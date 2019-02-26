 "Я почувствовала в полном объеме произвол со стороны полиции, а теперь еще и от ГПУ", - владелица предприятия "ГалПодшипник"

Об этом она сказала в публичном видеообращении и письме к президенту Украины.





"Мой бизнес пытается уничтожить конкурент. И действует он руками государственных служб. Я почувствовала в полном объеме произвол со стороны полиции, а теперь еще и от Генеральной прокуратуры ", - отметила Светлана Саевич.



По словам владелицы компании, четыре года ее бизнес работает в ужасных условиях так как харьковские силовики давят и запугивают работников и руководство с целью уничтожения их бизнеса.



"За последние годы это уже четвертый инцидент, по которому представители различных силовых структур всех уровней придумывают обвинения в отношении нашей компании. Мы "пережили" "финансирование терроризма с целью свержения конституционного строя" от Харьковского управления СБУ, и "подделку контрафактной продукции" от Холодногорского отдела полиции. Оба дела были полностью закрыты по решению суда. Теперь очередные коррупционеры в погонах обвиняют нас в "мошенничестве" и "связях с оккупационными властями Крыма", - говорит в открытом обращении к президенту владелица компании "Торговый дом" ГалПодшипник "Светлана Саевич.



Кроме того, предпринимательница отмечает, что все уголовные производства имеют "харьковские корни", а потому предполагает, что все эти действия совершаются с целью уничтожения ее компании в интересах отраслевого конкурента - компании "Ирбис" сотрудниками силовых структур, которые регулярно наведываются в региональные офисы с обысками, обвинениями, изымают документы и оборудование, фальсифицируют доказательства и открывают заведомо ложные уголовные дела, чем фактически блокируют работу ООО "Торговый дом" ГалПодшипник ".



В открытом письме к президенту Украины Петру Порошенко предпринимательница обратилась с просьбой защитить свою компанию от давления коррумпированных работников Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры, а также принять соответствующие меры для поддержки честного украинского бизнеса.











Как сообщалось, еще в 2016 году компания "ГалПодшипник" заявила о давлении со стороны силовиков Харькова, сопровождающемся непрерывными судебными исками и торможением жизнедеятельности компании.



Украинские бизнесмены все чаще публично заявляют о давлении со стороны силовых структур. Так, в декабре 2018 владелец компании Taryan Group Артур Мхитарян заявил о шантаже его бизнеса со стороны Службы безопасности Украины и Министерства культуры.



Справка: Компания "Торговый дом" ГалПодшипник "является одним из ведущих и стратегических предприятий Украины, которое занимается реализацией подшипников по всей территории страны и за ее пределами. Компания работает в девяти областях Украины. Предприятие является первым в стране официальным дистрибьютором крупнейших мировых концернов-производителей подшипников.