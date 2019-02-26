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 Политика Украины, Общество
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Все про:НАБУ (2602) Порошенко (16434) Гладковский (16)

 НАБУ проанализирует информацию программы "Наші гроші" о закупках в армии

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что предприятия, о которых идет речь в программе "Наші гроші" о злоупотребованиях при проведении закупок для украинской армии, уже являются объектами расследований Агентства.

Об этом сообщается на странице ведомства у Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Детективы НАБУ проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании Леси Ивановой, и предоставят ей надлежащую оценку. Отметим, что предприятия, о которых идет речь в материале, уже являются объектами расследований НАБУ. В целом детективы расследуют коррупцию на около 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса в рамках нескольких десятков уголовных производств", - говорится в сообщении.

Также в НАБУ отметили, что расследование по одному из таких предприятий - Львовскому бронетанковому заводу - завершено и с июля 2018 года соответствующее дело уже слушается в суде.

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Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

26 февраля Гладковский попросил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

Порошенко поддержал временное отстранение от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Также он потребовал от правоохранителей проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовательской программе "Наші гроші".

Источник: https://censor.net.ua/n3113792
 
   
 Топ комментарии
 
Шо там?
Чартеры вылетают из Борисполя или ещё нет?
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Пока будут "анализировать", товарищи сделают ноги с Украины.
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Слушайте, а на хера нам это набу в носках по 400 грн? все эти краснощекие юные хенералы и прочая мутотень , которую мы с вами везем на горбу?!
Лучше увеличить штат журналистов-расследователей с приличной оплатой, больше толку, как я погляжу. А после временно назначенного на пост антикор.суда , я 100500 раз уверился в своих словах.
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Шо там?
Чартеры вылетают из Борисполя или ещё нет?
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Штаты спецом прислали Дональда Кука вывезти, если шо.)
Яныка Раша из Крыма вывезла - Штаты Пороха из Одессы.
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Штаты не заберут, они уже наученные, как только сенька яйценюк к ним перебрался, так Трамп тоже стену решил строить, а теперь представте что произойдет если петя туда переедет, он на ходу этого Дональда Кука перепродаст или сдаст в аренду НАБУ проаналізує інформацію програми "Наші гроші" про закупівлі в армії - Цензор.НЕТ 2251
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Об аренде пусть договаривается и отдаст мотивированным армейцам, нашим. Им пофиг сколько стоит это эффективное оружие и как оно попадает им "в окопы".
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Хочешь развалить дело , доверь проверку САП и НАБУ.
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Нет, категорчно не согласен, НАБУ работают плохо только тогда, когда дело касается людей, друзей, подопечных президента, как в данном случае, в остальных случаея есть свет в конце тоннеля
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Ну вот потом и постмотрим, какую отрицательную оценку набу даст расследованиям Леси Ивановой. Хотя всем уже и так понятно, что не найдут доказательств, потому что друзей порошенка трогать не будут.... НАБУ проаналізує інформацію програми "Наші гроші" про закупівлі в армії - Цензор.НЕТ 4406
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НА(є)БУ,це той хлопчик у трусіках за 500 гривень з нездоровим румянцем?
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Вообще-то, Артёмку Сытника само ФБР курирует! Вы что?

Лень рыться в комментах форума годичной-двухгодичной давности, но сколько людей на фруме это на голубом глазу утверждали- мама дорогая!
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С румянцем то САП. )) Там Петя уже порешал. НАБУ пока ещё вроде в шоколад не замазалось. Там на америкосах многое завязано.
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Так це два різних сорти гівна))Я і не знав))
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история человечества говорит о том, что положительные ее моменты происходят благодаря не до конца прогнившим людям у власти. Так было и с двумя Майданах - кто-то из силовиков отказался выполнять приказы.
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треба починати що, так було і з незалежністю, коли багато силовиків чи прямо чи саботуючи накази підтримували Україну.
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Ну в смысле не замазалось? А кто закрыл дела почти всех коллег гаранта? посмотрите как дело мера днипра Филатова закрыли прям перед съездом БПП, что бы он мог приехать и поддержать президента в выдвижении. я уверен, что и в деле укроьоронпрома будет тупо тоже самое
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Только сейчас? А носки по триста гривен вам не жмут?
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не спасет С/БУ пецю, они даже Саакашвили не смогли арестовать, народ отбил...
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Пока будут "анализировать", товарищи сделают ноги с Украины.
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Дональд Кук в Одессе уже готов к путешествию))
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Я подозреваю, к тому времени уже сделает ноги главньій товарищ.
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Мария Фурцева - ну хоть хорошо что они расследования журналистов читают.. НАБУ проаналізує інформацію програми "Наші гроші" про закупівлі в армії - Цензор.НЕТ 5139

Их там наверное потыкали палками друзья с США - "Вы будете реагировать или нет?"
Следователи блин....
Профессионалы....
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в НАБУ все в шоке, жили себе спокойно, бабло получали, а тут журналисты такой головняк подкинули, при чем перед выборами, а там что предсказатели работают, от куда им знать кто победит на выборах, кого им теперь "расследовать", кого назначить крайним? предпологаю, что чтобы сбить сейчас эту тему, то прокуратура возмет какого-то крупного чиновника, но не по делу хищения в армии, а по политическим вопросам.
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Гроши то подали в НАБУ заявление о махинациях и хищениях....
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а зачем? - они деньги уже получили - если к ответу - журналистов обижают - крику будет
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а пускай кричат, нет журналистов в Украине пока, нет
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правда в том, что деньги точно наши. Надеюсь, новая власть реформирует все реформы или, как говорили древние, вычистит Авгиевы конюшни.
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и я внимательно прослушала, прочла и не поверила. Факты как то не факты
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Что ты там из парашки гавкаешь? ты у себя разберись.
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І перед виборами принишкло і НАБУ і САП як сірі мишенята. Стрьомно. Не знаєш хто буде господар,і на кого гавкати.
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Они под американцами, так что надежда есть.
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В том то и дело - почему нет веры у некоторых...
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Я вибачаюсь, а чим вони до виходу журналістського розслідування займались?
Я пропоную співробітникам НАБУ помінятись місцями з співробітниками Бігус- Інфо, ефекту буде набагато більше!
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Вы что, если петя сейчас это бы прочитал, то уже бы чартер взлетел и не один.
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еще семОчко надо подключить, пусть тоже анализирует. и "бриллиантовых" прокурворов для надежности. ну чтобы уж точно анализ получился па-навому.
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Слушайте, а на хера нам это набу в носках по 400 грн? все эти краснощекие юные хенералы и прочая мутотень , которую мы с вами везем на горбу?!
Лучше увеличить штат журналистов-расследователей с приличной оплатой, больше толку, как я погляжу. А после временно назначенного на пост антикор.суда , я 100500 раз уверился в своих словах.
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Нехай НАБУ поінформує нас, що там з агентом Євгеном Шевченком?
Він там у цьомі схематозі працював під прикриттям, чи сам "руки грів", попри свої захопливі антикорупційні розповіді?
Від пана Шевченка теж хотілося б якихось коментарів.
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воровство нон-стоп....
Вот канал Бени тоже подключился с расследованием...
НАБУ - проверти и это..., и еще сотни источников которые были ранее...

НАБУ проаналізує інформацію програми "Наші гроші" про закупівлі в армії - Цензор.НЕТ 3717 Ray‏ @Ray_net_ua 4 мин.4 минуты назад
Фирмы однодневки записанные на бабушек и безработных - очередное журналистское расследование по мародерству ОПГ Порошенко в ВСУ, при строительстве новых арсеналов. После пожаров на складах боеприпасов.
ВИДЕО:

https://t.co/IiQBx0uwL9

НАБУ проаналізує інформацію програми "Наші гроші" про закупівлі в армії - Цензор.НЕТ 5014
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Версия
Так как в схемах замешен пеця, НАБУ слило информацию Грошам для расследования ее как от журналистов и остаться политически независимыми.
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Не подходит, зрада уже вынесла приговор - НАБУ подчиняется Пеце...
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меня сильно смутило, что следующие 2 серии будут через неделю по этому расследованию, как-то смахивает на некую авантюру, не знаю как сформулировать, может типа "время подумать" или "договориться", не знаю, сомнений в аферах пороха нет совсем, а вот почему так порционно подали инфу не понятно.
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Думаю що, інфу зливали різні служби, в тому числі і закордонні (я не маю на увазі Поребрик).
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Кремль перед виборами "розпалюватиме" опозицію до Порошенка - Інститут миру США

Про це йдеться у звіті Інституту миру США, який є в розпорядженні Укрінформу.

"Напередодні виборів у 2019 році, очікується, що Кремль розпалюватиме опозицію до влади президента Петра Порошенка й так званих кандидатів з позицією "про-ЄС" шляхом кібератак, поширюванням фейків та інших форм гібридної війні", - йдеться у звіті.

Як повідомляють аналітики, опозиційні партії, агенти під прикриттям, проплачені ЗМІ, РПЦ, боти у соціальних мережах будуть допомагати реалізовувати таку політику для поширення пліток, й конспірології заради підриву довіри громадян до українських інституцій.

На думку експертів, спроби Росії сформувати виборчу явку й результати виборів можуть призвести до саботажу основних індустрійних або військових цілей, а також до кібератак, які можуть вдарити по виборчим комісіям різного рівня.

Масові кібератаки можуть також знищити безпекові системи та скомпрометувати чесність самого виборчого процесу, попереджають в Інституті миру США.

Зазначається, що як і Росія, Угорщина, може спробувати використати власні ЗМІ для посилення напруги між угорськими й українським громадами на Західній Україні. Однак, малоймовірно, що ця напруга переросте у насильницький конфлікт.

Як відомо, Інститут миру США є незалежною організацією, діяльність якої спрямована на попередження та врегулювання конфліктів, підтримку миру та стабільності у світі. Інститут миру займається попередженням та врегулюванням гострих міжнародних конфліктів, сприяє постконфліктному розвитку та підвищенню управлінського та інтелектуального потенціалу в світі, що використовується для попередження конфліктів.
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Герберт Уеллс відпочиває. На сьогодні всі конфлікти США в рішує зброєю,а слово мир там і качалося.
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особенно смешно, что проверять коррупцию кума президента Гладковского будет другой кум президента Луценко - муж представителя президента в парламенте. замкнутый круг
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НАБУ у нас создали для отчетности перед западом,а то что они по факту политизированные марионетки власти с нулевой эффективностью,это все видят !
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Всему свое время. НАБУ не дали прослушку как для СБУ. В суд такой, какой он есть, нужно идти с железобетонными доказательствами.
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кандидат уголовник, от выборов отстранить НАБУ проаналізує інформацію програми "Наші гроші" про закупівлі в армії - Цензор.НЕТ 8111
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Я сам помню какой здесь на цензоре был батл с мокшами в связи с котлами в дебале, иловайске и как наши ребята держали этот аэропорт до последнего куска бетона. И у многих тупо срывало крышу от ненависти к кацапам и жажда мести. Всё помню. но мне и многим в голову не приходило, что главнокомандующий в это время тупо рубил бабло на торговле с мокшами палеными запчастями. А еще до этого был оффшорный скандал связанный именно с этим периодом в 2015. Просто хочется рыдать за тех ребят которые жизнь отдали, какой же это писец.
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Вы еще прозреете
Когда увидите документы как Муженко працював на ворога.
А Бигус то цветочки.
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ВаріантN1. Нічого не знайдуть. Варіант N2. Для бидла щось нашкрябають, років надцать років буде йти слідство, іще надцать суд. На 85 річний ювілей Порошенка справу закриють, поновлять на посаді і вернуть компенсацію за останні 40 років.
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та ну! Неужели схема сработала как в цивилизованном мире? Когда журналисты находят нарушения, а прокуратура проверяет информацию
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ви прямо толкеніст. Це, пост-совок і тут фентезі не канає.
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Враження таке, що ті хто ці "вкиди" робить прекрасно розуміють, що за місяць ніхто нічого довести не зможе, не встигне. Як на мене то ціль інша. Бруд. Якомога більше бруду, не важливо якого. І якось так всі разом... Хоровий спів. Хто диригує? НАБУ проаналізує інформацію програми "Наші гроші" про закупівлі в армії - Цензор.НЕТ 2866
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Вот и подумай, кому это выгодно. Украинское общество ТОЧНО во вскрытии коррупции заинтересовано.!
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Импотенті ручной багаж гаранта ничего Ві не Сможете крім балачок
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Там серед фігурантів є, здається слідчий НАБУ. Це не він буде аналізувати?
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Предприниматель, с "автомобильным" образованием (логистика), становится зам. секретаря СНБО, и вдруг начинает "развивать ракетное направление" в стране.
Как то давно сказали - "беда, коль сапоги начнет тачать пирожник...".
На что только не идет бизнес, чтобы пристроить к власти своих друзей.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ проанализирует информацию программы "Наші гроші" о закупках в армии
 
 
 
 
 
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