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Все про:ДТП (5480) Зайцева (81) Харьков (4176) Дронов (34)

 Адвокаты Дронова, получившего 10 лет за ДТП в Харькове, заявили, что приговор будет обжалован

Обвиняемый по делу о ДТП в Харькове Геннадий Дронов заявил, что будет обжаловать приговор суда.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом Дронов рассказал журналистам после судебного заседания.

Сообщается, что защита Дронова будет подавать апелляцию на решение суда.

"Да, буду обжаловать", - сказал Дронов, отвечая на ​​вопрос о том, будет ли он подавать апелляцию.

Добавим, что Дронов не считает приговор справедливым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зайцевой стало плохо при оглашении приговора в деле о смертельном ДТП в Харькове: ее увели из зала

Напомним, Киевский районный суд Харькова 26 февраля, огласил приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП на улице Сумской в центре города.Дронову и Зайцевой дали максимальный срок - 10 лет лишения свободы.

Также Дронова и Зайцеву на три года лишили права управлять транспортными средствами. Им также продлили меру пресечения пока приговор не вступит в силу. Обвиняемые в течение 30 дней могут подать апелляции.

Ранее адвокаты Дронова настаивали на том, что их подзащитный не виновен в совершении ДТП.

Источник: https://censor.net.ua/n3113840
 
   
 Топ комментарии
 
Для чайников, закончивших заочные курсы. Можно катится к светофору на капец какой красный или жёлтый свет. Главное, чтобы стоп-линию пересечь на зелёный. Стоп-линии не было. На перекресток Дронов выехал на зелёный. Остальное мишпуха, притянутая за уши
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подлетать !!! к перекрёстку на скорости 130 км. это нормально ?
ну вы мля ваще !!! Адвокати Дронова, який отримав 10 років за ДТП у Харкові, заявили, що вирок буде оскаржено - Цензор.НЕТ 2283
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трешки с лишением права управления ТС - достаточно за движение на желтый, приведшее к ДТП.
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вопрос, можно ли ехать ДО светофора если горит красный?
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пересекать перекресток нельзя только, если ты не выехал на него ДО того как загорелся красный. а если выехал ДО того как загорелся красный - ТЫ ХОТЬ УСРИСЬ, но ОБЯЗАН закончить свой маневр, без разницы на красный/серый/бурый/малиновый.
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пересекать перекресток нельзя!!! но ДО пересечения можно ехать даже на красныйАдвокати Дронова, який отримав 10 років за ДТП у Харкові, заявили, що вирок буде оскаржено - Цензор.НЕТ 7206
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а я тебе что сказал ? модет тебе букварь подарить, что бы слова выучил и читать научился ?
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утвержденные планы автодора покажи, где стоп линия должна быть. мне твои каляки - маляки до жопы.
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где ты видел что бы стоп линия была за 30 метров до перекрестка ? совсем уже того ?
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А вот есть такое. Конечно, оправдано, но непривычно - на Григоренка в Киеве. Точнее, тут за 20-30 метров до светофора -Гугл стрит
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на картинке которую он предоставил - два светофора, один на полосе отделенной сплошной - при повороте направо, второй там где пересечение улиц. там впринципе не пожет быть одинаковая стоп линия для обоих светофоров.
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Та я не про ту картинку, там всё понятно. Я к тому, что бывает разное на наших дорогах.
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светофор на твоей картинке - относится к полосе уходящей направо, отделенной одинарной сплошной, ты хоть головой об стенку бейся.
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второй светофор, где стоял дронов, никак не относится к "затертой" стоп линии, которой там не должно быть впринципе. у второго светофора - своя стоп линия.
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Его движение само по себе к ДТП не приводило. Причиной ДТП является исключительно значительное превышение скорости Зайцевой.
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Світова практика особливо-тяжких аварій свідчить про протилежне. Через зак проїзд на заборонений колір світлофора в світі гине і калічаться в тисячі разів більше людей, ніж через порушення швидкісного режиму. В даному епізоді Зайцева винна більше. Тут зрозуміло. Але вона визнала провину, а Дронов не визнав.
Ось через це "подумаєш жовтий" - тисну на газ і дали йому більше, ніж він заслужив!
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Та ти дістав своїми умозаключєніями. Він рушив на жовте світло, а твоя нарічка влетіла на швидкості+100км/ґ на червоний сигнал світлофора , але ти все рівно докащуєш що вина рівнозначна
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А мысли о том, что ЕСЛИ БЫ зайцева ПОПЫТАЛАСЬ БЫ СБРОСИТЬ СКОРОСТЬ УВИДЕВ ЖЁЛТЫЙ ЗАДОЛГО ДО ПЕРЕКРЁСТКА, И НАЧАТЬ ТОРМОЗИТЬ КОГДА УВИДЕЛА КРАСНЫЙ СВЕТ, ТО СТОЛКНОВЕНИЯ БЫ И НЕБЫЛО ?????? САМОЕ БОЛЬШЕЕ она ВЪХАЛА БЫ УЖЕ В ,,ЗАД" АВТО ДРОНОВА С МИНИМАЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ И ЭТО НЕПРИВЕЛО БЫ К ЖЕРТВАМ ??????
ТАКИХ МЫСЛЕЙ НЕТ И БЛИЗКО ??????
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Не удивлюсь.если Зайцевой скостят,а Дронову нет.
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Я об этом уже писала.Сейчас у Зайцевой найдут какую нибудь неизлечимую болезнь или она случайно забеременеет,будучи"смертельно больной"и вуаля,мадам-с на свободе опять в героиновом дурмане поедет людей давить!А чувак отсидит за неё срок!Классика жанра!
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Та это полный пестец! Хотя бы сроки были разные.
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свободу Геннадию Дронову!
Адвокаты Дронова, получившего 10 лет за ДТП в Харькове, заявили, что приговор будет обжалован - Цензор.НЕТ 2831
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Дронов, конечно, виноват, но он...не виноват!
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Хер вам, а не выборы, соевые батоны! Вы и тут продались за деньги.
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Для всех любителей стартовать на желтый( а таких не менее 80% на дорогах ).
8.7.3. ґ) Жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів.

1.3 Учасники дорожнього руху зобов'язані знати й неухильно виконувати вимоги цих Правил, а також бути взаємовічливими.
1.4 Кожний учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що й інщі учасники виконують ці правила.

Пункт 8.7.3 ґ) був порушений, тому на 1.4 Дронов більше не може посилатись. І вже не важливо які правила порушила Зайцева.

"Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб" -> позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років.

Не поехал бы на желтый, аварии бы не было. Не летела бы Зайцева 100 и остановилась на красный свет аварии бы не было.
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мне казалось что он заехал на перекресток уже на зеленый.
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Для чайников, закончивших заочные курсы. Можно катится к светофору на капец какой красный или жёлтый свет. Главное, чтобы стоп-линию пересечь на зелёный. Стоп-линии не было. На перекресток Дронов выехал на зелёный. Остальное мишпуха, притянутая за уши
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Если нет нарисованой стоп-линии...значит эта линия там где висит светофор...так говорится в ПДД...а все остальное это ваши фантазии...
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Если у тебя в колхозе один светофор, то так и есть. А если они через каждых 100 метров и ты их видишь одновременно несколько. Киянам я давал пример выезда с Кловского спуска налево на Суворова, где на светофор возле места сходки вашей рыготни Зоряного никто не останавливается ибо нет стоп-линии и правильно делает.
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Никого не волнует сколько ты их видишь...есть ПДД...и их нужно соблюдать...или отвечать за их нарушение...
А ПДД четко указывает...где нужно остановится...
8.10.
В случае подачи светофором (кроме реверсивного) или регулировщиком сигнала, который запрещает движение, водители должны остановиться перед дорожной разметкой 1.12 (стоп-линия), дорожным знаком , если их нет - не ближе 10 м до ближайшего рельса перед железнодорожным переездом, перед светофором, пешеходным переходом, а если и они отсутствуют и во всех прочих случаях - перед пересекаемой проезжей частью, не создавая препятствий для движения пешеходов.
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Правильно. Рассказывай заочникам ПДД, может чему-то и научатся
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тока при чем тут слово "мишпуха" ))))? означает "семья" на одесском жаргоне, пришедшее то с идиша, то ли с иврита
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Не силен я в языке реформаторов У нас это значило мелочь
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Я понял про твои заочные курсы и всех тебе лайкнувших. Короче есть пункт правил, в котором четко прописывается, что если нет стоп линии и ли знака стоп, то ты должен стоять в 10 метрах от перекрестка/светофора и не рыпаться.
Но заочникам вроде тебя этот пункт правил не рассказывают. А это второй пункт правил, который нарушил Дронов. И ты бы точно так же нарушил.
Я тебя прошу. Не показывай людям свои "знания". Не позорься, заочник. Суворовское училище ускоренный курс "взлет-посадка"?
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Смотри, Уася, приезжаешь ты в свой райцентр и видишь перед собой трехцветное чудо под названием свитлофор, а под ним есть или может не быть така биленька смужечка. Ты как порядочный профессионал, дождавшись зелэненький колир, и зная шо базар, куда ты привез кабана, находится злива, ты трогаешься и поворачиваешь на светофоре налево. Тут же, повернув, ты видишь перед собой красный светофор, горящий для машин, находящихся на улице, на которую ты везёшь кабана. У тебя ступор. Ты останавливаешься и на этот светофор, чем вызываешь гомерический смех водителей, пешеходов, собак и котов своего райцентра
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Вася это ты, который позорится дальше.
Если ты находишься на перекрестке и включается красный свет, ты обязан завершить маневр и тебя обязаны пропустить. И это совсем другие пункты правил и другая ситуация.
Тебе сверху написали даже номер пункта правил 8.12. В котором четко сказано,что ты должен остановиться в 10 метрах от перекрестка и не начинать движение до зеленого света( чего в случае Дронова сделано не было ). Но ты мне только что рассказывал, что катиться можно до перекрестка и пофигу на цвет светофора.
Перестань позориться и иди учи ПДД, заочник. Я тебя прошу.
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Возьми, селюк, калькулятор и посчитай на каком расстоянии от фатального перекрестка находилась Зайка (в момент трогания с места Дронова) при скорости 120, чтобы варнякать, шо она ЗАКАНЧИВАЛА движение через него.
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Вася, зачем ты мне про Зайцеву начинаешь теперь втирать? Я про неё ничего не говорил. Иди учи ПДД, клоун-заочник "взлет-посадка" Тульская область деревня Селизневка.
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А они когда их макают,начинают ёрзать Адвокати Дронова, який отримав 10 років за ДТП у Харкові, заявили, що вирок буде оскаржено - Цензор.НЕТ 9767
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А заезжать на перекрёсток ПРИ КРАСНОМ УЖЕ ТОЖЕ МОЖНО ??????? 😂😅😂
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Если выехал на перекресток то можеш завершить маневр даже на желтый. На загруженых перекрестках всегда так делаетя!
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даже на красный. иначе будеш как дебил стоять посреди перекрестка, мешая ездить длругим. начал маневр - заканчивай в любом случае.
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Он б*ять стоял! Понимаешь? Стоял на красный! За 10м до проезжей части согласно пункту правил 8.12. Но поехал на желтый свет, до того как включился зеленый!!!
Какое на*уй выехал на перекресток и обязан завершить маневр? Это вообще другое. То о чем ты говоришь сейчас можно было бы применить к Зайцевой, если бы она выехала с допустимой скоростью на желтый сигнал светофора например( а не на красный со 100 км/ч ), тогда бы к ней применялось то о чем ты сейчас говоришь и Дронов был бы обязан её пропустить. Но не к Дронову, который стартанул на желтый, нарушив 2 правила ПДД!
Пипец просто... В центре событий но не в курсе дела. Ещё и с ПДД туго...
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1.Если перекрёсток забит,не имеешь право на него заезжать.
2.Если въехал на разрешённый или заканчиваешь проезд на жёлтый,то должен выехать на любой цвет.
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Начните с главного, если бы Зайцева неслась со скоростью 50 км/ч, то даже танцуй Дронов голый на танке посреди перекрестка, кроме этой обдолбаной дуры никто бы не пострадал!
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Главное тут, что виноваты оба.
Но ты из тех, кто всегда найдет других виноватых кроме себя и любит слушать байки из разряда "Виноваты папередники!" и "Криза, Мінєт, Папіжже, Папередники підарили абісцяння".
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Таки не доходит до одаренных с первого раза...

ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ БЫ У ЗАЙЦЕВОЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ БЫЛА СКОРОСТЬ 60 КМ/Ч?????

Ответить на простой вопрос с вашими то опытом и знанием труда не составит?
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Сбила бы меньше людей? Потому как Дронов влетел бы в неё точно так же.
А ты не задавался вопросом, а что было бы если бы Дронов стартанул на зеленый, а не как 90-95% водителей в Украине на желтый? Зайцева пролетела бы перекресток и понеслась дальше. А потом рассказывала бы всем как она проехала на красный свет.

Но раз уж ты взываешь к моему опыту и знаниям. Я бы на её месте не пытался уйти от столкновения( маневрируя вправо и вжимая педаль газа, чтобы объехать Дронова в надежде что он её все же увидит и затормозит, а он пока не врезался её не видел вовсе ), что стало роковым для пешеходов, а влетел тупо в Дронову в бок тормозя. Скорее всего никто бы не умер. По крайней мере, машины бы на тротуар не выбросило.

А вообще. если бы да кабы ведет только на пенсию.
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Если бы да кабы в спорных ситуациях - это моделирование для анализа. Есть и опытный путь установления истины - разогнать эту козу на 120 км/ч и зафигачить в неподвижный бетонный блок - и вот те крест, все бы отнеслись с пониманием и одобрением.
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А что бы было,если бы Дронов начал движение на зелёный?
Маемо,то шо маемо,зачем если.
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Есть такое понятие - степень социальной опасности. Так вот, если бы эту дуру за все ее нарушения за последних два неполных года да вжарили по полной - не пришлось бы сейчас разбираться.
А так маемо тэ що маемо - прокурорские козлы не захотели собрать всех улик, а судейские сволочи засудили невиновного человека - и нет крайних.
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Дронов за 3 минуты дважды проигнорировал сигнал светофора.Может он невменяшка?
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Каждый из-за себя !
У Вас эмоции и классовая ненависть к мажорам (у меня не меньше) .
А у судьи видео по долям секунды . А плюс ещё статистика особо тяжкой аварийности .
Она судье говорит , что любителей стартовать на желтый в тысячи раз больше и они (как и Вы) даже не осознают как это опасно, пока не вляпаются как Дронов !
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Виновен тут всё же тот у кого была больше скорость, поэтому и приговор должен быть от этого.
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мда - все что надо знать про судейско-мудейских Адвокаты Дронова, получившего 10 лет за ДТП в Харькове, заявили, что приговор будет обжалован - Цензор.НЕТ 533
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Может Дронов и виноват, но приравнивать обдолбанную наркоманку, летевшую за сотню на красный, с чуваком, выехавшим на перекресток, как-то не корректно.
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для многих сигналом ехать являются гудки задних нетерплячих, именно когда загорается желтый. Не замечали? вообще в нормальніх странах, желтого вооще нет на старт, есть только на остановку....
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ну титаник утонул... справделиво ? каждому свое отмеряно.
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Охренеть!Это типа того,чтобы Зайцевой не обидно было?Я всё понимаю,но степень вины у них абсолютна разная.Три года условно с отбором прав,это максимум.Как такое может быть?
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Ніхрена собі! ***** гнала 130 під кайфом, вбила і покалічила купу народу, а дали однаково?! Вони там що, в тому Харкові, взагалі охреніли? А йому за який хрен, за те що на перехрестя виїхав? За це вже 10 років дають?
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А сколько дали выжившим пешеходам?
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Этот суд Хочет сказать -А ну брысь по норам пересичные и не умничать как сказал так и
будет- Ответ: Суспильный договор суд присяжных и прецендентное право Выборность судей
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Адвокати мають рацію. До чого тут Дронов? Хба це він гнав на повороті зі швидкістю 120-130 км/год? Якби він виїхав на пару метрів далі, то загинув би сам, і, можливо, інші люди тоді б не постраждали. Адвокатам Дронова слід вимагати не тільки його виправдання, але й позбавлення судді (суддів) права юридичної діяльності. Тоді все буде по-чесному.
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А если бы он тронулся на зелёный,так и трупов бы не было.
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А если бы зайцева начала тормозить увидев красный ??????
ЭТОГО МРАЗОТА ДАЖЕ НЕРАССМАТРИВАЕТ ??????? 😂😅😂
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ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСЕХ!
И для сбушников - тоже.
Дронов - основной виновник ДТП.
ОН ударил Лексус Зайцевой.
Он не имел никакого права таранить автомобиль.
Так что приговор справедливый для него.
А Зайцева виновна только в том что в это дело вляпалась контора.
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Наши "самые честные суды" добьются, что при авариях на крутых тачках с мажорами люди будут устраивать самосуд. Я читал он-лайн с суда. Когда судья зачитала, что опиаты в моче не доказывают, что Зайцева была в наркотическом опьянении. И вообше не доказывает, что она принимала наркотики. А если бы у Дронова нашли в моче опиаты, судья запела бы по другому.
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Дронов виноват только в том, что при движении на зеленый надо убедиться что ни кто не едет на красный. В его случае есть возможность добится освобождения, так как дело было ночью , и дура летела как пуля в городе.
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Если бы был суд присяжных, Зайцева получила бы больше, Дронов - меньше.
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Суд присяжных устанавливает только виновен-не виновен.
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Винуваті і Дронов і Зайчиха!
Тільки Дронов винуватий за швидкість 10км/год, а Зайчиха винувата за 120км/год!
10 років+10=20 років!
10км/год+120км/год=130км/год
І звідси проста пропорція - Дронову 1,5 років, а Зайчисі 18,5 років!
А так як суд вирішив - несправедливо!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАдвокаты Дронова, получившего 10 лет за ДТП в Харькове, заявили, что приговор будет обжалован
 
 
 
 
 
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