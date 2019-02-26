 Смертельное ДТП в Харькове: защита Зайцевой еще не приняла решения об апелляции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
"Решение по обжалованию приговора еще не принято. Будем согласовывать позицию с обвиняемой", - сказала Козырь.
Она назвала приговор суровым, но ожидаемым.
"Приговор очень суровый, но ожидаемый... И для нее (Зайцевой, - Ред.) также. Суд исчерпывающе изложил свою правовую позицию. Он указал, что, несмотря на наличие обстоятельств, которые смягчают наказание, в связи с очень большим общественным резонансом, с ужасными последствиями данного преступления, он решил не применять данные обстоятельства", - сказала Козырь.
Ведь дали то максималку, уже нет риска писать апелляцию и получить там больше)
А то массовое убийство, что ни говори, стремноватая статья... где-то рядом с детоубийством... Погуглил - всё решается, но за бабло.
- в неуправляемый двухтонный кусок железа...
Там сказано четко и ясно...нарушение ПДД...повлекшее за собой гиьель людей...
А скорость это...или проезд на щапрещающий сигнал светофора..или не пристегнутый ремень...значения не имеет....это тодько при административке важно...а при уголрвке уже нет...
Если бы никто не погиб...зайчиха ответила бы ща превышение скорости...а дрлнов за проезд светрфора...но люди погибли...и теперь уже вступает в силу УК...а там лелений нет...есть только нарушение ПДД...плвлекшее за собой...
Во всяком случае я на это надебсь...
- посадила в тюрьму невинного СБУшника Дронова...
Если бы зайчиха не летела...люди бы не погибли....если бы дрлнов не стартанул на желтый ..люди бы не погибли...
Как делить вину？