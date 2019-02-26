 Промпроизводство в Украине за год сократилось почти на 3%, - Госстат

Об этом свидетельствует отчет Государственной службы статистики, передает Цензор.НЕТ.
Так, в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года промышленное производство сократилось на 0,5% (с учетом сезонного фактора).
Кроме того, в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года этот показатель (скорректированный на эффект календарных дней. - Ред.) снизился на 2,9%.
Напомним, в 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.
Промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году.
Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.
В 2018 году 988 лиц получили гражданство Украины, 5,6 тыс. человек - вышли из него, - АП. ДОКУМЕНТ
Но Габон уже догнали и перегнали...
Цель догнать Афганистан... Там ВВП на душу населения скоро сравняется с нашим...
И всё благодаря чуткому руководству мародёра...
пнх, ибо украинец не будет "Ё"-кать
Вот-вот, вот так-то, мммм, кирилл и гусское воинствоооо...(падает на евстратихтию)
И чуть-чуть не по теме...
Сколько может стоить Украине блокада мариупольского и бердянского портов?
http://i24.com.ua/analitic/skolko-mozhet-stoit-ukraine-blokada-mariupolskogo-i-berdyanskogo-portov
Правильный ответ - воровская власть во главе с Порошенко.
"Рухаємось вперед", - написав глава держави.
У відеоролику до посту вказано, що за 2018 рік Україні вдалося отримати :
зростання ВВП на 2,8%;
ріст української промисловості на 1,6%"
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Тобто, Порошенко БРЕШЕ.
А хоть бы и брешет?
Тебя это волнует то? И так нам к вам 50 лет то.)
Отримали дозвіл продавати лохину,
Звідти завозимо весь секон хенд,
Щоб народ міг прикрити ноги та спину.
тепер - просим Європу зглянутись.
Чо - Європі було вигідно лизатись з Петром-1, чи звільнити нас, як Русь?
так що не та історія що пише там десь, правда, якщо є тупо героїчна писанина де - князьок Ярік "захищав" болгар та інші висери Нестора-літописця.
Чому порхососи поголовно такі не гострі?