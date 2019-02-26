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 Общество, За рубежом
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Все про:Европарламент (1364) Песков (896) Россия (72128)

 Песков заявил, что его дочь не работает в Европарламенте, а проходит студенческую практику

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что работа его дочери Елизаветы в Европейском парламенте является обычной студенческой практикой.

Об этом он сказал в комментарии российскому агентству ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь речь идет об обычной студентке и обычной практике", – сказал Песков, добавив, что не хотел бы давать дополнительных комментариев, поскольку этот вопрос выходит за пределы его профессиональной деятельности.

"Это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей и моей работы", – добавил Песков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дочь пресс-секретаря Путина работает в Европарламенте, - "Радио Свобода"

Напомним, 25 февраля журналисты Радио Свобода сообщили, что дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета работает стажером в Европейском парламенте и имеет беспрепятственный доступ к ряду документов Евросоюза. 

Источник: https://censor.net.ua/n3113827
 
 
 Топ комментарии
 
про стажерку одну вспомнилось..в синем платье. Песков заявил, что его дочь не работает в Европарламенте, а проходит студенческую практику - Цензор.НЕТ 6542
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Она работает папиной дочкой...
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из оральном овального кабинете Белого Дома?
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Ну да...
Не на завод же ей в Тобольск ехать...))))
А так при папинькином прикормыше, в тишине, в уюте и главное - НЕ В ПАРАШЕ!!! Песков заявил, что его дочь не работает в Европарламенте, а проходит студенческую практику - Цензор.НЕТ 2684
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Запустили доцю відомого брехла до людей Песков заявил, что его дочь не работает в Европарламенте, а проходит студенческую практику - Цензор.НЕТ 3119
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та там видно всё так потёрто до лысины, шо даже вшам конференцию собрать негде))
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Когда я только вступил во взрослую жизнь одна импозантная дама рассказала анекдот:

Встpечаются две блохи. Одна гpязная (Г) заплеваная, а дpугая чистая (Ч),
благоуханная.
Г - Боже мой, какая ты кpасавица. Ты где живешь????
Ч - В .... у Ротаpу. А ты?
Г - В усах у *********.
Ч - Я слышала есть вакансия в ... у Пугачевой. Иди лучше туда и будешь как я
.....
Чеpез неделю встpечаются.
Ч- А почему ты такая гpязная опять...
Г - Да понимаешь, пеpебpалась, а там чистота да благодать... Hу и уснула...
Уснула у Пугачевой, а пpоснулась опять в усах *********.
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про стажерку одну вспомнилось..в синем платье. Песков заявил, что его дочь не работает в Европарламенте, а проходит студенческую практику - Цензор.НЕТ 6542
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из оральном овального кабинете Белого Дома?
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Понятно, студентка обычная, а практика - тем более. Более половины студентов РФ такие
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а что ж к "друзьям" не поехала...в Китай, Чехию, Словакию, Венгрию ну или в саму Белорусь..
так нет же! в Европу, к гейевропейцам...
не любит свое дите...не бережет...
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Да ладно... девчуля высокое образование получает...

Песков заявил, что его дочь не работает в Европарламенте, а проходит студенческую практику - Цензор.НЕТ 2444
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Просто ее папа решил выгодно выдать дочь замуж.
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так там же одни геи... Песков заявил, что его дочь не работает в Европарламенте, а проходит студенческую практику - Цензор.НЕТ 4139 за кого? в Европе то? это только в расиюшке скрепной...
(хотя навряд ли!)
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Вся Україна любить Єлізавету Пєскову..
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Нехай стажується. Наприклад "стажировка" Рогозіна (є такий кацап) в НАТО дала результат.
паРаша в космос вже майже не літає (одиночні пуски - половина з яких аварійні).
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Не в Правительстве же Бурятии практику проходить! Далековато от родительского гнезда получится. А тут совсем рядышком. И на выходные к дочери на побывку в Брюссель слетать можно. Одно удобство да и только!
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Мы очень рады за европарламент и за дочь пескова.
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Комменты от блюдолизов... желающих полизать "блюдо" ёршиковой "принцессы"...


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Цензор.НЕТНовостиОбществоПесков заявил, что его дочь не работает в Европарламенте, а проходит студенческую практику
 
 
 
 
 
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