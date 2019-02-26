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 В школьную программу по истории Украины для 11 классов включили изучение создания ПЦУ и получения Томоса, - Минобразования

Министерство образования и науки Украины включило в программу для 11 классов по истории Украины тему по созданию Православной церкви Украины (ПЦУ) и предоставлению Томоса об автокефалии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования. 

"Уже в конце этого учебного года 11-классники будут изучать историю создания Православной церкви Украины и предоставления Томоса об автокефалии". Об этом говорится в письме Министерства образования и науки, где содержатся информационные материалы для учителей по освещению этого вопроса для старшеклассников, который был направлен на школы и управления образования", - говорится в тексте

Отмечается, что в учебниках по истории эта тема появится со следующего учебного года, поскольку в 2019 году планируется печать новых книг для 11-х классов.

Кроме того, эта тема будет внесена в программу внешнего независимого оценивания (ВНО) по истории Украины, но сдавать тестирование по ней будут не ранее 2021 года.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3113863
 
   
 Топ комментарии
 
Давайте ещё этой х2рнёй детям головы забивать. Более полезного ничего ж не нашлось. В школьную программу по истории Украины для 11 классов включили изучение создания ПЦУ и получения Томоса, - Минобразования - Цензор.НЕТ 4778
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Самое время и про язык вспомнить, ибо "армія, мова, віра"(с)...

Лещенко:

ЯЗЫКОВОЙ ВОПРОС ДЛЯ СПАСЕНИЯ ПОРОШЕНКО
Политикум трясет после расследования, которое провели журналисты Bihus.Info, о коррупции ближайшего окружения Петра Порошенко.
👉 Часть фракций требуют начать процедуру импичмента в отношении Порошенко и создать следственную комиссию в Раде (я стал соавтором обоих постановлениий).
...
👉 По моей информации, в ближайшее время Порошенко начнет проталкивать закон о языках во втором чтении. Языковой вопрос - это традиционно "универсальная таблетка" от всех проблем. Тема вызывает грандиозные ссоры по всей стране. В общих криках должна потухнуть тема воровства на армии и представить Порошенко главным патриотом Украины.
Поэтому следите за руками президента - уже скоро весь фокус внимания он попробует переключить на тему языка.
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А чего смеяться.Разъяснить и лбъяснить ,что лаптеногая россия антихристов рпцшных самозванцы-полезно даже.Все должны знать правду,которую они извращают и вдалбливают в головы, совершенно не стесняясь даже.
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Кто ваш кандидат хоть не постесняетесь назвать?
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Не трудно определить - он лайки ставит всем, чтобы не сильно вникали в то - что он здесь пропагандирует...
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Щиколадные, хреново арбайтен! Бигом курить новую методичку!
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Да они никогда не отвечают.Вопрос-тупик для троллятины.За Пороха не стесняются.Ну хотя бы Руслана Кошулинского называли, для отмазки-уже бы уважение было к ним.
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кошулинский - не скрепно. Он тоже будет по два раба давать, и факельные шествия организовывать..
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Ага, ага и Пеця - такой молодой, и юная луценчиха - яга впереди!
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Нет, как ни крутите - Юлия Тимошенко - лучший вариант в такой кризисный момент, так как она - единственный государственный деятель мирового масштаба. И следующей ЮВТ ещё долго не будет, если будет вообще. Как не было потом Маннергейма у Финляндии, но была "финляндизация", нет у Турции Аттатюрка, но есть сейчас сползание в исламизм худшего вида. Грузия долго не будет иметь своего Саакашвили - не заслужили, как чехи своего Гавела. Есть спекулятивный вброс: "Не затем стоял Майдан, чтобы Юля прорвалась к власти" , и сторонники ЮВТ стыдливо повторяют: "не затем...". Нет - именно затем: так как иной вариант - через политические глупости придётся снова воевать и снова терять завоёванное. "Комбаты" - это вперемешку Махно и Григорьев (если кто знает - полевые командиры гражданской войны).
А ЮВТ - это уникальная личность - это редкость в истории, она только кажется обычной через телесную осязаемость.
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мабуть у тебе дома у кутка ії ікона з лампадками висить))
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Каждому адепту до победы на выборах она гарантирует снижение тарифа на газ в восемь раз, снижение вдвое тормозного пути на летней резине зиммой, комплект тормозов Brembo, и в подарок именной набор метринча. Готовь кравчучку.
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Во-во, тебе бы только пожрать и ничего духовного .
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Самое время и про язык вспомнить, ибо "армія, мова, віра"(с)...

Лещенко:

ЯЗЫКОВОЙ ВОПРОС ДЛЯ СПАСЕНИЯ ПОРОШЕНКО
Политикум трясет после расследования, которое провели журналисты Bihus.Info, о коррупции ближайшего окружения Петра Порошенко.
👉 Часть фракций требуют начать процедуру импичмента в отношении Порошенко и создать следственную комиссию в Раде (я стал соавтором обоих постановлениий).
...
👉 По моей информации, в ближайшее время Порошенко начнет проталкивать закон о языках во втором чтении. Языковой вопрос - это традиционно "универсальная таблетка" от всех проблем. Тема вызывает грандиозные ссоры по всей стране. В общих криках должна потухнуть тема воровства на армии и представить Порошенко главным патриотом Украины.
Поэтому следите за руками президента - уже скоро весь фокус внимания он попробует переключить на тему языка.
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"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" (Муравьёв-Вешатель)

Это не надо отражать или единственный способ - пойти войском на Москву?
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Мининформполитики, в лице своих сотрудников, инсайд Лещенко - подтверждает В школьную программу по истории Украины для 11 классов включили изучение создания ПЦУ и получения Томоса, - Минобразования - Цензор.НЕТ 9322

"универсальной таблетке" от проблем с рейтингом, закону о языке - быть!
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Может тебе объяснить, если ты не понимаешь - как паРаша оккупирует территории?
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Лещенко ) Это тот,который с дипломатом компромата на всех бегал по студиям ,всех посадить грозился,а как в кресло депутата попал, то в нем оказались деньги кацапского сбербанка на новую шикарную квартиру??? Опять вылез под выборы ...
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Лєщєнко почав робити несміливі реверанси в бік Зєлєнського в перервах між зйомками кліпів з різними найемами та брифінгами у Гриценка, цікаво зрозуміти, що задумав цей многостаночнік.
Очевидно, що "новоє ліцо" шукає можливість залишитись у "злочинній владі", але з набутим шлейфом це проблематично.
БПП підступно не вигнав з фракції, отже "жертвою режима" стати не вийшло, а самому відмовитись від мандату слабО, зберегти політичний вплив за допомогою НАБУ не вдалося - тому "Сєрьоня" і затіяв загравання на всі сторони.

Розпочався цей балет з походів на всякі нехороші телеканали з тезами "Майдан програв", "нічегонємєняєтся", "всі корупціонери, один я купив квартиру за 7,5 мільйонів чесно".
Проте ніша там забита іншим непотрібом, схоже, від його послуг відмовилися, для вати вже є куміри в окулярах, Мураєв та Вілкул.
Робота на Гриценка - скоріше, жест відчаю, тимчасова підроботка до часу, коли той програє президентські вибори і буде балансувати на межі попадання до ВР.
У шкільну програму з історії України для 11 класів включили вивчення створення ПЦУ й отримання Томосу, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 9371Саме тому наш герой зробив хорошу антикорупційну міну і висловив бажання "перетягнути Зєлєнського на свою сторону". Насправді в Лєщєнка немає ніякої "сторони", це він так завуальовано проситься до "команди Зє", натякаючи на свій різновекторний досвід і пропонуючи "намалювати" щось дивовижне на хриплому шоу-мені, щоб знову обратися в Раду.
Думаю, його улесливі слова про "Зєлєнського впливового політика" почують і розпочнуть консультації. Там народ невимогливий, можуть і бувшого у використанні головного "розслідувача-антикорупціонера" якось прімєніть, тим більше цінник на ньому став явно скромнішим.
А поки можна і позніматися на дивному відео про якесь "дійзнами", де Лєщєнко разом зі все більше схожим на Лєніна Найємом та ще одною "квартирооптимісткою" Заліщук зізнаються, як негідники навчилися "імітувати реформи", "імітувати патріотизм", "імітувати людяність".
Цікаво, про кого це вони?
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Еще тему введите как назначить генпрокурора без юр.образования. ну а так тема правильная
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kolxoz, "...как назначить генпрокурора без юр.образования". Генеральний прокурор - фігура політична, здійснює загальне керівництво. Юридичної освіти може не мати. Власне прокурорською роботою займаються фахові юристи.
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Ага... майже слова леніна про кухарку... не находите?
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Ты с видно шо юрист и пару уголовных дел в ауд отправил. Расскажи мне исключительно полномочия генпрокурора в уголовном процессе? А, вот откуда вы лезите. Какие нах загальные, хотя и такие тоже есть и их большинство, но представление в вр на депутатов к привлечению к уголовной ответственности кто подписывает?
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Давайте ещё этой х2рнёй детям головы забивать. Более полезного ничего ж не нашлось. В школьную программу по истории Украины для 11 классов включили изучение создания ПЦУ и получения Томоса, - Минобразования - Цензор.НЕТ 4778
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ну почему? историю стрельбы пашинским по Вячеславу Химикусу , обещали внести в учебник по криминалистике, как пример самообороны... вот...
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Историю знать надо, но это должно быть на любителей.
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Необходимо знать обо всех инструментах оккупации паРашей, всем, всегда вспоминая слова Муравьёва-Вешателя...
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Когда же мы поймем, что истрию пишут потомки, а не госчиновники. Только следующее поколение может оценить нашу деятельность.
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Школьники уже сейчас должны знать - цель Томоса.
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Мой комментарий после публикации уже будет историей, а не настоящим или будущим.
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...есть формальное опоределение НАУКИ истории. В Польше напрмер детям не прпадают то, что было после Второй мирвой, как историю.
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Исто́рия (др.-греч. ἱστορία[⇨]) - область знаний, а также гуманитарная наука, занимающаяся изучением человека (его деятельности, состояния, мировоззрения, социальных связей, организаций и так далее) в прошлом.

Прошлое - это множество всех хронологически предшествующих данному моменту событий.

Здесь нет определения откуда начать отсчитывать прошлое...
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есть общепринятая практика, что считать историческим прошлым. Вчерашние события не подходят. Большое видно на расстоянии.
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"Историческое прошлое" уже звучит как термин...
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...совершенно верно, это научный термин конкретной науки. В СССР был тремин "Новейшая история" что абсолютно глупо по смыслу и по содержанию.
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Я бы сказал так. Историчесим прошлвм можно назвать события, которые КОРЕННЫМ образоам изменили дальнейшую жизнь человека. Такие события можно определить только в следующих поколениях, потому что нынешнее не знает его влияние на будущее.
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чтобы оценить то, что вы напишете сейчас, нужно определенное время.
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А он, кроме порохоботной ерунды, ничего не пишет. Это можно определить, даже, не читая.
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это не наука история, а что то другое. В СССР это называли политинфомация.
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И какая же это цель? Типа пцу и до порошенко сделать не могли, или типа не было автокефалии и упц кп не было. Вы лучше бы изучили вопрос религии, а потом начните рассуждать для чего так быстро продвинули этот Томос. Хотя без шумихи это можно было сделать еще в 1991
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"Хотя без шумихи это можно было сделать еще в 1991".Де ж Ви були тоді, у 1991, і чому не зробили, якщо знали, як? Потім усі розумні, особливо коли дивляться десь збоку.Євреї кажуть: "Нехай би я завжди був такий розумний, як моя дружина потім". Не пізнали себе у цьому прислів'ї?
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"...истрию пишут потомки, а не госчиновники". Історія має бути написана на підставі документів, а не пліток. Нащадки мають знати факти, ане їх інтертрепацію зацікавленими зайдами.
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ну, давайте еще историю кондитерской фабрики им.Карла Маркса туда же, невзначай )
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Одержання автокефалії ПЦУ - історична подія як для віруючих,так і для атеїстів. І, дозвольте Вамзауважити, атеїст лишаєтьсяатеїстом, поки не опиниться у якійсь критичній ситуації, коли від нього залежить не все, або й зовсім нічого. Тоді кожен, хоч і не вірує, каже, хоча б в душі: "Господи, допоможи". У часи бездержавності, саме церква була душею українців. Може, тому в Україні віруючих більше, ніж у Росії.
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"Господи, допоможи"- це звернення до самого Бога, а не до церковнослужителя... різницю відчуваєте?
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ЧТОБЫ ВЕРНОСТЬ ДОКАЗАТЬ
И К КОРЫТУ БЫТЬ ПОБЛИЖЕ,
ЛИЖУТ СПИНУ, ЛИЖУТ НИЖЕ,
БОЛЬШЕ НЕЧЕГО ЛИЗАТЬ!!!
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Baks13 Церква, загалом - релігія, потрібна тим, хто почуває себе слабким перед життям. А таких у кожному суспільстві, згідно з законом нормального розподілу Гауса, від 70 до 90%. То ж варто мати церкву свою, а не від чужого дяді.
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Згоден!!
Я завжди вірив в Себе і останній набій...
😁
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церква вже давним давно втратила, свою початкову функцію психологічної допомоги тим, хто почуває себе слабким перед життям (якщо й взагалі коли небудь вона її виконувала). вона специфічна бізнесова структура, паразитуюча на генетичному страху людини перед невідомим. а останні 100 років наукового розвитку психології, дали змогу вивчити псюхе людини краще, чим це зробила релігія за всі попередні тисячоліття. й на сьогодні релігія займає тільки друге місце в плані керування психологією людини та поведінкою натовпу. тому вона і йде на співпрацю з державою та психологами різних напрямків, що обслуговують владу. вони в співпраці, заразом медіа, що окучує псюхе з основного боку, а церква з допоміжного. матстатистика втратила коректність, тому що йде обробка підсвідомості, й ніякими розподілами й коефіцієнтами кореляції це вже не пояснити.
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)))))))))))))))))
ашипку сделали. надо было не в 11м! юношеский максимализм уже более менее критичен и не так восприимчив к "потустороннему" как нежная децкая душа. надо делать реформу школы. снова вводить после детсада "народную четырёхлетнюю школу", по типу ЦПШ. дьяка туда и панеслась ))
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В другое время сказал бы, что это глупость. Но сейчас когда война с московией идет на всех фронтах, от реальных боев на востоке до европейских институций и в и-нете, в этом есть смысл. Если пропаганда рашистов утверждает, что украинская церковь не такая и неправильная, наверное все таки правильно дать выпускникам школ знание азов истории Украины и украинской церкви. Я ЗА!
У шкільну програму з історії України для 11 класів включили вивчення створення ПЦУ й отримання Томосу, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 4869
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след-в-след за россией все повторяем
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Ви трохи сплутали зміст і послідовність дій. Будьте уважніші.
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Спору нет - это важные события в истории Украины
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На темі Томоса , проявляються всі прокацапськкі троляки. Бо тільки справжні українці розуміють важливіть Томоса , як і мови , рідної землі України.
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А как шоколадный вор наживается на войне включат в учебники?
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До Бога людина повинна прийти самостійно і свідомо. Політика тут ні до чого. Зробили самостійну Українську церкву це добре. А далі зупиніться. Дайте людям самим розібратись. Люди розумні, їм не потрібно втлумачувати. На те вони й люди.
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Який Бог, яка людина?! У шкільну програму з історії України для 11 класів включили вивчення створення ПЦУ й отримання Томосу, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 2788 Фуйло з кірілкой вже натякнули, як людям самим розібратися... з їхньою допомогою У шкільну програму з історії України для 11 класів включили вивчення створення ПЦУ й отримання Томосу, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 9780 !
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Гарна ідея - діти повинні знати чому Масковія то Брехляндія де самопроголошений патріарх помазав на трон самопроголошеного царя )))
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Фу! Про шо це тут йдецця?! У шкільну програму з історії України для 11 класів включили вивчення створення ПЦУ й отримання Томосу, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 457 Кацабам - на віхід! Фсосалі, лаптєногіє?! У шкільну програму з історії України для 11 класів включили вивчення створення ПЦУ й отримання Томосу, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 4078
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"памаранчеву революцію" також колись включали. У шкільну програму з історії України для 11 класів включили вивчення створення ПЦУ й отримання Томосу, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 8834
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ школьную программу по истории Украины для 11 классов включили изучение создания ПЦУ и получения Томоса, - Минобразования
 
 
 
 
 
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