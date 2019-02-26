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Все про:выставка (337) Нацполиция (8993) портрет (33) производство (233) Шевченко Тарас (225) вандализм (407)

 Полиция открыла уголовное производство по факту уничтожения в метро выставки портретов Шевченко

Полиция открыла уголовное производство по факту уничтожения Юрием Павленко выставки стилизованных портретов поэта Тараса Шевченко на станции метро "Тараса Шевченко" в Киеве.

Об этом Українським Новинам сказал начальник управления полиции на Киевском метрополитене Михаил Никонов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 25 февраля в полицию обратился пострадавший художник Александр Грехов.

"Его заявление поступило к нам только вчера. По его заявлению мы внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 194 (сознательное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса, на данное время досудебное следствие продолжается", - сообщил Никонов.

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Он отметил, что на данный момент еще рано говорить о подозрении кому-либо, поскольку полиции необходимо установить материальную ценность уничтоженных произведений искусства и установить мотив лица.

Полиция намерена обратиться к руководству Киевского метрополитена с просьбой сообщить, где сейчас находятся картины Грехова.

Напомним, 17 февраля на станции метро Тараса Шевченко в Киеве вандал испортил портреты украинского поэта, появившиеся там в рамках выставки "Квантовый скачок Шевченко". После этого выставку в столичном метрополитене досрочно закрыли.

Источник: https://censor.net.ua/n3113788
 
   
 Топ комментарии
 
а нужно было открыть дело на того кто нарисовал эту срань - оскорбление на Шевченко, и на того кто позволил ее выставить...
Последователи съеденного червями Бузины наверное...
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акуеть! шедевры мирового искусства испохабили. Ужос нах! по ходу пора бы это "художничка" да и вместе с мусорами отправить в гости к Бузине
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а нужно было открыть дело на того кто нарисовал эту срань - оскорбление на Шевченко, и на того кто позволил ее выставить...
Последователи съеденного червями Бузины наверное...
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выставил - пол беды, людей заставляли смотреть на эту "выставку".
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надо было эти картины сразу отдать под защиту юнеско и пару-тройку петиных стилизаций добавить для повышения легитимности и испытания любовью народной
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акуеть! шедевры мирового искусства испохабили. Ужос нах! по ходу пора бы это "художничка" да и вместе с мусорами отправить в гости к Бузине
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Совсем никакого уважения к творчеству: кто-то же эти картины красил.
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Навіть BBC пропіарила "художника" та його куратора. Так би мовити, інформаційна підтримка заходів культурної дегенерації в іноземній державі.
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Выставка действительно неоднозначная. В Латинской Америке Симона Боливара рисуют в образе Джека Воробья? А в Италии Гарибальди в образе Фантомаса?
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Не знаю щодо цього візуального "перфоменсу", бо мабуть то не картини, але, скажімо, під час Майдану Шевченко-Елвіс видавався цікавим.
А цей "художник", "картини" якого розкидали -- звичайний епіґон та плагіатор.
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Його потрібно нагородити що знищив це знущання над Шевченком.
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мене цікавить, чому в метро - громадському транспорті вивісили ці "шедеври" і змушували ВСІХ на це дивитися??? робіть це у виставкових центрах куди ходять за власним бажанням, може якби хлопець там порізав щось тоді і називали б вандалом, а так виходить - хтось витре якийсь напис на сидінні і теж буде вандалом?
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та нет - не тормоза - скоты, умышленно уничтожающие украинство...
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Очень прогрессивные картины,близки и узнаваемы народом.Местный Микеланджело рисовал.
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Никакого оскорбления в тех картинах не было, наоборот, виток интереса к персоне Шевченко. Не все должно быть серым и унылым.
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Не нравятся мне эти картины... ну уничтожать их тоже не вариант...
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А, що оригінально. Комусь може подобатись, може не подобатись, а може бути просто пофіг. Якщо не подобається і вважає образою, то піди скаргу напиши чи заяву в поліцію.
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Пусть отпечатают тебе лично и повесишь над своей кроватью
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буде достатньо, якщо відсканують і викладуть в мережу, захочу роздрукую, захочу фотожаби пороблю, не захочу, то навіть качати не буду.
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"Художника , конечно , обидеть может каждый" только вспомни , "пострадавший
художник ГреХов" про бузину , Киев и про дядьку . "твори" дальше !
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Та не трогайте вы деда Тараса. Его читать надо, а не рисовать.
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Митці стверджують, що він художник, а не поет.
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