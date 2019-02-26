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 Украинского политзаключенного Балуха этапировали в Тверь

Украинского активиста Владимира Балуха, незаконно осужденного в оккупированном Крыму, этапировали из СИЗО Краснодара в Тверь, где он будет отбывать наказание.

Об этом сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края Анзаур Ахиджак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Осужденный находился в СИЗО номер один города Краснодара. Накануне его этапировали в Тверь. Балуху выданы необходимые вещи за счет государства, за счет учреждения. Все это я сообщил консулу Украины Тарасу Шевченко", – сказал Ахиджак.

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"Украинского активиста Владимира Балуха этапируют в Тверь. Эту информацию Крымской правозащитной группе подтвердила адвокат Ольга Динзе. Она, находясь в Симферополе, выяснила, что крымчанина везут в одну из тверских колоний", - сообщили в Крымской правозащитной группе, пишет Интерфакс-Украина.

Напоминаем, 25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

Ранее подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

В октябре Балух заявил, что прекращает голодовку, которую он объявил в марте 2018 года. По данным адвоката, у осужденного после более чем 200 дней протеста есть подозрение на язву или панкреатит.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113798
 
 
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Жаль. На "красную зону"... Держитесь Владимир!
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Держись, братишка!!! Не дай себя сломить! Мы все за тебя "держим кулачки".
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еще один коричневый, по каким признакам я "лаптеногий"? только потому что против гидранта?
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Мрази кацапские, гореть вам в аду вместе с плешивым бесом..
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Ещё одна загубленная жизнь! Когда ж это закончится-то ?
Человек жил, работал на родной земле, но тут пришёл демон и всё за него решил . Держись, Владимир !
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