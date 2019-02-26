Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", соответствующие данные содержатся в отчете Государственной казначейской службы Украины.
В среднем за месяц государство планировало собрать 52,8 миллиарда гривен налогов, но реальные налоговые поступления составили 41,87 миллиарда гривен. Таким образом, дефицит бюджета составил около 21%.
Это означает, что государство собрало меньше денег, чем планировало, поэтому оно может потратить меньше денег не государственные программы.
Напомним, государственный бюджет Украины за 2018-й выполнили с дефицитом 59,2 миллиарда гривен, который покрывали за счет государственных заимствований.
В 2018 году 988 лиц получили гражданство Украины, 5,6 тыс. человек - вышли из него, - АП. ДОКУМЕНТ Откуда же деньги возьмутся, если все умные и трудолюбивые люди выехали, а остались или самые тупые и безрукие или же самые ушлые и беспринципные сволочи, вроде меня. Ну и еще бюджетники, депутаты, менты - понты в костюмчиках для БДСМ и пенсионеры.
Дорогое дело воры во власти.