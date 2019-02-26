 "Банду геть!", - в Мариуполе активисты устроили протест на сессии городского совета из-за подорожания проезда

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Пришедшие назвались активистами общественной организации "Народный контроль в общественном транспорте Мариуполя" и обвинили мэра Вадима Бойченко и депутатов городского совета в непрозрачности принятия решений.
По их словам, местная власть не предоставила достаточного обоснования для поднятия цены на проезд. Общественники требовали показать данные о количестве перевозимых пассажиров и отчет о прибыли частных перевозчиков, исходя из которых городские чиновники подняли стоимость.
"На прошлой неделе мы приходили на заседание исполкома, где принималось решение о подорожании. Мы потребовали показать нам расчеты, исходя из которых поднимут проезд. Однако департамент транспорта не предоставил нам никаких цифр, лишь показал какие-то презентации, непонятные графики и сказали, что без подорожания проезда не обойтись", - рассказала одна из активисток Наталья.
В свою очередь, городская власть объяснила повышение тарифа "экономической необходимостью". Начальник Департамента транспорта и связи Василий Клат заявил, что если не поднять цену в маршрутках, перевозчики могут отказаться работать.
В зале, где проходила сессия городского совета, активисты держали плакаты "Банду геть", "Ганьба", "Требуем монетизации льгот". Возникло несколько словесных перепалок с мэром Мариуполя Бойченко, который назвал акцию политической, а возмущенных горожан "популистами".
"Я готов нести ответственность за свои решения и делаю все для того, чтобы у города было будущее", - заявил мэр.
Протестующие сообщили, что если власть не пойдет им навстречу и цена на проезд не будет пересмотрена, они по примеру Харькова будут обращаться в суд для отмены нового тарифа. По этому поводу они уже ведут переговоры с харьковскими активистами.
Отметим, сейчас стоимость проезда в Мариуполе составляет 5 и 6 грн в коммунальном транспорте и 6 грн в маршрутных такси.
Порошенко опустил граждан на уровень животных.
Я про другое. Я про людей, которые забывают, что государство начинается с них.
иждивенец ?
И кто Вас уполномочил от лица народа Украины говорить?
шо-то с фронта никто не ноет,
тока вы, запоребриковые, рыдаете за угнетение )))
Не скрепно протестовать против ценностей европейского мира.
В Эстонии проезд бесплатный во всем общественном транспорте. Удивись и сядь на бутылку, кацапчик!
В Европе царит дороговизна, вот и сюда любители ЕС лепят евроценности.
Да и на картинке бесплатный проезд только для местных жителей, а остальные жители у них второго сорта, еврорабы.
через границу не пускают ?