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 Политика Украины
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 Гладковский приостанавливает свои полномочия в СНБО на время проверки правоохранителями материалов о закупках в армии

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке обнародованных в журналистском расследовании Bihus.Info фактов о незаконных сделках при закупках в армии, а также просит временно приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Чтобы предотвратить любые инсинуации, лично обращаюсь и в Главную военную прокуратуру, и в НАБУ с заявлением как можно скорее проверить все, что изложено в "расследовании", и дать ответы и мне, и всему обществу. На время проверки правоохранительными органами данного вопроса обращаюсь с просьбой приостановить мои полномочия как первого заместителя Секретаря СНБО и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Соответствующие заявления подаю немедленно", - говорится в заявлении О.Гладковского, переданном агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он категорически отвергает обвинения, изложенные в расследовании, и отмечает, что оно, "как и большинство материалов такого жанра, ссылается исключительно на анонимные источники, содержат компиляцию общеизвестных фактов и грязных фейков".

"Это не предоставляет сюжету правдоподобность. В целом категорически отбрасываю все те обвинения, которые прозвучали в так называемом расследовании. Но, поскольку оно вызывало достаточно большой общественный резонанс, мы все заинтересованы в том, чтобы расставить точки над i. Чтобы защитить репутацию людей, которые в чрезвычайно критической ситуации 2014-15 лет решали неотложные, жизненно, критически необходимые проблемы по восстановлению боеспособности армии", - заявляет О.Гладковский.

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По его словам, правоохранительные органы расследуют, в т.ч. и по обращениям СНБО, многочисленные сигналы о коррупции и других финансовых нарушениях в оборонном секторе. "Их никто и никогда не прятал в ящик… Там, где есть реальные факты, их следует как можно скорее доводить и передавать в суд", - подчеркивает первый замсекретаря СНБО.

В то же время, О.Гладковский считает, что правоохранители должны изучать не только действия "тех, кто восстанавливал армию, но и тех, кто ее разрушал" до 2014 года. "Речь идет о необоснованном сокращении ВСУ, разворовывании армейских земель, распродаже за бесценок оружия и военной техники, по существу - об уничтожении боеспособности армии накануне российской агрессии. Имена героев, причастных к этому, известны. Это и бывший министр обороны, и председатель парламентского оборонного комитета Анатолий Гриценко, как один из главных торгашей армией. Это и бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко, которая подписывала соответствующие правительственные постановления", - заявляет он.

"Именно они и привели к такому критическому состоянию, когда нам в 2014-м году выпало искать нестандартные пути для обеспечения армии оружием и исправной техникой. История все расставит по своим местам", - резюмировал О.Гладковский.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко.

И.Гладковский заявил, что подаст в суд на авторов фильма. Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко также назвала инсинуацией факты, обнародованные в расследовании, и заявляет, что его фигуранты подадут в суд на журналистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3113774
 
   
 Топ комментарии
 
Гладковский: это меня гамном не измазали, это я сам обосрался до того как они меня измазали. Вот даже справка есть от сейшельського консула
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Семочко тоже приостановил … и шо ?
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повторюсь для ущербных …. ПОП последние пять лет у власти, но у порохоботов воровка и во всем виновата ЮВТ. Логический вопрос …. Почему кум ПОПа Югик не посадил ЮВТ ?
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Йдіть до дупи, майже совкова міністерко за прізвищем. Вибачте мою "французьку".
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и ты от штатов ?
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в США теж є санкт-петербург междупрочім Гладковський призупиняє свої повноваження в РНБО на час перевірки правоохоронцями матеріалів про закупівлі в армії - Цензор.НЕТ 7441
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мы наблюдаем политическую агонию бабы Йули, которая понимает что проигрывает выборы вчистую..
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повторюсь для ущербных …. ПОП последние пять лет у власти, но у порохоботов воровка и во всем виновата ЮВТ. Логический вопрос …. Почему кум ПОПа Югик не посадил ЮВТ ?
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ещё не вечер.
сядет.
после выборов.
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і каломойшу за таку подачу треба яйця відірвати
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Израиль не выдаст
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я не знаю, что тебе пять лет мешало пороха прогнать.

наверно кпп на границе.
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а тебе какое кпп мешало Юльку посадить ?
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мне Конституция Украины помешала юльку посадить.
нет у меня по Конституции таких полномочий
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можно узнать где в Конституции Украины сказано или пропечатано, что 133133 запрещено сажать Юльку , обращаться в правоохрЕнительные органы с ходатайством о совершенном правонарушении или преступлении Юльки ? Или тебе после выборов все разрешат ?
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можно узнать где в Конституции Украины сказано или пропечатано....


Конечно же можно !!!

Что за вопрос ?

Открывай Конституцию украины и читай, что кому можно и кто за что отвечает ?

Или ты хочешь, чтобы я тебе доклад сделал ?

Схерали ?
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вона депутат да и креминальное прошлое научила ее как все делать не самой - пример - я нищая як церковная мышь - веришь - ведь нет - так и тут))))
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а ПОП кто , салага не обстрелянный в таких делах ?
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Дааа, стасик, да ты по ходу недалекий. Янык воровку посадил, Порошенко ее выпустил. Дальше думай если есть чем, хотя на расее и ее сателитов думалки ограничены, лишняя хромосома между ног болтается. Гладковський призупиняє свої повноваження в РНБО на час перевірки правоохоронцями матеріалів про закупівлі в армії - Цензор.НЕТ 7050
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та и будут пилить. Ну а кто реально им помешает? НАБУ что-ли? я сомневась Гладковський призупиняє свої повноваження в РНБО на час перевірки правоохоронцями матеріалів про закупівлі в армії - Цензор.НЕТ 7379 Еще из вот этой вот всей президентской рати еще ничье дело так до ума и не довели, все заранее позакрывали
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В точку! Лозунг укр чиновника - Нас рать!
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Попался ворюга потрошиный! За измену Родины - расстрелять!
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А оченята то які, чесні пречесні. А фізіономія типивого бариги.
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ну теперь гриценко точно сядет - вот за юлю не уверен - но поживем увидим - она наверняка в парламент пойдет и попадет
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А можно расследовать и судить в суде Британии или США? А то генпрокурор родственник и это не мало важно...
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"В целом категорически отбрасываю все те обвинения, которые прозвучали в так называемом расследовании". А в частности?
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Гладковский: это меня гамном не измазали, это я сам обосрался до того как они меня измазали. Вот даже справка есть от сейшельського консула
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приостанавливает свои полномочия, чтоб тень на солнцеликого не упала
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Гладковський призупиняє свої повноваження в РНБО на час перевірки правоохоронцями матеріалів про закупівлі в армії - Цензор.НЕТ 9777Гладковський призупиняє свої повноваження в РНБО на час перевірки правоохоронцями матеріалів про закупівлі в армії - Цензор.НЕТ 9777 ага, а еще что бы потом когда будут в антикорррупционном бюро будут закрывать следствие, его могли представить как самоого чесного и открытого чиновника во всей стране
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Він має бути не призупиненим а звільненим з посади.
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Они так не умеют. Сейчас мода другая - пипл всё схавает и забудет через неделю а потом восстановиться и нормас!
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У ЦРУ лопнуло терпение. Пороху задница. Мелкое ворье тикайте...
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Талантливая бизнес-молодежь всегда сливается вместе с проффесорами, пасечниками да бимбами. И куда деваются их таланты без папиной крыши?
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Перечитал комментарии... Господи до чего примитивный лепет. Если нет аргументов, зачем рот открывать?! Гладковский так самоуверен, потому что концы хорошо спрятаны? Не бывает дыма без огня... А что же замолчали о возврате оборорудования Липецкой фабрики?... Там ведь тоже через границу прошло, но следы потерялись, как брокера сопровождавшего оборудование так и оборудования самого... А тут тоже Гладковский "честно" содействовал, дорого ж покупать все СНБО... И... опять ... невестка виновата... США?
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Перечитал комментарии... Господи до чего же есть примитивный лепет. Если нет аргументов, зачем рот открывать?! Гладковский так самоуверен, потому что концы хорошо спрятаны? Не бывает дыма без огня... А что же замолчали о возврате оборорудования Липецкой фабрики?... Там ведь тоже через границу прошло, но следы потерялись, как брокера сопровождавшего оборудование так и оборудования самого... А тут тоже Гладковский "честно" содействовал, дорого ж покупать все СНБО... И... опять ... невестка виновата... США?
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Його справжне призвище Свинарчук...колись я працював в корпорації Богдан)
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Если внешность может характеризовать сущность человека, то этот крендель напоминает мне прожорливого ХОМЯКА, который остановился лишь на миг перевести дух и освободить место в защёчных мешочках для очередной порции жратвы. Глазки бегающие и лживые... правду не скажет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГладковский приостанавливает свои полномочия в СНБО на время проверки правоохранителями материалов о закупках в армии
 
 
 
 
 
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