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 Общество
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Все про:Метрополитен (585) ремонт (885)

 В Киеве на станции метро "Площадь Льва Толстого" начали ремонт эскалаторов

На станции метро "Площадь Льва Толстого" в Киеве начался капитальный ремонт эскалаторов.

Об этом сообщило КП "Киевский метрополитен", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ремонт начался сегодня, 26 февраля. Работы будут проводить поочередно на каждом эскалаторе. Они продлятся до конца 2019 года.

В Киеве на станции метро Площадь Льва Толстого начали ремонт эскалаторов 01

В КП "Киевский метрополитен" напомнили, что в столичной подземке всего работает 122 эскалатора.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113848
 
 
 Топ комментарии
 
По каналу кумахуйла "112" можуть що завгодно показувати.
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Уплотняют застройку. Вокруг Крещатика.
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Пройдись по парку вдоль Днепра, от Мариинского до Владимирской горки. Пока не застроили!
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а на арсеналке этот ремонт до января 20 года - длится будет
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Смотрел интервью на 112 киевского архитектора и спеца по строительству, так она говорит, что Киев за время Кличка деградировал и изменился в худшую строну
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она получила подряд? Это получается, что Киев строится не по дням а по часам и меняет свою привлекательность. Здесь есть киевляне?
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Уплотняют застройку. Вокруг Крещатика.
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я со стороны евротрассы Львов въезжала, Киева так и не увидела. Но предместье строится и смотрится неплохо. Этим маем посещу ваш славный город.
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Пройдись по парку вдоль Днепра, от Мариинского до Владимирской горки. Пока не застроили!
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Предместье строится - это хороший показатель ? Количество коробок постоянно растёт. Количество зелени постоянно уменьшается. Дороги в ужасном состоянии. Большинство.
Во дворы лучше не заходить. Это не только в спальных районах , но и центр. 10-20 метров от самого высокого небоскрёба Киева , соседний двор просто как после бомбёжки. Метро Кловская рядом.
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Есть. Киев с каждым годом хуже и хуже выглядит!
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Ужас что происходит. Бываю почти во всех районах Киева. Растут только базары , супермаркеты и бетонные коробки.

Как говорил Парфёнов - всегда поражался Киеву. У вас ездят такие дорогие автомобили по отвратительным дорогам. В принципе спустя много лет почти ничего не изменилось. Число автомобилей , людей растёт. Метро как не строили , так и не строят. Дорог как не было , так и нет хороших. Да , что-то отремонтировали. Но в масштабах города нет. Был на Троещине сегодня - всё в ямах и дырках.
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По каналу кумахуйла "112" можуть що завгодно показувати.
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Дуже вчасно. Ще на Майдані почніть ёлку монтуватиВ Киеве на станции метро "Площадь Льва Толстого" начали ремонт ескалаторов - Цензор.НЕТ 4487
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Не йолку, а каштан, де Гонтарєву і Насірова підвісять за ногу.
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Ну да. На Святошине уже почти год ковыряются у простых ступенек!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Киеве на станции метро "Площадь Льва Толстого" начали ремонт эскалаторов
 
 
 
 
 
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