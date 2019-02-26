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 Политика Украины, Общество
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Все про:депутат (2618) законопроект (2012) запрет (1322) офис (79) парламент (814)

 Рада решила не запрещать офисы и хостелы в квартирах

Верховная Рада отклонила основной и альтернативный законопроекты "О внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и другие законодательные акты Украины относительно обеспечения прав собственников (пользователей) помещений жилого дома", которые запрещают офисы и хостелы в квартирах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Законопроект 10006 набрал 188 голосов парламентариев, альтернативный проект закона 10006-1 поддержали 149 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Народные избранники также не нашли достаточно голосов, чтобы отправить документ на доработку в профильный комитет или субъекту законодательной инициативы.

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Отмечается, что законопроекты имели целью определить на законодательном уровне ограничения по использованию квартир в многоквартирных жилых домах не по назначению, в том числе как офисов, гостиниц и других заведений временного проживания и усиление ответственности за нарушения законодательства в этой сфере.

Источник: https://censor.net.ua/n3113768
 
 
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Ни что так украинцам не мешает жить как хостелы и офисы в квартирах. Ни тотальная корупция, не война, не кум путлера который в десна лупится с презиком педро, а офисы и хостелы это да, зло во плоти.
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ну, это смотря какие офисы и хостелы
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Может в целом украинцам хостелы в соседних квартирах мешают в меньшей степени, чем тотальная коррупция и война. Но я почему-то убежден, что если бы в соседней с вашей квартирой открыли бы дешевый хостел по 10 грн за койкоместо, то это вам мешало бы жить больше, чем коррупция или война.
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всё, решено, открываю бордель! оформлю, как офис-хостел и пох мне на соседей
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Низкий вам поклон за это, дорогие наши избранники!
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я не пойму - а шо юли не поверили - где импичмент - народ вот так и могло бы быть - ну если бы ее выбрали бы - два года не принятия законов,доллар по 50 и безвластие в стране - как при Юще - к стати я уже за зеленского молчу - у него вообще не кого в парламенте нет)))))))))
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зато теперь в каждой комнате собственной жилплощади можно открыть штаб-квартиру пятра ляксеича с именным самогонным аппаратом
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народных депутатов\\\\\\\\\

Саме визначення, просить.... машингвера.
Депутат!, он як.... Ми вже знаємо що таке прокурор, недавно новина була, слава журналістам, а "депутат" - це "20 прокурорів", саме тому, коли пишуть що "депутату кинули гранату під двері" - хочеться "кидунам" перечислити грошей на нормальну пускову, багаторазову установку залпового вогню. Та виступити свідками - ні, він просто пиво пив, а хтось все це приніс і зробив залп, а голови депутатам, чи там прокуорам, відрізав теж хтось, наприклад Чмо-Гевара.
Настільки не ******* людей що ащ смішно звідки їх завозить Ілон Маск - з Марсу, от!
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Справа не в хостелах. А в тому що в кожному домі фірми, магазини, наливайки, алкопритони яки належать депутанам всіх рівнів. Борделі також.
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Какие хостелы? Выборы на носу а презику срок светит.
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