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Все про:хищение (395) Гладковский (16) Национальный корпус (137)

 Активисты "Национального корпуса" поехали к дому Игоря Гладковского

Активисты Национального корпуса заявили, что едут в имение Гладковского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь Нацкорпуса Роман Чернышев.

В комментариях под публикацией Чернышев отметил, что едут к сыну отстраненного замглавы СНБО - Игорю Гладковскому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ проанализирует информацию программы "Наші гроші" о закупках в армии

Как сообщалось, Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

Источник: https://censor.net.ua/n3113856
 
   
 Топ комментарии
 
Следующий их визит к вилле Порошенко... сразу после 31 марта
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туда надо уже сегодня конвой отправлять, шоб за папіредніком вітьком не гайнув.
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Ruslan Ruslan 539676da - они все время по шестеркам ездят...

Ну да ладно... - это лучше чем ничего вообще не делать..., хотя и почти бесполезно пока матка коррупции в улике...
Активісти "Національного корпусу" поїхали до будинку Ігоря Гладковського - Цензор.НЕТ 760
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интересно, сколько этих активистов "Национального корпуса" сходило в военкомат после 2014? наверное хватит 1 руки.
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Лично можешь провести опрос. Если успеешь.
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безмозглое стадо... не в состоянии сложить 2+2... программа "гроши" финансируется из кармана каломойши, на кАНАЛЕ КАЛомойши, который на кал изойдет, чтобы утопить Пороха в дерьме... и продвинуть свою ЗЕКО МАНДУ... а учитывая, цену вопроса, а это - УКРАИНА, то на месте *****, я бы заслал миллиард баксов на счет Пороха или его сына... чтобы не допустить его второго президентского срока... когда же вы твари мозгами начнете думать, а не тем местом из которого срете???
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Дурик. А то есть реальные 4 уголовных дела ты не знал. Там явно кто то конкретно слил инфу. Тебе там пуйло в каждом углу мерещиться?
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мудак, если там есть 4 уголовных дела, то пусть им занимается прокуратура, а не сабаковская карманная армия, это первое... если бы Порох, там был конкретно в теме, то думаю, что там не было бы никаких уголовных дел, он бы их пофиксил, как пофиксила их ***** с косой (йуля), уничтожив все материалы по своим газовым схемам (ИТЕРА, + лазаренко), организовав выемку доков из СБУ- это второе...
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Так делам по 4 года как, как думаешь кто их похерил? Так шо интересно по какую сторону дивана будешь когда вдруг не пороха выберут
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Щиколадное, хреново работаешь, когда мы уже свежие измышления из новой методички услышим? Старую уже все слышали, она мне еще месяц назад надоела, не смешно!
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Сразу понятно что за "актиаисты", слишком быстрая реакция, ненатурально.
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А що буде за тиждень до виборів ? Вакханалія разоблачєній !
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К дому мертветчука или ахметки слабо нацкорпусу поехать?
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Заплатять-поїдуть.Але інформпривід бажаний.
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Сегодня Свинарчук возможно даже более влиятельный, чем двое упомянутых. Правая рука Петюни в слепом трасте.
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))))) опять что то проорут челу, которого дома нет... Скучно, дурачки, сучно -все по изьезженной вдоль и поперек кацапметодичке, недокандидатики, блокирующие трибуну, чтоб не голосовать...
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фото свежое? а тогда зачем балаклава и чего прятатся то, если конечно это вообше нацкорпус а не переодетые кловны.
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Это больше похоже на охрану под видом "митингующих".
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Аваківські цуцики поїхали погавкати на камеру під воротами ? Фемен таки прикольніші були.
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Білецький пішов у тінь Авакова і якось зник,& Аваков допоміг Білецькому вийти з зони у 2014 куди його посадив янук.
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ну прям таки,янукович сам! посадив якогось засранця бідецького.
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Рожеве порося, виявляється, не лише злодій, як його батько, а ще й почесний консул Сейшельських островів в Україні та може мати дипломатичний паспорт, що дозволяє йому безперешкодно втекти за кордон в будь-який момент
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Так вот что у него все время в кармане пиджака!
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так получается, он проевропеискии, но тогда не клеится тем, что ты и тебе подобные намикали, что он пропутенскии, аааа, надо понимать что ***** ладим ладимичь тоже проевропеиский.
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Почему мою фотку удалили, а твою оставили? Скажи честно - сотрудничаешь с администрацией? Активісти "Національного корпусу" поїхали до будинку Ігоря Гладковського - Цензор.НЕТ 1634
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Луцик с топором не выбегал? Активісти "Національного корпусу" поїхали до будинку Ігоря Гладковського - Цензор.НЕТ 735 А интересно получается - а куда смотрела наша СБУ? В сторону? В какую?
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ну приехали... Поцеловали забор.. толкнули речь. Рассыпали деньги и полили их красной краской.. типа кровавые .. фсе..
Ну такое....
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Нужно поговорить с этими мразями по-душам, по печени, по почкам....
За такое нужно расстрелять прямо на площади, перед всем парламентом, чтобы неповадно было другим.
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Якщо абстрагуватись від того, що це відбувається у моїй країні, то ситуація вельми цікава.. Міністр МВС відкрито протистоїть діючому президенту. У Авакова є контроль над деякими спец. загонами поліції, а також у нього є група начебто від громадськості Нацкорпус. Що є у Порошенко? СБУ? Шо ще??
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ВСУ та С14 так, схоже на то.
Але ж ПС начебто від Коломойського залежить?
А НД це національні дружини? Якщо так то вони пов'язані з Нацкорпусом.
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Напрасны все эти расследования и поездки. Пока Пэтя на троне ничто не сдвинется с места. Пэтя будет судить сам себя? У него все куплено - СБУ, ГПУ, суды и все мы в том числе. Даже если отодвинут его с трона, тоже ничего не будет. Договорняк никто не отменял и еще долго никто не отменит...........
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Пока никаких фактов, пустая болтовня.. а они уже поехали..
А завтра на заборе напишут "Юля - ведьма", они к ней сразу поедут?
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Парни из националистических организаций!!! Не ведитесь на сионистские штуки Бени Коломойского!!!!
Для Тимошенко, Зеленского, Гриценко, естественно ЖопаБлока, еврооптимистов вы враги!!! Они вас считают фашистами!!! И после выборов вас разгонят, если пройдут к власти!!!
Включайте мозги!!!!
Слава Руси! Смерть врагам!
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Кто сказал разгонят? Всех на строительство дорог, школ...пора когда-то и полезные дела делать!
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Восславим правящий режим,
Не забывая лозунг дня:
Распил - откат - занос - отжим
Бабло - в офшор и все - херня!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАктивисты "Национального корпуса" поехали к дому Игоря Гладковского
 
 
 
 
 
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