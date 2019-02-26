 На серверы ЦИК 24-25 февраля была совершена хакерская атака со стороны России, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, такую информацию обнародовал П.Порошенко в ходе встречи с представителями IT-индустрии во вторник в Киеве.

"В СНБО разработали механизмы защиты вместе со Службой безопасности Украины и полиции Департамент … по киберзащите Центральной избирательной комиссии совместно с нашими американскими партнерами, поскольку вчера и позавчера произошли кибератаки со стороны Российской Федерации", - сказал президент.

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