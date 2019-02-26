 "Нет закона": у Порошенко заявили о невозможности процедуры импичмента президента

Так он прокомментировал инициативу лидера ВО "Батькивщина" и кандидата в президенты Юлии Тимошенко начать процедуру импичмента Петра Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Как можно начать процедуру импичмента без закона об импичменте? Прекрасная история!" - заявил Горковенко.
Напомним, после расследования журналистов "Друзья президента воруют в оборонке (секретные переписки)" Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента.
25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.
В результате Гладковский попросил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.
Порошенко удовлетворил его просьбу.
Порошенко.. перед выборами это ой.. как не к месту
Може, думаєте, соєве СБУ передало?
Соєвому мародеру треба було краще думати, коли він розкрадав гроші американських платників податків, які передавались Україні за окремою статтею бюджету США як воєнна допомога.
В США дуже не ******* коли мародери запускають лапу в кишеню американських платників податків... А коли вони збираються продовжувати це розкрадання ще 5 років... Нє, так це не працює. Казали ж ворюзі - Антикорупційний суд, НАБУ, боротьба з корупцією, отетовсьо і ми закриємо очі на вкрадене тобою особисто... Нє, тупий не поняв. Вирішив шантажувати США : "або я або Путін". Ну-ну.
Давай, почни з обіцянок передвиборчих порошонки.
Який там був пункт перший? Продам бізнес??
Який другий, давай далі?
теперь это соевое недоразумение идёт худшим путём..
один снаружи, другой - изнутри.
Ю.Луценко
Оффтоп: хіба Луценко вартий цитування?
-Хто така Лола?
-Ета твойо дєло.
Хоч хтось відповість мені, хто така Лола?))))
Импичмент, ето политическое свержение президента. Свергать президента, имеет право только народ. Народ не поддерживает путинских портянок из за чего, эти портянки пытаются скинуть президента политическим путем. Интересно - куда будут бежать эти портянки, когда народ выйдет за президента?
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Попити кави?
пам'ятаємо-пам'ятаємо,
душераздірающєє зреліщє, панімаєшшш...
Усі 300 порохоботів з Мінстеця яаааак вийдуть!!!!
Яааааак вип'ють кави!
Ух!!!
Є Конституція України
"Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується."
Стаття 111. Надає процедуру:
1. "...у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину".
2. "Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України."
3. "Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі."
4. доповідь комісії.
5. "За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України."
6. перевірка Конституційним Судом України і отримання його висновку.
7. "Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу..."
Где дворник - это бывший мент,
А Вор в законе - президент!
Импичмент, это политическое свержение президента. Свергать президента, имеет право только народ. Народ не поддерживает путинских портянок из за чего, эти портянки пытаются скинуть президента политическим путем. Интересно - куда будут бежать эти портянки, когда народ выйдет за президента? Вся ахинея которая творится сейчас, говорит о фактическом поражении соперников Порошенко в президентских выборах и именно по этому поводу, сейчас мы наблюдаем проигрышную истерию. Портянки поняли что украинцы, стали намного умнее и просто не верят их очевидно-лживым обещаниям.
Это работа на благо страны во время войны ?
Или что-то другое ?
№ 19-рп/2003 від 10.12.2003}
Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.
Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.
За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України.
Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
Бежит аж бегом, ножками/ручками толстенькими стучит
А если не нужно, то пиняет что зРада не приняла ))
Пока что покупательская способность гривны искусственно снижена в 3 раза
и Украина стала самой бедной страной Европы.
Пока что на таможне теряется столько, что кредиты МВФ (и новые долги) не нужны вообще.
Пока что, имея собственный газ, Украина продаёт его своему же населению
по непосильной цене.
Зато дамбасянам уже выплачено 60 млрд.гривен пенсий, и список можно продолжать.
ЗЕ рейтинги понадкусював, то воно біснується.
Президент обосрался......
Просто день в Киеве, туристы просто посмеялись, ибо вся демократия как и у них - президента просто выгоняют(ну, я так во сне увидел))
А так - тттттт танки и прочие пушки надо презу... чтобы попробовать пойти против народа.
ВСЕ ПРОПАЛО ШЕФ ВСЕ ПРОПАЛО один в один вот где цирк и клоуні
Чтоб не осталось в стороне никого, никого!
Пусть не решить нам всех проблем,
Не решить всех проблем,
Но станет радостнее всем,
Веселей станет всем, ча-ча-ча!
Порошенко этому Горковенку популярно разъяснит, когда надо высовываться.
Быть может, нам даже перехватят этот светский разговор.
- Как гора с плеч .