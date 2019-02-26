 Синод РПЦ обвинил украинскую власть в намерении ликвидировать УПЦ МП

Об этом говорится в специальном заявлении Синода РПЦ, передает Цензор.НЕТ.
"Верховной Радой Украины приняты и вступили в силу дискриминационные законы, цель которых - лишить Украинскую православную церковь (Московского патриархата, - Ред.) ее названия и легализовать практику захватов ее храмов и монастырей. Верующие канонической церкви поражены и в иных правах: ее духовенство лишено возможности полноценно окормлять военнослужащих, работников правоохранительных органов, заключенных. Становится все более очевидным, что целью представителей действующей государственной власти является ликвидация Украинской православной церкви (Московского патриархата, - Ред.)", - заявили в Синоде.
Русская церковь призвала поместные церкви поддержать "гонимую" УПЦ МП, а мировое сообщество - отреагировать на ситуацию с православными церквями в Украине.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
К сожалению это неправда...
2. Русская церковь призвала поместные церкви поддержать "гонимую" УПЦ МП
Правильно будет "голимую".
3. ... ее духовенство лишено возможности полноценно окормлять военнослужащих, работников правоохранительных органов, заключенных.
За это все вышеперечисленные должны быть благодарны Украине, что не дала их окормить
УПЦ МП Украине не нужна, ее нужно ликвидировать, так как есть украинская церковь.
Но пока даже намека на это не было, чтобы ее ликвидировали, московские попы в Киеве как сидели, так и сидят.
Только "гонимые", укрывшиеся в ВКЛ, при приближении Орды открывали ворота городов...
Младенцев бородатых с мпц сатаната в рясах готов распинать...
Волынская обл. - 9 громад.
Ровенская обл. - 5 громад.
Житомирская обл. - 3 громады.
Закарпатская обл., Хмельницкая обл., Полтавская обл., Одесская обл. - по 1 общине.
Всего - 391 община.
Курочке ведь тоже нужно время перкварить седеные зернышка...
Сожрать все и сразу чревато для здоровья!))
Так шо усе буде УКРАИНА!)
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Российской пропагандой ...А так же получать сведения секретного характера и передавать их ФСБ
И слава Богу ...
Мокша морозится.
Проповеди, на русском, молятся «во славу победьі русского оружия над врагом» (кто враг, понятно, Украина.) Или ето старая шпионская привьічка, прятаться за чужими именами?
Ведь не может же синод РПЦ врать?!!!
https://www.facebook.com/unionoftheoj/?__tn__=kC-R&eid*****************************-******************************-SoBwIgEyKg5X5SuTeBrP&hc_ref=ARRrTR9vEWv0T5vy
Кацапы как они есть.
По-перше, церква, якшо вона церква, а не секта, повинна мати назву, нема назви - нема церкви. А по-друге, чому вона так упирається? Якшо вона церква агресора, то хай так і скаже. І хай прямо скаже, чому вона ніяк не хоче бути українською.
У нас скоро Українська Православна Церква, українське християнство, буде державною релігією. Так шо, або вона буде українською, або її не буде. Нам чужі церкви непотрібні.
І якшо ця "церква" українська, то чого це так РПЦ вболіває за наше? І воювати проти "братского народа" можуть тільки сатаністи, анти-христи.
хер мы клали на РПЦ!
https://svitua.org/all-featured/item/5160-perenosu-kyivskoi-katedry-do-moskvy-nikoly-ne-bulo-pro-zakhoplenniam-moskovskym-patriarkhatom-ukrainskoi-tserkvy.html
Ваши б слова, да Богу в уши...
Наглое вранье. Никто не хочет ликвидировать УПЦ МП. Пусть спокойно переходят в ПЦУ и как можно скорее!