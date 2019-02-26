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 Экономика
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Все про:промышленность (222) статистика (404) спад промышленности (4) Госстат (142)

 Промпроизводство в Украине за год сократилось почти на 3%, - Госстат

Промышленное производство в январе 2019 года сократилось на 2,9% по сравнению с этим же месяцем прошлого года.

Об этом свидетельствует отчет Государственной службы статистики, передает Цензор.НЕТ.

Так, в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года промышленное производство сократилось на 0,5% (с учетом сезонного фактора).

Кроме того, в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года этот показатель (скорректированный на эффект календарных дней. - Ред.) снизился на 2,9%.

Читайте также: За 2018 год население Украины сократилось на 233 тыс. и составляет 42,1 млн человек, - Госстат

Напомним, в 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

Промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году.

Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.

Промпроизводство в Украине за год сократилось почти на 3%, - Госстат 01

Источник: https://censor.net.ua/n3113761
 
 
 Топ комментарии
 
ну и шо? зато у нас есть томос, мова и гладковский
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евробляхеры добровольно передали свои лишние деньги Промпроизводство в Украине за год сократилось почти на 3%, - Госстат - Цензор.НЕТ 5386
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ну и шо? зато у нас есть томос, мова и гладковский
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Ирунда это промпроизводство! Главное, шо денюжка на пенсии нашлась. Откуда-то...
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евробляхеры добровольно передали свои лишние деньги
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ага, а евробляхеры сегодня закончились, но скоро выборы, а там хоть трава не расти Промпроизводство в Украине за год сократилось почти на 3%, - Госстат - Цензор.НЕТ 8091
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остались айтишники,тоже злостные неплательщики налогов
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но есть вариант, шо они тоже могут закончиться
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Співаємо красиво, а недобукву "йо", ти собі пхаєш в рюкзак.
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Гладковский - это ребрендинг Свинарчука Промпроизводство в Украине за год сократилось почти на 3%, - Госстат - Цензор.НЕТ 1411 сепчиально под схемы
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Ага как же, даже охвициально то
В 2018 году 988 лиц получили гражданство Украины, 5,6 тыс. человек - вышли из него, - АП. ДОКУМЕНТ
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Какое производство? Выборы на носу. А потом собирать чеймоданы надо срочно.
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Петя за экономику не отвечает и его назначенец Гройсман за экономику не отвечает и БПП в Раде за экономику не отвечает,это все Саакашвили
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официально обьявлено, что Польшу догоним через 50 лет... ага
Но Габон уже догнали и перегнали...
Цель догнать Афганистан... Там ВВП на душу населения скоро сравняется с нашим...
И всё благодаря чуткому руководству мародёра...
Промпроизводство в Украине за год сократилось почти на 3%, - Госстат - Цензор.НЕТ 9671
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ё\\\\\\\

пнх, ибо украинец не будет "Ё"-кать
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На фига то производство если есть Томос... Промпроизводство в Украине за год сократилось почти на 3%, - Госстат - Цензор.НЕТ 5586
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(вкушает запах мощей) эээээ, ну вот Украина была бы без Правослабия?
Вот-вот, вот так-то, мммм, кирилл и гусское воинствоооо...(падает на евстратихтию)
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Гройсман говорит совсем обратное. Перепутал , наверное, плюс с минусом ((
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а ты ввп от промпроизводства ваще не отличаешь? Промпроизводство в Украине за год сократилось почти на 3%, - Госстат - Цензор.НЕТ 2642в некоторых странах львиная доля ввп туризм,а вовсе не выброс ядовитых газов в атмосферу.
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в том докладе речь именно шла об увеличении экономики за последний год на 3%, ну и ВВП упоминалось, так, что не особо умничайте
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еще раз...туризм тоже экономика.как и транзит грузов.и как ай ти сфера.а не только промпроизводство.читайте чего нить про экономику.
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Это все из-за погоды, ну чего так разволновались
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С выездом заробитчан уменьшается количество налогов и наблюдается падение производство? Неужели такое может быть?

И чуть-чуть не по теме...
Сколько может стоить Украине блокада мариупольского и бердянского портов?

http://i24.com.ua/analitic/skolko-mozhet-stoit-ukraine-blokada-mariupolskogo-i-berdyanskogo-portov
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Кто создал невыносимые условия жизни в Украине, что поток заробитчан увеличился в последнее время и исчисляется миллионами?
Правильный ответ - воровская власть во главе с Порошенко.
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Пару тижнів тому Порошенко:
"Рухаємось вперед", - написав глава держави.
У відеоролику до посту вказано, що за 2018 рік Україні вдалося отримати :
зростання ВВП на 2,8%;
ріст української промисловості на 1,6%"
-----------------------
Тобто, Порошенко БРЕШЕ.
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Да те то что?
А хоть бы и брешет?

Тебя это волнует то? И так нам к вам 50 лет то.)
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И тут одна зрада и нет темы для порохоботов... Давайте уже что-то про Юльку или Зеленского, на крайняк - про Евровидение.
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Сейчас "порохоботы" начнут говорить про 100 миллиардов Долларов ущерба нанесённого агрессией паРаши экономике Украины и не захотят слушать, что это мизерные деньги...
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Притрушенное ,соевые вместе с померанчевыми нас всю дорогу уверяли шо Крым и Донбас дотационные регионы.А тут вдруг потери ,как так ?
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Продаємо в Європу пірья і мед,
Отримали дозвіл продавати лохину,
Звідти завозимо весь секон хенд,
Щоб народ міг прикрити ноги та спину.
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це лайно, в К.Русі, було не народ.
тепер - просим Європу зглянутись.
Чо - Європі було вигідно лизатись з Петром-1, чи звільнити нас, як Русь?
так що не та історія що пише там десь, правда, якщо є тупо героїчна писанина де - князьок Ярік "захищав" болгар та інші висери Нестора-літописця.
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Вот здесь ни одного соевого мы точно не увидим.))
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в январє на 0,5%, за рік - 2,9%
Чому порхососи поголовно такі не гострі?
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ну да?а если еще раз прочитатать,иканамизды от пророка?
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Можеш читати ще раз. Але, боюсь, тобі недопоможе.
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Ох уж эти зрадофилы из Госстата, всю картинку Пете перед выборами портят, то у них торговля с рашкой растет то производство падает, вот как с ними речи о перемогах с трибуны толкать.)))
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нет предела совершенству, еще можно перегнать антарктиду по производству льда
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Промпроизводство сократилось, сократилось и сельхозпроизводство зато выросли тарифы и слепые трасты. Спасибо Гройсенко и Порошакману
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Патриоты панамские помните ваш царек пел про 207 новых открытых заводов.Где же они в статистике ?Или опять соврал.
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Всем порохоботам, ваше время кочается, не переживайте, я лично прослежу чтобы мои близкие и друзья проголосовали именно за Тимошенко, не напрягайтесь....нас будет большинство.
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Свинарчук, срочным порядком, слагает с себя полномочия, Сейшелы, с его сыночком, уже ждут ум,честь и совесть нашего Укроборонпрома, заточенного, исключительно, на победу!
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Пы.Сы. Погранцы,если вы непродажные, не выпускайте этих гнид из страны!!!
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Не за год, а за январь, манипуляторы куевы
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Даю безкоштовно пораду! оськільки всі ці рости, ВВП вираховується в грн, то достатньо девальвувати гривню на 4% щоб тут же все виросло на (4%-3%)= 1%
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тебя нужно на нобелвскую по экономике
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПромпроизводство в Украине за год сократилось почти на 3%, - Госстат
 
 
 
 
 
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