 В Киеве на станции метро "Площадь Льва Толстого" начали ремонт эскалаторов

Об этом сообщило КП "Киевский метрополитен", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ремонт начался сегодня, 26 февраля. Работы будут проводить поочередно на каждом эскалаторе. Они продлятся до конца 2019 года.

В КП "Киевский метрополитен" напомнили, что в столичной подземке всего работает 122 эскалатора.

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