 Журналисты манипулятивно использовали закрытую информацию, - "Укроборонпром" о расследовании по закупкам техники из РФ

Об этом говорится в заявлении "Укроборонпрома", передает Цензор.НЕТ.

"В ГК "Укроборонпром" считают некорректным оценивать содержание информаци , обнародованной в программе "Наші гроші". Ведь журналисты не указали источников ее получения и осуществили манипулятивное изложение отдельных разрозненных данных. Одновременно сообщаем, что тематика программы, в частности о деятельности ООО "Оптимумспецдеталь", свидетельствует, что ее авторы воспользовались информацией, которая могла быть получена в рамках уголовных производств, открытых в 2015-16 гг . Из открытых источников известно, что правоохранительными органами пока расследуются уголовные производства, где фигурирует ООО "Оптимумспецдеталь". Среди них, в частности:

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Производства от 02.03.2016 по ст. 191 ч. 5, открытое НАБУ, по составлению и выдаче должностными лицами государственных предприятий "ХБТЗ", "КБТО", "ЛБТЗ" заведомо ложных документов о поставке материальных ценностей, которые фактически не поставлялись;

Производство, открытое военной прокуратурой Житомирского гарнизона 30.06.2016, в отношении должностных лиц ГП "ЖБТЗ" о поставках ООО "Оптимумспецдеталь" деталей и приборов, закупленных у предприятий, имеющих признаки фиктивности;

Два производства военной прокуратуры Киевского гарнизона от 24.11.2015 и 31.12.2015, где фигурируют должностные лица ООО "Оптимумспецдеталь";

Производство Главной военной прокуратуры ГПУ от 01.04.2016 о сотрудничестве ГК "Укроборонпром" с ООО "Оптимумспецдеталь".

Подчеркиваем, что ГК "Укроборонпром" в рамках возбужденных уголовных производств предоставляет следственным всю необходимую информацию. У концерна отсутствуют данные о состоянии досудебного следствия по этим делам. В соответствии с законом их имеют право предоставлять исключительно органы следствия", - говорится в заявлении.

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"Руководство концерна заинтересовано, чтобы все производства расследовали как можно скорее, а должностные лица, причастные к злоупотреблениям, были наказаны в соответствии с законом. Подчеркиваем, что журналисты программы "Наші гроші", которые манипулятивно использовали закрытую информацию из уголовных расследований, должны обращаться за ее проверкой к первоисточникам. Считаем, что факты произвольного использования информации, имеющей отношение к вопросам национальной безопасности, должны получить надлежащую юридическую оценку компетентных органов. Призываем журналистов к ответственности, а политические силы - воздержаться от спекуляций и дальнейших информационных диверсий", - резюмировали в госпредприятии.

Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наши гроши") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. В ответ сын Гладковского заявил, что потребует опровержения информации о причастности к коррупции в оборонном секторе: "Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая". Юлия Тимошенко, в свою очередь, в связи с обнародованными данными обвинила Порошенко в госизмене: "Мы начинаем процедуру импичмента президента". Экс-министр обороны Анатолий Гриценко назвал происходящее в оборонном секторе "мародерством в армии". А Владимир Зеленский прокомментировал журналистское расследование следующим образом: "Контрабанда с Россией - можно, конфеты - можно, Maruv - нельзя".