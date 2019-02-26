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 Политика Украины
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 Встреча с партнерами на борту эсминца США даст толчок для консультаций по помощи в развитии украинских ВМС, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что встреча с представителями США на борту американского эсминца "Дональд Кук" в Одессе даст толчок для консультаций по помощи и поддержке в развитии Военно-морских сил Украины.

"Этот визит должен дать толчок для серии очень серьезных, очень предметных и конфиденциальных консультаций, как помочь украинским ВМС. Поскольку после оккупации Крыма в значительной степени наши суда остались там, на оккупированной территории. И я уверен, что мы станем сильнее, намного сильнее. И то, что у нас есть герои, которые смогут создать новые Военно-морские силы", - сказал он на брифинге во вторник в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

П.Климкин отметил, что когда встречаешься с партнерами на борту американского эсминца, то "ощущаешь, что мы в одной лодке". "И я уверен, что у нас еще будет такой шанс и на борту украинских эсминцев. Мы ощущаем сегодня солидарность со стороны абсолютно всех американских и европейских друзей", - подчеркнул он.

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П.Климкин убежден, что данный визит должен дать толчок к построению инфраструктуры безопасности на черноморском побережье Украины, которому, по его мнению, угрожает Россия. "Должны создать здесь эффективную инфраструктуру, наши настоящие Военно-морские силы, и об этом ведем разговор с нашими друзьями, с НАТО", - указал министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3113821
 
 
 Топ комментарии
 
Павел Климкин считает, что встреча ...даст толчокИсточник: https://censor.net.ua/n3113821 - Встреча с партнерами на борту эсминца США даст толчок для консультаций по помощи в развитии украинских ВМС, - Климкин - Цензор.НЕТ 1855 ...?
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а ти чому проти ?
чи можливо і тобі , як і Клімкінду , толчок потрібен ? Встреча с партнерами на борту эсминца США даст толчок для консультаций по помощи в развитии украинских ВМС, - Климкин - Цензор.НЕТ 6303...))
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Развитие ВМС Украины это построить еще на Петиной кузне баркасов класса пруд-озеро?! Встреча с партнерами на борту эсминца США даст толчок для консультаций по помощи в развитии украинских ВМС, - Климкин - Цензор.НЕТ 8646
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Павел Климкин считает, что встреча ...даст толчокИсточник: https://censor.net.ua/n3113821 - Встреча с партнерами на борту эсминца США даст толчок для консультаций по помощи в развитии украинских ВМС, - Климкин - Цензор.НЕТ 1855 ...?
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а ти чому проти ?
чи можливо і тобі , як і Клімкінду , толчок потрібен ? ...))
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По моему, Вы очень тонко и слишком умно тролите щиколадных, у Пецякрысиных избирателей ума не хватит понять, что Вы так тонко их высмеяли.
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Толчок на эсминце называется гальюн.
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так одразу Клімкінду треба було так і казати - що йому потрібен гальюн ! Встреча с партнерами на борту эсминца США даст толчок для консультаций по помощи в развитии украинских ВМС, - Климкин - Цензор.НЕТ 7389
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Згоден, якийсь він дурний руській язик. Кажуть "поштовх", а виходить "туалет"!
(але Клімкін спілкується українською тому в оригіналі це поштовх)
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Звикай, Клімкін. Тепер будеш по есмінцях лазити.
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угу, с таким зашкваром они тебе наразвивают.
могут только вам с барыгой толчок до буцышарни дать
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я же писал шо похоже -Встреча с партнерами на борту эсминца США даст толчок для консультаций по помощи в развитии украинских ВМС, - Климкин - Цензор.НЕТ 2989 Чинганчгук

цапы и зрадофилы - мне эта встреча напоминает встречу Рузвельта и Черчеля ,когда последний просил корабли без денег у штатов - атлантическая хартия - корабль "Августа" 1941 год - штаты еще не воюют))))))) - угадал)))))
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Ну, если такой министр хочет получить толчок, он его получит. Или фаянсовый или под зад. Три класса образования. Есть куча слов, типа посыл и т.д
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Развитие ВМС Украины это построить еще на Петиной кузне баркасов класса пруд-озеро?! Встреча с партнерами на борту эсминца США даст толчок для консультаций по помощи в развитии украинских ВМС, - Климкин - Цензор.НЕТ 8646
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Оба на! Новые приключения Щиколадных! Новые пугалки! Новые обещалки! Новые, невероятные нью - васюки теперь уже во внешней политике! Что, пецелизы, внутрення политика уже фсе? Неужели щикаладным прихвостням новую методичку уже завезли и они ее курить начали??? Смотрите новые шедевры от аффторов "выбери пецякрису а то ***** нападет"!
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Так, побудувати в "петровій кузні" пару міні крейсерів.
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"Толчок для консультаций" - вы только вдумайтесь в эти слова. Ш И З А .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВстреча с партнерами на борту эсминца США даст толчок для консультаций по помощи в развитии украинских ВМС, - Климкин
 
 
 
 
 
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