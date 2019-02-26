 В школьную программу по истории Украины для 11 классов включили изучение создания ПЦУ и получения Томоса, - Минобразования

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.
"Уже в конце этого учебного года 11-классники будут изучать историю создания Православной церкви Украины и предоставления Томоса об автокефалии". Об этом говорится в письме Министерства образования и науки, где содержатся информационные материалы для учителей по освещению этого вопроса для старшеклассников, который был направлен на школы и управления образования", - говорится в тексте
Отмечается, что в учебниках по истории эта тема появится со следующего учебного года, поскольку в 2019 году планируется печать новых книг для 11-х классов.
Кроме того, эта тема будет внесена в программу внешнего независимого оценивания (ВНО) по истории Украины, но сдавать тестирование по ней будут не ранее 2021 года.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
А ЮВТ - это уникальная личность - это редкость в истории, она только кажется обычной через телесную осязаемость.
Лещенко:
ЯЗЫКОВОЙ ВОПРОС ДЛЯ СПАСЕНИЯ ПОРОШЕНКО
Политикум трясет после расследования, которое провели журналисты Bihus.Info, о коррупции ближайшего окружения Петра Порошенко.
👉 Часть фракций требуют начать процедуру импичмента в отношении Порошенко и создать следственную комиссию в Раде (я стал соавтором обоих постановлениий).
...
👉 По моей информации, в ближайшее время Порошенко начнет проталкивать закон о языках во втором чтении. Языковой вопрос - это традиционно "универсальная таблетка" от всех проблем. Тема вызывает грандиозные ссоры по всей стране. В общих криках должна потухнуть тема воровства на армии и представить Порошенко главным патриотом Украины.
Поэтому следите за руками президента - уже скоро весь фокус внимания он попробует переключить на тему языка.
Это не надо отражать или единственный способ - пойти войском на Москву?
"универсальной таблетке" от проблем с рейтингом, закону о языке - быть!
Очевидно, що "новоє ліцо" шукає можливість залишитись у "злочинній владі", але з набутим шлейфом це проблематично.
БПП підступно не вигнав з фракції, отже "жертвою режима" стати не вийшло, а самому відмовитись від мандату слабО, зберегти політичний вплив за допомогою НАБУ не вдалося - тому "Сєрьоня" і затіяв загравання на всі сторони.
Розпочався цей балет з походів на всякі нехороші телеканали з тезами "Майдан програв", "нічегонємєняєтся", "всі корупціонери, один я купив квартиру за 7,5 мільйонів чесно".
Проте ніша там забита іншим непотрібом, схоже, від його послуг відмовилися, для вати вже є куміри в окулярах, Мураєв та Вілкул.
Робота на Гриценка - скоріше, жест відчаю, тимчасова підроботка до часу, коли той програє президентські вибори і буде балансувати на межі попадання до ВР.
Саме тому наш герой зробив хорошу антикорупційну міну і висловив бажання "перетягнути Зєлєнського на свою сторону". Насправді в Лєщєнка немає ніякої "сторони", це він так завуальовано проситься до "команди Зє", натякаючи на свій різновекторний досвід і пропонуючи "намалювати" щось дивовижне на хриплому шоу-мені, щоб знову обратися в Раду.
Думаю, його улесливі слова про "Зєлєнського впливового політика" почують і розпочнуть консультації. Там народ невимогливий, можуть і бувшого у використанні головного "розслідувача-антикорупціонера" якось прімєніть, тим більше цінник на ньому став явно скромнішим.
А поки можна і позніматися на дивному відео про якесь "дійзнами", де Лєщєнко разом зі все більше схожим на Лєніна Найємом та ще одною "квартирооптимісткою" Заліщук зізнаються, як негідники навчилися "імітувати реформи", "імітувати патріотизм", "імітувати людяність".
Цікаво, про кого це вони?
Прошлое - это множество всех хронологически предшествующих данному моменту событий.
Здесь нет определения откуда начать отсчитывать прошлое...
И К КОРЫТУ БЫТЬ ПОБЛИЖЕ,
ЛИЖУТ СПИНУ, ЛИЖУТ НИЖЕ,
БОЛЬШЕ НЕЧЕГО ЛИЗАТЬ!!!
Я завжди вірив в Себе і останній набій...
😁
ашипку сделали. надо было не в 11м! юношеский максимализм уже более менее критичен и не так восприимчив к "потустороннему" как нежная децкая душа. надо делать реформу школы. снова вводить после детсада "народную четырёхлетнюю школу", по типу ЦПШ. дьяка туда и панеслась ))