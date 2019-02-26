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 Журналисты манипулятивно использовали закрытую информацию, - "Укроборонпром" о расследовании по закупкам техники из РФ

В госконцерне "Укроборонпром" указывают, что журналисты программы "Наши гроши" в обнародовании информации о якобы незаконных сделках при закупках в армии осуществили манипулятивное изложение отдельных разрозненных данных, произвольное использование такой информации, имеющей отношение к вопросам национальной безопасности, должно получить юридическую оценку компетентных органов.

Об этом говорится в заявлении "Укроборонпрома", передает Цензор.НЕТ.

"В ГК "Укроборонпром" считают некорректным оценивать содержание информаци , обнародованной в программе "Наші гроші". Ведь журналисты не указали источников ее получения и осуществили манипулятивное изложение отдельных разрозненных данных. Одновременно сообщаем, что тематика программы, в частности о деятельности ООО "Оптимумспецдеталь", свидетельствует, что ее авторы воспользовались информацией, которая могла быть получена в рамках уголовных производств, открытых в 2015-16 гг . Из открытых источников известно, что правоохранительными органами пока расследуются уголовные производства, где фигурирует ООО "Оптимумспецдеталь". Среди них, в частности:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коррупционные схемы окружения Порошенко при закупке техники из РФ - журналистское расследование. ВИДЕО

  • Производства от 02.03.2016 по ст. 191 ч. 5, открытое НАБУ, по составлению и выдаче должностными лицами государственных предприятий "ХБТЗ", "КБТО", "ЛБТЗ" заведомо ложных документов о поставке материальных ценностей, которые фактически не поставлялись;
  • Производство, открытое военной прокуратурой Житомирского гарнизона 30.06.2016, в отношении должностных лиц ГП "ЖБТЗ" о поставках ООО "Оптимумспецдеталь" деталей и приборов, закупленных у предприятий, имеющих признаки фиктивности;
  • Два производства военной прокуратуры Киевского гарнизона от 24.11.2015 и 31.12.2015, где фигурируют должностные лица ООО "Оптимумспецдеталь";
  • Производство Главной военной прокуратуры ГПУ от 01.04.2016 о сотрудничестве ГК "Укроборонпром" с ООО "Оптимумспецдеталь".

Подчеркиваем, что ГК "Укроборонпром" в рамках возбужденных уголовных производств предоставляет следственным всю необходимую информацию. У концерна отсутствуют данные о состоянии досудебного следствия по этим делам. В соответствии с законом их имеют право предоставлять исключительно органы следствия", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая, - сын Гладковского потребует опровержения причастности к коррупции

"Руководство концерна заинтересовано, чтобы все производства расследовали как можно скорее, а должностные лица, причастные к злоупотреблениям, были наказаны в соответствии с законом. Подчеркиваем, что журналисты программы "Наші гроші", которые манипулятивно использовали закрытую информацию из уголовных расследований, должны обращаться за ее проверкой к первоисточникам. Считаем, что факты произвольного использования информации, имеющей отношение к вопросам национальной безопасности, должны получить надлежащую юридическую оценку компетентных органов. Призываем журналистов к ответственности, а политические силы - воздержаться от спекуляций и дальнейших информационных диверсий", - резюмировали в госпредприятии.

Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наши гроши") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. В ответ сын Гладковского заявил, что потребует опровержения информации о причастности к коррупции в оборонном секторе: "Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая". Юлия Тимошенко, в свою очередь, в связи с обнародованными данными обвинила Порошенко в госизмене: "Мы начинаем процедуру импичмента президента". Экс-министр обороны Анатолий Гриценко назвал происходящее в оборонном секторе "мародерством в армии". А Владимир Зеленский прокомментировал журналистское расследование следующим образом: "Контрабанда с Россией - можно, конфеты - можно, Maruv - нельзя".

Источник: https://censor.net.ua/n3113770
 
 
 Топ комментарии
 
1. Журналисты опубликовали факты масштабного воровства людей из близкого окружения президента в армии
2. Порошенко заявил о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ и перечислил этапы подготовки к ней Журналисты манипулятивно использовали закрытую информацию из уголовных расследований. Компетентные органы должны дать этому оценку, - "Укроборонпром" о расследовании по закупкам техники из РФ - Цензор.НЕТ 9026
3. Ждём выхода Дурчинова
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цікаво, коли головна консерва (педро) остаточно розкриється? Між 1м і2м туром?
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1. Журналисты опубликовали факты масштабного воровства людей из близкого окружения президента в армии
2. Порошенко заявил о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ и перечислил этапы подготовки к ней Журналисты манипулятивно использовали закрытую информацию из уголовных расследований. Компетентные органы должны дать этому оценку, - "Укроборонпром" о расследовании по закупкам техники из РФ - Цензор.НЕТ 9026
3. Ждём выхода Дурчинова
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это демонизация врагов, не мешай ему
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Он все верно написал. Но Пастора зря приплел, я более чем уверен, что он не в курсе был.
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Ну да, "ребята я не в курсе", -прямо он там как Бородач, охранником.
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В каком месте Пастор себя запятнал? Хотя бы раз. Покажи. А потом можешь про бородача и прочую шваль рассказывать.
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Журналисты манипулятивно использовали закрытую информацию, - "Укроборонпром" о расследовании по закупкам техники из РФ - Цензор.НЕТ 152GSN с этим комментом по всем веткам гастролирует.. тупо копипастит
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цікаво, коли головна консерва (педро) остаточно розкриється? Між 1м і2м туром?
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Если не выберите меня и не дадите спокойно мне воровать, то тогда точно нападёт пуйло, - Порошенко
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ну, всьо.. виборів не буде.. путін тепер точно нападе
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И теперь журналистов надо посадить ,чтоб не шатали будку . А то опять Путин нападет.
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Конечно,посадить тех журналистов на тюрма а то ишь какие грамотные выискались ... Журналисты манипулятивно использовали закрытую информацию из уголовных расследований, - "Укроборонпром" о расследовании по закупкам техники из РФ - Цензор.НЕТ 2644
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я не знаю как там на счет "самые грязные" выборы...
но самые разоблачительные истории еще впереди...
за месяц... устанем удивляться... Журналисты манипулятивно использовали закрытую информацию из уголовных расследований, - "Укроборонпром" о расследовании по закупкам техники из РФ - Цензор.НЕТ 1702
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Пашинський ще не сказав своє правдиве слово. Ніби він смотрящий у цій сфері від Петра.
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Явные признаки расшатывания будки, однозначно путінскоронападе.
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Кто-то из СНБО слил инфу, информация реально не доступная для журналистов.
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та скорее из набу,как детища зрадокваритирооптимистов.не зря же серлещ тоже с обвинялками засветился Журналисты манипулятивно использовали закрытую информацию, - "Укроборонпром" о расследовании по закупкам техники из РФ - Цензор.НЕТ 1656
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ну ты как рупор Порошенко тут, фактически обвинил США как зрадокваритирооптимистов...
Ибо НАБУ требовали создать США и ЕС.
Что, Порошенко уже не нравятся штаты?
Ибо воровство его показывают всем ))
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Крысы рванули из расшатанной будки.
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"Белый шум" от ворюг только чтобы не молчать. Сейчас в АП с горящими пердаками разрабатываются методы и варианты отмазок.
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Вы думаете, порохожополизы покурят новые методички и начнут говорить что то умное? Мине терзают смутные сомнения...
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ишь, слабонервные какие, так и встали раскорякой - и путин нападэ и с бедностью бороца надо, а тут журналюги паскудные набрасывают лайно на вентилятор Журналисты манипулятивно использовали закрытую информацию, - "Укроборонпром" о расследовании по закупкам техники из РФ - Цензор.НЕТ 1928
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Страшно даже представить сколько всего всплывёт после смены режима,представляете,как надо было обнести людей,чтобы народ Украины оказался в такой страшной нищете !
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мир символов тяжело понимаем. но помните, как солдатик упал перед петрыковой инагурацией? а после его другим заменили? отож! если петрушкина команда щас не выкрутится, падут стяги рошеновы ))
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Та все засекретить - и драть лохов по полной))) вот єто мечта
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А помните кода ещё до того как Саакашвили вывезли с мешком на голове он всегда говорил что Свинарчук-Гладковский через Молдову завозит этот товар детали для БТРов и продаёт в три дорога армии .
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Ось кому і вигідна війна. І чим вона довше буде, тим більше грошей можна "заробити". Падли
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Шоколадные, можете не стараться теперь. Такое говно под рошенку уже не замаскируете. Оберток не хватит.
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А можно по делу, а не опять про манипуляции и заказ кремля ?
Там конкретно миллиарды наших налогов, которые мы платим ради укрепления нашей армии, а не чтобы какие- то твари рашкины б/у запчасти пристраивали и мало того, покупали краденное у Украины же .
Это ещё один позор, и просто так что- тотляпнуть как рассказать про оленей из- за которых склады взорвались - не выйдет !
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Татьяна, народ Украины( может и вы среди этих голосовавших были, я не знаю ) в очередной раз выбрал себе в правительство воров, коррупционеров и бандитов. И хотите от них рассказа по делу? Покажите мне хоть одного вора, который бы говорил по делу. Вы вообще себе представляете эту картину? Они будут говорить что угодно, лишь бы перевести стрелки на другого или на другую тему. Точка.
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да пофиг та военная и государственная тайна.надо бабло от ***** отрабатывать,мочить пороха,бо ***** нет жизни от него
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журналистам, как и всем остальным, чтобы не портить отношения с властью, нужно не многое: - просто не мешать им врать .. и воровать.
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Маніпулювати = керувати, використовувати. Цікаво як можна працювати з інформацією, не "маніпулюючи" нею.

Ведь журналисты не указали источников ее полученияИсточник: https://censor.net.ua/n3113770

Все дуже просто. Московитський агент знайшов в Києві десь каліку перехожую. Дав опохмелитися. В обмін бомж заніс в редакцію усі документи.
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Ну все, сейчас журналистов арестуют, как генерала вчера, только за раскрытие информации.
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Это вот это закрытая информация? Тарновский подтвердил, что ему Рогоза кидал на карту бабло.
Журналисты манипулятивно использовали закрытую информацию, - "Укроборонпром" о расследовании по закупкам техники из РФ - Цензор.НЕТ 2459
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Кто то будет огошумать пидозру, арестовывать Рогозу, Жукова? Але, НАБУ!!
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Пора тварей, наживающихся на беде народа, вешать
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Правильно. Информация должна подаваться проверенная и не в ущерб уголовным производствам. Но.... Где реакция Президента - кандидата в Президенты? Ведь это плевок в его сторону со стороны оппонентов! Как всегда молчание. И даже если "друг" своровал, то все, включая гаранта, как всегда ограничатся скромным молчанием.
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Воровство организованое наследственными сейшельскими консулами Гладковскими слили их партнёры : - ватные фсбшники которые помогали в поставках контробанды или Аваков с Яценюком, как месть за "сбитого Кролика". Но факт остается фактом Кондитерсая команда обворовывала армию.
Турчинов, не облажайся, жги задницы этой рошеновской нечести
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Турчинов сейчас свою тушит,не мешай ему.
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ну да, закрытую. кто же откроет информацию о подобных схемах па-навому?
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Расследование идет с 2015 года, так почему же, вдруг, кому-то понадобилось выдать это за "сенсацию" сейчас? Третье место не дает покоя?
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Переписку кинули пол года назад. Пол года ушло на проверку.
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яке там третє.. у ***** реальний рейтинг півтора процента у стрибку
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Народец Петю изберёть,
Иначе Путен нападёть!
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да нет у нас журналистики и журналистов. есть масса глистов, которые пудрят мозги за деньги
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То яка проблєма? Позов до суду про спростування і відшкодування моральної шкоди і шкоди через підрив репутації. З шістьма-сімома нулями
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манипулятивно или нет -роли не играет. Главное, что это правда! Бяда!
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Журналистов послал путен. Ето начало полномаштабного вторжения РУК КРЕМЛЯ на банковою Журналисты манипулятивно использовали закрытую информацию, - "Укроборонпром" о расследовании по закупкам техники из РФ - Цензор.НЕТ 6303
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Я так понимаю на нас не Путин напал, на нас напли Свинарчуки, Нарики и Фуксы. Хотелось бы узнать их количество включая детей жен, собак и младенцев. Ну, хоть примерно представить себе масштабы бедствия Журналисты манипулятивно использовали закрытую информацию, - "Укроборонпром" о расследовании по закупкам техники из РФ - Цензор.НЕТ 8568
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Это какая-то чудовищная провокация! Такое нельзя было публиковать... до выборов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖурналисты манипулятивно использовали закрытую информацию, - "Укроборонпром" о расследовании по закупкам техники из РФ
 
 
 
 
 
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