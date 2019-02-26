 В правилах отбора на Евровидение нет пунктов о гражданской позиции участника, его гастролях в РФ, профессиональных или семейных связях, - СТБ

Об этом говорится в заявлении телеканала СТБ, который проводит отбор и его трансляцию, передает Цензор.НЕТ.

По словам телеканала, правила проведения нацотбора прописаны в соглашении между телеканалом СТБ и НОТУ, и утверждены НОТУ.

"В правилах нет ни одного пункта, который касается гражданской позиции участника отбора, его гастролей в РФ, профессиональных или семейных связей. За 4 года необходимость внесения такого пункта не ставилась. Нынешние обсуждения наглядно демонстрируют, что у нас есть серьезный запрос о том, что артист может или не может представлять Украину на международном конкурсе Евровидение. Да, этот вопрос требует урегулирования, чтобы не допустить подобных дискуссий во время будущего проведения Нацотбора. При этом сразу возникают три вопроса: 1) какой должна быть процедура проверки артистов и их семей на гражданскую позицию, график гастролей, частные концерты, сотрудничество с российскими музыкантами и тому подобное; 2) соответствует ли она демократическим подходам, приемлемым для цивилизованного общества; 3) кто это будет делать? Ведь задача телеканала – производство и трансляция, а проверка обязанность других служб", - говорится в заявлении.

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"Не подписание соглашения между MARUV, за которую в финале проголосовало большинство зрителей, и Общественного – это сигнал о том, что нужно менять правила отбора. Необходимо разработать и зафиксировать основные принципы партнерства во избежание подобных случаев в будущем проведении нацотбора. А именно: мы стремимся организовывать и проводить честный и прозрачный конкурс с целью отбора лучшей песни, которая будет представлять Украину на Евровидении; все условия, которые исполнитель песни должен подтвердить в случае победы в Нацотборе, должны быть уведомлены ему до подачи заявки для участия в конкурсе. Любые дополнительные условия или изменение условий во время проведения отбора – запрещаются", - добавили в СТБ.

"Основной критерий (отбора. - Ред.) - это песня. Качественная авторская песня без плагиата. А также желание артиста представлять Украину на международном песенном конкурсе и соревноваться за это право в прямых эфирах Национального отбора. В правилах, среди прочего, прописаны такие требования к песне: она должна быть оригинальной, хронометраж не более 3 мин, может быть выполнена на любом языке. Также на сцене могут находиться не более 6 участников коллектива или группы", - отметили на телеканале.

"В этом году мы получили 860 песен. Из них был сформирован приоритетный список, из которого и были выбраны 16 полуфиналистов. Когда накануне жеребьевки выяснилось, что TAYANNA отказывается от участия в отборе, нам пришлось срочно согласовывать замену. Кандидатуру MARUV накануне жеребьевки также согласовал представитель НСТУ", - отмечается в заявлении.

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Вместе с тем, телеканал заявил, что во время нацотбора ставил артистам политические вопросы, потому что "не имеет права закрывать глаза на громкие обсуждения в социальных сетях и заявления самих артистов".

"В течение четырех лет, мы проводим Национальный отбор на Евровидение, команда СТБ получает прямо противоположные комментарии про одну и ту же ситуацию. Не задают вопрос – "почему вы не спросили?", задают – "зачем вы такое спрашиваете?". Те, кто смотрел Национальный отбор с 2016 года (когда его начал производить СТБ), знают, что на этой сцене участникам ставят все вопросы, которые волнуют украинскую аудиторию. Даже самые острые и неудобные. Именно за честность эти 4 года зрители и уважают Нацотбор. Выбирая своего представителя, мы не имеем права закрывать глаза на громкие обсуждения в социальных сетях и заявления самих артистов. Речь не о проверке на патриотизм, а о реакции на запрос общественности. В этом году перед финалом он был именно таким. Да, это болезненные вопросы, но их нужно было озвучить, чтобы предоставить каждому артисту возможность высказаться перед зрителем. Однако, как видим, получив всю информацию из первых уст и ответы на все острые вопросы, зрители все равно проголосовали именно за ту участницу, чье выступление им понравилось больше всего", - говорится в заявлении.

"Телеканал СТБ готов подсчитать средства, потраченные в финале зрителями на смс-голосования и направить их на благотворительность", - резюмировали в СТБ.

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Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. У MARUV есть один день на ознакомление с контрактом и принятия своего решения - подписывать его или нет. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в "Евровидении-2019" и отказалась. 26 февраля "Суспільне" начнет переговоры с другим кандидатом, который будет представлять Украину на конкурсе песни "Евровидение-2019".