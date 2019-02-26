 Зайцевой стало плохо при оглашении приговора в деле о смертельном ДТП в Харькове: ее увели из зала

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mediaport.
На опубликованном видео видно, как Зайцева покидает "аквариум". Второй фигурант дела, Геннадий Дронов, остается в зале.
При этом судья не прекратил зачитывать текст приговора.
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
(и совесть не повстречалась)
Їм і плачу. Сало з гірчицею. Віницька дуже гарна.
это ж самое важное....
каков ПОП, таков и приход.
для того щоб щось змінити, треба помінати голову нашого колгоспу.
Дайте ей дозу, и сразу станет хорошо.
Все правильно! О этот козел, и эта мразь должны отсидеть свое. Только вот, отсидят ли?
В Николаеве еще лет 7-8 назад цыганская тварь убила девушку на пешеходном переходе! Девушка переходила на "зеленый", цыган летел на "красный". На нем уже до этого была куча ДТП, ездил на самом деле обдолбанный - и что? Сделали при помощи главврача БСМП фиктивную справку, что у него рак мозга и завтра он умрет! И что? Сменил фамилию! Живет, тварь Гуляет по кабакам. С тех пор его уже раз 5 останавливали за вождение без прав, за езду под наркотой...
Так и здесь будет. Эту шалашовку объявят смертельно больной и освободят втихую на собственные похороны. Она сменит фамилию, уедет за границу и чхать будет громко на все искалеченные судьбы и прерванные жизни.
Страна такая. Украина. ПостСовок.