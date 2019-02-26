 В Киеве на станции метро "Площадь Льва Толстого" начали ремонт эскалаторов

Об этом сообщило КП "Киевский метрополитен", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, ремонт начался сегодня, 26 февраля. Работы будут проводить поочередно на каждом эскалаторе. Они продлятся до конца 2019 года.
В КП "Киевский метрополитен" напомнили, что в столичной подземке всего работает 122 эскалатора.
Во дворы лучше не заходить. Это не только в спальных районах , но и центр. 10-20 метров от самого высокого небоскрёба Киева , соседний двор просто как после бомбёжки. Метро Кловская рядом.
Как говорил Парфёнов - всегда поражался Киеву. У вас ездят такие дорогие автомобили по отвратительным дорогам. В принципе спустя много лет почти ничего не изменилось. Число автомобилей , людей растёт. Метро как не строили , так и не строят. Дорог как не было , так и нет хороших. Да , что-то отремонтировали. Но в масштабах города нет. Был на Троещине сегодня - всё в ямах и дырках.