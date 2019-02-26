 Команды ключевых кандидатов в президенты представили свои внешнеполитические программы в Брюсселе, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "В Брюсселе состоялась своеобразная презентация внешнеполитических программ и позиций ключевых кандидатов в президенты. И их внешнеполитических советников.

Ожидаемо, самая большая интрига была вокруг позиций и советницы кандидата Зеро, потому что другие участники дискуссии - известные в брюссельских кабинетах политики и эксперты.

И, ожидаемо - самое большое разочарование именно от команды Зеро, потому что ноль ответов на ключевые вопросы, как и понимания вызовов и задач президента во внешней политике.

Несколько участников дискуссии охарактеризовали мне в частной беседе госпожу советницу как высокомерную даму, которая демонстрировала всепобеждающее торжество и при этом пустоту смыслов, "донт варри, не волнуйтесь, вам панравится". Ожидаемо, ярко выраженными были позиции команды действующего президента".

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