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Все про:ДТП (5474) Зайцева (81) суд (21882) Харьков (4176)

 Смертельное ДТП в Харькове: защита Зайцевой еще не приняла решения об апелляции

Адвокат признанной виновной в смертельном ДТП в центре Харькова Елены Зайцевой Юлия Козырь заявила, что решение о подаче апелляции на приговор суда первой инстанции будет принято после консультаций с ее подзащитной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Решение по обжалованию приговора еще не принято. Будем согласовывать позицию с обвиняемой", - сказала Козырь.

Она назвала приговор суровым, но ожидаемым.

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"Приговор очень суровый, но ожидаемый... И для нее (Зайцевой, - Ред.) также. Суд исчерпывающе изложил свою правовую позицию. Он указал, что, несмотря на наличие обстоятельств, которые смягчают наказание, в связи с очень большим общественным резонансом, с ужасными последствиями данного преступления, он решил не применять данные обстоятельства", - сказала Козырь.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113858
 
 
 Топ комментарии
 
Ща деньги идут врачам,чтобы они обнаружили у зайчихи редкую болезнь...
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Денег не даёт отчим, или что?
Ведь дали то максималку, уже нет риска писать апелляцию и получить там больше)
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острое воспаление хитрости, отягощенное бешенством ватки.
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Денег не даёт отчим, или что?
Ведь дали то максималку, уже нет риска писать апелляцию и получить там больше)
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Ща деньги идут врачам,чтобы они обнаружили у зайчихи редкую болезнь...
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острое воспаление хитрости, отягощенное бешенством ватки.
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Деньги сейчас нужнее для грева на зону - чтобы доця сидела с комфортом.
А то массовое убийство, что ни говори, стремноватая статья... где-то рядом с детоубийством... Погуглил - всё решается, но за бабло.
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Эта болячка уже обнаружена.Героиновая зависимость,та ещё болезнь.Вроде переболела,а в мозгу очаг остался.Так что можно начинать её лечить,путем передачи передачек с"лекарствами",хай жрёт тварь,а там дозу подкорректировать можно в один из неожиданных моментов.С лучшими пожеланиями об выздоровлении,мля...Вот жеж,кроме ярости и ненависти,данное"справедливое"решение суда,ни каких других эмоций не вызывает.Особенно на фоне того,что из второго участника данного ДТП,на ровном месте сделали виноватым,на том же уровне,как и эту овцу!Есть все предпосылки к тому,что общественный резонанс перейдет в более тяжёлую степень,благодаря судьям!
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зачем? Она же раскаялась, а значит виноватая
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Раскаялась??? Ей только себя жаль. Полная вина. А Дронова за что?
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Зайчихе за свое...Дронову за свое...все честно...
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Как вариант.Если сумеет правильно отыграть симптомы,то год полтора,а потом за границу с"чистой"совестью,дальше герычем баловатся и иностранцев давить.Надеюсь переправят в рашку,хай хоть с пользой дела давит,тварь,тьху...
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Зайчихе дали червонец...зрадоботня в печальке...она же тут год волала...что отпустят или условно дадут...😀
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зайчихе то ладно, она заслужила. а дрону червонец за что ?
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За то что он нарушил ПДД...и это нарушение повлеклр за собой смерти людей....много смертей...
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нарушение которое он совершил, из разряда - "переходил дорогу в неположеном месте". запомни, каждый раз, когда ты зимой переходиш дорогу в неположенном месте, водитель который из за тебя улетает в столб или остановку с людьми, потому что из-за тебя неуспел затормозить - будет получать 10ку так же как и ты.
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Не имеет значения....в УК Украины написано четко и ясно..."нарушение ПДД повлекшее гибель людей"....хоть ремень не пристегеутый...
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За то что превратил автомобиль мажорки
- в неуправляемый двухтонный кусок железа...
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Нет в Уголовном кодексе разделений какой пункт ПДД был нарушен...
Там сказано четко и ясно...нарушение ПДД...повлекшее за собой гиьель людей...
А скорость это...или проезд на щапрещающий сигнал светофора..или не пристегнутый ремень...значения не имеет....это тодько при административке важно...а при уголрвке уже нет...
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имеет значение. я тебе еще раз говорю, он виноват, но не равноценно с зайчихой. тебе повторить про то что если ты будеш переходить дорогу в неположенном месте а мажор будет ехать 200 и не успеет затормозить из-за тебя и раскатает лоюдей - тебе дадут 10ку ?
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Имеет тодько при админ нарушении...
Если бы никто не погиб...зайчиха ответила бы ща превышение скорости...а дрлнов за проезд светрфора...но люди погибли...и теперь уже вступает в силу УК...а там лелений нет...есть только нарушение ПДД...плвлекшее за собой...
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если ты такой мощный что способен вытолкнуть машину на людей, то дадут, и правильно сделают
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если ты не переходиш а перебегаеш внезапно по пешеходному переходу, я лучше задавлю 2.5 тонным внедорожником только тебя одного, а не буду крутить руль и иметь риск убить толпу людей на остановке, что бы попытаться спасти тебя. одним дебилом будет меньше, а я отмотаю 5ерик.
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хорошо, задавишь, как только его купишь Смертельное ДТП в Харькове: защита Зайцевой еще не приняла решения об апелляции - Цензор.НЕТ 4651 с такими сообщениями мне лет 100 ничего не грозит
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я езжу достаточно давно, на внедорожнике.
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да верю, верю, ездишь на внедорожнике, еще и летаешь небось, во сне да пофиг, главное не писайся по ночам, а то в армию прыщавого не возьмут
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в 36 лет, я в армии уже никому не нужен, без военного образования. мне так в военкомате и сказали.
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когда будет 36 и будешь на "внедорожнике", тогда будешь не нужен, а сейчас делай зарядку по утрам, закаляйся, ну а прыщи твои сами пройдут
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ты очень дешевый и толстый троль. добавь тонкости к своему юмору.
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ну на "дорогого" я и не претендую, я же не езжу во сне на "внедорожниках" и ружжо с собой там не вожу
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да я не собираюсь тебе ничего доказывать и показывать. так что давай попрощаемся. ты слишком толсто пытаешся зацепить на "слабо" "докажи" "где ваши доказательства"
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а тебя просил что-то доказывать? ты сам бросился снами своими делиться, про какие-то "внедорожники" плести, точно прыщ закосивший от армии, лет 20-ти
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так я тебе сказал - переходи по пешеходному переходу, по правилам, если хочеш жить долго и счастливо. чего бунтуеш то ? я же о тебе забочусь
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а я тебе сказал, когда купишь "внедорожник", тогда мир изменится, но тебе прыщу это не грозит, поэтому я еще лет 100 в полной безопасности
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а многие с цензора, вкурсе что я охотничье ружье еще с собой вожу регулярно в машине. так что если не задавлю - так застрелю, что бы не мучался.
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мне это так интересно расскажи еще что-нибудь?
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ну могу пенис показать, и даже дать потрогать.
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в военкомате покажешь, удивишь комиссию
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я им показывал. ты даже не представляеш от чего отказываешся, тебе понравится его трогать.
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а, так ты под гомосека армию закосил? ну так бы и сказал чего стесняться, сейчас ваши парады проводят открыто уже
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хватит меня дразнить, *****, я тебя плеткой побью
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не путайся, гомосек, "*****" в тебя с другой стороны заходит а лишь троль, форумный, забыл?
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ой, хватит тут бунт в хате устраивать, постирай мои носки и лезь обратно под свою шконку, шалава
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а лифчик у тебя есть? или "сучке" дал поносить?
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А ты считаешь что пешеход переходя дорогу в неположенном месте в такой ситуации будкт не виновен？Или его вина меньше...чем вина мажора кторый летел 200？
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да. разрешенная скорость - 50 кмч, другие участники движения ИМЕЮТ ПРАВО РАСЧИТЫВАТЬ ЧТО ДРУГИЕ ВОДИТЕЛИ СОБЛЮДАЮТ ПДД
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Имеют...и если бы дронов не нарушил ПДД...то к нему бы не было претензий...ео он их нарушил...
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пешеход выходя на дорогу - является участником ПДД, и обязан выполнять их.
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так что если один летел 200, а ты выбежал внезапно на дорогу - будет тебе такая же обоюдка - 10 лет.
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да...именно так и будет...и это будкт поавильно....
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но это не так работает в нашей стране. тебе права на твои ноги никто не выдавал и ты не подписывался и не сдавал экзамены о том что умееш ходить своими ходулями.
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Не знание законов не освобождает от наказание за их нарушение....так что не имеет значения сдавал ты жкзамены или нет...
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приведи, будь добр, хоть один случай, когда пешеход-нарушитель или его родственники, компенсировали добропорядочному законопослушному водителю ремонт машины и моральные страдания, после того как он сбил на 8и полосном проспекте пешехода-дебила.
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Все течет..и все меняется...прилет время и такие случаи будут...
Во всяком случае я на это надебсь...
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вот когда эти случаи будут - тогда и можно будет говорить о верховенстве права и правосудии для всех.
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Щас они начнут истерить что злочина вдада
- посадила в тюрьму невинного СБУшника Дронова...
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запомни еще раз. если ты будеш переходить дорогу в неположеном месте, и водитель которому ты помешал ехать раздавит 6 человек, тебе дадут 10 лет. запомнил ?
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Я это всегда знал...и потому перехожу дорогу только там где ее моджно переходить...
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молодец. так и делай всегда. однако если ты случайно попадеш на дядю с волосатыми руками и большими деньгами, будет доказано, что ты не убедился в безопасности маневра, внезапно выскочил на проезжую часть, бегом перебегал дорогу, а переход перенесут на 30 метров. и ты все равно получиш 10 лет.
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А ты считаешь...что если ты помешаешь водителю как пешеход...водиле дрлжны дать червонец...а тебя премировать？😀
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А сколько？ И почему？
Если бы зайчиха не летела...люди бы не погибли....если бы дрлнов не стартанул на желтый ..люди бы не погибли...
Как делить вину？
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смотри, хоть один человек попал под колеса дронова ? то что он толкнул чужую машину - не делает его не виновным, однако, зайчиха должна была выбрать безопасную скорость движения и любым способом избежать столкновения в людьми, хоть убившись об столб. поэтому ее вина на весь срок, а дронову согласно его части участия - должно быть меньше.
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не имеет значения...попал или нет конкретно под машину дронова...ни какого...
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точно так же неимеет значения, если из-за тебя - пешехода - были покалечены другие люди.
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все верно...пешеход точно такой же участник движения...и потому будет отвечать точно так же как и водила...
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по логике да, однако по факту - водила тянет большую ответственность чем пешеход. что я тебе и пытаюсь объяснить. что сроки будут разные, но виноваты оба.
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Надеюсь это когда то изменится...и пешиходов будут сажать так же как и водил...если что...
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полностью поддерживаю. еще не помешало бы велосипедистам здавать экзамен на знание ПДД
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Он чутт тронулся с места на жёлтый, она летела на красный, причем обкуренная или облолбанная на бешеной скорости...а приговор одинаковый?!?!? Феерично.
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Не взял во внимание суд ни скорость 116 км/ч, ни наркотическое опьянение, судилище одним словом.
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надо было по 10 лет за каждого погибшего
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да как в США - четыре пожизненых и 200 лет сверху.
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95% из здесь умничающих водителей ни чем не лучше зайцевой-дронова,точно так же превышают скорость пытаясь проскочить на красный свет,точно так же стартуют на желтый. Зайцева -дронов это в миниатюре мы,только им повезло меньше,а еще меньше тем,кто волей случая оказался под их колесами. Мне лично, с опытом вождения более 30 лет, этот пример пошел на пользу,я перестал стартовать со светофора на желтый свет.
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а я после того как забор снес - никогда выпивший не езжу
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Найдут способы вытащить тварь. Ну не верю я в наши правоохранительные органы, ну как не крути.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСмертельное ДТП в Харькове: защита Зайцевой еще не приняла решения об апелляции
 
 
 
 
 
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