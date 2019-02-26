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 В Одессе суд над мэром Трухановым по делу "Краяна" допросил 8 свидетелей, - САП

26 февраля в Малиновском районном суде Одессы продолжилось судебное разбирательство по делу в отношении городского головы Геннадия Труханова и других лиц, обвиняемых в завладении 185 млн грн средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Во время судебного заседания были допрошены 8 свидетелей, заявленных стороной обвинения", - говорится в сообщении.

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Следующее заседание, на котором продолжится допрос свидетелей, назначено на 10:40 27 февраля 2019 г.

Напомним, 13 февраля 2018 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру Геннадию Труханову, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского голову Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры "Девелопмент Элит", которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Уже 15 февраля Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.

Источник: https://censor.net.ua/n3113865
 
 
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