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 "Укроборонпром" будет подавать в суд на это расследование, - Ирина Луценко о фильме о закупках техники из РФ

НАБУ ведет расследование по обнародованной журналистами информации о коррупционных схемах в "Укроборонпроме".

Об журналистам сказала представитель Порошенко в ВР Ирина Луценко (БПП), передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Эти расследования велись журналистом в 2015 году. Я лично не в курсе тогдашнего скандала. Расследование велось. Никаких фигурантов, ни одно го дела, никаких подтверждений не было. Результатов этого расследования от НАБУ мы не видели. Насколько я знаю, "Укроборонпром" будет подавать в суд на это расследование", - заявила Луценко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Журналисты манипулятивно использовали закрытую информацию, - "Укроборонпром" о расследовании по закупкам техники из РФ

Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наші гроші") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. В ответ сын Гладковского заявил, что потребует опровержения информации о причастности к коррупции в оборонном секторе: "Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая". Юлия Тимошенко, в свою очередь, в связи с обнародованными данными обвинила Порошенко в госизмене: "Мы начинаем процедуру импичмента президента". Экс-министр обороны Анатолий Гриценко назвал происходящее в оборонном секторе "мародерством в армии". А Владимир Зеленский прокомментировал журналистское расследование следующим образом: "Контрабанда с Россией - можно, конфеты - можно, Maruv - нельзя".

Источник: https://censor.net.ua/n3113775
 
   
 Топ комментарии
 
кругом одни враги одна надежда на порохоботов))))))))))))))обьяснят как надо закрівать глаза на воровство
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можешь подавать хоть в небесный суд, чума носатая)
Тебя, ирка, на одном столбе с плокулолом, или на разных? "Укроборонпром" будет подавать в суд на это расследование, - Ирина Луценко о фильме о закупках техники из РФ - Цензор.НЕТ 6815
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вынужденная мера..без этого не было бы денех на войну..ну и путиннападёть..
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А ты, как я посмотрю, спец во всех областях. На х@й твой вонючий совковый металлолом и вечную зависимость от поганой Орды!Когда-то надо было начинать - переговоры, тренажеры и технику - время идет и работает на х@ло.
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Якщо з генералами - розумне рішення, то міняти нашу б/в авіацію на закордонну б/в, на яку ще треба переучуватись, разом із запчастинами та іншим - це найгеніальніше рішення! "Укроборонпром" подаватиме до суду на це розслідування, - Ірина Луценко щодо фільму про закупівлі техніки з РФ - Цензор.НЕТ 888
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Смецся не смейся, морщи умную жёппу, не морщи, НО ВСЁ РАВНО ОДНАЖДЫ ЭТО ДЕЛАТЬ ПРИЙДЁТСЯ. 😂😅😂
ТАК ЛУЧШЕ БЫЛО БЫ ЭТО НАЧАТЬ РАНЬШЕ. ЗА ОДНО И ПЛЮСОВЫЕ БАЛЫ НА СОЕВОМ ПИДЖАКЕ БЫЛИ БЫ.
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якщо прийдеться, то вже будуть конкурси з НОВОЮ технікою, а не з закордонним металобрухтом , не кращим за наший.
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И бить переучиваясь будут новую технику. 😂😅😂
Ню, ню... 😂😅😂
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Звичайно, і починаючи з училища, а не 40 річних дядьків, яких через рік-два спишуть по медицині.
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Щедрый ты ЧУЖИМИ ДЕНЬГАМИ. 😂😅😂
И ФАНТАЗЁР. 😉
а мозга нет посмотреть как начинали переходить на западную авиацию страны бывшего варшавского блока. 😂😅😂
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Ти що, не довіряєш президенту, у якого в країні все в шоколаді?
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одни из запчастей на бпм закупали в Казахстане и ввозили через Беларусь,как вы бумаете,во сколько раз возрастала их стоимость от закупочной на сайте
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А СУ-27, ИЛ-76, МИГ-29, "Акация", АК-74, "Смерч", "Град", "Ураган", С-300 и т.д.? Их всех тоже в Монголии делали?
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я сказал только о том ,что знаю точно,и протягивалось всё через частные фирмы
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1. нажаль не без злого умислу. бо не нагріти ручки наш хлопець інакше не може!
2. малий українець часто думає кишкою
3. співчуваю пороху. в такій ситуації йому треба балансувати щоб і ***** переграти, і на своїх закрити очі заради лояльності, і консерв - провокаторів тримати в полі зору і вчасно заспокоювати малого українця якому злочинною владою всі віху прожужжали
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Тссс, зраз какахами закидають. Більшість коментаторів цензору знають лише два кольори- білий та чорний.
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Это ты сам придумал? или такая установка от бюро пропаганды панамских патриотов? )))
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Как же уже достала эта мерзкая баба яга.
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))) а от интересно, эта красивая пара переведёт стрелки на шото типа "кино про то, шо его сына не токмо рюкзаками занималсо"
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Помнится, какой-то видный порохобот (фамилию не помню, в сортах дерьма не разбираюсь) авторитетно заявил, что соевая клика просто вынуждена воровать, что бы ***** не напал. По всей видимости, данная история из этого разряда
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ужас - они краснеют бледнеют - но сиравно воруют "Укроборонпром" подаватиме до суду на це розслідування, - Ірина Луценко щодо фільму про закупівлі техніки з РФ - Цензор.НЕТ 5621
кпептоманы все как один "Укроборонпром" подаватиме до суду на це розслідування, - Ірина Луценко щодо фільму про закупівлі техніки з РФ - Цензор.НЕТ 1336
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))) "Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза."
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але вже , якось , слабенько - істерично і без креативу ..))
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Плиз, поменяйте фотку. Уже нет сил терпеть эту тысячилетнюю красотку....
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В нормальной европейской стране фигуранты этого дела уже бы пустили себе пули в голову, а этих упырей поймали на "заборе за жопу что яблоки воровали" так они еще в суд подавать будут на журналистов за клевету !!! ...да..блин..."руский мир от порошенко в действии"....
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Яка єдність,яке однодумство!...Тут навіть в спам нікого не відправиш,бо тоді треба всіх...Як ця ***** нас об"єднала,просто здійснилась мрія Пороха...
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Крыса, загнанная в угол - всегда нападает! "Укроборонпром" подаватиме до суду на це розслідування, - Ірина Луценко щодо фільму про закупівлі техніки з РФ - Цензор.НЕТ 1488
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А что это у нее за ехидная ухмылка?
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Пусть в Качановку собирается носатая. Юля отсидела, теперь ее очередь.
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Зачем в суд,лучше попросить Недаву,чтобы вынес этих козлов..
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бабаяга на кого только не подаёт.
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Пральна Ирка, и по тихому пакуй чемоданы, и в африку, тебя среди аборигенов искать не будут "Укроборонпром" подаватиме до суду на це розслідування, - Ірина Луценко щодо фільму про закупівлі техніки з РФ - Цензор.НЕТ 7016
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Интересно,сколько выпил Луценко,когда решил трахнуть эту бабу ягу,ой извините, жінку 3го століття?
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Опять и снова Ирка в Москву собралась-как тогда,когда расстреливали Майдан-на Отдых???
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Разухарилась Муха-Цокотуха, разжужжалась как жигалка на Спас в августе. Золотила-золотила себе «золотое брюхо», горя не знала и нате - якись бумагомараки поломали все кайфы и напрочь лишили спокойствия. Прям не знает чего и ждать - то ли «старичка-Паучка» из НАБУ, то ли дихлофосом попрыскают, то ли дустом посыплют. Ну ничё-ничё, всё будет «нормуль» - не перевелись ещё в судах «Маленькие Комарики» и шо характерно, у каждого в руках «Маленький Фонарик» от Тошнотворного Порош(ен)ка - всё узрят, во всём разберутся и всё порешают.
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Похоже сифилис у этой 3 тысячелетия весь мозг выел.
НЕЗНАТЬ ДАЖЕ ЧТО В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ДОЛЖНО ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ВЛАСТИ ГОВОРИТЬ ВСЛУХ ПО ПРОТОКОЛУ...... 😂😅😂
они сами себе пишут приговоры. 😂😅😂
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А тьі собрала чемоданьі? Чуть бальше месяца осталось, пора валить, ОвощЬ ждет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укроборонпром" будет подавать в суд на это расследование, - Ирина Луценко о фильме о закупках техники из РФ
 
 
 
 
 
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