Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента, сообщили в пресс-службе НФ.
"Надо восстановить справедливость с газовыми платежами, которыми газовые олигархические компании цинично обманули наших граждан. В Верховной Раде сегодня будет зарегистрировано соответствующее постановление. Прошу также председателей фракций подписать постановление, и те, кто сейчас говорят об отстаивании прав граждан в газовой сфере, должны за это проголосовать. Мы должны вернуть людям деньги, которые у них цинично украли газовые сети ", - подчеркнул руководитель фракции.
Региональные газотранспортные компании должны вернуть украденные у потребителей деньги, - Бурбак
В Верховной Раде сейчас готовится проект постановления для урегулирования необоснованно начисленных тарифов за газ.
Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента, сообщили в пресс-службе НФ.
Правильно. Но нужно добавить, в сговоре с евровластью по указанию еврохозяев из ЕС.
Это власть сейчас газом занимается, но уже хочет и с электроэнергией так сделать.
Скоро и электроэнергия будет такой дорогой, что позволить ею пользоваться смогут только зажиточные граждане, а остальные будут сидеть вечерами при свечах.
да жестко.. имать всех будете... потом... после выборов
Ищи его! Свищи его!
Пора менять окрас.
Горші з того гешефту мають повертатися чи нє?
А сам гешефт має бути прикритим чи й надалі діяти?
Население превратили в голодных рабов и пододвинули им поближе урны с уже заполненными бюллетенями... Поверь, промолчи и опусти...
Населению Украины пора понять несколько основополагающих моментов. Демократия - это правление большинства (народа). В современном мире управление большинства осуществляется через представителей большинства - избранного главу государства и парламент, а также, органы управления на местах. Есть ли в Украине демократия? Управление большинства в Украине кастрировано олигархами, управляющих страной через своих марионеток. Мы голосуем за армию политиков, уже купленную олигархами и, поэтому, "народные избранники", на самом деле, правят не от лица народа, а от лица своих настоящих хозяев. Народ Украины нужен только для легитимизации политической рати олигархов. Попав во власть, эта рать работает на обогащение своих хозяев, загоняя в нищету тот самый народ, что был им использован в качестве инструмента для достижения цели. Украинский народ уже шесть раз легитимизировал антинародную власть! Именно поэтому страна не может развиваться!
Слово популизм, который набил нам всем оскомину, происходит от слова «populus», что на латыни означает «народ». Давать обещания, которые находят отклик в народе, совсем не плохо, плохо другое - эти обещания не сдерживать. Поэтому это слово стало ругательным. Сейчас все кандидаты уже пообещали снизить тарифы в два раза. Почему никто не задумался над тем, почему в два раза? Поднятие тарифов было и остается преступлением власти, сторговавшей наш с вами карман в обмен на оплату кредитов МВФ. Никто повышения тарифов в стране, где пенсия меньше 60 долларов, не требовал. В Меморандуме МВФ записано то, что им предложило украинское правительство! Так почему преступление власти против народа теперешние претенденты на высокий пост обещают уменьшить всего в два раза?! Почему не в 3, в 5 или в полтора раза? Или почему не упразднить это преступление вообще? А потому, что «в два раза» легче укладывается в очередную предвыборную обманку, которую никто не собирается выполнять! Это полоскание наших с вами мозгов!
В Древней Греции рабам не разрешали голосовать. Почему? Потому что они не могли независимо мыслить. А у нас население превратили в голодных рабов и пододвинули им поближе урны с уже заполненными бюллетенями... Поверь, промолчи и молча опусти...
Olena Ksantopulos
http://ua24ua.net/ligbez-dlya-malenkih-poroshenkov/
😁