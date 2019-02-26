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 Оккупанты для поддержания пророссийских настроений заявили о подготовке к выдаче жителям "Л/ДНР" российских паспортов, - ГУР

Российские оккупационные администрации активизировали меры по удержанию пророссийских настроений среди населения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, т.н. "руководством республик" интенсивно распространяется информация о подготовке к поэтапной замене местным жителям паспортов "Л/ДНР" на российские. При этом, якобы в первую очередь смогут оформить паспорта граждан РФ "государственные служащие и представители силовых структур".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреливают свои же позиции из-за плохой выучки, - ГУР

"Таким образом российская пропаганда пытается обеспечить лояльность местного населения к оккупации и русско-оккупационных войск", - отметили в ГУР.

Источник: https://censor.net.ua/n3113782
 
 
 Топ комментарии
 
Выдавайте всем желающим. Но только в Раше. И без права возвращения. в Украину.
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А зарплаты тоже назначат, крысчан ведь ими поманили - будете работать как и работали, а зарплаты будут как в Москве?
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У Мінську вам вже видали паспорти РФ та зарплати як у Мацкві?Доречі,в мене одне питання,чому ти не пишеш на Білоруській Мові?
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Ну если это лукашист "литвин" говорит, то тогда это - истина. :D
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Тобто він російськочелюстний)) У вас дуже гарна мова,буде погано якщо вона зникне,бо російськочелюстні її цураються.
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У мене співробітник нещодавно читав Робінзона Крузо білоруською, шикарна мова)
В Україні десятиліттями культивували образ україномовного-селюка (якраз для жартів зеленського). Сумніваюсь, що у Білорусі справи кращі. Не забувайте свою мову, не забувайте традицій та не вірте росіянам.
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"Кротик", не "пались" так откровенно, "хахол внутриМКАДовский"... У тебя Гугл-переводчик сбился... Не "на Білоруській мові", а "Білоруською мовою"...
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Дійсно, білоруську ми розуміємо, а читати нею цікаво для загального розвитку.
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Калi мы пачнем размауляць на абодвух мовах, тады спатрэбiцца, каб часам абодва карысталiсь слоуникам. Не Польшча жа запэцкала рускую мову у Беларусi да Украiне па-рознаму.
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Не будемо словником користуватись, хай ольгінці користуються)))
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Зализница - чыгунка
Бджола - пчала
Мешканец - жыхар
Разповiм - распавяду
Побажати - пажадаць
Залишитися - застацца
...
Шмат яшчэ (багата ще)...
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Найсмачніше слово- шмат))) ми його використовуємо у словосполученні "шмат сала"))
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Таксама часам выкорыстоуваем "шмат сла" замест -"кавалак сала", каб размову накiраваць у патрэбнам накiрунку
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Пажадаць певне ближче зажадати, схожі мови, тільки у вас взяли якийсь діалект, в нас так виглядало би якби гуцульску взяли за взірець.
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Я встречал эти слова в украинских комментариях и не знаю - диалект это или нет...
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Тим і чудова мова, ******* українська мова нараховує близько 260 000 слів, єзик московитів 120 000.
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Навіть я тобі лайк кину,я думав що ти дурніший,здивував))
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боты начали разуваться, это хорошо, давно пора
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"Умереть в России !" - ватная мечта.
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Ага - размечтался, зарплаты будут меньше чем в их мухозасранске.
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надо было украинское обещать. тогда бы данбас сразу обезлюдел, все бы сразуломанулись в западном направлении на землю обетованную
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А чего его кому-то обещать, разве украинское гражданство у донбасян кто-то отбирал?
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Наразі вся та шушера з дауньбасу ломанеться в твій Мухозасранськ .. Такщо готуйся зустрічати всю ту алкашню і просто гопоту в себе вдома. Гудіти в гудок разом будете 😁😁😁😁😁😁
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Если у нас найдётся кто-то с яйцами чтоб это заявить публично...
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Выдавайте всем желающим. Но только в Раше. И без права возвращения. в Украину.
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Дуже добре. Менше будуть даунбасянє та лугондони шастати в Україну. Та і після звільнення тимчасово окупованих територій менше роботи буде з запорєбріковими холуями..😁😁😁
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Вот и хорошо . Пусть платят "кормильцам" шахтёрскую пенсию .
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ГУР, не розповідайте казок. Не будуть роздавати паспорти РФ. Знаєте чому? Розповім.
По перше, при захопленні територій паспорти роздаються зазделегідь, щоб пояснювати агресію захистом власних громадян.
По друге, якщо не видали паспорти за 5 років, то і не видадуть взагалі, час втрачено.
По третє, кому потрібні мільони біженців з злиденної ОРДЛО з паспортами громадян РФ? РФ вони точно не потрібні, хоча саме туди вони й ломонуться.
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Це як давати йод дітям після ядерного вибуху. Начебто і правильно, але послідовність не та, і тому наслідки жахливі.
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ну, абхази у 2000-х теж так звалити на РФ думали: там у кожному поштовому відділенні роспаспорти виписували...
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Я не шовініст, але до абхазів у мене відраза. Після їхньої активної участі у війні проти нас (як військової, так і пропагандистської) я можу побажати їм лише того, що й російським окупантам.
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Окупанти для підтримання проросійських настроїв заявили про підготовку до видачі жителям "Л/ДНР" російських паспортів, - ГУР - Цензор.НЕТ 2251

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О как а мы то не знали
Даже не знаю что сказать, все мысли лишь о шпиле
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И в чем лояльность?
Если-бы начали давать Панамские ... Окупанти для підтримання проросійських настроїв заявили про підготовку до видачі жителям "Л/ДНР" російських паспортів, - ГУР - Цензор.НЕТ 2362
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Замена ветеринарных паспортов ЛыНыРы/ДыНыРы на паспорта РФ автоматически лишает их права получать украинскую пенсию . Пусть этот биомусор теперь кормит новый хозяин !!!!))
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Во во, давайте выдавайте, и пехом на забайкалье. Всех.
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)) чёт вспомнил тёщу. в конце 2014 звонит ей жена новости узнать. ну та ей как то сумно рассказывает про бытовуху, рада шо далеко стреляют,..... а потом так весёленько - а нам же наши от гуманитарку выдавали, тушонку! ))) ну я сразу - а кто это наши? - ну наши ж, дыныровцы )). спрашиваю - а тошонка чья по этикетках? - та ну наша ж, украинская! )))) жена отогнала мну от смартфона ))))))
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Не пощастило тобі з тещею.Моя виявилась Бандерівкою,живе з нами у Краматорську,з 2014 року жодного разу не їздила до ДурНР.
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та да. причому в неї була можливість переїхати в центр України, як їй за рік до початку війни пропонувалось. й жила б зараз як людина. нє. хату не кину, в расеї старша доча й онуки, вони будуть їздить до мене..... ну і ? так ніхто з тих пір до неї й не їздить. расеянам стрёмно, а нам як буржуям - ясний пентіум це самогубство. так й сидить з тих пір в динирі, жодного разу не виїжджала. й кому тепер нада та її задріпанна хата там?
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А в добавку билет на паровоз в один конец давать не будут? А то наши волонтеры могли бы подсуетиться...
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А прописку им магаданскую делать будут? Или кузбасскую? А то крымчане уже "пастью щёлкнули" с российскими аусвайсами в Крыму... (кузбасскую лучше - там тоже есть уголь...).
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законами нужно было заниматься что бы те ко живет и поддерживает агрессора и тем более имеет роспаспорт был вычеркнут из жизни Украины навсегда. И ни одна гривна не пойдёт для обеспечения этих мразей. А пенсию они украинскую на россии дополучают. А новые пенсы которые работали на блокпостах будут получать росспенсию на том свете, так как не доживут до 68 лет.
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Их уже напечатали. С правильной картинкой на обложке.

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Черт, на конец то ! Теперь главное , что бы они туда свалили. Ну в *********.
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Та нехай.... тілько один момент - щоб не забули відібрати українськи паспорти, щоб ця гидота не могла більш пастися у українському бюджеті. А так - щасливого перебування.
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А як же паспорти ЛДНР?жжечь?А пєнсію як получать будуть міністри недарєспублік в Україні?І на фіг їм паспорти ніщенські?У них військової техніки на мільярди...в шахтах відкопали...У кожного по танку мінімум..На що їм ніщєброди ...
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И раздаче запчастей для бронетехники
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Раздадут паспорта, можно не сомневаться. Это обычный прием российской мрази - выдать паспорта местным предателям, а потом прийти с танками их "защишать".
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А російський паспорт це винагорода якась? Як на мене це клеймо, що ламає життя нащадкам.
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После освобождения временно оккупированных територий всех с рюцким паспортом пинком в орду, без возможности возвращения в Украину.
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Це я і хотів сказати. Але ж вони самі туди поскачуть навипередки. Хоча найкращій вихід - то явка з повинною та співпраця зі слідством.
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Выдача раша-аусвайс будет маркером, а сколько же НАШИХ граждан проживает на оккупированной территории. Полагаю, за пенсией и выплатами на детей их мотается к нам гораздо больше. Умные, стало быть, берегут украинский паспорт, не топчут, не рвут и не выбрасывают. Правда, это не останавливает многих из них от сотрудничества с врагом. Эдакие двуликие Янусы!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты для поддержания пророссийских настроений заявили о подготовке к выдаче жителям "Л/ДНР" российских паспортов, - ГУР
 
 
 
 
 
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