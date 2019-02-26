 Фирма соратника Порошенко Гладковского получила 34,4 млн грн предоплаты по тайной сделке

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду", об этом сообщает Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch, со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов.
На портале говорится, что соглашение между ГП "Укроборонсервис" и заводом "Богдан Моторс" заключено 24 января. Заплаченные средства являются 70-процентной предоплатой. То есть в целом "Богдан" получит от оборонного предприятия по данному контракту 49,2 миллиона.
Что именно покупает "Укроборонсервис" не указано.
Контракт между Минобороны и "Укроборонсервисом" заключен в конце 2018 года.
На портале публичных закупок Prozorro такие соглашения отсутствуют.
"То, что бюджетный договор отсутствует на Prozorro говорит о выполнении ремонтных работ в рамках секретного государственного заказа", - считает Каневский.
Автосборочный завод №2 компании "Богдан Моторс" известен как производитель скандальных санитарных автомобилей "Богдан 2251", которые также по тайному государственному оборонному заказу поставляют Минобороны.
Владельцем корпорации "Богдан Моторс" является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс, известный как давний бизнес-партнер президента Петра Порошенко. Чиновник не раз заявлял, что не может влиять на решения Минобороны. Кроме того, Гладковский отмечает, что в 2014 году вышел из управления всеми предприятиями, входящими в структуру корпорации "Богдан".
По информации журналистов "Bihus.info", сын Гладковского, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.
Это все знают и это всех устраивает...
Достаточно вспомнить, что во время кровопролитных боёв под Дебальцево, Порошенко думал о наворованном и выводил деньги тогда в офшоры.
він завжди хтів все продати, але йому всі заважали, а задарма віддавати це не комільфо)),
от і прийшлося в кожному кварталі) України крамничку рошен) збудувати, щоб канхфети)
були у всіх))) в Україні і в рососії)!
ВОТ ОН - ИСТОЧНИК ПОДКУПА бабушек за гречку....
Расскажи, что коммуняки не действуют там, где можно раздуть пожар.
а пацан вже без рук - на фотці вже не видно - мабуть виконав обіцянки! )))))
Вафлів більше не буде. І багато хто з них повинен буде за крадіжки і зловживання сісти в тюрму.
P.S. - МАЙДАНУ - 5 років!!! Що далі?
хернюпустодзвін просторами Інтернету.
именно. не вижу в чем тут зрада. какой-то мужик купил какие-то детальки. Ишо?
2. Порошенко заявил о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ и перечислил этапы подготовки к ней
3. Ждём выхода Турчинова
"ВЛАСТЬ ВОРУЕТ, ЧТОБЫ БОРОТЬСЯ С ПУТИНЫМ: ПОСТ БЛОГЕРА КАРЛА ВОЛОХА СПРОВОЦИРОВАЛ БУРНУЮ РЕАКЦИЮ СОЦСЕТЕЙ"
https://ru.tsn.ua/politika/vlast-voruet-chtoby-borotsya-s-putinym-post-blogera-karla-voloha-sprovociroval-burnuyu-reakciyu-socsetey-1251738.html
в чем проблема? ну купили - и что?
с чего переполох - непонятно
по такому принципу можно брать любую информацию, дописать к ней слово "россия-агрессор" и "порошенко"и выдавать за зраду.
Нагнали страху и крику,не пресса а шоу ,для любителей страшилок.