 Оккупанты для поддержания пророссийских настроений заявили о подготовке к выдаче жителям "Л/ДНР" российских паспортов, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
По данным украинской разведки, т.н. "руководством республик" интенсивно распространяется информация о подготовке к поэтапной замене местным жителям паспортов "Л/ДНР" на российские. При этом, якобы в первую очередь смогут оформить паспорта граждан РФ "государственные служащие и представители силовых структур".
"Таким образом российская пропаганда пытается обеспечить лояльность местного населения к оккупации и русско-оккупационных войск", - отметили в ГУР.
В Україні десятиліттями культивували образ україномовного-селюка (якраз для жартів зеленського). Сумніваюсь, що у Білорусі справи кращі. Не забувайте свою мову, не забувайте традицій та не вірте росіянам.
Бджола - пчала
Мешканец - жыхар
Разповiм - распавяду
Побажати - пажадаць
Залишитися - застацца
...
Шмат яшчэ (багата ще)...
По перше, при захопленні територій паспорти роздаються зазделегідь, щоб пояснювати агресію захистом власних громадян.
По друге, якщо не видали паспорти за 5 років, то і не видадуть взагалі, час втрачено.
По третє, кому потрібні мільони біженців з злиденної ОРДЛО з паспортами громадян РФ? РФ вони точно не потрібні, хоча саме туди вони й ломонуться.
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