 НАБУ проанализирует информацию программы "Наші гроші" о закупках в армии

Об этом сообщается на странице ведомства у Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Детективы НАБУ проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании Леси Ивановой, и предоставят ей надлежащую оценку. Отметим, что предприятия, о которых идет речь в материале, уже являются объектами расследований НАБУ. В целом детективы расследуют коррупцию на около 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса в рамках нескольких десятков уголовных производств", - говорится в сообщении.
Также в НАБУ отметили, что расследование по одному из таких предприятий - Львовскому бронетанковому заводу - завершено и с июля 2018 года соответствующее дело уже слушается в суде.
Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.
26 февраля Гладковский попросил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.
Порошенко поддержал временное отстранение от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Также он потребовал от правоохранителей проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовательской программе "Наші гроші".
Чартеры вылетают из Борисполя или ещё нет?
Яныка Раша из Крыма вывезла - Штаты Пороха из Одессы.
Лень рыться в комментах форума годичной-двухгодичной давности, но сколько людей на фруме это на голубом глазу утверждали- мама дорогая!
Их там наверное потыкали палками друзья с США - "Вы будете реагировать или нет?"
Следователи блин....
Профессионалы....
Я пропоную співробітникам НАБУ помінятись місцями з співробітниками Бігус- Інфо, ефекту буде набагато більше!
Лучше увеличить штат журналистов-расследователей с приличной оплатой, больше толку, как я погляжу. А после временно назначенного на пост антикор.суда , я 100500 раз уверился в своих словах.
Він там у цьомі схематозі працював під прикриттям, чи сам "руки грів", попри свої захопливі антикорупційні розповіді?
Від пана Шевченка теж хотілося б якихось коментарів.
Вот канал Бени тоже подключился с расследованием...
НАБУ - проверти и это..., и еще сотни источников которые были ранее...
Ray @Ray_net_ua 4 мин.4 минуты назад
Фирмы однодневки записанные на бабушек и безработных - очередное журналистское расследование по мародерству ОПГ Порошенко в ВСУ, при строительстве новых арсеналов. После пожаров на складах боеприпасов.
ВИДЕО:
https://t.co/IiQBx0uwL9
Так как в схемах замешен пеця, НАБУ слило информацию Грошам для расследования ее как от журналистов и остаться политически независимыми.
Про це йдеться у звіті Інституту миру США, який є в розпорядженні Укрінформу.
"Напередодні виборів у 2019 році, очікується, що Кремль розпалюватиме опозицію до влади президента Петра Порошенка й так званих кандидатів з позицією "про-ЄС" шляхом кібератак, поширюванням фейків та інших форм гібридної війні", - йдеться у звіті.
Як повідомляють аналітики, опозиційні партії, агенти під прикриттям, проплачені ЗМІ, РПЦ, боти у соціальних мережах будуть допомагати реалізовувати таку політику для поширення пліток, й конспірології заради підриву довіри громадян до українських інституцій.
На думку експертів, спроби Росії сформувати виборчу явку й результати виборів можуть призвести до саботажу основних індустрійних або військових цілей, а також до кібератак, які можуть вдарити по виборчим комісіям різного рівня.
Масові кібератаки можуть також знищити безпекові системи та скомпрометувати чесність самого виборчого процесу, попереджають в Інституті миру США.
Зазначається, що як і Росія, Угорщина, може спробувати використати власні ЗМІ для посилення напруги між угорськими й українським громадами на Західній Україні. Однак, малоймовірно, що ця напруга переросте у насильницький конфлікт.
Як відомо, Інститут миру США є незалежною організацією, діяльність якої спрямована на попередження та врегулювання конфліктів, підтримку миру та стабільності у світі. Інститут миру займається попередженням та врегулюванням гострих міжнародних конфліктів, сприяє постконфліктному розвитку та підвищенню управлінського та інтелектуального потенціалу в світі, що використовується для попередження конфліктів.
Когда увидите документы как Муженко працював на ворога.
А Бигус то цветочки.
Как то давно сказали - "беда, коль сапоги начнет тачать пирожник...".
На что только не идет бизнес, чтобы пристроить к власти своих друзей.