 На серверы ЦИК 24-25 февраля была совершена хакерская атака со стороны России, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, такую информацию обнародовал П.Порошенко в ходе встречи с представителями IT-индустрии во вторник в Киеве.
"В СНБО разработали механизмы защиты вместе со Службой безопасности Украины и полиции Департамент … по киберзащите Центральной избирательной комиссии совместно с нашими американскими партнерами, поскольку вчера и позавчера произошли кибератаки со стороны Российской Федерации", - сказал президент.
Рука *******. Старые песни пошли
РоссииRoshenа, - Порошенко.
Якщо таке мало місце, то тоді подібну інформацію мало б оприлюднити СБУ.
Да я вот тоже об этом подумал.
Очень долго московские хакеры будут сдерживать процент голосов за Петю на уровне 6%, но потом в течении нескольких минут все исправят и процент поднимется сразу до 54.7%.
Так будут сломаны все планы *******.
Петр Лексеевич.... - ваш друг Ахметов ртом Ляшка вас расстрелять предлагает...
а другие умеренные в ВР посадить через импичмент...
А вы про сервер....- оставьте решать эту проблему другим...
Вам это не нужно уже...
Караул))) каждый первый ихсперд...
Каждый второй свечку держал когда ПОПа гроши крав)))
Evhen @evhen_n 3 ч.3 часа назад
Ця влада прогнила до дна... Але до кого зараз апелювати - до СБУ, до МВС, які прикривають схеми? Наразі, в Раді зараз немає сенсу працювати, поки тут не буде президент і не розкаже, чому РНБО кришує пограбування української армії, - Олег Березюк
видео
https://twitter.com/i/status/1100359796165873665
Сейчас же Порошенко заявил о хакерской атаке на сайт ЦВК со стороны рашки...
Это намёки на то, что , если Порошенко не попадёт во втрой тур по результатам голосования на выборах президента 31 марта, то результаты выборов будут анулированы из хакерской атаки кремля на сайт ЦИК.
Поэтому, все дано понять, что Порошенко будет президентом второй срок, не взирая ни на какие результаты выборов народа Украины.
Всё уже решено за народ.
Все, що здійснює московія по відношенню до своїх громадян, відбувається і в Україні.
Пытается одновременно подкупить избирателя и путем обычного подкупа, и легального за счет единоразовых выплат. И в то же время запугивает всех Россией и тем, что она нападет и Пецу у нас украдет.
Сколько веревочке не виться, а судьба Хряка не завидна.
Під час розслідування справи щодо поширення кремлівської пропаганди оперативники виявили на комп'ютері жителя Дніпра, який є працівником підрядної організації у телеком-галузі, листування з російською стороною про мережі стратегічно важливих операторів зв'язку. Як повідомили у СБУ, спецслужби РФ цікавила інформація про місцезнаходження телекомунікаційних вузлів та про періоди часу, необхідний для відновлення у разі їх несправності. За їхнім задумом, масові пошкодження кабельних ліній і устаткування певних операторів зв'язку повинні були призвести до порушення стійкого функціонування Держреєстру виборців та заблокувати роботу окремих ланок Єдиної інформаційно-аналітичної системи Вибори.
Может проще оттуда ПК убрать, всё равно по укр.законодательству считают месяц и только протоколы с мокрыми печатями.
Напередодні виборів в Україні, Кремль розпалюватиме опозицію до президента Петра Порошенка й кандидатів з проєвропейською позицією шляхом кібератак, поширюванням фейків та інших форм гібридної війні.
Про це йдеться у звіті Інституту миру США, який є в розпорядженні Укрінформу.
"Напередодні виборів у 2019 році, очікується, що Кремль розпалюватиме опозицію до влади президента Петра Порошенка й так званих кандидатів з позицією "про-ЄС" шляхом кібератак, поширюванням фейків та інших форм гібридної війні", - йдеться у звіті.
Як повідомляють аналітики, опозиційні партії, агенти під прикриттям, проплачені ЗМІ, РПЦ, боти у соціальних мережах будуть допомагати реалізовувати таку політику для поширення пліток, й конспірології заради підриву довіри громадян до українських інституцій.Читайте також: Кремль хоче повторити сталінську депортацію кримських татар - Чубаров
На думку експертів, спроби Росії сформувати виборчу явку й результати виборів можуть призвести до саботажу основних індустрійних або військових цілей, а також до кібератак, які можуть вдарити по виборчим комісіям різного рівня.
Масові кібератаки можуть також знищити безпекові системи та скомпрометувати чесність самого виборчого процесу, попереджають в Інституті миру США.
Зазначається, що як і Росія, Угорщина, може спробувати використати власні ЗМІ для посилення напруги між угорськими й українським громадами на Західній Україні. Однак, малоймовірно, що ця напруга переросте у насильницький конфлікт.
Як відомо, Інститут миру США є незалежною організацією, діяльність якої спрямована на попередження та врегулювання конфліктів, підтримку миру та стабільності у світі. Інститут миру займається попередженням та врегулюванням гострих міжнародних конфліктів, сприяє постконфліктному розвитку та підвищенню управлінського та інтелектуального потенціалу в світі, що використовується для попередження конфліктів