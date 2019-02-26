 Адвокаты Дронова, получившего 10 лет за ДТП в Харькове, заявили, что приговор будет обжалован

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом Дронов рассказал журналистам после судебного заседания.

Сообщается, что защита Дронова будет подавать апелляцию на решение суда.

"Да, буду обжаловать", - сказал Дронов, отвечая на ​​вопрос о том, будет ли он подавать апелляцию.

Добавим, что Дронов не считает приговор справедливым.

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Напомним, Киевский районный суд Харькова 26 февраля, огласил приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП на улице Сумской в центре города.Дронову и Зайцевой дали максимальный срок - 10 лет лишения свободы.

Также Дронова и Зайцеву на три года лишили права управлять транспортными средствами. Им также продлили меру пресечения пока приговор не вступит в силу. Обвиняемые в течение 30 дней могут подать апелляции.

Ранее адвокаты Дронова настаивали на том, что их подзащитный не виновен в совершении ДТП.