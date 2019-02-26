 Синод РПЦ обвинил украинскую власть в намерении ликвидировать УПЦ МП

Об этом говорится в специальном заявлении Синода РПЦ, передает Цензор.НЕТ.

"Верховной Радой Украины приняты и вступили в силу дискриминационные законы, цель которых - лишить Украинскую православную церковь (Московского патриархата, - Ред.) ее названия и легализовать практику захватов ее храмов и монастырей. Верующие канонической церкви поражены и в иных правах: ее духовенство лишено возможности полноценно окормлять военнослужащих, работников правоохранительных органов, заключенных. Становится все более очевидным, что целью представителей действующей государственной власти является ликвидация Украинской православной церкви (Московского патриархата, - Ред.)", - заявили в Синоде.

Русская церковь призвала поместные церкви поддержать "гонимую" УПЦ МП, а мировое сообщество - отреагировать на ситуацию с православными церквями в Украине.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.