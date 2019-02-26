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Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (16434) расследование (2447) штаб (1186) Медведев Олег (22) Гладковский (16)

 В штабе Порошенко назвали расследование о хищении в оборонном комплексе предвыборной технологией

В перевыборном штабе Петра Порошенко считают, что обнародование журналистского расследования о коррупции и хищении в оборонной сфере является предвыборной технологией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил представитель избирательного штаба кандидата в президенты Петра Порошенко Олег Медведев.

"В данном случае это стопроцентная предвыборная технология, потому что до выборов остается месяц и, конечно, такие вещи призваны не столько установить какие-то факты и найти истину, как повлиять на расстановку предвыборных сил", - отметил Медведев.

Медведев не назвал фамилий лиц, кому была выгодна такая технология, отметив, что имеет "версии", кто это может быть, но не будет делать "голословных обвинений".

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В то же время он подчеркнул, что армия является сильнейшим элементом кандидата Порошенко и "по этой точке бьют его политические оппоненты".

"Порошенко, как известно, сыграл, не побоюсь преувеличения, выдающуюся роль в возрождении украинских Вооруженных Сил, украинской армии. Безусловно, вместе с волонтерами, вместе с офицерами и солдатами, вместе с украинцами, которые из своих налогов платят военный сбор и др. И он очень нетерпимо относится к любым злоупотреблениям в оборонной сфере и требует от правоохранительных органов результативных расследований о возможных фактах коррупции и злоупотреблениях", - заверил представитель избирательного штаба Порошенко.

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Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

26 февраля Гладковский попросил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

Порошенко поддержал временное отстранение от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Также он потребовал от правоохранителей проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовательской программе "Наші гроші".

Источник: https://censor.net.ua/n3113818
 
   
 Топ комментарии
 
Тобто що можно не красти вони навіть і думки такої не мають?
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Жалкое оправдание, просто ничтожное, что говорит о правдивости того, шо мародерили армию конкретно
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Пеця, у кожного своя політична технологія. У когось вона тільки передвиборча, а у когось вона пожиттєва і мафіозно-кримінальна. Яблучко від яблоньки далеко не котиться.
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Вот это ответ ! Сразу всем понятно стало,пока еще не опубликуют дальше еще чего,а шоколадное опг кроме как красть мало чем 5 лет занималось,так что наверняка будет много материала !
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"він підкреслив, що армія є найсильнішим елементом кандидата Порошенка". Армія навряд чи, а от луценкова прокуратура точно.
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Кто сделал "химчистку" Тимошенко???? Кто старую газовую воровка освободил из тюрьмы??? Тимошенко сидела за дело!!! Сидела за газовый контракт!!! Который вынял из Украины 40 млрд долларов США!!!!
Зачем!!!! Устроили Юле волю!!!!!
Это камень в огород: Яценюка, Турчинова(при всем уважении, за вооружение армии), Авакова и прочих!!!!
Если Янык вор и негодяй, зачем Воровку Юлю нав друзья брать??? б
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Та) даже не интересно эти кацапские потуги -Порох стопроцентный новый президент -это ясно уже даже мокшам -теперь украинцы наблюдают их падучую по всему инету))))
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Порох - стопроцентньій кандидат на нарьі. )))
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А что-нибудь в защиту розовощекого сына полка от мальдивского главнокомандующего? Ну, типа он гениальный бизнесмен, нарыл связи в кацапстане среди своих друзей по песочнице... Порохоботы, флаг вам задницу, дерзайте! Отрабатывайте свои шоколадные печеньки!
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Якщо виявиться брехнею-вдарить по Бігусу і замовниках перед другим туром.Чи не на краще для Пороха ?
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«Русский мир», который построил Порошенко Февраль 26, 2019Без рубрикиКомментарии: 1
У штабі Порошенка назвали розслідування про розкрадання в оборонному комплексі передвиборчою технологією - Цензор.НЕТ 981То, что уже пять лет строит в Украине Петр Порошенко - это его личный «русский мир», одетый в вышиванку украинского патриотизма. Дадим ему еще пять лет и отличий Киева от Москвы можем уже не найти. Жить в таком мире я не хочу. А вы?
Украинский президент превратил патриотизм в политический товар. И весьма успешно продает его избирателям. «Ми йдемо своїм шляхом!», «Геть від Москви!». Скажем Путинской Империи Зла, имперскому и советскому прошлому: «остаточне, прощавай!» Мы идем в Европу. В ЕС и в НАТО! Это едва ли не самый важный аргумент его избирательной кампании.
Об этом говорится в статье известного политтехнолога Сергея Гайдая для «Нового времени».
Да, нам определенно не хочется жить в «русском мире». Для нас Евромайдан был о том, что мы - не «русский мир». Что мы часть Европы. Мы европейцы. И Украина - не Россия (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором).
Но давайте разберемся, что такое «русский мир»? Это не только территория. Это прежде всего ментальность. Свод писаных и неписаных правил и принципов, по которым живут люди в «русском мире».
Прежде всего, в русском мире - власть сакральна. Она дана народу свыше. Богом, проведением, судьбой. Власть священна, не обсуждается и не критикуется. Ее принимают такой, какая она есть. Власть почти никогда не ошибается. А если и ошибается - народ должен это стойко принять и бороться с последствиями. Если власть - это единственный гарант безопасности и стабильности ей прощают очень многое. Власть нельзя менять. Политическая конкуренция - зло, а сменяемость власти - причина смуты. Сменить власть означает ввергнуть государство в «темные времена», в революции и бунты. А этого допускать нельзя. Власть обеспечивает стабильность государства и общества.
Враги, страх и война - важнейшие понятия «русского мира». Сплочение и мобилизации является одним из важнейших элементов такого мировоззрения. «Весь мир против нас. И нам нужно выстоять в этой борьбе». Единение общества вокруг правителя для борьбы с врагом, любовь к государю и к державе - это путь к самоспасению. Война с врагами и страх делают государство крепче, а народ сплочение.
Внешний враг для «русского мира» - США. Но есть еще и внутренний враг. Гнилые либералы, политические конкуренты, масоны, агенты мирового сионизма и капитализма. Критиковать власть могут лишь враги. Каждый критик власти - явный враг или тайный агент врага. Они опасны, лживы, безнравственны, смешны, нелепы и бесперспективны. Поэтому не имеют поддержки народа. С ними нужно расправляться не задумываясь. Стоит пойти у них на поводу, как в стране сразу же начнется смута как в трагичные 90-е. Врагов много. А президент - всегда один.
Еще одна угроза благополучию - свободные СМИ. Все должны говорить и писать о власти только хорошее. Критике здесь не место. Она может развалить государство. СМИ должны быть под контролем. Журналистика «русского мира» - это когда власти задаются вопросы, на которые ей удобно отвечать. Это когда в интернете и на телевидении разоблачают врагов и восторгаются достоинствами первых лиц государства, славят победы родного отечества и подвиги спецслужб. Неудобные вопросы - это удел враждебных провокаторов. Они - информационные диверсанты и саботажники. В «русском мире» нет журналистики. Есть отлаженная и активно работающая информационная индустрия пропаганды.
Духовные скрепы - отличительный элемент «русского мира». Церковь, религия и вера тут не отделена от государства. Тут это часть политики. Только единая церковь может управлять духовными делами народа. Это не личное дело каждого человека. Есть единая духовно-религиозная линия, определенная государством. Нарушив ее, ты становишься неблагонадежным. И попробуй только оскорбить чувства верующих своей свободой совести. Ответишь по закону.
«Русский мир» это иерархиезированное, сословное общество. Чем ближе ты в этой пирамиде к верховной власти, тем выше твое благополучие и тем больше у тебя возможностей. В эту картинку неплохо вписываются олигархи, крупный капитал и сановные чиновники. «Царь» окружает себя «боярами». Олигархи в «русском мире» делятся на своих и чужих. «Хорошие олигархи» приняли политику власти. А «плохие» сбежали за границу. Сели в тюрьму, как Ходорковский. Или «случайно» утонули в ванной, как Березовский. Все правильные олигархи состоят в кооперативе Озеро, являются частью власти, имея доступ ко всем государственным богатствам и пользуясь всеми привилегиями. Коррупция принимается как данность, как естественное состояние феодальной экономики.
В «русском мире» чиновник никогда не будет жить, как простой гражданин. Это не по чину. Уважение тут определяется его положением на властной пирамиде, определяется его лояльностью к режиму и его связями. У него нет обычной квартиры, он не ездит на работу велосипедом. Он живет в собственном загородном дворце и ездит на работу по встречке с мигалками. Их кабинеты находятся в государственных «дворцах» с длинными коридорами, ковровыми дорожками, столами с малахитовыми пресс-папье и лепниной на потолках.
Подождите, но если убрать из текста Путина, Кремль, Москву и Россию - то все это и нам очень знакомо. Все это и про нашу власть. Родную украинскую. Разве не это нам с экранов телевизоров, с рекламных плоскостей на улице и в Интернете постоянно предлагает наш президент - Петр Порошенко?
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Политика страха перед нападением врага. Устойчивый симбиоз двух президентов, когда обоим выгодно поддерживать образ врага. Для Путина - это Украина, которая легла под США. А для Порошенко - Путин, Кремль и война на востоке Украины.
Все его конкуренты нашего президента - враги и агенты Кремля. Все, кто его критикует - пятая колонна. Ему нет альтернативы. Или он, или Путин нападет! И религия теперь стала государственным делом. А получение Томоса главным событием в истории страны. Не новые дороги, не 5G-интернет по всей стране, не скоростные поезда и автобаны из Киева в Европу, не собственные заводы электромобилей, не ракетостроение и инновационная экономика, а духовные религиозные скрепы собственного национального разлива.
Сословно-феодальная экономика, как и в «русском мире», куда выгоднее для нашего президента, чем экономика независимая и креативная. Никуда не делись олигархи, прежние хозяева жизни. Теперь у них новый покровитель - один и главный олигарх в президентском кресле. Теперь дань течет в его кабинет. Его преданные вассалы получают в стране целые отрасли экономики в промысел, окружение - должности во властных кабинетах и целые вновь создаваемые министерства. А несговорчивым путь в Амстердам, Женеву или Израиль, лишение гражданства, а их активам - национализацию.
Стиль жизни нашего правителя, такой же, как и у его предшественника. Такой же многогектарный маєток с личной церковью. Кортежи с мигалками. И тот же кабинет с тяжелыми шторами на окнах, за которыми улица, отгороженная высоким чугунным забором от простых людей.
Свобода слова? Да пока ее у нас больше, чем в РФ. Но за пять лет Петр Алексеевич настойчиво брал медиа-пространство под свой контроль или лично или с помощью своих вассалов. Дадим ему еще пять лет, и свобода слова будет только в интернете. Но и в интернете идет активная работа его личных информ-войск. Они мочат всех неугодных, обмазывая грязью всех, кто осмелился быть несогласным. А сам президент лично читает посты критиков в Фейсбуке и может лично отчитать по телефону за неправильную позицию. А будешь настойчивым - тобой займется СБУ или прокуратура.
Вспомните, Путин вначале был демократом. И первый свой срок «поднимал Россию с колен» под общие аплодисменты либеральной публики. А потом был второй срок. Третий. И что такое ротация власти россиянам пришлось забыть. Как и про права и свободы.
Думаете, такой сценарий не для нас? Мы не видим этих угроз ослепленные своим «стокгольмским синдромом» поддержки президента, которого избрали в 2014-м. Принимая патриотический «гипноз» хозяина Банковой, нам не хочется терять иллюзию, что мы на правильной стороне баррикад. Мы глохнем и слепнем, когда вдруг натыкаемся на преступную сущность нашей власти. Мы теряем память и уже не помним, что сегодняшний президент - бывший член фракции СДПУ (о), политик, стоявший у истоков создания объединения За ЕДУ вместе с Партией регионов, бывший министр экономического развития и торговли в правительстве Азарова при президенте Януковиче. Мы не замечаем его бизнес-связей с РФ, участия в олигархических коррупционных схемах. Не хотим видеть его сотрудничества с Медведчуком в общении с Кремлем.
Так идем ли мы прочь от Москвы? В Европу. Где сменяемость власти - это хорошо. Где честные выборы без подкупа - это норма. Где закон один для всех. Чиновники живут жизнью среднего класса, ездят на работу велосипедом. Где, чем больше свободных СМИ, тем лучше. В Европу, где люди свободны в своем мировоззрении. Где разнообразие культур, взглядов и религий в порядке вещей. И закон защищает всех в равной степени.
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юле и зелеботы в действии))
До Порошенка 20 лет армия только развивалась)))))
Особенно при Ваной.
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То есть Гриценко это не предвыборная технология, а пеця - предвыборная. Соя обьясните, без вас никак😷
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Звичайно, технологія непорядних конкурентів! Що ж іще?!
Чи ви, пані та панове, хотіли б, аби Сонцеликий і іже с нім заявили: "Так, ми крали, крадем і красти будем! А ви - бидло - марш у стійло!"?
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Шановні адміни ЦЕНЗОР! Ви коли перекладаєте тексти з української мови на російську, то користуйтесь не тільки Google-перекладачем, а й вичитуйте кінцевий текст, щоб не було отакого: "В перевыборном штабе Петра Порошенко считают..." У нас же не перевибори Порошенка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ штабе Порошенко назвали расследование о хищении в оборонном комплексе предвыборной технологией
 
 
 
 
 
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