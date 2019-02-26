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Все про:Мариуполь (3612) тарифы (1573)

 "Банду геть!", - в Мариуполе активисты устроили протест на сессии городского совета из-за подорожания проезда

Сегодня в Мариуполе Донецкой области около 30 местных жителей пришли на пикет сессии городского совета из-за повышения цены на проезд в коммунальном транспорте и маршрутных такси до 8 и 9 грн соответственно

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Пришедшие назвались активистами общественной организации "Народный контроль в общественном транспорте Мариуполя" и обвинили мэра Вадима Бойченко и депутатов городского совета в непрозрачности принятия решений.

Банду геть!, - в Мариуполе активисты устроили протест на сессии городского совета из-за подорожания проезда 01

По их словам, местная власть не предоставила достаточного обоснования для поднятия цены на проезд. Общественники требовали показать данные о количестве перевозимых пассажиров и отчет о прибыли частных перевозчиков, исходя из которых городские чиновники подняли стоимость.

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"На прошлой неделе мы приходили на заседание исполкома, где принималось решение о подорожании. Мы потребовали показать нам расчеты, исходя из которых поднимут проезд. Однако департамент транспорта не предоставил нам никаких цифр, лишь показал какие-то презентации, непонятные графики и сказали, что без подорожания проезда не обойтись", - рассказала одна из активисток Наталья.

Банду геть!, - в Мариуполе активисты устроили протест на сессии городского совета из-за подорожания проезда 02

В свою очередь, городская власть объяснила повышение тарифа "экономической необходимостью". Начальник Департамента транспорта и связи Василий Клат заявил, что если не поднять цену в маршрутках, перевозчики могут отказаться работать.

В зале, где проходила сессия городского совета, активисты держали плакаты "Банду геть", "Ганьба", "Требуем монетизации льгот". Возникло несколько словесных перепалок с мэром Мариуполя Бойченко, который назвал акцию политической, а возмущенных горожан "популистами".

Банду геть!, - в Мариуполе активисты устроили протест на сессии городского совета из-за подорожания проезда 03

"Я готов нести ответственность за свои решения и делаю все для того, чтобы у города было будущее", - заявил мэр.

Протестующие сообщили, что если власть не пойдет им навстречу и цена на проезд не будет пересмотрена, они по примеру Харькова будут обращаться в суд для отмены нового тарифа. По этому поводу они уже ведут переговоры с харьковскими активистами.

Банду геть!, - в Мариуполе активисты устроили протест на сессии городского совета из-за подорожания проезда 04

Отметим, сейчас стоимость проезда в Мариуполе составляет 5 и 6 грн в коммунальном транспорте и 6 грн в маршрутных такси.

Банду геть!, - в Мариуполе активисты устроили протест на сессии городского совета из-за подорожания проезда 05

Источник: https://censor.net.ua/n3113862
 
   
 Топ комментарии
 
Средняя зарплата в Украине это содержание одной собаки или кота в приюте для животных в Европе или США...
Порошенко опустил граждан на уровень животных.
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Золотые слова а главное актуальные,как никогда !
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Золотые слова а главное актуальные,как никогда !
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Как бы еще Педалику Кличко рассказал, что поднимать в 2 раза цены на проезд - это не спортивно??? "Банду геть!", - в Мариуполе активисты устроили протест на сессии городского совета из-за подорожания проезда - Цензор.НЕТ 3010
"Банду геть!", - в Мариуполе активисты устроили протест на сессии городского совета из-за подорожания проезда - Цензор.НЕТ 941
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"Хотим ездить на шару! Хотим не платить налоги и жить в нормальном государстве! Хотим демократии и в тоже время приговоров без суда и следствия для коррупционеров(?)!"
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Средняя зарплата в Украине это содержание одной собаки или кота в приюте для животных в Европе или США...
Порошенко опустил граждан на уровень животных.
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мы же расстались. А что вы собственно сами сделали для Украины и ее подъёма? Или это только кто то должен делать, а вы плодами питаться. Я котам Германии передала помощь и сейчас на фейсе веду сбор пожертвований животным. Вы что сделали?
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А почему так происходит, Вы не задумывались? Может дело в людях которые не соблюдают законы? Почему Вы думаете, что государство должно Вам все дать на блюдечке? От совка не отвыкли еще?
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А на россии у вас все нормально? Сидите в трубочку сопите
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Государство имеет достаточно полномочий и денег для приговоров корупционерам, давай с этого начнем.
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Спорный вопрос.
Я про другое. Я про людей, которые забывают, что государство начинается с них.
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Чиновник, судья, прокурор это человек или государство?
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а ты кто по профессии ?

иждивенец ?
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Нет не иждивенец, вынужден работать.
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и сколько ж ты, работник, налогов заплатил, чтобы государство смогло выбрать самых грамотных и честных судей и прокуроров ?
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Больше чем сам получил от этого государства.
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Шо ты рот открываешь, потрохосос. Никто не требует шары, но народ Украины уже ******* необоснованные повышения и подорожания на ВСЁ!
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Олег Анатолиевич, а Вы обоснование смотрели? Вникали? Или привыкли не думать по жизни?
И кто Вас уполномочил от лица народа Украины говорить?
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Да,дураков умирать на фронте,пока главком на Мальдивах,становится всё меньше.
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ты сколько раз умер на фронте за последний месяц ?

шо-то с фронта никто не ноет,
тока вы, запоребриковые, рыдаете за угнетение )))
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"Банду геть!", - в Мариуполе активисты устроили протест на сессии городского совета из-за подорожания проезда

Не скрепно протестовать против ценностей европейского мира.
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Как раз скрепности вашего **********, шарится по кармана у людей, вынимать последние копейки.
В Эстонии проезд бесплатный во всем общественном транспорте. Удивись и сядь на бутылку, кацапчик!
"Банду геть!", - в Мариуполе активисты устроили протест на сессии городского совета из-за подорожания проезда - Цензор.НЕТ 5811
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К чему этот евроцирк.
В Европе царит дороговизна, вот и сюда любители ЕС лепят евроценности.
Да и на картинке бесплатный проезд только для местных жителей, а остальные жители у них второго сорта, еврорабы.
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Украина вставай! Пора эту потрошиную свору ненасытных негодяев стереть с лица Украины!
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ты сам чё не встаёшь ?

через границу не пускают ?
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