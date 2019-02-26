 Порошенко временно отстранил Гладковского от должности и требует проверить информацию программы "Наші гроші"

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования. Петр Порошенко требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе "Наші гроші" для опровержения или подтверждения обнародованного", - отметил он.
Как сообщалось, Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.
25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.
На мій погляд, не випадково матеріал дворічної давнини (анонімка прийшла пів року тому) викинуто в суспільство саме перед виборами президента.
Реакція президента (відсторонення на час слідства Гладковського) цілком адекватна.
Ты в адеквате,вышивата??? С каких пор КОНТРАБАНДА стала оправдана,шваль пальмомасловая? Может и офшоры лалиты оправданы? И непроданые фабрики? И украденые банки и предприятия отжатые барыжной падалью оправдаешь?
Или Петя умудрился и топор выгодно продать кацапам?
Да мы и так уже подозревали, кто такой порошенко. Теперь - знаем точно.
Президент порошенка шо ,,видстранив та поддержав видсторонэння" ?????
Чи сам гадковский ,,шо сам видсторонився на час розслидування" ??????? 😂😅😂