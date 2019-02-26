 Налоговики на Черниговщине добились от сельхозпроизводителя возмещения в бюджет 2,9 млн грн неуплаченного ЕСВ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст. 212-1 УК Украины было установлено, что директор предприятия-фигуранта в период 2016-2018 годов при начислении и выплате заработной платы работникам единый социальный взнос в бюджет умышленно не начислял и не платил.

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Благодаря мерам, принятым налоговой милицией в ходе следствия, причиненные государству убытки возмещены в полном объеме. В связи с этим судом будет решен вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.