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Все про:Днепр_река (198) экология (1069) водоснабжение (425) вода (234)

 Необходимо принять и начать внедрять государственную программу спасения Днепра и других рек Украины, - экологи

Экологи призвали принять меры для спасения Днепра. В противном случае до 2050 года река потеряет 15% своих запасов и в ближайшие десятилетия Украина будет вынуждена импортировать питьевую воду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили экологи на пресс-конференции 26 февраля, презентуя результаты исследований состояния водных ресурсов Украины.

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Глава ОО "Чистий Дніпро" Дмитрий Надеев сообщил, что Украина занимает второе место с конца среди европейских стран по запасам пресной воды. Он предполагает, что если ситуация не изменится, то уже через несколько лет Украина будет вынуждена импортировать воду. В качестве примера он привел Узбекистан, который уже сегодня в значительной мере пользуется импортной водой.

На сегодняшний день в около 1300 населенных пунктов в Украине пресную воду завозят.

Как отмечают представители "Чистого Дніпра", необходимо принять и начать внедрять государственную программу спасения Днепра и других рек Украины. Эта программа должна включать очищение рек от заиливания и зарастания, разведение рыбы, очистку их берегов и островов, засаживание лесами.

Государственное агентство водных ресурсов в соответствии с водной рамочной директивой ЕС должно разработать план управления бассейном Днепра.

Профессор, директор Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Ромащенко, говоря в целом о состоянии воды в Украине, выделил 6 главных проблем: низкое обеспечение местными водными ресурсами, низкое качество воды в природных водных объектах и низкий уровень обеспечения системы централизованного водоснабжения и водоотведения, нерациональное использование воды, уязвимость территории к проявлению вредного воздействия вод, ухудшение экологического состояния речных бассейнов, несовершенство управления водными ресурсами, а также военный конфликт и оккупация Крыма.

По его словам, кризис управления водными ресурсами и техногенная ситуация усугубляются природными причинами.

Ромащенко также подчеркнул, что Украина до сих пор не имеет водной стратегии.

Говоря о природных причинах кризиса Днепра, Дмитрий Надеев отметил, что в Украине темпы локального потепления превышают уровень глобального, что приводит к быстрому смещению климатических зон. Поэтому на месте традиционной лесостепи сегодня фактически степь, а традиционные степные районы теряют свой аграрный потенциал.

Он отметил, что потепление приводит к зарастанию, цветению и обмельчанию главной водной артерии Украины – реки Днепр. Среди незамедлительных мер, которые необходимо принять для спасения реки, – запустить проекты по получению энергии из сине-зеленых водорослей, бурное развитие которых в теплые месяцы приводит к почти полному зарастанию мелководья.

"Количество таких водорослей на 1 куб. сантиметр может составлять несколько миллионов единиц. Основные факторы, которые способствуют их росту, - высокие температуры и малая проточность воды. Бороться с ними очень трудно. Абсолютно необходимым шагом должна быть государственная политика по поводу жесткого контроля сброса моющих веществ в канализацию, так как соединения азота и фосфора являются катализатором развития цианобактерий. Несмотря на то, что уже существует много технологий использования сине-зеленых водорослей, в Украине они не применяются. Опыт США и Австралии показывает, что большие компании инвестируют немалые деньги в проекты по созданию биотоплива (биодизеля, зеленого ракетного топлива) из биомассы сине-зеленых водорослей. Думаю, что если природа нас наградила таким богатством, то было бы умно это использовать. Хотя, конечно, полностью это проблему не решит", - отметил Надеев.

Другим фактором обмельчания рек является разрастание высшей водной растительности. Активисты и экологи настаивают на необходимости исключения из Красной Книги водного ореха, разрастание которого приводит к обмелению рек. При этом данное паразитическое растение не является редким или исчезающим.

"Официальные данные площади Киевского водохранилища – 922 кв км. Но по последним замерам площадь уменьшилась на 100 кв км и составляет 823 кв км. По Каневскому водохранилищу потери еще больше, - рассказал Надеев. - Часть этой площади захватил водный орех. Во многих странах он стал экологической катастрофой. Например, в Австралии. Или в Румынии, где в дельте Дуная он захватил почти все".

Профессор Виктор Вишневский подчеркнул роль техногенного фактора в загрязнении Днепра: "Например, в 2017 оду в реку сбросили 2 км куб. стоков, из которых почти половина неочищенные или недостаточно очищенные воды".

Среди других мер по спасению Днепра специалисты назвали создание системы закрытого водоснабжения, усовершенствование системы транспортировки воды и контроль за стоками.

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Как отметил Надеев, презентованное исследования является только первым шагом, и в дальнейшем ОО "Чистий Дніпро" будет реализовывать проекты по очищению днепровской воды и контролю госорганов по выполнению программы.

Источник: https://censor.net.ua/n3113857
 
   
 Топ комментарии
 
Дома убрать с берегов на расстояние предписанное законом, всего-то.
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Нужно было не трогать Полесские болота в которых и сосредотачивалась основная масса чистой воды, эти болота за зиму накапливали влагу, где в среде мхов сфагнумов вода проходила бактерицидную очистку и фильтрацию, а потом поступала в русло рек, где и питала все лето Днепр и другие реки. В отличии от сегодняшних накопителей (водохранилищах). В водохранилищах вода априори будет цвести, тем более после уничтожения рыбхозами и просто рыбаками чилима (водяного ореха) который как мощный фильтр поглощал растворенную органику препятствовал цветению воды. Кстати рыба и ондатры тоже предпочитают заросли чилима, а это экосистема, которая на сегодня нарушена.
Запрет охоты на бобров, которые заболачивают регионы своего проживания. Запрет на мелиоративные каналы на Полессье, запрет на добычу песка из реки, которые уничтожают чилим, плюс восстановление чилима на мелководье, все это восстановит экосистему до приемлемых показаний.
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Как и остальные подобные учреждения. Трудоустраивал жен офицеров и пилил бабло.
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а ну да цапа - гражданам моей родной Украины - понятно надеюсь?
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"Наше" государство - это средство грабежа подконтрольного населения...
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ребята...погодите...
тут такой замес... пока совсем не до седого Днепра (он погодит еще чуток...до апреля-мая)
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Если путину удастся убрать Порошенка, то тогда уж точно будет не до Днепра...
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нет - такого не будет - я верю в граждан Украины - мы уже далеко не те наивные и доверчивые как до 2014 - так шо они не дождуться
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Потроха уберёт народ Украины, а потом и до ***** доберётся! Так будет!
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Та не.
Народ Украиньі прошел АТО и уже с автоматами.
Так что Порошенка вам убрать не удастся.
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Так Третий Майдан и будет с автоматами и доделает то, что не успел в 2014 - сменит эту быдло-элиту, к которой потрох и его свора относятся тоже. Я чую - я всегда чую.
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Кто нибудь рассматривал возможность возвращения Днепра, к естественному гидродинамическому режиму? В частности, ликвидации плотиньі в Запорожье?
Доля вьіработки електроенергии там порядка 1%, а зимой вообще 0%.
Кстати есть натурньіе данньіе. В 1941 отступающая Красная Армия подорвала ету плотину, погибло порядка 100 000 человек, в основном гражданских. Так вот с осени 1941 и минимум до 1946 года, Днепр не бьіл перегорожен плотиной.
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Как раз Запорожскую надо оставить - она затопила пороги, мешавшие судоходству.
А вот остальные плотины нужно постепенно разбирать - одну за одной. Там вообще непонятно сколько эл. энергии добывается. Они же чуть-чуть в высоту. А Запорожская подняла уровень воды на 35 метров!
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Иди знай! Там гранитные пороги, которым 2 млрд. лет. ))))
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Дома убрать с берегов на расстояние предписанное законом, всего-то.
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хрен знает сколько тысяч лет тёк себе Днепр! Нет, и это засрали!
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Всё, что провозглашают воры у власти - Блеф... это надо понять... наконец...
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В Киеве есть целый институт Гидробиологи построенный ещё при СССР на Оболони именно для решения проблем Днепра. Что этот институт делал 40 лет непонятно. Да и быдло-элите грабящей Украину 27 лет проблемы Днепра до лампочки, ибо бабло, этой быдло-элиты, дети и любовники находятся на Западе - в Украине они воруют и на экологию им плевать. Доколе?
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Как и остальные подобные учреждения. Трудоустраивал жен офицеров и пилил бабло.
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Если тьі такой точньій историк, то знай, все что строилось на территории Украиньі, строилось при УРСР.
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Нужно было не трогать Полесские болота в которых и сосредотачивалась основная масса чистой воды, эти болота за зиму накапливали влагу, где в среде мхов сфагнумов вода проходила бактерицидную очистку и фильтрацию, а потом поступала в русло рек, где и питала все лето Днепр и другие реки. В отличии от сегодняшних накопителей (водохранилищах). В водохранилищах вода априори будет цвести, тем более после уничтожения рыбхозами и просто рыбаками чилима (водяного ореха) который как мощный фильтр поглощал растворенную органику препятствовал цветению воды. Кстати рыба и ондатры тоже предпочитают заросли чилима, а это экосистема, которая на сегодня нарушена.
Запрет охоты на бобров, которые заболачивают регионы своего проживания. Запрет на мелиоративные каналы на Полессье, запрет на добычу песка из реки, которые уничтожают чилим, плюс восстановление чилима на мелководье, все это восстановит экосистему до приемлемых показаний.
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Правильные вещи говорят, надеюсь и реализация будет.
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А разве у нас кто-то говорит неправильные вещи?...
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Полно. Вот недавнее изменение конституции без референдума и в условиях войны (что противозаконно) говорится как благо.
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Вступление в НАТО и ЕС?
Противозаконно, то что ето за 28 лет бьіло сделано только сейчас, при Порошенко..
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Да не совсем удачный пример. Но действие было вопреки законам, предположу через годы будут проблемы и судебные разбирательства.
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В заголовке статьи ошибка: правильное название "Необходимо принять и начать внедрять государственную программу спасения Днепра и других городов Украины"
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Сначала их надо освободить. Донбасс, Крьім. Вьі видели, что творится в ОРДЛО ? Да и в Крьіму.
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касается запорожцев...один день ривьера море..другой раз болото воняет--кто то кнопку на днепрргэсе не нажал воду не скинул
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Ой, шо такое - откаты уменьшились? Уничтожение природы Украины происходит под чутким руководством экологов. Мерзость.
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Итить-колотить, как сообщил Глава ОО "Чистий Дніпро" Дмитрий Надеев, у нас есть "6 главных проблем: низкое обеспечение местными водными ресурсами, низкое качество воды в природных водных объектах и низкий уровень обеспечения системы централизованного водоснабжения и водоотведения, нерациональное использование воды, уязвимость территории к проявлению вредного воздействия вод, ухудшения экологического состояния речных бассейнов, несовершенство управления водными ресурсами, а также военный конфликт и оккупация Крыма.

А куда отнести застраивание береговых зон "версалями" с замыванием песком зоны плавней и перекрытием природных проток?
Что делать с технологическими сбросами воды и сбросами для предотвращения паводков, убивающими и рыбу, и икру с мальком, и не позволяющими реке очищаться от заиливания?

Все вроде бы как природные геморрои человек создаёт себе сам, пытаясь порулить природой для своего удобства. И чем больше пытается, тем масштабное гемморой получается. А если руление даёт возможность поиметь деньги - придурь человеческая не знает границ.
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В Днепре летом уже течения практически нет, река стоит, дают воду на пару часов в сутки.
Надо обязать энергетиков соблюдать гидрологический режим реки,
только кто же на это пойдет.
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По реке Трубеж, как я тут уже рассказывал, ходили пароходы аж до Барышевки.
Драпая, армия Кривоноса утопла в Трубеже в районе Борщева...
Но тут пришли мелиораторы, и с моим ростом вода не достает по это самое...
Днестр Был самой чистой рекой Европы, а в городе Залещики на набережной росли пальмы.
https://tyzhden.ua/History/196440
Но тут пришли гидростроители...
При том, что на высоком берегу - отличное место для ветряных станций.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНеобходимо принять и начать внедрять государственную программу спасения Днепра и других рек Украины, - экологи
 
 
 
 
 
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