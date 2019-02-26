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 Зайцевой стало плохо при оглашении приговора в деле о смертельном ДТП в Харькове: ее увели из зала

Фигурантке дела о кровавом ДТП на Сумской в Харькове Елене Зайцевой стало плохо в процессе зачитывания приговора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mediaport.

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На опубликованном видео видно, как Зайцева покидает "аквариум". Второй фигурант дела, Геннадий Дронов, остается в зале.

При этом судья не прекратил зачитывать текст приговора.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3113810
 
 
 Топ комментарии
 
А як гарно було під наркотою чавити людей,курва.
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краще чимось міцнішим - H2SO4 , наприклад ....
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краще чимось міцнішим - H2SO4 , наприклад ....
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Треба було посадити в таку камеру СІЗО, де б її зечки посадили на ножа, не чекаючи суду (як маніяка або педофіла на чоловічій зоні).
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А як гарно було під наркотою чавити людей,курва.
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точно! ...и сознание тогда не терялось
(и совесть не повстречалась)
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Кто там квакал что "не посадят, отпустят завтра" ?
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їх тут нема, переключиись в тему про "ніби корупцію і придбання запчастин з раши", зараз там за зрадо..бам платять.
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А в лексусе, когда педаль в пол давила, было хорошо?
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Так дочитал или нет? Если да, то какой? Не повезло овце - попала в предвыборное время. Могут и по полной впаять ради рейтинга.
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С судом не прокатило,слишком резонансное дело. Но главное отбили,наркоту и теперь у неё нет этого отягчающего и есть "чистосердечное" раскаяние а значит есть шанс на УДО. Будут теперь с тюремщиками решать. Ведь она с учётом "закона Савченко" уже отсидела три года и можно подавать на УДО. Так что через полгодика мы её можем реально увидеть на той же Сумской на другом Лексусе. А вот у Дронова всё куда мрачней,ему навесили всё что только было можно "нашить".
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закон савченко отменили в июне 2017.. Не прокатит. а вот с УДО.. вариантов много
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але половину того що дадуть тра відсидіти
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Я плачу.

Їм і плачу. Сало з гірчицею. Віницька дуже гарна.
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Зеки розірвали на шматки мало не всією буцигарнею, дізнавшись, що це серійний ґвалтівник дітей (в Мексиці було, якщо не помиляюся). Зранку замість педофіла охорона буцигарні знайшла оці шматки.
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На зоне она будет королевой и никто её не тронет. По понятиям она не сделала ничего плохого. А греть зону будет ,будут на руках носить. Не считайте зону чем то справедливым,это мир с вывернутыми набекрень законами и где убийца в почёте,вор и грабитель вообще в авторитете а возможность "грева" тем более безграничного ценится куда дороже чем все эти погибшие люди.
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вони в своєму світі живуть вони ж пішли проти моральних принципів сумпільства відповідно у них і мораль інша, своя, нам не зрозуміла.
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так а приговор то какой?
это ж самое важное....
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Журналисты сериал пишут, в следующей серии одному, а в последующей другому, а потом...
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Симулирует ******....надеюсь среди родственников жертв и потерпевших найдется настоящий мужчина, не сейчас.....чуток позднее.
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Или на зоне блатные бабы вынесут более суровый и справедливый приговор - на нож.
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А зачем огласили? человека напугали пусть сидит пожизненно , она и так согласна только не оглашайте.
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"Зайцевой стало плохо при оглашении приговора в деле о смертельном ДТП в Харькове". Будемо мати надію, що їй насправді стало погано. Може, нарешті відчує весь жах того, що вона зробила. Досі не розумію, до чого тут Дронов. Якщо Зайцева на розі Сумської мала швидкість 120 км/год, це вже є вичерпним доказом її провини. Пройти поворот у цьому місці на такій швидкості неможливо. Якщо вона зачепила Дронова, це могло тільки зменшити її швидкість. Навіщо чоловіка більше року протримали у буцегарні?
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Ты дура? Это и уменьшило ее скорость, изменило траекторию движения и выбросило на тот тротуар... Людей давила уже не ее скорость, а масса ее машины.
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рыба гниет с головы,
каков ПОП, таков и приход.
для того щоб щось змінити, треба помінати голову нашого колгоспу.
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пусть дадут ей хоть шмали на крайняк.
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Если бы ей стало плохо, то её бы не увели, а унесли.
Дайте ей дозу, и сразу станет хорошо.
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хочется .что бы Барыге стало плохо и он обосрался .при зачитывании приговора
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Дронов виноват не меньше!!! Я вожу машину с 1989г! И ни разу не тронулась с места на желтый свет! Один считает, что на желтый успеет проскочить, другой - что на желтый уже можно ехать! В результате - людские жизни!
Все правильно! О этот козел, и эта мразь должны отсидеть свое. Только вот, отсидят ли?
В Николаеве еще лет 7-8 назад цыганская тварь убила девушку на пешеходном переходе! Девушка переходила на "зеленый", цыган летел на "красный". На нем уже до этого была куча ДТП, ездил на самом деле обдолбанный - и что? Сделали при помощи главврача БСМП фиктивную справку, что у него рак мозга и завтра он умрет! И что? Сменил фамилию! Живет, тварь Гуляет по кабакам. С тех пор его уже раз 5 останавливали за вождение без прав, за езду под наркотой...
Так и здесь будет. Эту шалашовку объявят смертельно больной и освободят втихую на собственные похороны. Она сменит фамилию, уедет за границу и чхать будет громко на все искалеченные судьбы и прерванные жизни.
Страна такая. Украина. ПостСовок.
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я бы дал без права преждевременного освобождения
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗайцевой стало плохо при оглашении приговора в деле о смертельном ДТП в Харькове: ее увели из зала
 
 
 
 
 
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