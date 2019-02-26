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 Экономика
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Все про:налоговая милиция (1551) сельское хозяйство (232) Черниговщина (546) ГФС (3125)

 Налоговики на Черниговщине добились от сельхозпроизводителя возмещения в бюджет 2,9 млн грн неуплаченного ЕСВ

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черниговской области под процессуальным руководством областной прокуратуры направили в суд уголовное производство по подозрению директора одного из сельхозпроизводителей Черниговщины в неуплате 2,9 млн грн единого социального взноса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст. 212-1 УК Украины было установлено, что директор предприятия-фигуранта в период 2016-2018 годов при начислении и выплате заработной платы работникам единый социальный взнос в бюджет умышленно не начислял и не платил.

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Благодаря мерам, принятым налоговой милицией в ходе следствия, причиненные государству убытки возмещены в полном объеме. В связи с этим судом будет решен вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3113854
 
 
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эта ментура давно не сузествует - тоесть это опг Налоговики на Черниговщине добились от сельхозпроизводителя возмещения в бюджет 2,9 млн грн неуплаченного ЕСВ - Цензор.НЕТ 3676
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Вот и будет денежка на дотации Косюку... Должно бьіть так: один президент - один сельхозпроизводитель. Порошенко конкурентов не надо.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговики на Черниговщине добились от сельхозпроизводителя возмещения в бюджет 2,9 млн грн неуплаченного ЕСВ
 
 
 
 
 
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