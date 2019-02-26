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 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (16434) Гладковский (16)

 Порошенко временно отстранил Гладковского от должности и требует проверить информацию программы "Наші гроші"

Президент Украины Петр Порошенко требует от правоохранителей проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовательской программе "Наші гроші", а также поддерживает временное отстранение от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования. Петр Порошенко требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе "Наші гроші" для опровержения или подтверждения обнародованного", - отметил он.

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Как сообщалось, Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

Источник: https://censor.net.ua/n3113772
 
   
 Топ комментарии
 
А кто Порошенка временно отстранит?
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Персонаж, имеющий с каждой мутной сделки в стране свой грязный шекель, конечно же ничего не знал..
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Срочно найти утечку, наказать журналистов и продолжить воровать... Тем временем Гладковского на Мальдивы в отпуск, пока все не рассосется.
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Хто дивився відео "грандіозного розслідування", той зрозумів, що ні Порошенко, ні члени його родини не мають жодного відношення до тих схем постачання запчастин для української армії, які розкрили "Наші гроші". Там є цілком виправдана контрабанда з РФ (необхідна для армії), є відмивання грошей шустрими хлопцями (явний злочин), є звичайні бізнесові відношення, є ствердження про завищені ціни (але в бізнесі не буває завищених цін: продають за те, за що купують).
На мій погляд, не випадково матеріал дворічної давнини (анонімка прийшла пів року тому) викинуто в суспільство саме перед виборами президента.

Реакція президента (відсторонення на час слідства Гладковського) цілком адекватна.
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. Там є цілком виправдана контрабанда з РФ

Ты в адеквате,вышивата??? С каких пор КОНТРАБАНДА стала оправдана,шваль пальмомасловая? Может и офшоры лалиты оправданы? И непроданые фабрики? И украденые банки и предприятия отжатые барыжной падалью оправдаешь?
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Пояснюю для тупоголових! В 2014 році не можна було легально придбати навіть бронежилети та каски для українських вояків: західні країни боялись продавати їх Україні, щоб не скривдити відношення з РФ. Маса волонтерів купувала на Заході такі речі і перевозила їх контрабандою, щоб спасти життя наших воїнів.
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Дебил последний,всё это вполне ЛЕГАЛЬНО ввозилось волонтёрами!!!!Своё фуфло своим высеркам на ночь толкать будешь,шваль соевая.ПОРОХНЯКУ НА ГИЛЛЯКУ!!!!
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Кому це ти тут тутфту мелеш, виродок кацапський?
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А где обещанный Петин топор? Где отрубанная рука Гладковского?
Или Петя умудрился и топор выгодно продать кацапам?
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Ленінська кузня на час розслідування належала саме гідранту. І саме через Леніську кузню відмивалася частина грошей.
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Неправда. "Ленінська кузня" не займалась відмиванням грошей, вона платила по договорам постачальнику запчастин, який потім частину грошей переводив в підставні фірми для уходу від податків та для переводу грошей в готівку. Порошенко тут зовсім ні до чого.
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порошенко походу такой же как янукович оказался. Разницы - ноль. А те пацаны на Майдане с деревянными щитами под пули шли... солдаты в холоде под обстрелами защищают Украину. А эти... нет слов. Как так можно плевать на других людей?

Да мы и так уже подозревали, кто такой порошенко. Теперь - знаем точно.
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Такий самий шоколад б/у, але з цукром(в крові)
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Тут главное до выборов потянуть, а потом всё окажется фейком, должность восстановится, а "Наші Гроші" либо закроют, либо станут Петиными, да соя?
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То я непоньяв... Хто бреше??????
Президент порошенка шо ,,видстранив та поддержав видсторонэння" ?????
Чи сам гадковский ,,шо сам видсторонився на час розслидування" ??????? 😂😅😂
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Ну всё,барыжную падаль теперь будут валить и пинать все кому не лень!ПЭЦЯ!!! Мой попу!!! Порошенко тимчасово відсторонив Гладковського від посади і вимагає перевірити інформацію програми "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9469 Порошенко тимчасово відсторонив Гладковського від посади і вимагає перевірити інформацію програми "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9497
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко временно отстранил Гладковского от должности и требует проверить информацию программы "Наші гроші"
 
 
 
 
 
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