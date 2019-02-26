 Команды ключевых кандидатов в президенты представили свои внешнеполитические программы в Брюсселе, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: "В Брюсселе состоялась своеобразная презентация внешнеполитических программ и позиций ключевых кандидатов в президенты. И их внешнеполитических советников.
Ожидаемо, самая большая интрига была вокруг позиций и советницы кандидата Зеро, потому что другие участники дискуссии - известные в брюссельских кабинетах политики и эксперты.
И, ожидаемо - самое большое разочарование именно от команды Зеро, потому что ноль ответов на ключевые вопросы, как и понимания вызовов и задач президента во внешней политике.
Несколько участников дискуссии охарактеризовали мне в частной беседе госпожу советницу как высокомерную даму, которая демонстрировала всепобеждающее торжество и при этом пустоту смыслов, "донт варри, не волнуйтесь, вам панравится". Ожидаемо, ярко выраженными были позиции команды действующего президента".
мова,
гладковский,
откаты от россии
лучшая програма
Брось ты хмуриться сурово
Видеть всюду тьму
Что-то я тебя корова толком не пойму
Наклони поближе ухо утешай меня Пеструха
Очень трудно без участья сердцу моему
Если б жизнь твою коровью
Исковеркали б любовью
То тогда бы ты Пеструха знала почему
Начало программы
конец программы.
ярче просто некуда уже
казалось бы-обычная фамилия - Свинарчук
но сколько в ней красок, сколько потаенного смысла и метких дефиниций!
и хоть ты сто раз Гладковским назовись - а рожа все равно выдает,что перед тобой именно Свинарчук.
Это тебе Лиза Пескова из кулуаров Европарламента рассказала?
Лиза мне не говорила, а про атеистов тебе Ирада Зейналова напела.
Історії відомо два випадки коли Україна втрачала державність, Андрухівський договір 1667 року і Ризький договір 1921 року. Але цікаво те, що з часом Польща теж втрачала державність.
- підтримувати Офшоренка ... що ж ще ?
В Киеве бы еще... Ах да, в Брюсселе знают лучше что нам надо - как например "не провоцируйте Рашку". "далеко заедем".....
Очень далеко. Ибо 14 авианосцев должны иметь "врага". Пусть даже у него ракетки летают только до иранской пустины.(или как там эта "сахара"?)))