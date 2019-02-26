 В штабе Порошенко назвали расследование о хищении в оборонном комплексе предвыборной технологией

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил представитель избирательного штаба кандидата в президенты Петра Порошенко Олег Медведев.

"В данном случае это стопроцентная предвыборная технология, потому что до выборов остается месяц и, конечно, такие вещи призваны не столько установить какие-то факты и найти истину, как повлиять на расстановку предвыборных сил", - отметил Медведев.

Медведев не назвал фамилий лиц, кому была выгодна такая технология, отметив, что имеет "версии", кто это может быть, но не будет делать "голословных обвинений".

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В то же время он подчеркнул, что армия является сильнейшим элементом кандидата Порошенко и "по этой точке бьют его политические оппоненты".

"Порошенко, как известно, сыграл, не побоюсь преувеличения, выдающуюся роль в возрождении украинских Вооруженных Сил, украинской армии. Безусловно, вместе с волонтерами, вместе с офицерами и солдатами, вместе с украинцами, которые из своих налогов платят военный сбор и др. И он очень нетерпимо относится к любым злоупотреблениям в оборонной сфере и требует от правоохранительных органов результативных расследований о возможных фактах коррупции и злоупотреблениях", - заверил представитель избирательного штаба Порошенко.

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Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

26 февраля Гладковский попросил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

Порошенко поддержал временное отстранение от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Также он потребовал от правоохранителей проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовательской программе "Наші гроші".