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 Общество, За рубежом
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 Синод РПЦ обвинил украинскую власть в намерении ликвидировать УПЦ МП

Синод Русской православной церкви на заседании 26 февраля обвинил власти Украины в намерении ликвидировать Украинскую православную церковь Московского патриархата.

Об этом говорится в специальном заявлении Синода РПЦ, передает Цензор.НЕТ.

"Верховной Радой Украины приняты и вступили в силу дискриминационные законы, цель которых - лишить Украинскую православную церковь (Московского патриархата, - Ред.) ее названия и легализовать практику захватов ее храмов и монастырей. Верующие канонической церкви поражены и в иных правах: ее духовенство лишено возможности полноценно окормлять военнослужащих, работников правоохранительных органов, заключенных. Становится все более очевидным, что целью представителей действующей государственной власти является ликвидация Украинской православной церкви (Московского патриархата, - Ред.)", - заявили в Синоде.

Русская церковь призвала поместные церкви поддержать "гонимую" УПЦ МП, а мировое сообщество - отреагировать на ситуацию с православными церквями в Украине.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3113842
 
 
 Топ комментарии
 
Синод РПЦ, где твой Томос???
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Для України сєкта Гундяя,така сама як для Московії Свідки Ієгові.
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стоп-стоп-стоп...Пусть будет отмерено каждому его мерой.В Украине должно быть приходов РПЦ ровно столько сколько УПЦ есть в России.И всё по чести.
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Нет ничего аморального в уничтожении агрессорского МП, он за рос. агрессию и является угрозой для страны.
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Хорошо бы, но увы, это неправда. РПЦ как всегда врет.
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если бы ваЗЕлин пошутил про их ТЕРМОС, на следующий день снова извиняться, на коленях, с чеченской бутылкой в шахте?
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Она сама ликвидируется .Как говорил В.Астафьев-"русскому человеку хлеба не надо,он сам себя сжирает с аппетитом"
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вас придурков с рпц-мп-фсб просят только одного - НАЗОВИТЕСЬ кто вы!? Синод РПЦ обвинил украинскую власть в намерении ликвидировать УПЦ МП - Цензор.НЕТ 337
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Ага. Это, как при изгнании бесов. Сперва нужно узнать, как из зовут. И только потом можно приступать к изгнанию.
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1. Синод РПЦ обвинил украинскую власть в намерении ликвидировать УПЦ МП
К сожалению это неправда...

2. Русская церковь призвала поместные церкви поддержать "гонимую" УПЦ МП

Правильно будет "голимую".
3. ... ее духовенство лишено возможности полноценно окормлять военнослужащих, работников правоохранительных органов, заключенных.
За это все вышеперечисленные должны быть благодарны Украине, что не дала их окормить
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а что так распереживались то? вы вроде по официальной версии от УПЦ МП никаким к ней боком не должны быть?
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Геть кацапских попів з України! Кацапи повинні жити у тундрі!
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Даааа... И здесь разброд и шатания в головах.
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Синод РПЦ обвинил украинскую власть в намерении ликвидировать УПЦ МП
УПЦ МП Украине не нужна, ее нужно ликвидировать, так как есть украинская церковь.
Но пока даже намека на это не было, чтобы ее ликвидировали, московские попы в Киеве как сидели, так и сидят.
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Интересно, а как "окормляли" "никониане" "старообрядцев", до средины 19 века, в России? А, по сути, если "УПЦ МП" признаёт верховную власть церковную, в лице патриарха РПЦ Кирилла, то им стоит именоваться соответственно - РПЦ...
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Старобрядцев только при Петре 1 перестали сжигать живьём, он обложил их налогами и всякими несмертельными гонениями.
Только "гонимые", укрывшиеся в ВКЛ, при приближении Орды открывали ворота городов...
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Християнство взагалі-то поширювалось завдяки схиляння людей вірити в Хреста. Лише в деяких країнах хрестили насильно. Тому тут нема великих якихось духовних переконань навіть у священників. Тема Христа в ортодоксальній церкві не розкрита. Чому прийшов, навіщо - ортодоксальна церква лише говорить, що за кожну провину бозя прийде по голові дасть. Тому те, що завдяки Новому Завіту провини прощаються через Христа - ортодоксальна церква давно забула, а може й не знала.
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Не хотят правосравные батюшки менять полтавские вареники на такой пользительный ягель,но придется и желательно побыстрее.
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)))сколько АНАЛЬНОЙ БОЛИ в этих стонах мокшан!)))
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Если бы хотели то ликвидировали бы. Я в принципе уже давно за ее ликвидацию как и большинство народа. Вот только власть против.
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))))ух уж этот КРОВАВЫЙ ЭПИФАНИЙ!))))
Младенцев бородатых с мпц сатаната в рясах готов распинать...
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ахах..это уму не постижимо...ряженое шапито..закрыть и поджечь киросином плеснуть гундяву на паранжу Синод РПЦ обвинил украинскую власть в намерении ликвидировать УПЦ МП - Цензор.НЕТ 8664
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каким хером этот зброд\цирк к церкви и другой стране....
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24.02.2019 года с оккупации РПЦ в ПЦУ вернулась 21 громада.
Волынская обл. - 9 громад.
Ровенская обл. - 5 громад.
Житомирская обл. - 3 громады.
Закарпатская обл., Хмельницкая обл., Полтавская обл., Одесская обл. - по 1 общине.
Всего - 391 община.
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Курочка по зернышку клюет...
Курочке ведь тоже нужно время перкварить седеные зернышка...
Сожрать все и сразу чревато для здоровья!))

Так шо усе буде УКРАИНА!)
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не удачное сравнение. На самом деле это похоже на заглатывание кролика удавом.
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Была б возможность - мы бы и московию с ихней монархией ликвидировали
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ее духовенство лишено возможности полноценно окормлять военнослужащих, работников правоохранительных органов

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Российской пропагандой ...А так же получать сведения секретного характера и передавать их ФСБ
И слава Богу ...
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Нужно убрать преференции с РПЦ.Никаких поблажек клиру и Монастырям.Газ на отопление пусть покупают у коммерсов,налоги на попов,декларации ит п ит д.Нарушил поп ПДД- тюрьма по максимуму и тд итп.Три шкуры драть и фамилию не спрашивать.Всех спонсоров - под налоговый пресс .Власти местные ,если будуть содействовать-садить нещадно!.Как говорится,не мытьём,так катаньем.Для клира -прямой путь на Магадан или в тюрьму.Нам не жалко
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Да благословит их налоговый инспектор кассовым аппаратом. Аминь
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А по башке 3 раза актом на 1000 листов это уже к пожарному инспектору
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Угу. Самый действенный способ шо-то ликвидировать - замучить всеразличными инспекциями, проверками и аудитами. Никаких активистов не надо.
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Активистов с журналюгами надо направлять на проверки в качестве свидетелей, а так же направлять в конторы инспекторов, чтобы не возникало желание договорится и проверяли с пристрастием
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Не хотелось бы никого расстраивать, но УПЦ МП не существует с 11 октября 2018 года. Именно в этот день Константинопольский патриархат отменил свой Синодальный акт от 1686 года и в связи с этим УПЦ МП, УПЦ КП и УАПЦ прекратили свое существование.
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Мне это известно, поэтому "УПЦ МП" пишу в кавычках, чтобы не путались читающие...
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Странно, почему они так не хотят назьіваться Русской ПЦ?
Проповеди, на русском, молятся «во славу победьі русского оружия над врагом» (кто враг, понятно, Украина.) Или ето старая шпионская привьічка, прятаться за чужими именами?
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И шо? Нам теперь упасть и плакать из-за этого!
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Ну правильно обвинил, теперь надо побыстрее ликвидировать УПЦ МП.
Ведь не может же синод РПЦ врать?!!!
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Взагалі то, православ'я не створило ніяких умов для розвитку особистості там, де воно є домінуючою релігією. Назвіть мені хоч одну розвинену православну країну? Всюди це, бюрократія, хабарництво та затурканість населення.
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спички принесли ? дядя Том заждался в своей келье, что бы спалить московитских еретиков
Синод РПЦ звинуватив українську владу в намірі ліквідувати УПЦ МП - Цензор.НЕТ 4283
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Дивно, що США й досі мовчать за подводну лодочку з атомним моторчиком в Ісаакієвському соборі Петербурга.
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ну, їм до виступів в західно-корейських дурдомах не звикати.
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Синод РПЦ звинуватив українську владу в намірі ліквідувати УПЦ МП - Цензор.НЕТ 2660ЗРАДНЮКИ,К ОРУЖИЮ!ПОМОГИТЕ РПЦ-ЕЕ ОБИЖАЮ "БАРЫГИ" Синод РПЦ звинуватив українську владу в намірі ліквідувати УПЦ МП - Цензор.НЕТ 2660
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Ці кремлівсько-гундяєвські потвори створили так званий СПЖ (Союз православних журналістів) який діє в інтересах мордора. Мені цікаво чи СБУ знає про них? https://spzh.news/ru
https://www.facebook.com/unionoftheoj/?__tn__=kC-R&eid*****************************-******************************-SoBwIgEyKg5X5SuTeBrP&hc_ref=ARRrTR9vEWv0T5vy
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При этом синод рпц скромно промолчал о ликвидации украинской церкви в Крыму.
Кацапы как они есть.
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УПЦМП, більше нема такого слова, Константинополь ліквідував і правильно, канонічно, РПЦ не оскаржує.

По-перше, церква, якшо вона церква, а не секта, повинна мати назву, нема назви - нема церкви. А по-друге, чому вона так упирається? Якшо вона церква агресора, то хай так і скаже. І хай прямо скаже, чому вона ніяк не хоче бути українською.

У нас скоро Українська Православна Церква, українське християнство, буде державною релігією. Так шо, або вона буде українською, або її не буде. Нам чужі церкви непотрібні.

І якшо ця "церква" українська, то чого це так РПЦ вболіває за наше? І воювати проти "братского народа" можуть тільки сатаністи, анти-христи.
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Странно было бы если: "Синод РПЦ поблагодарил украинскую власть в намерении ликвидировать УПЦ МП"
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Ну да! Все логічно: "Хочуть ліквідувати таке непорозуміння як "упицимипи", якого немає юридично і не повинно бути фактично в Україні!"
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То не тільки влада , люди не хочуть московської церкви . В неї немає томосу , Гундяй відлучив всіх лишнєхромосомних , разом з РПЦ від Світового Православ'я , якісь жуліки в рясах ходять , щось пробують мутити . Йдіть нахєр , ублюдки московскі .
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Ого вот это поворот ну прям 1 в один на Московском соборе от 1656го года от рождества Христово также кукарекали сторонники Авакумки Синод РПЦ звинуватив українську владу в намірі ліквідувати УПЦ МП - Цензор.НЕТ 4099
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шо, уже и РПЦ требует ымпичмента Порошенко?!.. в этом дружном хоре, не хватает только тамплиеров и делегации говорящих ракушек с Альфа-Центавры..
хер мы клали на РПЦ!
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"Переносу Київської катедри до Москви ніколи не було". Про захопленням Московським патріархатом Української церкви.
https://svitua.org/all-featured/item/5160-perenosu-kyivskoi-katedry-do-moskvy-nikoly-ne-bulo-pro-zakhoplenniam-moskovskym-patriarkhatom-ukrainskoi-tserkvy.html
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я знову ж, в 2646-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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Ой - тьфу тьфу тьфу шоб не сглазить!!!
Ваши б слова, да Богу в уши...
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Не може бути канонічної церкви однієї держави на території іншої. МП існував в Україні лише тому, що вона була в складі спочатку Російської імперії, а потім СРСР. Тепер цю неприродну ситуацію буде виправлено, і з часом МП в Україні не залишиться. У цьому сенсі його дійсно буде тут "ліквідовано", але виключно в законний спосіб і без жодного насильства або примусу.
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Синод РПЦ обвинил украинскую власть в намерении ликвидировать УПЦ МП


Наглое вранье. Никто не хочет ликвидировать УПЦ МП. Пусть спокойно переходят в ПЦУ и как можно скорее!
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да не синод это, а шабаш . Переименовать, в рога и копыта
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Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?Между кацапо-поповской религиозной мразью и Иисусом Христом,Украина выбирает Иисуса Христа.Слава Богу,Украина очищается от кацапской мрази.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСинод РПЦ обвинил украинскую власть в намерении ликвидировать УПЦ МП
 
 
 
 
 
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