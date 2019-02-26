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Все про:вор в законе (188) криминалитет (472) Ривне (271) Аброськин (496)

 "Три года назад в полиции надо мной посмеялись. Сейчас полиция мне помогает", - гражданин Италии Морана дал показания в деле криминального авторитета "Федора" в Ривном

Заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин обнародовал информацию о том, что гражданин Италии Джоржио Морана согласился давать свидетельские показания против ривненского криминального авторитета "Федора".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "Вчера к следователю Национальной полиции Украины обратился гражданин Италии Джорджио Морана, пострадавший от преступных действий преступной группировки Ривненской, с просьбой обеспечить его безопасность в связи с тем, что он дал показания в отношении одного из лидеров по прозвищу Федор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Криминальный авторитет "Федор" задержан в Ривном при вымогательстве $100 тысяч, - Аброськин. ФОТО

Как-то при встрече мы задали вопрос Джорджио, не проще было бы все бросить и сразу поехать. Он задумался лишь на краткий миг и ответил: "Наверное, я неправильно сделал, что сразу все не бросил. Здоровье и жизнь не стоит никаких денег. Я тогда не знал, что здесь такая страна, что у тебя нет никаких прав. Нет, по закону есть, но по факту все по-другому. Но если бы я сдался, было бы только хуже. Эти бандиты забрали по городу много квартир у людей. Люди боятся, мне звонят, потому что я что-то делал, не испугался. Бабушка одна мне часто звонит, просит оплатить адвоката, тоже хочет судиться. У нее нет денег.

Я рад, что полиция мне сейчас помогает. Три года назад я приходил в полицию, которая у нас в городе, они смеялись. Просил охрану - сказали, что дать ее не могут ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд посадил под домашний арест уголовного авторитета "Федора", подозреваемого в вымогательстве. Подавший на него заявление иностранец спешно покинул Украину, - Аброськин. ФОТО

Мы заверили господина Морану в обратном, что законы в Украине действуют.

Несмотря на то, что суд избрал меру пресечения преступному авторитету в виде круглосуточного домашнего ареста, мы призываем граждан, пострадавших от преступных действий, как от него напрямую, так и для других членов группировки, обращаться в Департамент стратегических расследований Нацполиции +380442990039, +380986743871 их безопасность будет обеспечена".

Три года назад в полиции надо мной посмеялись. Сейчас полиция мне помогает, - гражданин Италии Морана дал показания в деле криминального авторитета Федора в Ривном 01

Источник: https://censor.net.ua/n3113812
 
 
 Топ комментарии
 
То тому що Голубана звільнили))
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"Три года назад в полиции надо мной посмеялись. Сейчас полиция мне помогает"

Жора, теперь над тобой суд посмеётся.
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"Ура арсенборісичу". Туже треба навкруг нього ****** усе одеколоном, бо в Сумах дуже обісралися. Треба швиденько перебити запах лайна.
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"Три года назад в полиции надо мной посмеялись. Сейчас полиция мне помогает"

Жора, теперь над тобой суд посмеётся.
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жалко что ты так издевательски смеешься с него, но ты прав, он реально он влез на территорию опасного человека.
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Я не смеюсь. И у нас вся страна - опасная территория.
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необычайные приключения итальянца в ривном.
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Що то за місто таке в заголовку, російською такого міста нема в Україні.
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: "Вчера к следователю Национальной полиции Украины обратился гражданин Италии Джорджио Морана, пострадавший от преступных действий преступной группировки Ривненской, с просьбой обеспечить его безопасность в связи с тем, что он дал показания в отношении одного из лидеров по прозвищу "Федор". Источник: https://censor.net.ua/n3113812\\\\\\\\\\

(Звонит инспектору Катани) - Але, Вы можешь приехать, у нас тут много коррупционистов?
- Что? В какую баню? Ах да, я уже знаю, щас приеду. А эти, бумаги брать с собой? о.к., сейчас сожгу(из детства Рамзана Авакова). Да, да, бутылки я привезу на лимузине.

Наеву тоже доставлю - как говорили - повоняют и прекратят. Ща буду, тчк., Авва-кун.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Три года назад в полиции надо мной посмеялись. Сейчас полиция мне помогает", - гражданин Италии Морана дал показания в деле криминального авторитета "Федора" в Ривном
 
 
 
 
 
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