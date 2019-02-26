 Промпроизводство в Украине за год сократилось почти на 3%, - Госстат

Об этом свидетельствует отчет Государственной службы статистики, передает Цензор.НЕТ.

Так, в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года промышленное производство сократилось на 0,5% (с учетом сезонного фактора).

Кроме того, в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года этот показатель (скорректированный на эффект календарных дней. - Ред.) снизился на 2,9%.

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Напомним, в 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

Промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году.

Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.