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 Политика Украины
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Все про:Газ (9027) Бурбак (334) Тарифы на газ (116)

 Региональные газотранспортные компании должны вернуть украденные у потребителей деньги, - Бурбак

В Верховной Раде сейчас готовится проект постановления для урегулирования необоснованно начисленных тарифов за газ.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента, сообщили в пресс-службе НФ.

"Надо восстановить справедливость с газовыми платежами, которыми газовые олигархические компании цинично обманули наших граждан. В Верховной Раде сегодня будет зарегистрировано соответствующее постановление. Прошу также председателей фракций подписать постановление, и те, кто сейчас говорят об отстаивании прав граждан в газовой сфере, должны за это проголосовать. Мы должны вернуть людям деньги, которые у них цинично украли газовые сети ", - подчеркнул руководитель фракции.

Источник: https://censor.net.ua/n3113845
 
   
 Топ комментарии
 
Соєві досі не догоняють,що Петрусб вже здох,лише декілько шавок з його будки ще щось гавкають,а всілякі "Бурбаки",вже бьють його під сраку))
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Ага, вернёт Порошенко украденное... жди
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І ти Брут(Бурбак)?)))Петруся вже буцькають ногами всі кому не лінь)))
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Соєві досі не догоняють,що Петрусб вже здох,лише декілько шавок з його будки ще щось гавкають,а всілякі "Бурбаки",вже бьють його під сраку))
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Это зависит от следователей и методов и их методов дознания. При правильном подходе можно вернуть миллиарды.
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Так разве же у щикаладных мародеров хоть что то в бюджете залежится? Эти крысы все сожрут, и еще попросят!
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І ти Брут(Бурбак)?)))Петруся вже буцькають ногами всі кому не лінь)))
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При СЄні потрібно було так переживати, а не за пів року до виборів з нульовим рейтингом.
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Во как выборы потрошиных в дупу припекли, но паздно врались - вас народ люто ненавидит.
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Надо восстановить справедливость с газовыми платежами, которыми газовые олигархические компании цинично обманули наших граждан.
Правильно. Но нужно добавить, в сговоре с евровластью по указанию еврохозяев из ЕС.
Это власть сейчас газом занимается, но уже хочет и с электроэнергией так сделать.
Скоро и электроэнергия будет такой дорогой, что позволить ею пользоваться смогут только зажиточные граждане, а остальные будут сидеть вечерами при свечах.
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Предлагаю, чтобы жить при коммунизме, предвыборную компанию продлить на год....
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какая отвратительная рожа, вот прям глянул и видно что этот хряк только о державе думает
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ой как мягко стелете перед выборами,
да жестко.. имать всех будете... потом... после выборов
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Ну да, кому Пецякрыса президент - тем и Марув певица!
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Ага, и Пеця - такой молодой, и юная луценчиха - яга впереди!
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Я про це вже писав, що не було б нічого поганого, якби вибори президента і парламенту проводили раз у два роки. Тоді посада президента і місця у Верховній Раді втратили б свою привабливість. За два роки неможливо "відбити" кошти, вкладені у виборчу кампанію. І це немалий термін, щоб виконати реальну обіцянку і реалізувати реальну програму. Бізнесменам заходити у владу стало б нерентабельно.
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А Сеня твой кролик ничего людям вернуть не должен?
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Чувствуют "народные фронтовики" , что нашему томосному вождю конец наступает.
Пора менять окрас.
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Кролеги - єто не только ценній мех! И вообще - кролег - кыс - кыс!
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Кабінет міністрів України готовий зменшити ціну на газ для населення у 2 або у 4 рази у разі, якщо це не буде суперечити міжнародним домовленостям України з Міжнародним валютним фондом, ЄС та Світовим банком. Юля уже стала Президентом. Я что-то пропустил?
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Не прошло и пол года как заметили что нагло грабят народ, стыдоба это, а не народные избранники. Денег этих никто не вернет, тем более знали об этом, когда придумывали эти коэффициенты.
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Бурбак решил выполнить предвыборную программу Тимошенко
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Хм-м-м... А от цікаво, Кролик-Кулявлоб, бурбак та інші любителі моркви в курсі, що там за історія з лісом-кругляком? Нє?
Горші з того гешефту мають повертатися чи нє?
А сам гешефт має бути прикритим чи й надалі діяти?
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ПОшло все это! Перед выборами ВСЕ начинают активно любить народ и ненавидеть конкурентов. Вот только после выборов любовь к денежным знакам будет сильнее любви к народу.
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ЛИГБЕЗ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПОРОШЕНКОВ.

Население превратили в голодных рабов и пододвинули им поближе урны с уже заполненными бюллетенями... Поверь, промолчи и опусти...

Населению Украины пора понять несколько основополагающих моментов. Демократия - это правление большинства (народа). В современном мире управление большинства осуществляется через представителей большинства - избранного главу государства и парламент, а также, органы управления на местах. Есть ли в Украине демократия? Управление большинства в Украине кастрировано олигархами, управляющих страной через своих марионеток. Мы голосуем за армию политиков, уже купленную олигархами и, поэтому, "народные избранники", на самом деле, правят не от лица народа, а от лица своих настоящих хозяев. Народ Украины нужен только для легитимизации политической рати олигархов. Попав во власть, эта рать работает на обогащение своих хозяев, загоняя в нищету тот самый народ, что был им использован в качестве инструмента для достижения цели. Украинский народ уже шесть раз легитимизировал антинародную власть! Именно поэтому страна не может развиваться!

Слово популизм, который набил нам всем оскомину, происходит от слова «populus», что на латыни означает «народ». Давать обещания, которые находят отклик в народе, совсем не плохо, плохо другое - эти обещания не сдерживать. Поэтому это слово стало ругательным. Сейчас все кандидаты уже пообещали снизить тарифы в два раза. Почему никто не задумался над тем, почему в два раза? Поднятие тарифов было и остается преступлением власти, сторговавшей наш с вами карман в обмен на оплату кредитов МВФ. Никто повышения тарифов в стране, где пенсия меньше 60 долларов, не требовал. В Меморандуме МВФ записано то, что им предложило украинское правительство! Так почему преступление власти против народа теперешние претенденты на высокий пост обещают уменьшить всего в два раза?! Почему не в 3, в 5 или в полтора раза? Или почему не упразднить это преступление вообще? А потому, что «в два раза» легче укладывается в очередную предвыборную обманку, которую никто не собирается выполнять! Это полоскание наших с вами мозгов!

В Древней Греции рабам не разрешали голосовать. Почему? Потому что они не могли независимо мыслить. А у нас население превратили в голодных рабов и пододвинули им поближе урны с уже заполненными бюллетенями... Поверь, промолчи и молча опусти...

Olena Ksantopulos
http://ua24ua.net/ligbez-dlya-malenkih-poroshenkov/
😁
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРегиональные газотранспортные компании должны вернуть украденные у потребителей деньги, - Бурбак
 
 
 
 
 
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