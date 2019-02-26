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 Экономика
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 Бюджет в январе недополучил 11 млрд, - казначейство

В января 2019 года общий фонд государственного бюджета Украины был выполнен с дефицитом 11 млрд гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", соответствующие данные содержатся в отчете Государственной казначейской службы Украины.

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В среднем за месяц государство планировало собрать 52,8 миллиарда гривен налогов, но реальные налоговые поступления составили 41,87 миллиарда гривен. Таким образом, дефицит бюджета составил около 21%.

Это означает, что государство собрало меньше денег, чем планировало, поэтому оно может потратить меньше денег не государственные программы.

Напомним, государственный бюджет Украины за 2018-й выполнили с дефицитом 59,2 миллиарда гривен, который покрывали за счет государственных заимствований.

Источник: https://censor.net.ua/n3113835
 
 
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Так разве же у щикаладных мародеров хоть что то в бюджете залежится? Эти крысы все сожрут, и еще попросят!
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Мінус одинадцять мільярдів в бюджет - самий сприятливий час надавати подачки пенсіонерам та нарощувати на два місяці інші соціальні виплати.
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дійсно хєрня якась - то кажуть, що грошей валом..... а тут дефіцит
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Так даже охвициально то
В 2018 году 988 лиц получили гражданство Украины, 5,6 тыс. человек - вышли из него, - АП. ДОКУМЕНТ Откуда же деньги возьмутся, если все умные и трудолюбивые люди выехали, а остались или самые тупые и безрукие или же самые ушлые и беспринципные сволочи, вроде меня. Ну и еще бюджетники, депутаты, менты - понты в костюмчиках для БДСМ и пенсионеры.
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А вот и расходы ПОПрошенко на подкуп вылазят в отчётности.
Дорогое дело воры во власти.
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треба прийняти закон, який передбачає, що у випадку виникнення дефіциту бюджету, - три найбагатші олігархи покривають цю різницю з власної кишені і залишаються на волі Бюджет в январе недополучил 11 млрд, - казначейство - Цензор.НЕТ 718
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Бюджет недовиконали, але пенсіонерам до виборів по 2000грн знайшли
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаБюджет в январе недополучил 11 млрд, - казначейство
 
 
 
 
 
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