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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Канал продажи оружия из зоны проведения ООС блокирован на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Харьковской области задержан житель Изюмского района, который наладил поставки оружия и боеприпасов из зоны ООС для продажи представителям криминальной среды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Канал продажи оружия из зоны проведения ООС блокирован на Харьковщине, - Нацполиция 01

Правоохранители задокументировали ряд фактов продажи средств поражения. В общем из незаконного оборота изъята противотанковая граната РПГ-26, 2 тротиловых шашки, граната к подствольному гранатомету ВОГ-25, зажигательная трубка ЗТП-150, огнепроводный шнур ОШП, 157 патронов калибра 7,62 и 5,45 мм.

Канал продажи оружия из зоны проведения ООС блокирован на Харьковщине, - Нацполиция 02

Смотрите: В Мариуполе из гаража изъят арсенал с оружием, похищенным из луганского отделения полиции в 2014 г., - Нацполиция. ФОТО

Канал продажи оружия из зоны проведения ООС блокирован на Харьковщине, - Нацполиция 03

Досудебное расследование проводится по признакам ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Канал продажи оружия из зоны проведения ООС блокирован на Харьковщине, - Нацполиция 04

Также смотрите: Офицер ВСУ задержан в Черновицкой области при продаже гранатомета, - СБУ. ФОТО

Злоумышленник задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения.

Источник: https://censor.net.ua/n3113849
 
 
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Тимошенко скаже ,що це Петруха з передка зброю тягає Аваков розслідує
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Як "кримінальна среда" отримала доступ до зброї?Якась маячня,ні?
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это зброя???это та шо Гладовский с Пэцей в Рашке покупал)))
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Ну ладно стрелковое оружие и патроны к нему, но кому и нахрена нужны гранатометы, выстрелы к гранатометам и тротиловые шашки?!
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кому нужны - кому надо тому и нужны , из вога гранатка получается не плохая , из граника -
пламенный привет " другу " послать , из выстрела рпг можно .......у забецать , короче подписуй контракт , и в учебке еще больше узнаешь
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Это был легкий сарказм.
Периодически, появляются сообщения о том, как идиот подорвал себя/приятелей, демонстрируя им по пьяни гранаты/снаряды/выстрелы.
Просто у дурачья не всегда есть деньги, что бы купить автомат или пистолет, но несколько сотен на гранату/снаряд, найдутся.
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с шашками тротиловыми можно и на охоту , и на рыбалку
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Ага, как раз "криминал" для "охоты" и "рыбалки" и заказывал тротил. Для большой "Ыбы" с золотой чешуёй!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКанал продажи оружия из зоны проведения ООС блокирован на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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