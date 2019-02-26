 "Нет закона": у Порошенко заявили о невозможности процедуры импичмента президента

Так он прокомментировал инициативу лидера ВО "Батькивщина" и кандидата в президенты Юлии Тимошенко начать процедуру импичмента Петра Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

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"Как можно начать процедуру импичмента без закона об импичменте? Прекрасная история!" - заявил Горковенко.

Напомним, после расследования журналистов "Друзья президента воруют в оборонке (секретные переписки)" Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента.

25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

В результате Гладковский попросил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

Порошенко удовлетворил его просьбу.