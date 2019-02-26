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Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины
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Все про:выборы (21176) импичмент (305) Порошенко (16434) Тимошенко (24156) Луценко Ирина (385) Гладковский (16)

 Тимошенко не проходит во второй тур выборов, отсюда и требование об импичменте, - Ирина Луценко

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует импичмента президента Украины за месяц до выборов, потому что сама не попадает во второй тур выборов.

Об этом заявила в комментарии журналистам представитель Порошенко в ВР Ирина Луценко (БПП), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

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"Петр Порошенко - самый рейтинговый кандидат, который выходит на первое место. Тимошенко прекрасно понимает, что она не попадает даже во второй тур. Соответственно, появляются такие заявления, предположения, чтобы отвлечь внимание общества от проведенных на прошлой неделе 44 обысков СБУ по штабам партии "Батькивщина", где были обнаружены расписки, таблицы финансирования подкупа избирателей по всей Украине. В частности, в Ивано-Франковской области - 5 млн долларов, Днепропетровской, Харьковской суммы достигают сотни миллионов долларов", - отметила Луценко.

Она также отметила, что в подкупе избирателей штабами "Батькивщинs" задействованы люди, которые являются гражданами РФ.

"Они являются представителями партии Жириновского "Патриоты России". Кроме того, в штабах Тимошенко работают люди, которые раньше работали в штабе Путина.

Напомним, после расследования журналистов "Друзья президента воруют в оборонке (секретные переписки)" Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента главы государства.

25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

В результате Гладковский попросил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

Порошенко удовлетворил его просьбу.

Источник: https://censor.net.ua/n3113794
 
   
 Топ комментарии
 
цырк с ягой)))
А тебе по чем знать кто куда проходит, вонючка в ступе? Тимошенко не проходит во второй тур выборов, отсюда и требование об импичменте, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 3402
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Что можно услышать от бабы в ступе? Только такую фантазию. Прям уверена кто проходит, кто не проходит, ну прямо экстрасекс. Зачем тогда выборы? Ирку послушай и все.
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Тимошенко не проходит во второй тур выборов, отсюда и требование об импичменте, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 3122 Тимошенко не проходит во второй тур выборов, отсюда и требование об импичменте, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 3122 Тимошенко не проходит во второй тур выборов, отсюда и требование об импичменте, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 623

Самий "рейтинговий"... це ж треба - придумати такий анекдот.
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Дурко, так а как импичмент поможет устранить Петрушку от вьіборов? Кстати, тьі считаешь, что для Барьіги будет лучше, если до него доберется не Тимошенко, а Коломойский? )))
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И не 6 млн, а все 42 млн. Бери круче !😍😍😍
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Що ще могла сказати "Дурепа ІІІ тисячоліття"
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По ходу если чо, то Югик сядет уместе с Иркой
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Як так дивлюся, що за Жулька Каломотку будуть голосувати лише лохи,спамери та інші збоченці.. Дякувати, що їх не так багато. Такщо Жульці світить хіба що тепле місце десь в Качанівській колонії, або в дурці в кращому випадку..😕😕😕
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Молодець. Сьогодні заслужив шоколапки.
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ніфіга він не заслужив - якось все лажово і не весело ... без креативу Тимошенко не проходить до другого туру виборів, звідси і вимога про імпічмент, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 7855
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Ну все ж таки. Пару речень теж шо то коштують.
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коштують - такі "пара речень" позбавляють їх від копняка від куратів ..))
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Виктор Федорович... А що ви так засумували? Казав же я вам - професію потрібно вам змінювати, а не клоуном в цирку виступати. Ви ж мене добре знаєте - Я даремно слів на вітер не кидаю ..😃😃😃
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Гладковский сотоварищи за йульку не проголосуют. Они лохов разводят.
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Она также отметила, что в подкупе избирателей штабами "Батькивщинs" задействованы люди, которые являются гражданами РФ.
"Они являются представителями партии Жириновского "Патриоты России". Кроме того, в штабах Тимошенко работают люди, которые раньше работали в штабе Путина.
Такого бреда на форуме еще не было.
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Буде ще й не те, наступний крок- об'єдняння УПА та Патриотів Росії .
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Тимошенко не проходить до другого туру виборів, звідси і вимога про імпічмент, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 160Все вірно , разом з Тимошенко допомогали перетинати незаконно кордон члени партії "ветеранів росісі " До речі мер міста Цибко , якого прихистила Тимошенко .
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Это потрох во второй тур не проходит. С кем не говорю - все плюются на него - все до одного.
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Ты какого ко мне прицепился--я против всех , потому, им всем по фиг, на 10 главных требований Майдана, никто из них их выполнять не хочет, и не будет.
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Скиньссылку на первоисточник, походу второе фото фотошоп
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И когда успевает отстучать всё и везде и там и тут радист Кэт она же Ира - бляха муха.
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Позорище третьего тысячелетия-шла бы ты лесом...
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Ирка, не пали контору. Ты что, уже точно знаешь на кого настроены левые серверы?
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Юлия Тимошенко требует импичмента .............. потому что сама не попадает во второй тур выборов
Юлии, сейчас бы срочно поменяться с Зеленским риторикой, рекламой и доступом к электорату -- и будет второй тур!
...а иначе, никакого второго тура не будет...
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"Блок Порошенко" не будет голосовать в Раде, пока не будут опровергнуты ложные заявления о подкупе избирателей, - Герасимов.

Фракция Порошенко пообещала заблокировать парламентскую трибуну и не дать рассмотреть законопроект об ужесточении ответственности за подкуп избирателей.

Это, собственно, всё, что надо знать о предвыборной политике Петра Алексеевича. А в парламенте бесятся те, кто напрямую причастен к созданию т.н. Сетки - не хотят присесть на несколько лет после выборов.
Ну и, безусловно, с улыбкой вспоминаются заявления президентской команды о том, что только недобитая ватная сволочь блокирует работу парламента во время войны. Были такие заявления? Были. Ну и кто наши парламентские порошки? Недобитая сепарня. Особенно товарищ, у которого сам Безлер охраной руководил ..)))
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Начинаю беспокоиться о психическом здоровье Ирки, а чего будет под конец месяца?
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Не Ирки, а Юльки. Ей же деньги за выборы отдавать придется кредитора . Так что одним импичментом не обойдешься
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Jesly uze zirinovski finansirujet Juliu,eto uze ocen ploxo.Znacyt jest dokazatelstva tolko potom predjavit?
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Процедура импичмента это долго - Третий Майдан и вжик ни потроха, ни его своры. и только фонарные столбы с виселицами стоят, и тишина.
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Вона тупо просто не змогла вимовити приставку "анти-" ось і вийшло смішно до не можна. Просто анекдот: --80% реально ні у кого немає навіть близько. Тимоха на 2-му місці, але у неї -25% і це прохідний ...
А -80%, це навіть за вуха якщо Кондитера протягнуть у 2-й тур, там проліт повний і любому!
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Не повторюйте дурниць порошенківців, в Тимошенко перше місце і вона буде Президентом, а порох буде сидіти в тюрмі
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Що ти дурне пишеш, Тимошенко буде президентом, щоб там порошенківці не кидали
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И ту откуда не возьмись голос со ступі поставь свечку ві все рабі Петра молчать.
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Юлю на фронт!!! Пусть Донбасс колючей проволокой огораживает, как она этого хотела!💫🌵⚡
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безкінечно можно дивитися на три речі - вогонь, воду та на БЕЗСИЛЬНІ верески ватних трололохів на шановного Перта Олексійовича )))))
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В у цієї дамочки справи кепські. Якщо не пєця- соєвий батончик, то їй з чоловіком і сісти можна.
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Переклали з хворої голови на здорову, а Порошенко у нас неначе святий! Якраз підкупи це його стихія, а не Юлії Володимирівни!
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Шкура российская...нет чтоб сказать.надо расследовать все факты и прийти к выводам..сразу атака....такая же вороватая тварь
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Это потрох во второй тур не проходит. С кем не говорю - все плюются на него - все до одного.
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Що воно плете, боїться що тюрмі не буде косметичного кабінету? Тимошенко буде президентом однозначно
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Порошенко був брехуном та злодієм так ним і лишиться
Зло з цієї людини вже не виведеш
А ці всі статтті написані проти Юлі Тимошенко вони не написані свідомо адекватною людиною яка має свою думку а людиною яка є підкуплена Порохом
Заплатили їй пару тисяч та й вона тепер розказує яка Юля Тимошенко погана
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко не проходит во второй тур выборов, отсюда и требование об импичменте, - Ирина Луценко
 
 
 
 
 
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