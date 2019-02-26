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 Экономика
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Все про:тарифы (1573) Укрзализныця (1568) ЕБА (13)

 Европейская бизнес ассоциация выступила против повышения тарифов "Укрзализныци"

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к Министерству инфраструктуры, "Укрзализныце" и Государственной регуляторной службе с просьбой не утверждать механизм повышения тарифов на грузовые перевозки на уровень роста цен в промышленности.

Как заявляют в Ассоциации, такое решение может, в частности, привести к сокращению количества перевозок железнодорожным транспортом. Бизнес, если тарифы "Укрзалізниці" резко повысят, будет переходить на автомобильные перевозки, говорится в обращении.

Кроме того, по информации Ассоциации, только с ноября 2017-го по декабрь 2018-го расходы предприятий на железнодорожные перевозки выросли на 12 млрд грн. Так, происходит запланированная индексация (повышение тарифа) в среднем на 13-14%. Больше приходится платить и за вагоны, пишет Обозреватель.

"По информации компаний-членов Комитета Ассоциации, только в 2018 году стоимость полувагонов, принадлежащих AT "Укрзалізниця", за счет либерализации вагонной составляющей тарифов была повышена примерно в 4 раза, что ориентировочно увеличило доходы AT "Укрзалізниця" на 8 млрд. грн", – говорится в обращении.

Полувагонами в Украине владеет как "Укрзалізниця", так и частные компании. Однако, повышение тарифов государственного предприятия привело к росту цен и у частных владельцев (произошло подорожание в 2 раза).

Если же проект о дополнительной индексации тарифов на уровень инфляции в промышленности примут, помимо уже утвержденного роста, стоимость перевозок увеличится еще на 23%. Соответственно, бизнесу придется дополнительно выделить 11,7 млрд грн в год.

Консультаций с бизнесом о том, как повышать цены, не провели. В результате монополист фактически может получить право неограниченно поднимать цены. Более того, в Ассоциации отмечают, что главная статья расходов для "Укрзалізниці" - зарплаты (50%), а они не привязаны к росту цен в промышленности.

Источник: https://censor.net.ua/n3113815
 
 
 Топ комментарии
 
Шоколадное ворьё не остановить... Оно будет обдирать и грабить народ, не взирая на оклики Европы, США... и повышать и повышать тарифы, цены, итд... для населения.
Повышению - быть! )))
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Не розуміють вони як треба жити по новому,Петрусь їм стільки зробив,а вони не цінують))
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За такі умови катання - які тарифи? Безкоштовно возити мають. Нема сервісу - нема оплати.
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Нате вам! Европейский бизнес против "европейских цен"? Как такое может быть? Возможно тогда и МВФ был против поднятия тарифов на газ, а мы ничего и не знали?
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Не розуміють вони як треба жити по новому,Петрусь їм стільки зробив,а вони не цінують))
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Шоколадное ворьё не остановить... Оно будет обдирать и грабить народ, не взирая на оклики Европы, США... и повышать и повышать тарифы, цены, итд... для населения.
Повышению - быть! )))
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опа на. еще одна ассоциация. Она по уровню выше ассоциации сборщиков металлолома или ниже? Соевые, расскажите про иерархию этих "ассоциаций".
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Европейская бизнес ассоциация очень удивилась, увидев новые тарифы. Так и сказали: "***!.."
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Популизты гребанные! Европейская бизнес ассоциация выступила против повышения тарифов "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 2832 Так ведь и до коммунальных тарифов довыступаться можно...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЕвропейская бизнес ассоциация выступила против повышения тарифов "Укрзализныци"
 
 
 
 
 
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