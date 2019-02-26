 Региональные газотранспортные компании должны вернуть украденные у потребителей деньги, - Бурбак

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента, сообщили в пресс-службе НФ.



"Надо восстановить справедливость с газовыми платежами, которыми газовые олигархические компании цинично обманули наших граждан. В Верховной Раде сегодня будет зарегистрировано соответствующее постановление. Прошу также председателей фракций подписать постановление, и те, кто сейчас говорят об отстаивании прав граждан в газовой сфере, должны за это проголосовать. Мы должны вернуть людям деньги, которые у них цинично украли газовые сети ", - подчеркнул руководитель фракции.