ромащенко.

По его образцу должны быть созданы бассейновые советы, отвечающие за реализацию водной политики на территории бассейна конкретной реки.

По словам порфессора, создание таких органов поможет целенаправлено координировать проблему по решению всех водных поблем Украины, в частнсоти - загрязнение и цветение рек.

Источник: https://censor.net.ua/n3113867
 
   
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Шо,детки подросли,а кресел в теплых кабинетах на всех не хватает?
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Что, ещё не все родичи пристроены? А может просто иметь совесть и выполнять законы
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Агга, річки та озера, берега належать народу??! Хер до них підійдеш- влада загарбала все...
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институт "водных проблем"... та шо там! Надо было министерство не меньше...
Можно еще горных, небесных, озерных, лесных, морских, морозных... непочатый край рехформ!
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