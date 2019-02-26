 Необходимо принять и начать внедрять государственную программу спасения Днепра и других рек Украины, - экологи

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили экологи на пресс-конференции 26 февраля, презентуя результаты исследований состояния водных ресурсов Украины.

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Глава ОО "Чистий Дніпро" Дмитрий Надеев сообщил, что Украина занимает второе место с конца среди европейских стран по запасам пресной воды. Он предполагает, что если ситуация не изменится, то уже через несколько лет Украина будет вынуждена импортировать воду. В качестве примера он привел Узбекистан, который уже сегодня в значительной мере пользуется импортной водой.

На сегодняшний день в около 1300 населенных пунктов в Украине пресную воду завозят.

Как отмечают представители "Чистого Дніпра", необходимо принять и начать внедрять государственную программу спасения Днепра и других рек Украины. Эта программа должна включать очищение рек от заиливания и зарастания, разведение рыбы, очистку их берегов и островов, засаживание лесами.

Государственное агентство водных ресурсов в соответствии с водной рамочной директивой ЕС должно разработать план управления бассейном Днепра.

Профессор, директор Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Ромащенко, говоря в целом о состоянии воды в Украине, выделил 6 главных проблем: низкое обеспечение местными водными ресурсами, низкое качество воды в природных водных объектах и низкий уровень обеспечения системы централизованного водоснабжения и водоотведения, нерациональное использование воды, уязвимость территории к проявлению вредного воздействия вод, ухудшение экологического состояния речных бассейнов, несовершенство управления водными ресурсами, а также военный конфликт и оккупация Крыма.

По его словам, кризис управления водными ресурсами и техногенная ситуация усугубляются природными причинами.

Ромащенко также подчеркнул, что Украина до сих пор не имеет водной стратегии.

Говоря о природных причинах кризиса Днепра, Дмитрий Надеев отметил, что в Украине темпы локального потепления превышают уровень глобального, что приводит к быстрому смещению климатических зон. Поэтому на месте традиционной лесостепи сегодня фактически степь, а традиционные степные районы теряют свой аграрный потенциал.

Он отметил, что потепление приводит к зарастанию, цветению и обмельчанию главной водной артерии Украины – реки Днепр. Среди незамедлительных мер, которые необходимо принять для спасения реки, – запустить проекты по получению энергии из сине-зеленых водорослей, бурное развитие которых в теплые месяцы приводит к почти полному зарастанию мелководья.

"Количество таких водорослей на 1 куб. сантиметр может составлять несколько миллионов единиц. Основные факторы, которые способствуют их росту, - высокие температуры и малая проточность воды. Бороться с ними очень трудно. Абсолютно необходимым шагом должна быть государственная политика по поводу жесткого контроля сброса моющих веществ в канализацию, так как соединения азота и фосфора являются катализатором развития цианобактерий. Несмотря на то, что уже существует много технологий использования сине-зеленых водорослей, в Украине они не применяются. Опыт США и Австралии показывает, что большие компании инвестируют немалые деньги в проекты по созданию биотоплива (биодизеля, зеленого ракетного топлива) из биомассы сине-зеленых водорослей. Думаю, что если природа нас наградила таким богатством, то было бы умно это использовать. Хотя, конечно, полностью это проблему не решит", - отметил Надеев.

Другим фактором обмельчания рек является разрастание высшей водной растительности. Активисты и экологи настаивают на необходимости исключения из Красной Книги водного ореха, разрастание которого приводит к обмелению рек. При этом данное паразитическое растение не является редким или исчезающим.

"Официальные данные площади Киевского водохранилища – 922 кв км. Но по последним замерам площадь уменьшилась на 100 кв км и составляет 823 кв км. По Каневскому водохранилищу потери еще больше, - рассказал Надеев. - Часть этой площади захватил водный орех. Во многих странах он стал экологической катастрофой. Например, в Австралии. Или в Румынии, где в дельте Дуная он захватил почти все".

Профессор Виктор Вишневский подчеркнул роль техногенного фактора в загрязнении Днепра: "Например, в 2017 оду в реку сбросили 2 км куб. стоков, из которых почти половина неочищенные или недостаточно очищенные воды".

Среди других мер по спасению Днепра специалисты назвали создание системы закрытого водоснабжения, усовершенствование системы транспортировки воды и контроль за стоками.

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Как отметил Надеев, презентованное исследования является только первым шагом, и в дальнейшем ОО "Чистий Дніпро" будет реализовывать проекты по очищению днепровской воды и контролю госорганов по выполнению программы.