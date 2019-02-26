 Тимошенко не проходит во второй тур выборов, отсюда и требование об импичменте, - Ирина Луценко

Об этом заявила в комментарии журналистам представитель Порошенко в ВР Ирина Луценко (БПП), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Петр Порошенко - самый рейтинговый кандидат, который выходит на первое место. Тимошенко прекрасно понимает, что она не попадает даже во второй тур. Соответственно, появляются такие заявления, предположения, чтобы отвлечь внимание общества от проведенных на прошлой неделе 44 обысков СБУ по штабам партии "Батькивщина", где были обнаружены расписки, таблицы финансирования подкупа избирателей по всей Украине. В частности, в Ивано-Франковской области - 5 млн долларов, Днепропетровской, Харьковской суммы достигают сотни миллионов долларов", - отметила Луценко.
Она также отметила, что в подкупе избирателей штабами "Батькивщинs" задействованы люди, которые являются гражданами РФ.
"Они являются представителями партии Жириновского "Патриоты России". Кроме того, в штабах Тимошенко работают люди, которые раньше работали в штабе Путина.
Напомним, после расследования журналистов "Друзья президента воруют в оборонке (секретные переписки)" Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента главы государства.
25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.
В результате Гладковский попросил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.
Порошенко удовлетворил его просьбу.
"Они являются представителями партии Жириновского "Патриоты России". Кроме того, в штабах Тимошенко работают люди, которые раньше работали в штабе Путина.
Такого бреда на форуме еще не было.
Юлии, сейчас бы срочно поменяться с Зеленским риторикой, рекламой и доступом к электорату -- и будет второй тур!
...а иначе, никакого второго тура не будет...
Фракция Порошенко пообещала заблокировать парламентскую трибуну и не дать рассмотреть законопроект об ужесточении ответственности за подкуп избирателей.
Это, собственно, всё, что надо знать о предвыборной политике Петра Алексеевича. А в парламенте бесятся те, кто напрямую причастен к созданию т.н. Сетки - не хотят присесть на несколько лет после выборов.
Ну и, безусловно, с улыбкой вспоминаются заявления президентской команды о том, что только недобитая ватная сволочь блокирует работу парламента во время войны. Были такие заявления? Были. Ну и кто наши парламентские порошки? Недобитая сепарня. Особенно товарищ, у которого сам Безлер охраной руководил ..)))
А -80%, це навіть за вуха якщо Кондитера протягнуть у 2-й тур, там проліт повний і любому!
Зло з цієї людини вже не виведеш
А ці всі статтті написані проти Юлі Тимошенко вони не написані свідомо адекватною людиною яка має свою думку а людиною яка є підкуплена Порохом
Заплатили їй пару тисяч та й вона тепер розказує яка Юля Тимошенко погана