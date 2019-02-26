 Рада решила не запрещать офисы и хостелы в квартирах

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Законопроект 10006 набрал 188 голосов парламентариев, альтернативный проект закона 10006-1 поддержали 149 народных депутатов при минимально необходимых 226.
Народные избранники также не нашли достаточно голосов, чтобы отправить документ на доработку в профильный комитет или субъекту законодательной инициативы.
Отмечается, что законопроекты имели целью определить на законодательном уровне ограничения по использованию квартир в многоквартирных жилых домах не по назначению, в том числе как офисов, гостиниц и других заведений временного проживания и усиление ответственности за нарушения законодательства в этой сфере.
Саме визначення, просить.... машингвера.
Депутат!, он як.... Ми вже знаємо що таке прокурор, недавно новина була, слава журналістам, а "депутат" - це "20 прокурорів", саме тому, коли пишуть що "депутату кинули гранату під двері" - хочеться "кидунам" перечислити грошей на нормальну пускову, багаторазову установку залпового вогню. Та виступити свідками - ні, він просто пиво пив, а хтось все це приніс і зробив залп, а голови депутатам, чи там прокуорам, відрізав теж хтось, наприклад Чмо-Гевара.
Настільки не ******* людей що ащ смішно звідки їх завозить Ілон Маск - з Марсу, от!