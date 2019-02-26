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 По факту возможной слежки со стороны фирмы Ахметова за журналистом Ткачом начато производство, - Нацполиция

Главное следственное управление Национальной полиции Украины внесло информацию о слежке неизвестными за съемочной группой программы "Схемы" в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР)

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"22 февраля 2019 года в Национальную полицию Украины поступило заявление журналиста съемочной группы "Схемы: коррупция в деталях - RFERL, редакция Радио Свобода, Михаила Ткача о совершении против него преступления, а именно - препятствования его законной профессиональной деятельности как журналиста. В нем, в частности, шла речь о том, что в городе Киеве неизвестные лица на автомобилях в течение нескольких месяцев осуществляют слежку за съемочной группой, а 21 февраля 2019 году съемочная группа была заблокирована этими автомобилями, из-за чего не смогла продолжить работу по редакционному заданию", - сообщил Тракало.

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По его словам, в тот же день, 22 февраля, Главное следственное управление внесло отмеченные сведения в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч.3 ст.171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

"Любые попытки или методы давления на журналистов, даже в завуалированной форме, недопустимы. Все доказательства, предоставленные полиции, будут тщательным образом изучены, а сам факт должен получить надлежащую правовую оценку и реакцию со стороны правоохранителей", - подчеркнул Я.Тракало.

Ранее программа "Схемы" опубликовала расследование, в котором говорится о том, что представители охраны Рината Ахметова систематически следят за журналистом М.Ткачом и съемочной группой программы. Было установлено, что все автомобили, которые следят за съемочной группой, принадлежат охранной фирме ООО "Дельта-Донбасс", конечным бенефициарным владельцем которой является олигарх Ринат Ахметов.

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В охранной фирме "Дельта-Донбасс" отрицают обвинения в слежке за съемочной группой программы расследований "Схемы: коррупция в деталях" и таким образом препятствовании профессиональной деятельности журналистов. "Действия охранников были открытыми и направленными на упреждение возможной опасности жизни и здоровью со стороны неизвестных лиц, которые систематически ведут скрытое наблюдение. В действиях неизвестных усматривается вмешательство в личную жизнь частного лица и сбор информации незаконным способом", - говорится в официальном заявлении охранной фирмы.

Также в "Дельта-Донбасс" заявили: неизвестные лица более 200 раз за последние несколько месяцев вели наблюдение и скрытую съемку за охраняемыми объектами – офисом компании SCM и частным жильём акционера компании, при этом никак не идентифицируя себя в качестве представителей СМИ. При этом в охранной фирме заявили, что в случае необходимости окажут содействие правоохранительным органам в расследовании инцидента.

Источник: https://censor.net.ua/n3113832
 
 
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Порошенко прибегает к услугам уголовника Ахметова, что бы осложнить расследование его коррупционных схем и мародёрства?
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Так охранники вроде бы и не отрицали, что следили за журналистами. Правда, называли это другими словами. Но суд, суд... Он же продажный до не могу.... Спустят все на тормозах...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту возможной слежки со стороны фирмы Ахметова за журналистом Ткачом начато производство, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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