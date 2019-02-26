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 Смертельное ДТП в Харькове: Дронов и Зайцева получили по 10 лет тюрьмы (обновлено)

Фигуранты дела о кровавом ДТП на Сумской в Харькове Елена Зайцева и Геннадий Дронов получили максимальное наказание - 10 лет тюрьмы с лишением права управления транспортными средствами на три года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mediaport.

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Отмечается, что оба фигуранта признаны виновными.

При этом суд определил, что признаки опьянения у Зайцевой, вызванного наркотическими или одурманивающими средствами, на основании данных по делу не подтверждены.

Также смягчающим обстоятельством по Зайцевой судья назвал искреннее раскаяние, которое выразилось в возмещении ущерба нескольким пострадавшим.

В то же время непризнание вины Дроновым суд посчитал попыткой уйти от ответственности. 

В довесок к 10 годам тюрьмы суд лишил Зайцеву и Дронова права управления транспортными средствами на три года.

У адвокатов есть 30 дней на подачу апелляции.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3113820
 
   
 Топ комментарии
 
Попав мужик через наркоманку обдовбану
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А Дронову десятку за то, что оказался на пути обдолбанной панночки, летящей 100 км/час по перекрестку?
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І що? подивіться на наші дороги, хтось зробив висновок? На жовтий вже фафакають і на нього ж усі "закінчують" рух. Довбо.би вчаться виключно на власних помилках.
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ідіотизм. Обдовбане чмо їхало по місту зі швидкістю 120 км/год, а другий рушив на жовти знак світлофору. А отримали однакові вироки. Ця курва обдовбана не на цьому перехресті, так на іншому вилетіла б натовп.. Де б тоді взяли "дронова", щоб розділити порівну міру відповідальності??? Ідіотизм.
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Люди погибли...и виноваты в этом оба...
Зайчиха признала вину...ей скидка...Дронов уперся рогом...и получил по полной....
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Какая ей скидка, 10 лет это максимальный срок.
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Значит суд посчитал что степень вины у нее такая...что раскаяние не позволяет уменьшить срок...
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А нам наука: никогда не ехать на "почти зеленый". 9 раз нормально, а на 10-й появится какая-нибудь Зайцева и превратит твое маленькое нарушение в БОЛЬШОЕ-большое.

Стоял бы Дронов, Зайцева пролетела бы мимо, и был бы он не причем.
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всё дело в том, что Дронов начал пересекать проезжую часть НА ЗЕЛЁНЫЙ!... а тронуться с того места, где он стоял он мог даже на красный - это никому никаких опасностей не представляло
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120 км й стартування на жовтий колір в будь-якій цивілізованій країні вважається рівні за ступенем ситуативної небезпеки порушенням. Але з точки зору колективної і статистичної небезпеки це порушення набагато більш аварійне, оскільки на перехрестя в'їжджають з порушенням швидкості в тисячу разів менше порушників, ніж стартують на жовтий.
Саме тому, що Ви ось знову ж таки не вважаєте одне небезпечніше іншого і таких як Ви тисячі - за це дають ще більше.
А штрафи скрізь однакові, що за перевищення швидкості, що за проїзд на заборонений колір світлофора!
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Если бы не было трупов...то так бы онои было...за превышение скорости одиг штраф...за пооезд светофора другой...
Но есть трупы...и вина за эти трупы на обоих....и нет разницы...кто из них бодьше убил...
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украинское кривосудие во всей красе. для зайки 10 лет ни о чем. для Дронова просто запредельный срок, попал под раздачу, чтобы немного от зайки отвлечь.
зы зайка максимум через год подаст апелляцию и выйдет еще через год.
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Апеляцию она подаст в течение 30 дней, или не подаст вообще.

На условно-досрочное надо отсидеть или половину, или 2/3 срока, не помню.

Так что в каждом слове вранье у вас.
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апелляцию на условно-досрочное она подаст через год, т.к. как раз будет половина срока.
прежде чем кого-то обвинить во вранье попробуй подумать, если есть чем.
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Панство ...
Ви хоча б розумієте, що через таких як Ви виправдовувачів Дронов й отримав по-максимум, а не пару-трійку років .
Тому , що такі як Ви не вважаєте порушенням проїзд на жовтий небезпечного перехрестя, тому суддя і впаяли по-максимуму .
Якби провину свою визнав - то ж би отримав менше !
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по логике суда, если кто то будет переходить улицу и его на зебре собьёт наркоман на скорости 120 км, а после аварии оторванной ногой пешехода разобьёт витрину магазина - родственники погибшего будут оплачивать новую витрину...нога же погибшего разбила витрину....неадекватный бред.
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неадекватный бред не стоит выделять жирным шрифтом.
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Ну не знаю, как по мне то Дронову нужно было меньше дать, на его месте мог любой оказатся.
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Не любой...вот я к примеру на желтый со светофора не стартую...жду зеленого...чего т всем остальным желаю..
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Дали бы меньше, если бы он признал, что поехав на желтый, нарушил ПДД.
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Дронов не виноват!!!! Тупые адвокаты и проплаченые судьи вместе с прокурорами. Согласно п.п. 16.1. очередность проезда перекрёстка определяется светофором, тогда как 8.7.3. разрешает движение на зелёный свет светофора. Так вот, если бы в правилах было указано, что зелёный свет светофора разрешает начало движения через светофор, вина Дронова была бы очевидной, т.к. Дронов начал движение на жёлтый свет светофора, но выеха на перекрёсток уже на зелёный, т.е. Дронов двигался по перекрёстку согласно ПДД!!!!! Вся вина за дорожное проишествие лежит исключительно на Зайцевой, которая выехала и двигалась по перекрёстку на красный!!!!!
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В ПДД сказано, что движение на желтый запрещено, кроме окончания пересечения перекрестка. Или ты хочешь сказать, что Дронов начал движение на желтый, но при этом не двигался?
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Закушувати треба, перш, ніж розпатякувати таку маячню
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Вообще то в качестве третьей стороны, нужно было привлечь харьковских комунальщиков которые обязаны оборудовать и содержать дороги города...
Потому что стоп-линий перед светофорами на перекрестке не было, к тому же очень рано после зеленого включается желтый свет... к примеру в Виннице на светофорах после зеленого - включается сразу желтый... поэтому водители начинают движение уже после того как другая сторона покинула перекресток...
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ПДД и это предусмотрено: если стоп-линии не видно, то она считается на линии светофора.
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Но тем не менее - стоп-линия это дополнительный сдерживающий фактор... во всяком случае у нас на нее даже колесом никто не наедет...
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Оба участника сурово наказаны По Дронову хрчется сказать особо Некоторые водители нвходясь в его пожении на перекрестке умышленноначинают раньшедвижение чтобы поставить в трудное положение пересекающего Это у них такое лржное самоутвердение
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Когда Дронов начал движение єта курица бьіла метров за сто до перекрестка, кроме того обзор перекрьівала уже стоящая машина которую Зайцева обошла справа.
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Дронову раза в три больше чем должны были.
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Зайцевій мало дали, потрібно було 25 впаяти, щоб іншим наука була
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Странный суд, странный приговор))) Обоим максималка!?
Как вообще, можно признавать смягчающие вину обстоятельства, а потом влупить максимальное наказание???
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Отмороженность просто зашкаливает! "внедорожник Lexus въехал в толпу людей", Но ведь этого не было! После удара авто дронова по этому внедорожнику, Lexus стал неуправляемым, перевернулся и налетел на людей. Не "въехал" под управлением зайцевой, а "налетел" без ее управления не по ее вине. Обдовбані коментатори несуть ахінею-маячню: суд обгрунтовано прийшов до висновку, що не було ніякої обдовбаності. А якби навіть і була ця обдовбаність і якби мажорка неслась із швидкістю 340 км\год., не маючи водійського посвідчення, а автошкола її не навчила ПДР усі ці жахливі порушення ПДР не стали причиною загибелі людей, бо причиною загибелі людей стали порушення ПДР дроновим, який через ці порушення вдарив своїм авто по авту зайцевої (а не навпаки) і цим ударом змінив напрямок руху авта зайцевої скерувавши її авто на тротуар, на людей, бо якби не цей удар, то мажорка пронеслась би повз цих людей із щвидкістю 540 км\год і при цьому курила б якийсь наркотик, а через вікно свого авта кричала би усім, що у неї немає водійського посвідчення, а автошкола її не вчила
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По поводу наказания.
Не будут они фактически находится лагере или в СИЗО 10 лет. Согласно условий условно-досрочного освобождения (УДО) - по особо тяжким + первоходы = 3/4 т.е.90 мес. Из 90 месяцев они находились под стражей с октября 2017 г. - 16 мес. Т.е. осталось 90-16=74мес. или 6лет. Кроме того, с пол срока т.е. 45-16=39 мес. (или через чуть больше 3 года) их переведут на поселок, а это при деньгах почти свобода. Кроме того при первой же амнистии выйдут на свободу 100%. А законы про амнистию принимаются в среднем раз в 2 года. Иначе нельзя тюрьмы и зоны не резиновые, а строить новые не собираются. Так, что через годик (максимум два) можете проверить, будут фигуранты на свободе. А вот по поводу возмещения морального и прочего ущерба потерпевшим и родственникам погибших, это если будет добрая воля родителей и родственников осужденных. Зайцева студент - денег нет, имущества скорее всего тоже нет, а родители не обязаны за нее материально отвечать. У Дронова возможно есть имущество, если не переписал на родственников, тут возможно что будет, но не в полном объеме. Такие вот расклады...
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оху*ть "правосудие" в "отреформированной" Украине...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСмертельное ДТП в Харькове: Дронов и Зайцева получили по 10 лет тюрьмы (обновлено)
 
 
 
 
 
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