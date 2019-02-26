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 Ник Вуйчич в Киеве выступил на тренинге "Победитель лени. Жизнь без границ"

23 февраля Ник Вуйчич приехал в Украину по приглашению Ицхака Пинтосевича для выступления на тренинге "Победитель лени. Жизнь без границ".

Как сообщили в пресс-службе агентства Key Strategy, Ник посетил Киево-Печерскую Лавру, где узнал больше об украинской культуре и обычаях. Также известный спикер посетил учеников Новопечерского лицея, смотивировал их бороться с буллингом и поддерживать друг друга. На брифинге с украинскими СМИ Ник встретился с Андреем Усачем - добровольцем украинской армии, потерявшим ногу в АТО.

В госпитале ему в руки попала книга Ника Вуйчича, в которой он увидел на примере человека-легенды, что нет ничего невозможного. Андрей принял участие в "Играх непокоренных" в Австралии, где выиграл золото в стрельбе из лука для сборной Украины.

Вечером Ник выступил перед шеститысячной аудиторией во Дворце спорта. Он говорил о преодолении страха и воодушевлял слушателей жить той жизнью, о которой они мечтают.

Известный мотиватор встретился с участниками проекта телеканала 1 + 1 "Исполни мечту" - детьми с ограниченными возможностями.

Десять процентов от стоимости билетов тренинга пойдут на поддержку проекта "Исполни мечту".

Вуйчич пообещал в 2020 году посетить Одессу с женой и четырьмя детьми. А также 15 сентября 2019 года снова посетить Киев.

Ник Вуйчич в Киеве выступил на тренинге Победитель лени. Жизнь без границ 01

 Ник Вуйчич в Киеве выступил на тренинге Победитель лени. Жизнь без границ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3113819
 
   
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