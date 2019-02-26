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Все про:коррупция (7329) Минобороны (5629) Укроборонпром (544) Гладковский (16)

 Фирма соратника Порошенко Гладковского получила 34,4 млн грн предоплаты по тайной сделке

В начале февраля государственное предприятие "Укроборонсервис", которое входит в структуру концерна "Укроборонпром", заплатило Автосборочному заводу №2 компании "Богдан Моторс" 34,4 миллиона гривен за "изделия" на выполнение договора с Минобороны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду", об этом сообщает Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch, со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов.

На портале говорится, что соглашение между ГП "Укроборонсервис" и заводом "Богдан Моторс" заключено 24 января. Заплаченные средства являются 70-процентной предоплатой. То есть в целом "Богдан" получит от оборонного предприятия по данному контракту 49,2 миллиона.

Что именно покупает "Укроборонсервис" не указано.

Контракт между Минобороны и "Укроборонсервисом" заключен в конце 2018 года.

Фирма соратника Порошенко Гладковского получила 34,4 млн грн предоплаты по тайной сделке 01

На портале публичных закупок Prozorro такие соглашения отсутствуют.

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"То, что бюджетный договор отсутствует на Prozorro говорит о выполнении ремонтных работ в рамках секретного государственного заказа", - считает Каневский.

Автосборочный завод №2 компании "Богдан Моторс" известен как производитель скандальных санитарных автомобилей "Богдан 2251", которые также по тайному государственному оборонному заказу поставляют Минобороны.

Владельцем корпорации "Богдан Моторс" является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс, известный как давний бизнес-партнер президента Петра Порошенко. Чиновник не раз заявлял, что не может влиять на решения Минобороны. Кроме того, Гладковский отмечает, что в 2014 году вышел из управления всеми предприятиями, входящими в структуру корпорации "Богдан".

По информации журналистов "Bihus.info", сын Гладковского, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Источник: https://censor.net.ua/n3113766
 
 
 Топ комментарии
 
багданы петралексеича - самые бронированные катафалки в Украине...
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Біжи Петрик,біжи,тобі торба))
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не може бути - Петро-ліксєєїч)- казали що руки буде рубати за крадіжки в військовій) сфері)),
а пацан вже без рук - на фотці вже не видно - мабуть виконав обіцянки! ))))) Фирма соратника Порошенко Гладковского получила 34,4 млн грн предоплаты по тайной сделке - Цензор.НЕТ 7267
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багданы петралексеича - самые бронированные катафалки в Украине...
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ты их хоть в глаза видел, те "Богданы"?!. .сидишь там у себя в Питере, ворон считаешь..
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их не обязательно видеть, их слышно (писк тормозов) на столько громко, что 5 бошку срывает Фирма соратника Порошенко Гладковского получила 34,4 млн грн предоплаты по тайной сделке - Цензор.НЕТ 941
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Я бачив,це гівно зовсім не їзде,його притягли до Торецьку показати на площі перед згорівшим Горісполкомом,воно гівном злеплено))
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В принципе, Порошенко всегда был мародёром и обворовывал армию во время войны...
Это все знают и это всех устраивает...
Достаточно вспомнить, что во время кровопролитных боёв под Дебальцево, Порошенко думал о наворованном и выводил деньги тогда в офшоры.
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шоти) таке кажеш?!
він завжди хтів все продати, але йому всі заважали, а задарма віддавати це не комільфо)),
от і прийшлося в кожному кварталі) України крамничку рошен) збудувати, щоб канхфети)
були у всіх))) в Україні і в рососії)! Фірма соратника Порошенка Гладковського отримала 34,4 млн грн передоплати за таємну угоду - Цензор.НЕТ 4984
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кажется, зарплата зашла "расследователям"
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Да сольет Порошенко этого Гладковского чтобы отмазаться от схемы.Может даже отстранит от должности временно на период расследования,которое завершится что факты не подтвердятся
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одни домыслы для зрады...все в стиле "возможно говорит"
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"Что именно покупает "Укроборонсервис" не указано".Источник: https://censor.net.ua/n3113766

ВОТ ОН - ИСТОЧНИК ПОДКУПА бабушек за гречку....
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я так понимаю, что фамилия "Тимошенко" это диагноз, а "Семен" это тяжесть заболевания..
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На время оборонительной войны необходимо вернуть смертную казнь для предателей, иначе потеряем страну.
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Повылезали все московские консервы. Хотелось бы, чтобы СБУ проверила всех этих ******.
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Кто инфу сливает, кацапы или америкосы?
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Не зря потрох все переговоры ведет через Медведчука тет а тет. Не доверяет Петя спецслужбам, потому что знает что обо всем будет известно американцам.
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Американцы точно знают, что/как/где нового производится для укрепления флангов обороны, т.к. они помогают. А тут информации ноль, одни домыслы.
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Допустим что информации совсем не ноль. Это как агентурная заметочка, ну или шикарный донос для проверки.
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Біжи Петрик,біжи,тобі торба))
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он не ты,крыса трусливая,он не побежит,
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Щось я не бачу Петруся у сусідній квартирі у Торецьку)))Ти знаєш де Торецьк?Може Петрусю скажеш,тут квартири за бесцінь,здають у найм за його мізерну комуналку))
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13 000 уже легло,официально только,только из за того,что такие как ты думали что проживут при любой власти,а когда хлебнули русского мира,прибежали суда,и гадят словесным поносом,я тебе уже говорил таких как ты надо лишать права голоса
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Ти шановний хто,він чи вона?Я живу на лінії фронту,а ти де ховаєся від агресії Пуйціна?Приїзди,я тобі квартирку придивлюсь,а тут ти мені розповіси що та як))
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Что ты сделал в 14 году что бы жить мирно а не на линии фронта,прятал голову в песок,ну так каждый пожинает то что посеял
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А чому Крищенко здавший Горлівку отримав посаду головного мусора Київа?Вам не досить одного Володимира Рибака,якого вбили у Горлівці за Український Прапор,виб з Баригой хотілиб щоб усіх патріотів порізали та вбили,як у Іловайську,щоб красти таємно,фігвам))
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Порошенко хорошо бегает от людей... Во время Майдана это генетический вор получил по морде от майдановцев и быстро смылся... Он сцыкло.

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Из на форум вас много коммуняк приползает, чтобы доказать, что Порошенко не то делает потому, что он - буржуй.
Расскажи, что коммуняки не действуют там, где можно раздуть пожар.
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Барыга все не нажрется , может удавится ?
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ПАТАМУШТО это секрет, воры любят тишину.
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Все таємне колись стає явним))Гарно Петро краде,вкрав та секрет наклав))
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не може бути - Петро-ліксєєїч)- казали що руки буде рубати за крадіжки в військовій) сфері)),
а пацан вже без рук - на фотці вже не видно - мабуть виконав обіцянки! ))))) Фирма соратника Порошенко Гладковского получила 34,4 млн грн предоплаты по тайной сделке - Цензор.НЕТ 7267
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вот еще один повод сплотить ряды вокруг единственного легетимного и святейшего человека и не дать всяким там агентам кремля лишить чести и достоинства агента москвы
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Красиво барыги лохов обносят Фирма соратника Порошенко Гладковского получила 34,4 млн грн предоплаты по тайной сделке - Цензор.НЕТ 5227от тебе и вся война.
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все оборонные заказы идут через прозоро?????
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Красти треба якнайшвидше. Бо скоро вибори!
Вафлів більше не буде. І багато хто з них повинен буде за крадіжки і зловживання сісти в тюрму.
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да ладно, из за каких то там жалких 34,4 миллионов сор из администрации выносить.. пообещают шо вернут. точно вернут. после выборов ))
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Тепер зрозуміло, чому влада не поспішала боротися з корупцією? Бо вона сама з неї жре. Хто ж буде розслідувати, якшо всі слідчі та суди продажні.
P.S. - МАЙДАНУ - 5 років!!! Що далі?
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один вопрос,кто принимает законы,президент или таки ВР,но зачем им менять законы,которые они больше 25 лет пишут под себя. Друг однажды украл два мешка подсолнечных семечек,(бабка торговка за могрыч попросила). Воровство,да воровство,но за два мешка семечек три года,а за кражу миллионов,депутаты ,чтоб вы думали,правильно берут на поруки,ну не сдержался юлю за косичку дернул,так,пальчиком,ая яй нельзя мол так
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Оборонне замовлення не може бути "ПРОЗОРРО". Це так - між іншим. Для любителів розносити херню пустодзвін просторами Інтернету.
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Не хило так Поршенко сыпется перед выборами...
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Это просто враги. Специально воруют чтоб подставить нашего Президента.
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Чаушеску в годы своего правления окружил себя спец.службой Секуретате,возил с собой в поездках личного повара,так как боялся,что его отравят,он поднял пенсионный возраст,пропаганда при нем работала как часы,рейтинг одобрения более 97%,в итоге расстреляли как собаку...
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для этого надо было всего - развал варшавского договора и развал сссрии - а так бы не кто его не расстрелял - Венгрия и Чехословакия тебе в пример - мы помним как все было - а вы только читаете и понять не как не можете по сему глупости и пишите
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Фірма соратника Порошенка Гладковського отримала 34,4 млн грн передоплати за таємну угоду - Цензор.НЕТ 3743

именно. не вижу в чем тут зрада. какой-то мужик купил какие-то детальки. Ишо?
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Бредятина полная! Ну заключили договор, ну и что?! Тысячи таких контрактов заключается. Кто все это юридически ничтожное говно подготовил и вывалил к выборам? Чьи уши (пейсы, ботокс) торчат за всем этим?
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1. Журналисты опубликовали факты масштабного воровства людей из близкого окружения президента в армии
2. Порошенко заявил о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ и перечислил этапы подготовки к ней
3. Ждём выхода Турчинова
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Ну и что, тоже мне новость, порохоботы этого не скрывают:
"ВЛАСТЬ ВОРУЕТ, ЧТОБЫ БОРОТЬСЯ С ПУТИНЫМ: ПОСТ БЛОГЕРА КАРЛА ВОЛОХА СПРОВОЦИРОВАЛ БУРНУЮ РЕАКЦИЮ СОЦСЕТЕЙ"
https://ru.tsn.ua/politika/vlast-voruet-chtoby-borotsya-s-putinym-post-blogera-karla-voloha-sprovociroval-burnuyu-reakciyu-socsetey-1251738.html
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Порошенко нужно срочно арестовать юлю, зеленского и гриценка - иначе или он их посадит или потом они его
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не вижу в указанном никакого криминала.
в чем проблема? ну купили - и что?
с чего переполох - непонятно
по такому принципу можно брать любую информацию, дописать к ней слово "россия-агрессор" и "порошенко"и выдавать за зраду.
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Чего то о мне эта новость сказочная напомнила -" в некотом царстве ,в некотором государстве ...пойди туда -не знаю куда ,найди то - не знаю что."
Нагнали страху и крику,не пресса а шоу ,для любителей страшилок.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФирма соратника Порошенко Гладковского получила 34,4 млн грн предоплаты по тайной сделке
 
 
 
 
 
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