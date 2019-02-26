 Канал продажи оружия из зоны проведения ООС блокирован на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Правоохранители задокументировали ряд фактов продажи средств поражения. В общем из незаконного оборота изъята противотанковая граната РПГ-26, 2 тротиловых шашки, граната к подствольному гранатомету ВОГ-25, зажигательная трубка ЗТП-150, огнепроводный шнур ОШП, 157 патронов калибра 7,62 и 5,45 мм.
Досудебное расследование проводится по признакам ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения.
пламенный привет " другу " послать , из выстрела рпг можно .......у забецать , короче подписуй контракт , и в учебке еще больше узнаешь
Периодически, появляются сообщения о том, как идиот подорвал себя/приятелей, демонстрируя им по пьяни гранаты/снаряды/выстрелы.
Просто у дурачья не всегда есть деньги, что бы купить автомат или пистолет, но несколько сотен на гранату/снаряд, найдутся.