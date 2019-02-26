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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7329) Наливайченко (855)

 Наливайченко требует немедленного расследования фактов коррупции окружения президента в оборонной сфере

Лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко требует немедленного расследования и жесткого наказания топ-коррупционеров за злоупотребления в оборонной сфере и контрабанду из РФ.

 Об этом сообщили в пресс-службе Наливайченко.

"Настаиваю, чтобы фигуранты расследования были отстранены от должностей, доставлены в суд и арестованы", - сказал он.

"В то время как украинская общественность, волонтеры по крупицам собирают помощь для фронта, на преступных миллионных сделках наживаются и воруют у нашей армии президент, первый заместитель главы СНБО и дети топ-коррупционеров!" - подчеркнул Наливайченко.

Отсутствие жесткой реакции правоохранительных органов будет означать крайнюю необходимость начать процедуру отставки президента Порошенко из-за очередных фактов коррупции, изобличенные украинскими журналистами.

Источник: https://censor.net.ua/n3113765
 
   
 Топ комментарии
 
На время оборонительной войны необходимо вернуть смертную казнь для предателей, иначе потеряете страну. Оборона страны без наказания крыс это сюр.
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«24 лютого. Светлана Самборска
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2364006937175317&id=100006981015136

Аваков как отражение нового олигархического консенсуса.
Итак, к чему же Арсен Борисович привязал Зеленского к парламентаризму? Само интервью Авакова в пожарном порядке вышло после того, как грохнули пирамиду Тимошенко, после того, как полиция попыталась «дать ответку» в Сумах, и после того, как на прессконфе Тимошенко дала понять, что у нее сговор с Аваковым. .......
Но как этого добиться? И вот на этот вопрос вчера пролился свет. Зекоманда спалилась с опросом «Вам же правда нравится перспектива, где Вова - президент, Юля - премьер?» И спалилась не тем, что даже аудитория Зеленского офигела от такого поворота, а тем, что засветила стратегию достижения своих целей их Заказчиком. А именно: Буратину в президенты, прикрываясь этой декорацией - лису Алису к рулю, потом - Буратину на помойку. »

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2364006937175317&id=100006981015136
https://www.pravda.com.ua/articles/2014/04/24/7023382/
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Ооо!.. еще алкоголичка Ветриенко не отметилась по этой теме, ну и Киля "Бимба" Азиров тоже скажет что-нибудь скудоумное..
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«24 лютого. Светлана Самборска
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2364006937175317&id=100006981015136

Аваков как отражение нового олигархического консенсуса.
Итак, к чему же Арсен Борисович привязал Зеленского к парламентаризму? Само интервью Авакова в пожарном порядке вышло после того, как грохнули пирамиду Тимошенко, после того, как полиция попыталась «дать ответку» в Сумах, и после того, как на прессконфе Тимошенко дала понять, что у нее сговор с Аваковым. .......
Но как этого добиться? И вот на этот вопрос вчера пролился свет. Зекоманда спалилась с опросом «Вам же правда нравится перспектива, где Вова - президент, Юля - премьер?» И спалилась не тем, что даже аудитория Зеленского офигела от такого поворота, а тем, что засветила стратегию достижения своих целей их Заказчиком. А именно: Буратину в президенты, прикрываясь этой декорацией - лису Алису к рулю, потом - Буратину на помойку. »

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2364006937175317&id=100006981015136
https://www.pravda.com.ua/articles/2014/04/24/7023382/
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А заказчик это российский партнер Порошенко ?
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ага по именно по этому все на цапии против пети,им все равно кто только не он - не ну в этом то же логика должна быть - я и спрашиваю у тебя - где она ?))))))
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"все на цапии против Пети" ? откуда информация, Порошенко рассказал ?
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мне глубоко плевать кто на цапии против пети. Мнение кацапского бідла не авторитет!
Я - против пети! И нас много. Тех, кто хочет жить в своей стране Украине без мародера пети!
Так понятно, красножопкожий?))))
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Ты не успеешь на Панаму...
билеты закончились...
беги в морпорт, арендуй шаланду...
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Зекоманда спалилась с опросом «Вам же правда нравится перспектива, где Вова - президент, Юля - премьер?» И спалилась не тем, что даже аудитория Зеленского офигела от такого поворота, а тем, что засветила стратегию достижения своих целей их Заказчиком. А именно: Буратину в президенты, прикрываясь этой декорацией - лису Алису к рулю, потом - Буратину на помойку. »

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2364006937175317&id=100006981015136
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На месте Наливайченка я бы не высовывался.
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«Слишком глупо для Авакова договариваться с Тимошенко. Но совсем другое дело - Коломойский. А возможно, что не персонально Коломойский, а Коломойский, как лицо, представляющее круг заинтересованных лиц. Вот это больше похоже на правду.
Ведь мы на протяжении 5 лет наблюдали, как ослабляются олигархи. Как теряют они - где доступ к бюджету, где бизнес, где влияние. Я как-то писала, что Порошенко слишком гонит. Что было бы надежнее отрывать олигархов от кормушек по очереди, а не всех сразу. Но, по всей видимости, жизнь диктовала свою скорость.
Понятно, что любому на месте что Коломойского, что Фирташа, что Ахметова происходящее вряд ли понравилось бы, и что они автоматически стали союзникам в борьбе против Порошенко. Отсюда и дружная навала всех олигархических ресурсов на последнего.
Но просто убрать Порошенко - мало. Придет другой, тоже будет зажимать. Надо убрать сам корень зла - саму должность Президента.»

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2364006937175317&id=100006981015136
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На время оборонительной войны необходимо вернуть смертную казнь для предателей, иначе потеряете страну. Оборона страны без наказания крыс это сюр.
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А много ты таких посадил пока был председателем СБУ?
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Лучше бы рассказал кто слил инфу так красиво. И правдивая ли она, или в шататх ты уже потерял доверие
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так от звідки ноги ростуть))) стограмовченко, який просрав все, щось вимагає?))))
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Ооо!.. еще алкоголичка Ветриенко не отметилась по этой теме, ну и Киля "Бимба" Азиров тоже скажет что-нибудь скудоумное..
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https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201902170112-ggtz.htm

17.02.2019

Экс-премьер Украины рассказал о своем негативном отношении к действующему главе государства.

Действующему президенту Украины Петру Порошенко стоит покинуть свою должность, вместо того чтобы баллотироваться на второй срок. Такое мнение высказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
«Если страна стала за пять лет самой нищей страной в Европе - это не позор тому президенту и правительству, которое довело ее до этого? Если бы к этому приближался бы мой результат, я давным-давно ушел бы и просил бы прощения у украинского народа», - заявил бывший премьер в эфире «112 Украина».
Азаров при этом добавил, что он знает Порошенко как человека, у которого личные интересы стоят на первом месте. При этом экс-премьер Украины подчеркнул, что у него «негативное отношение к Порошенко».
Ранее Николай Азаров заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко не сможет честно одержать победу в президентской гонке, а его реальный рейтинг в настоящий момент не превышает 6%.
Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года.

Николай Азаров: Боевые действия в Донбассе - способ скрыть воровство и коррупцию Киева
RT НА РУССКОМ 4 февраля 2015 Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/cis/29010809/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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осталось только Януковощу собрать в Ростове прессуху, и сломать пару ручек по этой теме.. Наливайченко вимагає негайного розслідування фактів корупції оточення президента в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 296
понятно ,что накат на Пороха планировался, готовился, но должен был быть гораздо позже, потому что видосик откровенно пустой (материала нету, одни предположения и "козявки из носа").. А значит, причиной почему видосик вкинули вчера, является проведенная СБУ операция против "черного нала" бабы Йули.. Баба йуля реально проигрывает эти выборы без черного нала.. Эти крики про импичмент, попытка спасти бабу Йули от неминуемого проигрыша.. Но не получается.. Народ не поведется..
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какой валя прыткый стал, то все в молчанку играл, а теперь рассупонился Наливайченко требует немедленного расследования фактов коррупции окружения президента в оборонной сфере - Цензор.НЕТ 5962
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А вооружил бы майдан в 2014 году, было бы сейчас кому арестовывать.Профукал революцию, требователь. Теперь нужно все с начала начинать, после того как антимайдан выбрал министра януковича президентом.
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Просто не ту сотню розстріляли - тому маємо що маємо....
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Бывший кгбист - звучит как издевательство. Наливайченко вимагає негайного розслідування фактів корупції оточення президента в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 1847
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Азірову, як і овочу, якось "не з руки" знаходячись в кацапських приймах розповідати про "тарговлю на краві" з кацапським агресором. А то б він також долучився Наливайченко вимагає негайного розслідування фактів корупції оточення президента в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 6307
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Сейчас они дораследуются, что наша советская техника останется без запчастей которые поставляются через десятые руки из рашки в Украину. Это будет трындец товарищи.
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Арестовать немедленно гтдранта,чтобы не успел свалить в Ростов.
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Слабший сержант ФееСБє ще щось трєбуєт???.... А ну, хлопці, налийте тому Валєнтіну кварту гарячої смоли з стєкломоєм і нехай вип'є за здоров'я ***** не цокаючись...😕😕😕
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Виталик, а, что же вы раньше, когда СБУ руководили, не проводили расследований по фактам коррупции в оборонной сфере? Что мешало? Тестикулы или личные, меркантильные, интересы? Наливайченко вимагає негайного розслідування фактів корупції оточення президента в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 2261
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Это тот Наливайченко который вместе с Аваковым гнался за Овощем до самых ворот Ростова, но в самый последний момент потерял след? Говорят, помешала пыль от КАМАЗов с тысячами тонн золотых унитазов
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Наивный Валентин Наливайченко! Зачем воздух сотрясать пустыми возгласами? Пиши заявление в правоохранительные органы и жди ответа. А про аресты писать негоже человеку с такой служебной биографией.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаливайченко требует немедленного расследования фактов коррупции окружения президента в оборонной сфере
 
 
 
 
 
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