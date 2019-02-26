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 Общество
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 "Я почувствовала в полном объеме произвол со стороны полиции, а теперь еще и от ГПУ", - владелица предприятия "ГалПодшипник"

Владелица частного предприятия "Торговый дом" ГалПодшипник "Светлана Саевич заявила о давлении и запугивании компании со стороны представителей Генеральной прокуратуры Украины и Главного следственного управления Национальной полиции.

 Об этом она сказала в публичном видеообращении и письме к президенту Украины.

"Мой бизнес пытается уничтожить конкурент. И действует он руками государственных служб. Я почувствовала в полном объеме произвол со стороны полиции, а теперь еще и от Генеральной прокуратуры ", - отметила Светлана Саевич.

По словам владелицы компании, четыре года ее бизнес работает в ужасных условиях так как харьковские силовики давят и запугивают работников и руководство с целью уничтожения их бизнеса.

"За последние годы это уже четвертый инцидент, по которому представители различных силовых структур всех уровней придумывают обвинения в отношении нашей компании. Мы "пережили" "финансирование терроризма с целью свержения конституционного строя" от Харьковского управления СБУ, и "подделку контрафактной продукции" от Холодногорского отдела полиции. Оба дела были полностью закрыты по решению суда. Теперь очередные коррупционеры в погонах обвиняют нас в "мошенничестве" и "связях с оккупационными властями Крыма", - говорит в открытом обращении к президенту владелица компании "Торговый дом" ГалПодшипник "Светлана Саевич.

Кроме того, предпринимательница отмечает, что все уголовные производства имеют "харьковские корни", а потому предполагает, что все эти действия совершаются с целью уничтожения ее компании в интересах отраслевого конкурента - компании "Ирбис" сотрудниками силовых структур, которые регулярно наведываются в региональные офисы с обысками, обвинениями, изымают документы и оборудование, фальсифицируют доказательства и открывают заведомо ложные уголовные дела, чем фактически блокируют работу ООО "Торговый дом" ГалПодшипник ".

В открытом письме к президенту Украины Петру Порошенко предпринимательница обратилась с просьбой защитить свою компанию от давления коррумпированных работников Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры, а также принять соответствующие меры для поддержки честного украинского бизнеса.

Я почувствовала в полном объеме произвол со стороны полиции, а теперь еще и от ГПУ, - владелица предприятия ГалПодшипник 01
Я почувствовала в полном объеме произвол со стороны полиции, а теперь еще и от ГПУ, - владелица предприятия ГалПодшипник 02
Я почувствовала в полном объеме произвол со стороны полиции, а теперь еще и от ГПУ, - владелица предприятия ГалПодшипник 03


Как сообщалось, еще в 2016 году компания "ГалПодшипник" заявила о давлении со стороны силовиков Харькова, сопровождающемся непрерывными судебными исками и торможением жизнедеятельности компании.

Украинские бизнесмены все чаще публично заявляют о давлении со стороны силовых структур. Так, в декабре 2018 владелец компании Taryan Group Артур Мхитарян заявил о шантаже его бизнеса со стороны Службы безопасности Украины и Министерства культуры.

Справка: Компания "Торговый дом" ГалПодшипник "является одним из ведущих и стратегических предприятий Украины, которое занимается реализацией подшипников по всей территории страны и за ее пределами. Компания работает в девяти областях Украины. Предприятие является первым в стране официальным дистрибьютором крупнейших мировых концернов-производителей подшипников.

Источник: https://censor.net.ua/n3113809
 
 
 Топ комментарии
 
Потро гребе все під себе,а його банда підбирає крихти які падають їм з цапського столу,ось і все життя по новому.
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Глядя на упорство соевых водинтур, можно сказать, что пеця в пролете.
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Точно. "Як навчав "великий арсенбарисьіч"...
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Порошенко выиграет выборы, причем в один тур. Посмотрите как после 15.03.2019 года, украинцы масово переобуются в воздухе и будут ЗА Порошенко.﻿ Стратегия которую строит Порох для победы на выборах, просматривается уже сейчас, но видеть ее могут только люди располагающие стратегическим мышлением, способные считывать стратегии других людей.
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Глядя на упорство соевых водинтур, можно сказать, что пеця в пролете.
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якщо педро намалює собі перемогу, України не стане.
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Потро гребе все під себе,а його банда підбирає крихти які падають їм з цапського столу,ось і все життя по новому.
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ты уже песню разучил на слова кацапских авторов ?
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в чем заключается "давление" - не написано. В чем конкретно обвиняют, в каких конкретно фактах - не написано.
количество пустых вбросов за сегодня зашкаливает.
еще один такой же тупой вброс за сегодня и я просто перестану читать Цензор до самых выборов.
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Читай зібрання обіцянок Петруся Поросєнко))
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не перегинай - там все чітко написано.... галпідшипник порядна компанія і не буде займатися дурнею..... лист адресований Порошенку з метою отримати його підтримку, а не дискредитувати його...... а цих харківських ватосєпарів мусорів і прокурворів давно пора порвати
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Це культ Ху"ла,сЦарь хороший,боярє погані))
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А мы еще удивляемся, что нет инвестиций в экономику Украины, хотя мальдивский главнокомандующий на всех углах кричит, что инвестклимат в Украине лучший в Европе. Да тут уж не до иностранцев. Тут своих барыги мочат со страшной силой. Ну, чем не кацапстан уже сегодня?
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Не розкриті деталі, я слабо уявляю собі понти харківських сбушників у Львові на дійсно нормальному підрпиємстві.
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понти були на філіях в інших містах, а не у Львові
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Не нужно сотрудничать с ордлавцами. И проверок не было б.
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Обращение к главарю своры барыг это называется.
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Офигеть, я уж грешным делом подумала- пресуют производителя, а так- торгаши базар делят.
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Отак скоро "ГалПідшипник" може перетворитись у "************", якщо вибори щось не змінять.
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Смысл сводится к тому, что силовики,с момента независимости открыли для себя золотую жилу. От имени и за счет государства принимать участие в бизнес разборках. И никакие смены президентов и парламентов и премьеров не изменили эту практику. Это одно из того, что развалит в конечном итоге страну.
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"Я почувствовала в полном объеме произвол со стороны полиции, а теперь еще и от ГПУ", - владелица предприятия "ГалПодшипник" - полностью доверяю бизнес леди Светлане Саевич, уже вся Украина знает, что Петя Потрошитель давно переплюнул в мародёрстве своего папередника, зэка шапкокрада, патологический, неисправимый, безнадёжный вор, не сделал никаких выводов из народной критики, до последней минуты продолжает брехать и воровать, по нём, и его выводку, давно плачет тюрьма, как минимум, а по справедливости, Хряк заслужил судьбу Чаушеску.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Я почувствовала в полном объеме произвол со стороны полиции, а теперь еще и от ГПУ", - владелица предприятия "ГалПодшипник"
 
 
 
 
 
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