 Активисты "Национального корпуса" поехали к дому Игоря Гладковского

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь Нацкорпуса Роман Чернышев.
В комментариях под публикацией Чернышев отметил, что едут к сыну отстраненного замглавы СНБО - Игорю Гладковскому.
Как сообщалось, Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.
25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.
Ну да ладно... - это лучше чем ничего вообще не делать..., хотя и почти бесполезно пока матка коррупции в улике...
Ну такое....
За такое нужно расстрелять прямо на площади, перед всем парламентом, чтобы неповадно было другим.
Бирюков фактически признался: - Да, мы вас грабим лохи, потому что мы власть. И них-я нам не будет. Мы всё порешаем, а вам, лохи, кинем косточку и вы проголосуете за нас снова.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2287700701262072&id=100000664945046&refid=28&_ft_=qid.6662322734307147546%3Amf_story_key.-1901881028665800760%3Atop_level_post_id.1134797810304102%3Acontent_owner_id_new.100013216814296%3Aoriginal_content_id.2287700701262072%3Aoriginal_content_owner_id.100000664945046%3Asrc.22%3Aphoto_id.2287700664595409%3Astory_location.5%3Aattached_story_attachment_style.photo%3Aview_time.1551192890&__tn__=C-R …
Але ж ПС начебто від Коломойського залежить?
А НД це національні дружини? Якщо так то вони пов'язані з Нацкорпусом.
А завтра на заборе напишут "Юля - ведьма", они к ней сразу поедут?
Для Тимошенко, Зеленского, Гриценко, естественно ЖопаБлока, еврооптимистов вы враги!!! Они вас считают фашистами!!! И после выборов вас разгонят, если пройдут к власти!!!
Включайте мозги!!!!
Слава Руси! Смерть врагам!
Не забывая лозунг дня:
Распил - откат - занос - отжим
Бабло - в офшор и все - херня!