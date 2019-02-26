 Адвокаты Дронова, получившего 10 лет за ДТП в Харькове, заявили, что приговор будет обжалован

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом Дронов рассказал журналистам после судебного заседания.
Сообщается, что защита Дронова будет подавать апелляцию на решение суда.
"Да, буду обжаловать", - сказал Дронов, отвечая на вопрос о том, будет ли он подавать апелляцию.
Добавим, что Дронов не считает приговор справедливым.
Напомним, Киевский районный суд Харькова 26 февраля, огласил приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП на улице Сумской в центре города.Дронову и Зайцевой дали максимальный срок - 10 лет лишения свободы.
Также Дронова и Зайцеву на три года лишили права управлять транспортными средствами. Им также продлили меру пресечения пока приговор не вступит в силу. Обвиняемые в течение 30 дней могут подать апелляции.
Ранее адвокаты Дронова настаивали на том, что их подзащитный не виновен в совершении ДТП.
ну вы мля ваще !!!
Ось через це "подумаєш жовтий" - тисну на газ і дали йому більше, ніж він заслужив!
ТАКИХ МЫСЛЕЙ НЕТ И БЛИЗКО ??????
8.7.3. ґ) Жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів.
1.3 Учасники дорожнього руху зобов'язані знати й неухильно виконувати вимоги цих Правил, а також бути взаємовічливими.
1.4 Кожний учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що й інщі учасники виконують ці правила.
Пункт 8.7.3 ґ) був порушений, тому на 1.4 Дронов більше не може посилатись. І вже не важливо які правила порушила Зайцева.
"Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб" -> позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років.
Не поехал бы на желтый, аварии бы не было. Не летела бы Зайцева 100 и остановилась на красный свет аварии бы не было.
А ПДД четко указывает...где нужно остановится...
8.10.
В случае подачи светофором (кроме реверсивного) или регулировщиком сигнала, который запрещает движение, водители должны остановиться перед дорожной разметкой 1.12 (стоп-линия), дорожным знаком , если их нет - не ближе 10 м до ближайшего рельса перед железнодорожным переездом, перед светофором, пешеходным переходом, а если и они отсутствуют и во всех прочих случаях - перед пересекаемой проезжей частью, не создавая препятствий для движения пешеходов.
Но заочникам вроде тебя этот пункт правил не рассказывают. А это второй пункт правил, который нарушил Дронов. И ты бы точно так же нарушил.
Я тебя прошу. Не показывай людям свои "знания". Не позорься, заочник. Суворовское училище ускоренный курс "взлет-посадка"?
Если ты находишься на перекрестке и включается красный свет, ты обязан завершить маневр и тебя обязаны пропустить. И это совсем другие пункты правил и другая ситуация.
Тебе сверху написали даже номер пункта правил 8.12. В котором четко сказано,что ты должен остановиться в 10 метрах от перекрестка и не начинать движение до зеленого света( чего в случае Дронова сделано не было ). Но ты мне только что рассказывал, что катиться можно до перекрестка и пофигу на цвет светофора.
Перестань позориться и иди учи ПДД, заочник. Я тебя прошу.
Какое на*уй выехал на перекресток и обязан завершить маневр? Это вообще другое. То о чем ты говоришь сейчас можно было бы применить к Зайцевой, если бы она выехала с допустимой скоростью на желтый сигнал светофора например( а не на красный со 100 км/ч ), тогда бы к ней применялось то о чем ты сейчас говоришь и Дронов был бы обязан её пропустить. Но не к Дронову, который стартанул на желтый, нарушив 2 правила ПДД!
Пипец просто... В центре событий но не в курсе дела. Ещё и с ПДД туго...
2.Если въехал на разрешённый или заканчиваешь проезд на жёлтый,то должен выехать на любой цвет.
Но ты из тех, кто всегда найдет других виноватых кроме себя и любит слушать байки из разряда "Виноваты папередники!" и "Криза, Мінєт, Папіжже, Папередники підарили абісцяння".
ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ БЫ У ЗАЙЦЕВОЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ БЫЛА СКОРОСТЬ 60 КМ/Ч?????
Ответить на простой вопрос с вашими то опытом и знанием труда не составит?
А ты не задавался вопросом, а что было бы если бы Дронов стартанул на зеленый, а не как 90-95% водителей в Украине на желтый? Зайцева пролетела бы перекресток и понеслась дальше. А потом рассказывала бы всем как она проехала на красный свет.
Но раз уж ты взываешь к моему опыту и знаниям. Я бы на её месте не пытался уйти от столкновения( маневрируя вправо и вжимая педаль газа, чтобы объехать Дронова в надежде что он её все же увидит и затормозит, а он пока не врезался её не видел вовсе ), что стало роковым для пешеходов, а влетел тупо в Дронову в бок тормозя. Скорее всего никто бы не умер. По крайней мере, машины бы на тротуар не выбросило.
А вообще. если бы да кабы ведет только на пенсию.
Маемо,то шо маемо,зачем если.
А так маемо тэ що маемо - прокурорские козлы не захотели собрать всех улик, а судейские сволочи засудили невиновного человека - и нет крайних.
У Вас эмоции и классовая ненависть к мажорам (у меня не меньше) .
А у судьи видео по долям секунды . А плюс ещё статистика особо тяжкой аварийности .
Она судье говорит , что любителей стартовать на желтый в тысячи раз больше и они (как и Вы) даже не осознают как это опасно, пока не вляпаются как Дронов !
будет- Ответ: Суспильный договор суд присяжных и прецендентное право Выборность судей
ЭТОГО МРАЗОТА ДАЖЕ НЕРАССМАТРИВАЕТ ??????? 😂😅😂
И для сбушников - тоже.
Дронов - основной виновник ДТП.
ОН ударил Лексус Зайцевой.
Он не имел никакого права таранить автомобиль.
Так что приговор справедливый для него.
А Зайцева виновна только в том что в это дело вляпалась контора.
Тільки Дронов винуватий за швидкість 10км/год, а Зайчиха винувата за 120км/год!
10 років+10=20 років!
10км/год+120км/год=130км/год
І звідси проста пропорція - Дронову 1,5 років, а Зайчисі 18,5 років!
А так як суд вирішив - несправедливо!