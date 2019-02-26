 Апелляционный суд смягчил до 8 лет приговор военному Балабухе, обвиняемому в убийстве на остановке в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В ходе заседания прокуратура попросила судей отменить приговор "из-за мягкости". По мнению прокурора Медведева, осужденному стоило бы назначить 12 лет.

Защитник бойца в свобю очередь попросила судей "выйти за пределы санкции и назначить 5 лет", - ввиду того, что Дмитрий привлекается к ответственности впервые, из-за травмы головы, которую он получил на передовой, и учитывая то, что офицер имеет отличия и награды за образцовую службу.

Сам Дмитрий подчеркнул, что "не планировал того, что случилось, не хотел убить", и попросил прощения у семьи погибшего. В то же время он напомнил, что потерпевший избил его, и после этого Дмитрий Балабуха "не контролировал свои действия" и даже не помнит как нанес удар.

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После совещательной комнаты суд решил частично удовлетворить просьбу адвоката и смягчить наказание до восьми лет лишения свободы вместо девяти.

Напомним, 20 августа военнослужащего Дмитрия Балабуху, обвиняемого в убийстве в очереди на маршрутку в Киеве возле метро, суд приговорил к 9 годам тюрьмы.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал детальный анализ обстоятельств данного дела: Убивство на зупинці у Києві: подробиці справи військового Балабухи.