Об этом он сказал в комментарии российскому агентству ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
"Здесь речь идет об обычной студентке и обычной практике", – сказал Песков, добавив, что не хотел бы давать дополнительных комментариев, поскольку этот вопрос выходит за пределы его профессиональной деятельности.
"Это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей и моей работы", – добавил Песков.
Напомним, 25 февраля журналисты Радио Свобода сообщили, что дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета работает стажером в Европейском парламенте и имеет беспрепятственный доступ к ряду документов Евросоюза.
Не на завод же ей в Тобольск ехать...))))
А так при папинькином прикормыше, в тишине, в уюте и главное - НЕ В ПАРАШЕ!!!
Встpечаются две блохи. Одна гpязная (Г) заплеваная, а дpугая чистая (Ч),
благоуханная.
Г - Боже мой, какая ты кpасавица. Ты где живешь????
Ч - В .... у Ротаpу. А ты?
Г - В усах у *********.
Ч - Я слышала есть вакансия в ... у Пугачевой. Иди лучше туда и будешь как я
.....
Чеpез неделю встpечаются.
Ч- А почему ты такая гpязная опять...
Г - Да понимаешь, пеpебpалась, а там чистота да благодать... Hу и уснула...
Уснула у Пугачевой, а пpоснулась опять в усах *********.
оральномовального кабинете Белого Дома?
так нет же! в Европу, к гейевропейцам...
не любит свое дите...не бережет...
(хотя навряд ли!)
паРаша в космос вже майже не літає (одиночні пуски - половина з яких аварійні).