 Смертельное ДТП в Харькове: Дронов и Зайцева получили по 10 лет тюрьмы (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mediaport.
Отмечается, что оба фигуранта признаны виновными.
При этом суд определил, что признаки опьянения у Зайцевой, вызванного наркотическими или одурманивающими средствами, на основании данных по делу не подтверждены.
Также смягчающим обстоятельством по Зайцевой судья назвал искреннее раскаяние, которое выразилось в возмещении ущерба нескольким пострадавшим.
В то же время непризнание вины Дроновым суд посчитал попыткой уйти от ответственности.
В довесок к 10 годам тюрьмы суд лишил Зайцеву и Дронова права управления транспортными средствами на три года.
У адвокатов есть 30 дней на подачу апелляции.
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Зайчиха признала вину...ей скидка...Дронов уперся рогом...и получил по полной....
Стоял бы Дронов, Зайцева пролетела бы мимо, и был бы он не причем.
Саме тому, що Ви ось знову ж таки не вважаєте одне небезпечніше іншого і таких як Ви тисячі - за це дають ще більше.
А штрафи скрізь однакові, що за перевищення швидкості, що за проїзд на заборонений колір світлофора!
Но есть трупы...и вина за эти трупы на обоих....и нет разницы...кто из них бодьше убил...
зы зайка максимум через год подаст апелляцию и выйдет еще через год.
На условно-досрочное надо отсидеть или половину, или 2/3 срока, не помню.
Так что в каждом слове вранье у вас.
прежде чем кого-то обвинить во вранье попробуй подумать, если есть чем.
Ви хоча б розумієте, що через таких як Ви виправдовувачів Дронов й отримав по-максимум, а не пару-трійку років .
Тому , що такі як Ви не вважаєте порушенням проїзд на жовтий небезпечного перехрестя, тому суддя і впаяли по-максимуму .
Якби провину свою визнав - то ж би отримав менше !
Потому что стоп-линий перед светофорами на перекрестке не было, к тому же очень рано после зеленого включается желтый свет... к примеру в Виннице на светофорах после зеленого - включается сразу желтый... поэтому водители начинают движение уже после того как другая сторона покинула перекресток...
Как вообще, можно признавать смягчающие вину обстоятельства, а потом влупить максимальное наказание???
Не будут они фактически находится лагере или в СИЗО 10 лет. Согласно условий условно-досрочного освобождения (УДО) - по особо тяжким + первоходы = 3/4 т.е.90 мес. Из 90 месяцев они находились под стражей с октября 2017 г. - 16 мес. Т.е. осталось 90-16=74мес. или 6лет. Кроме того, с пол срока т.е. 45-16=39 мес. (или через чуть больше 3 года) их переведут на поселок, а это при деньгах почти свобода. Кроме того при первой же амнистии выйдут на свободу 100%. А законы про амнистию принимаются в среднем раз в 2 года. Иначе нельзя тюрьмы и зоны не резиновые, а строить новые не собираются. Так, что через годик (максимум два) можете проверить, будут фигуранты на свободе. А вот по поводу возмещения морального и прочего ущерба потерпевшим и родственникам погибших, это если будет добрая воля родителей и родственников осужденных. Зайцева студент - денег нет, имущества скорее всего тоже нет, а родители не обязаны за нее материально отвечать. У Дронова возможно есть имущество, если не переписал на родственников, тут возможно что будет, но не в полном объеме. Такие вот расклады...