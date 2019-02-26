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Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины
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Все про:Порошенко (16448) хакер (735) ЦИК (2883) кибербезопасность (334)

 На серверы ЦИК 24-25 февраля была совершена хакерская атака со стороны России, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Центральная избирательная комиссия 24 и 25 февраля подвергалась DDoS-атакам со стороны Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, такую информацию обнародовал П.Порошенко в ходе встречи с представителями IT-индустрии во вторник в Киеве.

"В СНБО разработали механизмы защиты вместе со Службой безопасности Украины и полиции Департамент … по киберзащите Центральной избирательной комиссии совместно с нашими американскими партнерами, поскольку вчера и позавчера произошли кибератаки со стороны Российской Федерации", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав заявил о хакерской атаке на свой сайт

Источник: https://censor.net.ua/n3113838
 
   
 Топ комментарии
 
😀😀😀
Рука крембля. Старые песни пошли
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Не потрібно "зіскакувати з теми". Відповідай - навіщо гроші "оборонки" крав?!
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Путін вже атакует. Згуртовуйтесь навколо Петра.!!!!!!
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Дописали пару миллионов избирателей?
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аахаа и 21 млн семей получают суюсидии На сервери ЦВК 24-25 лютого було вчинено хакерську атаку з боку Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3121
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Тільки це хотів написати. Готує Петя ЦВК до махінацій.
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Путин таки напал! Не зря ж шоколадный провидец предупреждал.
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Не потрібно "зіскакувати з теми". Відповідай - навіщо гроші "оборонки" крав?!
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Оба на! Новые приключения Щиколадных продолжаются! Новые пугалки! Неужели щикаладным прихвостням новую методичку срочно сварганили в связи со свежим мегаскандалом в оборонке, уже завезли и они ее курить начали??? Смотрите новые шедевры от аффторов "выбери пецякрису а то ***** нападет"!
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Путін вже атакует. Згуртовуйтесь навколо Петра.!!!!!!
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😀😀😀
Рука *******. Старые песни пошли
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Я просто проверил есть ли я в реестре
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Транзитный сервер значит как раз 24-25го ставили. )
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Пішов ти казнокради хренов в дупу. Туди вас інший кандидат восени минулого року посилав?
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Слабоват информповод для отвлечения внимания. Тужьтесь сильнее.
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))) если его нукеры его не выкрутят, то это фиаско ))
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Очередной вирус пеця, бо потрох понимает, что пролетает, а так можно выборы сорвать. Как раньше голосовали без серверов непонятно.
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Раньше было так... Не зря Петя Охендовского наградил орденом, за фальсификации...
На сервери ЦВК 24-25 лютого було вчинено хакерську атаку з боку Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7362
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Остання новина - ЦИК відділився від України й оголошена Цикоросія, президент - Підрахуй.
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На сервера ЦИК 24-25 февраля была совершена хакерская атака со стороны России Roshenа, - Порошенко.

Якщо таке мало місце, то тоді подібну інформацію мало б оприлюднити СБУ.
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а со сторны барыг левыми запчастями к военной техники ни кто не ломился?
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Надо же, как с инфой по закупке техники мокшанская DOS-атака совпала...
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Так в пять раз по цене прокинули! Это не по-партнерски.
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Еще одна хакерская атака будет проведена в день выборов.
Очень долго московские хакеры будут сдерживать процент голосов за Петю на уровне 6%, но потом в течении нескольких минут все исправят и процент поднимется сразу до 54.7%.
Так будут сломаны все планы *******.
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Интересно зачем тратить время и просто перегружать сервера, особенно 24 в воскресение, когда выходной.
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Якось дивно - більшість коментаторів ЦН стала на сторону мокшанських однодумців. На сервери ЦВК 24-25 лютого було вчинено хакерську атаку з боку Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8572
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На сервери ЦВК 24-25 лютого було вчинено хакерську атаку з боку Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5614

Петр Лексеевич.... - ваш друг Ахметов ртом Ляшка вас расстрелять предлагает...
а другие умеренные в ВР посадить через импичмент...
А вы про сервер....- оставьте решать эту проблему другим...
Вам это не нужно уже...
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Сколько номерных набежало!)))
Караул))) каждый первый ихсперд...
Каждый второй свечку держал когда ПОПа гроши крав)))
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Даже если єто правда ,то комментарии показывают уровень доверия к этой воровской власти и к органам гос управления, а оно у них зеро
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Якось не віриться, як завжди гарант грає під діда Панаса, або не кинув думку про особливий стан.
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Петя избежать кибер атак можно только одним ,надо вводить военное положение....
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вот послушайте к чему мы пришли...

На сервери ЦВК 24-25 лютого було вчинено хакерську атаку з боку Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5890 Evhen‏ @evhen_n 3 ч.3 часа назад
Ця влада прогнила до дна... Але до кого зараз апелювати - до СБУ, до МВС, які прикривають схеми? Наразі, в Раді зараз немає сенсу працювати, поки тут не буде президент і не розкаже, чому РНБО кришує пограбування української армії, - Олег Березюк

видео
https://twitter.com/i/status/1100359796165873665

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Жена Генпрокурора Луценко а по совместительству нардеп БПП, сегодня официально заявила в ВР, что Тимошенко не попадёт во второй тур..
Сейчас же Порошенко заявил о хакерской атаке на сайт ЦВК со стороны рашки...
Это намёки на то, что , если Порошенко не попадёт во втрой тур по результатам голосования на выборах президента 31 марта, то результаты выборов будут анулированы из хакерской атаки кремля на сайт ЦИК.
Поэтому, все дано понять, что Порошенко будет президентом второй срок, не взирая ни на какие результаты выборов народа Украины.
Всё уже решено за народ.
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Янукович то же решил за народ, но успел уехать после своего решения и бабло увезти. Главное того, кто решил за народ, в этот раз с деньгами не упустить. Лучше всего сразу назначить премии (например 0,1%) за возврат в бюджет.
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началось блин..... как только Петина морда погрязла в корупции - куйло нападает...пздц На сервери ЦВК 24-25 лютого було вчинено хакерську атаку з боку Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3880
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Ага, как главная щиколадная свинья и его пустоголовые прихлебатели то по потолку забегали! Любую чушь трындеть начала. Чует Пецекрыса, что хана ей. Нет, щикаладные, мы тебе не верим! И вообще, пить меньше надо и брехать, тогда и обсыраться от каждого чиха не придется!
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потрох, та ти і є той вірус москальскої хакерської атаки.
Все, що здійснює московія по відношенню до своїх громадян, відбувається і в Україні.
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Хряк уже и не знает, что делать чтобы не пролететь на выборах. Хватается за все.
Пытается одновременно подкупить избирателя и путем обычного подкупа, и легального за счет единоразовых выплат. И в то же время запугивает всех Россией и тем, что она нападет и Пецу у нас украдет.
Сколько веревочке не виться, а судьба Хряка не завидна.
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А кажуть шо ЦВК независимый орган. А он перед Собакобудкостроителем отчитывается. Везде брехняНа сервери ЦВК 24-25 лютого було вчинено хакерську атаку з боку Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4462
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Спецслужб РФ намагалися заблокувати роботу Держреєстру виборців України - СБУ

Під час розслідування справи щодо поширення кремлівської пропаганди оперативники виявили на комп'ютері жителя Дніпра, який є працівником підрядної організації у телеком-галузі, листування з російською стороною про мережі стратегічно важливих операторів зв'язку. Як повідомили у СБУ, спецслужби РФ цікавила інформація про місцезнаходження телекомунікаційних вузлів та про періоди часу, необхідний для відновлення у разі їх несправності. За їхнім задумом, масові пошкодження кабельних ліній і устаткування певних операторів зв'язку повинні були призвести до порушення стійкого функціонування Держреєстру виборців та заблокувати роботу окремих ланок Єдиної інформаційно-аналітичної системи Вибори.
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И мелких денег кто то украинским бабкам по карманам напихал под шумок.
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По ходу сервера в ЦИК тоже б/у от его друзей перекупов, суперсовременные, на 3.11 Винде)
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Так разве же у щикаладных мародеров хоть что то в бюджете залежится? Эти крысы все сожрут, и еще попросят!
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Так 150 млн же совсем недавно віделяли на информзащиту ЦИК.
Может проще оттуда ПК убрать, всё равно по укр.законодательству считают месяц и только протоколы с мокрыми печатями.
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поРОШЕНко наверно и ночует у дверей ЦИКа .что б путен не напал
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Какие двери? Педро ш у нас спец по задним проходам!
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А пароль 12345678 на сервер ставить не пробовали?
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Т.е. если вдруг что, то любой из кандидатов модет сказать про эти атаки, а так как мы знаем шо кацапня против порошенко, то любой другой победивший кандидат смело может считать что стал президентом с помощью кацапетии, я ниче не пропусти?
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Кремль перед виборами "розпалюватиме" опозицію до Порошенка - Інститут миру США

Напередодні виборів в Україні, Кремль розпалюватиме опозицію до президента Петра Порошенка й кандидатів з проєвропейською позицією шляхом кібератак, поширюванням фейків та інших форм гібридної війні.

Про це йдеться у звіті Інституту миру США, який є в розпорядженні Укрінформу.

"Напередодні виборів у 2019 році, очікується, що Кремль розпалюватиме опозицію до влади президента Петра Порошенка й так званих кандидатів з позицією "про-ЄС" шляхом кібератак, поширюванням фейків та інших форм гібридної війні", - йдеться у звіті.
Як повідомляють аналітики, опозиційні партії, агенти під прикриттям, проплачені ЗМІ, РПЦ, боти у соціальних мережах будуть допомагати реалізовувати таку політику для поширення пліток, й конспірології заради підриву довіри громадян до українських інституцій.Читайте також: Кремль хоче повторити сталінську депортацію кримських татар - Чубаров
На думку експертів, спроби Росії сформувати виборчу явку й результати виборів можуть призвести до саботажу основних індустрійних або військових цілей, а також до кібератак, які можуть вдарити по виборчим комісіям різного рівня.
Масові кібератаки можуть також знищити безпекові системи та скомпрометувати чесність самого виборчого процесу, попереджають в Інституті миру США.
Зазначається, що як і Росія, Угорщина, може спробувати використати власні ЗМІ для посилення напруги між угорськими й українським громадами на Західній Україні. Однак, малоймовірно, що ця напруга переросте у насильницький конфлікт.
Як відомо, Інститут миру США є незалежною організацією, діяльність якої спрямована на попередження та врегулювання конфліктів, підтримку миру та стабільності у світі. Інститут миру займається попередженням та врегулюванням гострих міжнародних конфліктів, сприяє постконфліктному розвитку та підвищенню управлінського та інтелектуального потенціалу в світі, що використовується для попередження конфліктів
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Мож кто не заметил, вчера на Цензоре, с 18:57 и примерно по 19:01 , открывалась только заставка , мол, ПТН-ПХН... И шо бы это обозначало... На сервери ЦВК 24-25 лютого було вчинено хакерську атаку з боку Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9761
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ЭТО ВСЁ ПОДГОТОВКА ДЛЯ ШИРОКО МАСШТАБНЫХ МАХИНАЦИЙ СО СТОРОНЫ САМОГО ПОРОШЕНКА. ОН ЗАРАНЕЕ ПЫТАЕТСЯ ПРИКРЫТЬСЯ И ВСЮ ВИНУ ПЕРЕЛОЖИТЬ, ЧТО ЭТО ЯКО БЫ РУКА ИЛИ НОГА ПУТЛЕРА.
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вы на рабсее, поди , за муйлушу голосовалибпрст...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа серверы ЦИК 24-25 февраля была совершена хакерская атака со стороны России, - Порошенко
 
 
 
 
 
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