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 Политика Украины
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Все про:Брюссель (533) Геращенко Ирина (1321) кандидат (918)

 Команды ключевых кандидатов в президенты представили свои внешнеполитические программы в Брюсселе, - Ирина Геращенко

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко обнародовала информацию о том, что представители наиболее рейтинговых кандидатов в Президенты Украины провели в Брюсселе презентации внешнеполитических программ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "В Брюсселе состоялась своеобразная презентация внешнеполитических программ и позиций ключевых кандидатов в президенты. И их внешнеполитических советников.

Ожидаемо, самая большая интрига была вокруг позиций и советницы кандидата Зеро, потому что другие участники дискуссии - известные в брюссельских кабинетах политики и эксперты.

И, ожидаемо - самое большое разочарование именно от команды Зеро, потому что ноль ответов на ключевые вопросы, как и понимания вызовов и задач президента во внешней политике.

Несколько участников дискуссии охарактеризовали мне в частной беседе госпожу советницу как высокомерную даму, которая демонстрировала всепобеждающее торжество и при этом пустоту смыслов, "донт варри, не волнуйтесь, вам панравится".  Ожидаемо, ярко выраженными были позиции команды действующего президента".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2019 году Брюссель ждет от Украины ряда важных реформ, несмотря на результаты выборов, - Deutsche Welle

Источник: https://censor.net.ua/n3113824
 
 
 Топ комментарии
 
Тырить и еще раз тырить атопутиннападет!
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ярко выраженную позицию свинарчука и его подельника порохуйла сегодня озвучили "схемы".
ярче просто некуда уже
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Очень нравится меткость украинского языка
казалось бы-обычная фамилия - Свинарчук
но сколько в ней красок, сколько потаенного смысла и метких дефиниций!
и хоть ты сто раз Гладковским назовись - а рожа все равно выдает,что перед тобой именно Свинарчук.
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Ну що ж це ще один вагомий аргумент щоб голосувати за Зеленського.
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ну так все знают,шо кацапне нравится Команды ключевых кандидатов в президенты представили свои внешнеполитические программы в Брюсселе, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9829.только вот бодливой корове права голоса не дали.отож...
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Брось ты хмуриться сурово
Видеть всюду тьму
Что-то я тебя корова толком не пойму
Наклони поближе ухо утешай меня Пеструха
Очень трудно без участья сердцу моему Команды ключевых кандидатов в президенты представили свои внешнеполитические программы в Брюсселе, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3894
Если б жизнь твою коровью
Исковеркали б любовью
То тогда бы ты Пеструха знала почему
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в какой позиции ярко выраженно представлялась команда действующего? )))
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Тырить и еще раз тырить атопутиннападет!
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)))) тогда уже так, по заветам вошдя и шоб точнее: - тырить, тырить и ещё раз тырить, атопутинукрадёт!
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Команда Зеро - то мається на увазі загальна оцінка усіх тих кандидатів.
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зеленский - после выборов скажу ему лично - шо он подлец - просто я такого от него не ожидал - ведь все он прекрасно понимает и осознает - раньше думал шо он вынужден это делать - но теперь так не считаю ,слишком далеко уже зашло
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О! А можно программу Зеленского? Ну так, по-приколу, чисто поржать.
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ярко выраженную позицию свинарчука и его подельника ********* сегодня озвучили "схемы".
ярче просто некуда уже
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Очень нравится меткость украинского языка
казалось бы-обычная фамилия - Свинарчук
но сколько в ней красок, сколько потаенного смысла и метких дефиниций!
и хоть ты сто раз Гладковским назовись - а рожа все равно выдает,что перед тобой именно Свинарчук.
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)))) это родовая фамилия. ковалі, мірошники, бондарі, кожум'яки, ..... - від роду зайнять предків. а от свинарчук, схоже, - вуличне погоняло. тому й кольорів море!! вулиця вона така різнобарвна!
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Це мабуть значить, що ніхто з кандидатів нічого хорошого Україні не обіцяє?
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Преданность Геращенко каждому новому хозяину вызовет зависть любой кинологической ассоциации.
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Ну, и хто там в тих Брюсельських виборах переміг? Команды ключевых кандидатов в президенты представили свои внешнеполитические программы в Брюсселе, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6915
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А кто мог, если там в коммунизм завтра не верят?
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Атеисты, шоле пэрэмоглы?
Это тебе Лиза Пескова из кулуаров Европарламента рассказала?
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А о коммунизме завтра говорят атеисты?
Лиза мне не говорила, а про атеистов тебе Ирада Зейналова напела.
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Обычно коммунисты говорят о том, что они не верующие, но у вас там теперь такие скрепы, что х...виг его знает, кому можно верить. Команди ключових кандидатів у президенти представили свої зовнішньополітичні програми в Брюсселі, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6316

Команди ключових кандидатів у президенти представили свої зовнішньополітичні програми в Брюсселі, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2827
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Оооооо........ Гєращіхааааааааааааа..... "донт Тварри, не волнуйтесь, вам панравится"
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Я знаю про свій курс,якщо Петрусь залищиться президентом,я поїду жити у Польщу.Бо України за п"ять років вже не буде.
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А можливо краще так - "якщо Петрусь залищиться президентом- я перший виду на протест !.Бо України за п"ять років вже не буде." - так краще ?
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Вот поэтому он и победит, чтоб наконец сепарня оставила Украину в покое)
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Україна буде завжди, але буде шкода, коли втратимо державність і станемо просто територією.
Історії відомо два випадки коли Україна втрачала державність, Андрухівський договір 1667 року і Ризький договір 1921 року. Але цікаво те, що з часом Польща теж втрачала державність.
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не победит, побежит)) поупирается, кроваво, но сдрыснет
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А що про других еврогосподарі України говорили?!! Кидання бруду і зеленки-це для кос етики, щоб були гарні, не подумайте що це виховання лізе, а брехня-це мудрий тактичний крок...
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по мнению соевых шнырей это представление имеет какое то значение для избирателей в Украине. Шыкаладные объясните пожалуйста этой геращинчихе что президента не в Брюсселе выбирать будут а в Украине.
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А в росії у цей час що будуть робити?
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да нам посрать на эту засрашку изгойку 404.
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А в росії у цей час що будуть робити

- підтримувати Офшоренка ... що ж ще ?
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Назвать топового кандидата зеро, ждите новые выпуски квартала, я думаю что будет весело, эти забыли с кем связались, Ляшко уже пробовал.
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Кстати, интересно, а Ляшко был или он уже не рейтинговый?
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представители наиболее рейтинговых кандидатов в Президенты Украины провели в Брюсселе презентации внешнеполитических программ. Источник: https://censor.net.ua/n3113824\\\\\\\\\

В Киеве бы еще... Ах да, в Брюсселе знают лучше что нам надо - как например "не провоцируйте Рашку". "далеко заедем".....
Очень далеко. Ибо 14 авианосцев должны иметь "врага". Пусть даже у него ракетки летают только до иранской пустины.(или как там эта "сахара"?)))
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Где можно посмотреть на высокомерную даму и на других внешнеполитических советников?
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А чем "они так знакомы в Брюссельских кабинетах"? Команди ключових кандидатів у президенти представили свої зовнішньополітичні програми в Брюсселі, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2509
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ви їм З Е М Л Ю пообіцяйте продати "посходнойцене" ...і 3,14дараси вас поддержат ...
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иришка, а кто у нас "ключевые кандидаты", если восемнадцать на толстом, волосатом пузе "нарисовали", оно "ключевой"??
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Ирина, даже не старайся, ВАША песенка спета.Так что на сей раз да, " остаточне прощавай " !!!
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Раньше в кремль программы возили, теперь в брусель. На *** было вырываться из под машквы, чтоб ложиться под брусель? Позорище меншевартости.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоманды ключевых кандидатов в президенты представили свои внешнеполитические программы в Брюсселе, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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