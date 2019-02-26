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 Политика Украины, Общество
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Все про:импичмент (305) Порошенко (16434) Тимошенко (24156) Гладковский (16) Горковенко (1)

 "Нет закона": у Порошенко заявили о невозможности процедуры импичмента президента

Руководитель департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко напомнил, что закона об импичменте президента в Украине нет.

Так он прокомментировал инициативу лидера ВО "Батькивщина" и кандидата в президенты Юлии Тимошенко начать процедуру импичмента Петра Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

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"Как можно начать процедуру импичмента без закона об импичменте? Прекрасная история!" - заявил Горковенко.

Напомним, после расследования журналистов "Друзья президента воруют в оборонке (секретные переписки)" Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента.

25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

В результате Гладковский попросил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

Порошенко удовлетворил его просьбу.

Источник: https://censor.net.ua/n3113787
 
   
 Топ комментарии
 
Тогда принять, так же быстро, как и принимали Луценко на генпрокурора, ничего не возможного нет.
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Не придумал еще Порошенко для себя такого закона!
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и не совсем правы.. Она может инициировать начало обсуждения и голосования, а не принятия решения.
Порошенко.. перед выборами это ой.. как не к месту
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думаешь?та всем понятно,шо это цирк...кроме зрады разве що.и подливающих маслеца пригожинских лахтинцев
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всем? не всем.. и далеко не всем.. НАБУ уже заинтересовалось.. уверен что подетально захотят ознакомится и "наши западные партнёры"
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Наші західні партнери і дали інформацію журналісту, бо звідки у нього розшифровки телефонного зв'язку дуже високопоставлених людей, по вашому, якщо не від ЦРУ та ФСБ?
Може, думаєте, соєве СБУ передало?

Соєвому мародеру треба було краще думати, коли він розкрадав гроші американських платників податків, які передавались Україні за окремою статтею бюджету США як воєнна допомога.

В США дуже не ******* коли мародери запускають лапу в кишеню американських платників податків... А коли вони збираються продовжувати це розкрадання ще 5 років... Нє, так це не працює. Казали ж ворюзі - Антикорупційний суд, НАБУ, боротьба з корупцією, отетовсьо і ми закриємо очі на вкрадене тобою особисто... Нє, тупий не поняв. Вирішив шантажувати США : "або я або Путін". Ну-ну.
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а есть хоть одна зрада,которая за 5 лет подтвердилась?поэтому ни за что не поверю брехунам-зрадовцам. "Немає закону": у Порошенка заявили про неможливість процедури імпічменту президента - Цензор.НЕТ 2940
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Ти мені назви хоч одну, яка не підтвердилась.
Давай, почни з обіцянок передвиборчих порошонки.
Який там був пункт перший? Продам бізнес??
Який другий, давай далі?
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а есть хоть одно набушное дело,которое в суде не развалилось?
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не без помощи прокуратуры и сбу.. "Но на каждую косу.. найдётся свой камень"(с)
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ну то есть таких дел нету...а нафига тогда такая организация?може там пора чего нить поменять?например,руководителей?
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Во как.. В демократической стране этот закон дорлжен был быть один из первых.. особенно после майдана, когда через кровь вытолкали пинками яныка..
теперь это соевое недоразумение идёт худшим путём..
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Чаушеску был бы счастлив всё оформить именно через процедуру импичмента.
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Ой договорятся до нового Майдана чувство такое. Вот зачем этот бред нести.
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та вых хоть учет ведите своих зрадомайданов...а то и сами запутались и народ путаете "Немає закону": у Порошенка заявили про неможливість процедури імпічменту президента - Цензор.НЕТ 9117
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Порошенко прекрасно устраивает путина - оба делают одно дело -
один снаружи, другой - изнутри.
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біжи Лола біжи, бо тебе вивели на чісту воду. і на тебе вже багато у кого руки чешуться.
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Ви не відповіли, хто така Лола? Розкажіть докладніше, цікаво почитати.
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"Все доказательства будут предоставлены в свое время."
Ю.Луценко
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Ще один. Так хто така Лола?
Оффтоп: хіба Луценко вартий цитування?
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Шикарна відповідь.
-Хто така Лола?
-Ета твойо дєло.

Хоч хтось відповість мені, хто така Лола?))))
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Ты и с третьего раза не понял? НИКТО НИЧЕГО ТЕБЕ НЕ ДОЛЖЕН. Гуляй.
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дебіл зубожілий, відповідвай на запитання - звикай до того що кожен зардо-кукурік повинен мати докази )))
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Який основний закон України? Конституція. Дивимось ст.111. Що ми бачимо? Опис процедури імпічменту. Як же нема закону? Проте оголошувати про початок процедури імпічменту за місяць до виборів- верх цинізму, популізм та ідіотизм.
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Для імпічменту потрібно 3/4 голосів ВР, тобто Конституційна більшість. Справа застопориться ще на призначенні прокурора, відповідального за розслідування. Будьмо реалістами, такий хід Тимошенко- це популізм та створення видимості бурхливої діяльності.
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Ну тоді прапор їй у руки. Її б енергію, та у корисну справу вкласти...
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Для Яныка тоже не было. Но это ему не помогло...
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Импичмент президента говорите?
Импичмент, ето политическое свержение президента. Свергать президента, имеет право только народ. Народ не поддерживает путинских портянок из за чего, эти портянки пытаются скинуть президента политическим путем. Интересно - куда будут бежать эти портянки, когда народ выйдет за президента?
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У вас шоколад с уголков губ потек...
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Давай что то новое - За 5 лет один и тот же троллинг к которому все уже привыкли. А по сути, вы понимаете что это проигрышная истерия соперников Порошенко?
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Дурачек ты маленький. Вы в курсе что такое представительская демократия и как она реализовывается в Украине?
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Миші плакали, давилися, кололися, аье ре пераставали жерти кактус. В нашому випадку - соєвий батончик.
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когда народ выйдет за президента?

==============

Попити кави?
пам'ятаємо-пам'ятаємо,
душераздірающєє зреліщє, панімаєшшш...
Усі 300 порохоботів з Мінстеця яаааак вийдуть!!!!
Яааааак вип'ють кави!
Ух!!!
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Брехня!!!
Є Конституція України

"Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується."

Стаття 111. Надає процедуру:

1. "...у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину".
2. "Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України."
3. "Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі."
4. доповідь комісії.
5. "За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України."
6. перевірка Конституційним Судом України і отримання його висновку.
7. "Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу..."
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Плыви кораблик наш туда, где нет закона и суда!
Где дворник - это бывший мент,
А Вор в законе - президент!
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Янукович припинив свої повноваження по іншій причині. Є імпічмент, а є "неможливість виконання президентом своїх обов'язків". Після викрадення Януковича (легітимного, курва, президента) спецслужбами РФ аерховна рада змушена була призначити в.о.ррезидента.
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Януковичу припинили його повноваження, бо він знахабнів.
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Спочатку він знахабнів, потім ми йому показали, що він неправий, а потім його викрали спецслужби РФ. І лише після цього призначили в.о.
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Да. Можна бул не через Ростов, а через Альпи.

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Импичмент президента говорите?

Импичмент, это политическое свержение президента. Свергать президента, имеет право только народ. Народ не поддерживает путинских портянок из за чего, эти портянки пытаются скинуть президента политическим путем. Интересно - куда будут бежать эти портянки, когда народ выйдет за президента? Вся ахинея которая творится сейчас, говорит о фактическом поражении соперников Порошенко в президентских выборах и именно по этому поводу, сейчас мы наблюдаем проигрышную истерию. Портянки поняли что украинцы, стали намного умнее и просто не верят их очевидно-лживым обещаниям.
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А что в Конституции пишется про тёрки с Ахметовым, Насировым, Гонтаревой ?
Это работа на благо страны во время войны ?
Или что-то другое ?
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КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
№ 19-рп/2003 від 10.12.2003}
Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.
Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.
За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України.
Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
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У Януковича тоже не было Закона. А результат? Беги Пеця, беги.
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Если что нужно Вальцману, так он быстренько продавливает в зРаде.
Бежит аж бегом, ножками/ручками толстенькими стучит
А если не нужно, то пиняет что зРада не приняла ))
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не ври. пока что он продавливал то, что нужно прежде всего Украине.




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Пока что продален Роттердам+ и мухлевание с субсидиями.
Пока что покупательская способность гривны искусственно снижена в 3 раза
и Украина стала самой бедной страной Европы.
Пока что на таможне теряется столько, что кредиты МВФ (и новые долги) не нужны вообще.
Пока что, имея собственный газ, Украина продаёт его своему же населению
по непосильной цене.
Зато дамбасянам уже выплачено 60 млрд.гривен пенсий, и список можно продолжать.
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Прошло 5 лет а инструмент так и не создали... Наверное все уже забыли чем это обернулось при Яныке.
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Як тільки черговому лайну надходить час відповідати за злочини, одразу - "а закона ж то нєту!".
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То юлька вкотре піарнулась.
ЗЕ рейтинги понадкусював, то воно біснується.
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саме через те, що за час перебування при кориті українського народу,не був затверджений цей закон- немає чого ще раз віддавати свої голоси....
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Громада подошла к Киеву....
Президент обосрался......
Просто день в Киеве, туристы просто посмеялись, ибо вся демократия как и у них - президента просто выгоняют(ну, я так во сне увидел))
А так - тттттт танки и прочие пушки надо презу... чтобы попробовать пойти против народа.
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Может импичмента нету но люстрирование есть и довольно неплохо себя показало в 2014 без всяких там законов))
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Юлька снова будет сидеть при любой власти
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"Нет такого закона,чтобы Кольку Сапрыкина посадить"
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Поступили методички. Кремль це все затіяв. І оборонку розкрадав, аби Петю з трону зняти.
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"Прекрасная история"? о том что вы, ублюдки. за 5 лет не приняли такой закон? Еще в 2014 вставляли пэтра водинтур-навсегда?
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та ничего, мы его пока повозбуждаем самим процессом))
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обосрались жидким стулом

ВСЕ ПРОПАЛО ШЕФ ВСЕ ПРОПАЛО один в один вот где цирк и клоуні
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А чого все це спливає за місяць до виборів? Щось все це підозріло і більше схоже на взаємні наклепи перед голосуванням, з метою зниження рейтингу. У цей час нічому не вірю, особливо ВОНІЙ.
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"Мы начинаем КВН - для чего? Для чего?
Чтоб не осталось в стороне никого, никого!
Пусть не решить нам всех проблем,
Не решить всех проблем,
Но станет радостнее всем,
Веселей станет всем, ча-ча-ча!
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За месяц до выборов ссылаться на отсутствие закона об импичменте как бы не очень умно.
Порошенко этому Горковенку популярно разъяснит, когда надо высовываться.
Быть может, нам даже перехватят этот светский разговор.
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скажу вам зразу:я не кум і не із друзів Порошенка, але я пам'ятаю хто така Юля, її боротьбу за владу при Ющенку, її газову коррупцію , підписані нею злочинні договори із Путіним І її незгода отримувати ПДЧ НАТО. Всі ,хто голосуватиме за неї вороги України.А якщо підтвердиться інфа про корупцію в оборонці, цим повинні зайнятися компетентні органи і в інтересах Порошенка повністю їм сприяти, і засудити усіх винних!Давно уже пора садити друзів!
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Після Майдану 2013-14р. найпершим обов'язком президента і Ради було не допустити можливості кровопролиття при зміні влади. Для цього повинні бути унормовані всі моменти, які стосуються відсторонення президента від посади у разі порушення ним законів України. На жаль, президент і Рада не впоралися з цим завданням. Президентом Порошенко не був внесений на розгляд Радою закон про імпічмент президента. Рада теж не проявила ініціативи в цьому питанні, при наявності в ній найбільшої за чисельністю пропрезидентської фракції. Тому ніякої мови про переобрання на другий термін особи, що не впорався зі своїми обов'язками і бути не може.
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- Соломон Маркович, поговаривают, шо ви стали импичментом, пардон, импотентом. И как оно вам ?
- Как гора с плеч .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нет закона": у Порошенко заявили о невозможности процедуры импичмента президента
 
 
 
 
 
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