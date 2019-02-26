 Наливайченко требует немедленного расследования фактов коррупции окружения президента в оборонной сфере

Об этом сообщили в пресс-службе Наливайченко.
"Настаиваю, чтобы фигуранты расследования были отстранены от должностей, доставлены в суд и арестованы", - сказал он.
"В то время как украинская общественность, волонтеры по крупицам собирают помощь для фронта, на преступных миллионных сделках наживаются и воруют у нашей армии президент, первый заместитель главы СНБО и дети топ-коррупционеров!" - подчеркнул Наливайченко.
Отсутствие жесткой реакции правоохранительных органов будет означать крайнюю необходимость начать процедуру отставки президента Порошенко из-за очередных фактов коррупции, изобличенные украинскими журналистами.
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2364006937175317&id=100006981015136
Аваков как отражение нового олигархического консенсуса.
Итак, к чему же Арсен Борисович привязал Зеленского к парламентаризму? Само интервью Авакова в пожарном порядке вышло после того, как грохнули пирамиду Тимошенко, после того, как полиция попыталась «дать ответку» в Сумах, и после того, как на прессконфе Тимошенко дала понять, что у нее сговор с Аваковым. .......
Но как этого добиться? И вот на этот вопрос вчера пролился свет. Зекоманда спалилась с опросом «Вам же правда нравится перспектива, где Вова - президент, Юля - премьер?» И спалилась не тем, что даже аудитория Зеленского офигела от такого поворота, а тем, что засветила стратегию достижения своих целей их Заказчиком. А именно: Буратину в президенты, прикрываясь этой декорацией - лису Алису к рулю, потом - Буратину на помойку. »
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2364006937175317&id=100006981015136
https://www.pravda.com.ua/articles/2014/04/24/7023382/
Я - против пети! И нас много. Тех, кто хочет жить в своей стране Украине без мародера пети!
Так понятно, красно
жопкожий?))))
билеты закончились...
беги в морпорт, арендуй шаланду...
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2364006937175317&id=100006981015136
Ведь мы на протяжении 5 лет наблюдали, как ослабляются олигархи. Как теряют они - где доступ к бюджету, где бизнес, где влияние. Я как-то писала, что Порошенко слишком гонит. Что было бы надежнее отрывать олигархов от кормушек по очереди, а не всех сразу. Но, по всей видимости, жизнь диктовала свою скорость.
Понятно, что любому на месте что Коломойского, что Фирташа, что Ахметова происходящее вряд ли понравилось бы, и что они автоматически стали союзникам в борьбе против Порошенко. Отсюда и дружная навала всех олигархических ресурсов на последнего.
Но просто убрать Порошенко - мало. Придет другой, тоже будет зажимать. Надо убрать сам корень зла - саму должность Президента.»
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2364006937175317&id=100006981015136
17.02.2019
Экс-премьер Украины рассказал о своем негативном отношении к действующему главе государства.
Действующему президенту Украины Петру Порошенко стоит покинуть свою должность, вместо того чтобы баллотироваться на второй срок. Такое мнение высказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
«Если страна стала за пять лет самой нищей страной в Европе - это не позор тому президенту и правительству, которое довело ее до этого? Если бы к этому приближался бы мой результат, я давным-давно ушел бы и просил бы прощения у украинского народа», - заявил бывший премьер в эфире «112 Украина».
Азаров при этом добавил, что он знает Порошенко как человека, у которого личные интересы стоят на первом месте. При этом экс-премьер Украины подчеркнул, что у него «негативное отношение к Порошенко».
Ранее Николай Азаров заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко не сможет честно одержать победу в президентской гонке, а его реальный рейтинг в настоящий момент не превышает 6%.
Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года.
Николай Азаров: Боевые действия в Донбассе - способ скрыть воровство и коррупцию Киева
RT НА РУССКОМ 4 февраля 2015 Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/cis/29010809/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
понятно ,что накат на Пороха планировался, готовился, но должен был быть гораздо позже, потому что видосик откровенно пустой (материала нету, одни предположения и "козявки из носа").. А значит, причиной почему видосик вкинули вчера, является проведенная СБУ операция против "черного нала" бабы Йули.. Баба йуля реально проигрывает эти выборы без черного нала.. Эти крики про импичмент, попытка спасти бабу Йули от неминуемого проигрыша.. Но не получается.. Народ не поведется..