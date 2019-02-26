 В штабе Порошенко назвали расследование о хищении в оборонном комплексе предвыборной технологией

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил представитель избирательного штаба кандидата в президенты Петра Порошенко Олег Медведев.
"В данном случае это стопроцентная предвыборная технология, потому что до выборов остается месяц и, конечно, такие вещи призваны не столько установить какие-то факты и найти истину, как повлиять на расстановку предвыборных сил", - отметил Медведев.
Медведев не назвал фамилий лиц, кому была выгодна такая технология, отметив, что имеет "версии", кто это может быть, но не будет делать "голословных обвинений".
В то же время он подчеркнул, что армия является сильнейшим элементом кандидата Порошенко и "по этой точке бьют его политические оппоненты".
"Порошенко, как известно, сыграл, не побоюсь преувеличения, выдающуюся роль в возрождении украинских Вооруженных Сил, украинской армии. Безусловно, вместе с волонтерами, вместе с офицерами и солдатами, вместе с украинцами, которые из своих налогов платят военный сбор и др. И он очень нетерпимо относится к любым злоупотреблениям в оборонной сфере и требует от правоохранительных органов результативных расследований о возможных фактах коррупции и злоупотреблениях", - заверил представитель избирательного штаба Порошенко.
Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.
26 февраля Гладковский попросил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.
Порошенко поддержал временное отстранение от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Также он потребовал от правоохранителей проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовательской программе "Наші гроші".
😁
Зачем!!!! Устроили Юле волю!!!!!
Это камень в огород: Яценюка, Турчинова(при всем уважении, за вооружение армии), Авакова и прочих!!!!
Если Янык вор и негодяй, зачем Воровку Юлю нав друзья брать??? б
То, что уже пять лет строит в Украине Петр Порошенко - это его личный «русский мир», одетый в вышиванку украинского патриотизма. Дадим ему еще пять лет и отличий Киева от Москвы можем уже не найти. Жить в таком мире я не хочу. А вы?
Украинский президент превратил патриотизм в политический товар. И весьма успешно продает его избирателям. «Ми йдемо своїм шляхом!», «Геть від Москви!». Скажем Путинской Империи Зла, имперскому и советскому прошлому: «остаточне, прощавай!» Мы идем в Европу. В ЕС и в НАТО! Это едва ли не самый важный аргумент его избирательной кампании.
Об этом говорится в статье известного политтехнолога Сергея Гайдая для «Нового времени».
Да, нам определенно не хочется жить в «русском мире». Для нас Евромайдан был о том, что мы - не «русский мир». Что мы часть Европы. Мы европейцы. И Украина - не Россия (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором).
Но давайте разберемся, что такое «русский мир»? Это не только территория. Это прежде всего ментальность. Свод писаных и неписаных правил и принципов, по которым живут люди в «русском мире».
Прежде всего, в русском мире - власть сакральна. Она дана народу свыше. Богом, проведением, судьбой. Власть священна, не обсуждается и не критикуется. Ее принимают такой, какая она есть. Власть почти никогда не ошибается. А если и ошибается - народ должен это стойко принять и бороться с последствиями. Если власть - это единственный гарант безопасности и стабильности ей прощают очень многое. Власть нельзя менять. Политическая конкуренция - зло, а сменяемость власти - причина смуты. Сменить власть означает ввергнуть государство в «темные времена», в революции и бунты. А этого допускать нельзя. Власть обеспечивает стабильность государства и общества.
Враги, страх и война - важнейшие понятия «русского мира». Сплочение и мобилизации является одним из важнейших элементов такого мировоззрения. «Весь мир против нас. И нам нужно выстоять в этой борьбе». Единение общества вокруг правителя для борьбы с врагом, любовь к государю и к державе - это путь к самоспасению. Война с врагами и страх делают государство крепче, а народ сплочение.
Внешний враг для «русского мира» - США. Но есть еще и внутренний враг. Гнилые либералы, политические конкуренты, масоны, агенты мирового сионизма и капитализма. Критиковать власть могут лишь враги. Каждый критик власти - явный враг или тайный агент врага. Они опасны, лживы, безнравственны, смешны, нелепы и бесперспективны. Поэтому не имеют поддержки народа. С ними нужно расправляться не задумываясь. Стоит пойти у них на поводу, как в стране сразу же начнется смута как в трагичные 90-е. Врагов много. А президент - всегда один.
Еще одна угроза благополучию - свободные СМИ. Все должны говорить и писать о власти только хорошее. Критике здесь не место. Она может развалить государство. СМИ должны быть под контролем. Журналистика «русского мира» - это когда власти задаются вопросы, на которые ей удобно отвечать. Это когда в интернете и на телевидении разоблачают врагов и восторгаются достоинствами первых лиц государства, славят победы родного отечества и подвиги спецслужб. Неудобные вопросы - это удел враждебных провокаторов. Они - информационные диверсанты и саботажники. В «русском мире» нет журналистики. Есть отлаженная и активно работающая информационная индустрия пропаганды.
Духовные скрепы - отличительный элемент «русского мира». Церковь, религия и вера тут не отделена от государства. Тут это часть политики. Только единая церковь может управлять духовными делами народа. Это не личное дело каждого человека. Есть единая духовно-религиозная линия, определенная государством. Нарушив ее, ты становишься неблагонадежным. И попробуй только оскорбить чувства верующих своей свободой совести. Ответишь по закону.
«Русский мир» это иерархиезированное, сословное общество. Чем ближе ты в этой пирамиде к верховной власти, тем выше твое благополучие и тем больше у тебя возможностей. В эту картинку неплохо вписываются олигархи, крупный капитал и сановные чиновники. «Царь» окружает себя «боярами». Олигархи в «русском мире» делятся на своих и чужих. «Хорошие олигархи» приняли политику власти. А «плохие» сбежали за границу. Сели в тюрьму, как Ходорковский. Или «случайно» утонули в ванной, как Березовский. Все правильные олигархи состоят в кооперативе Озеро, являются частью власти, имея доступ ко всем государственным богатствам и пользуясь всеми привилегиями. Коррупция принимается как данность, как естественное состояние феодальной экономики.
В «русском мире» чиновник никогда не будет жить, как простой гражданин. Это не по чину. Уважение тут определяется его положением на властной пирамиде, определяется его лояльностью к режиму и его связями. У него нет обычной квартиры, он не ездит на работу велосипедом. Он живет в собственном загородном дворце и ездит на работу по встречке с мигалками. Их кабинеты находятся в государственных «дворцах» с длинными коридорами, ковровыми дорожками, столами с малахитовыми пресс-папье и лепниной на потолках.
Подождите, но если убрать из текста Путина, Кремль, Москву и Россию - то все это и нам очень знакомо. Все это и про нашу власть. Родную украинскую. Разве не это нам с экранов телевизоров, с рекламных плоскостей на улице и в Интернете постоянно предлагает наш президент - Петр Порошенко?
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Политика страха перед нападением врага. Устойчивый симбиоз двух президентов, когда обоим выгодно поддерживать образ врага. Для Путина - это Украина, которая легла под США. А для Порошенко - Путин, Кремль и война на востоке Украины.
Все его конкуренты нашего президента - враги и агенты Кремля. Все, кто его критикует - пятая колонна. Ему нет альтернативы. Или он, или Путин нападет! И религия теперь стала государственным делом. А получение Томоса главным событием в истории страны. Не новые дороги, не 5G-интернет по всей стране, не скоростные поезда и автобаны из Киева в Европу, не собственные заводы электромобилей, не ракетостроение и инновационная экономика, а духовные религиозные скрепы собственного национального разлива.
Сословно-феодальная экономика, как и в «русском мире», куда выгоднее для нашего президента, чем экономика независимая и креативная. Никуда не делись олигархи, прежние хозяева жизни. Теперь у них новый покровитель - один и главный олигарх в президентском кресле. Теперь дань течет в его кабинет. Его преданные вассалы получают в стране целые отрасли экономики в промысел, окружение - должности во властных кабинетах и целые вновь создаваемые министерства. А несговорчивым путь в Амстердам, Женеву или Израиль, лишение гражданства, а их активам - национализацию.
Стиль жизни нашего правителя, такой же, как и у его предшественника. Такой же многогектарный маєток с личной церковью. Кортежи с мигалками. И тот же кабинет с тяжелыми шторами на окнах, за которыми улица, отгороженная высоким чугунным забором от простых людей.
Свобода слова? Да пока ее у нас больше, чем в РФ. Но за пять лет Петр Алексеевич настойчиво брал медиа-пространство под свой контроль или лично или с помощью своих вассалов. Дадим ему еще пять лет, и свобода слова будет только в интернете. Но и в интернете идет активная работа его личных информ-войск. Они мочат всех неугодных, обмазывая грязью всех, кто осмелился быть несогласным. А сам президент лично читает посты критиков в Фейсбуке и может лично отчитать по телефону за неправильную позицию. А будешь настойчивым - тобой займется СБУ или прокуратура.
Вспомните, Путин вначале был демократом. И первый свой срок «поднимал Россию с колен» под общие аплодисменты либеральной публики. А потом был второй срок. Третий. И что такое ротация власти россиянам пришлось забыть. Как и про права и свободы.
Думаете, такой сценарий не для нас? Мы не видим этих угроз ослепленные своим «стокгольмским синдромом» поддержки президента, которого избрали в 2014-м. Принимая патриотический «гипноз» хозяина Банковой, нам не хочется терять иллюзию, что мы на правильной стороне баррикад. Мы глохнем и слепнем, когда вдруг натыкаемся на преступную сущность нашей власти. Мы теряем память и уже не помним, что сегодняшний президент - бывший член фракции СДПУ (о), политик, стоявший у истоков создания объединения За ЕДУ вместе с Партией регионов, бывший министр экономического развития и торговли в правительстве Азарова при президенте Януковиче. Мы не замечаем его бизнес-связей с РФ, участия в олигархических коррупционных схемах. Не хотим видеть его сотрудничества с Медведчуком в общении с Кремлем.
Так идем ли мы прочь от Москвы? В Европу. Где сменяемость власти - это хорошо. Где честные выборы без подкупа - это норма. Где закон один для всех. Чиновники живут жизнью среднего класса, ездят на работу велосипедом. Где, чем больше свободных СМИ, тем лучше. В Европу, где люди свободны в своем мировоззрении. Где разнообразие культур, взглядов и религий в порядке вещей. И закон защищает всех в равной степени.
До Порошенка 20 лет армия только развивалась)))))
Особенно при Ваной.
Чи ви, пані та панове, хотіли б, аби Сонцеликий і іже с нім заявили: "Так, ми крали, крадем і красти будем! А ви - бидло - марш у стійло!"?