 Смертельное ДТП в Харькове: Дронов и Зайцева получили по 10 лет тюрьмы (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mediaport.

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Отмечается, что оба фигуранта признаны виновными.

При этом суд определил, что признаки опьянения у Зайцевой, вызванного наркотическими или одурманивающими средствами, на основании данных по делу не подтверждены.

Также смягчающим обстоятельством по Зайцевой судья назвал искреннее раскаяние, которое выразилось в возмещении ущерба нескольким пострадавшим.

В то же время непризнание вины Дроновым суд посчитал попыткой уйти от ответственности.

В довесок к 10 годам тюрьмы суд лишил Зайцеву и Дронова права управления транспортными средствами на три года.

У адвокатов есть 30 дней на подачу апелляции.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.