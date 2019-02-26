 Бюджет в январе недополучил 11 млрд, - казначейство

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", соответствующие данные содержатся в отчете Государственной казначейской службы Украины.

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В среднем за месяц государство планировало собрать 52,8 миллиарда гривен налогов, но реальные налоговые поступления составили 41,87 миллиарда гривен. Таким образом, дефицит бюджета составил около 21%.

Это означает, что государство собрало меньше денег, чем планировало, поэтому оно может потратить меньше денег не государственные программы.

Напомним, государственный бюджет Украины за 2018-й выполнили с дефицитом 59,2 миллиарда гривен, который покрывали за счет государственных заимствований.