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 Сергей и Юлия Скрипали живы, но не хотят встречаться с представителями РФ, - посол Великобритании Бристоу

Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заявил, что Сергей и Юлия Скрипаль живы, но они не хотят встречаться с российской дипмиссией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол сказал "Интерфаксу".

"Я могу подтвердить, что они живы. Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им. Они не хотят встречаться с представителями российского посольства. Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор", - сказал Бристоу.

Так он прокомментировал заявление российского посольства в Лондоне, в котором российская дипмиссия отметила, что не может констатировать, что Скрипали живы. При этом дипломат отметил, что если Скрипали захотят встретиться с представителями российской дипмиссии, то британская сторона предоставит такую возможность: "Если нет, то мы не вправе навязывать им встречу с российскими чиновниками. Они, разумеется, находятся в безопасном месте. Их пытались убить, используя нервнопаралитическое вещество. Наша обязанность защитить их".

По словам Бристоу, Великобритания не заинтересована в совместном расследовании с российской стороной. "Мы уверены, что знаем, кто эти люди. Мы также уверены, что российское правительство знает, кто эти люди. Если российское правительство хочет предоставить нам информацию о своей вовлеченности или вовлеченности своих сотрудников, мы будем это приветствовать, но мы не собираемся проводить совместное расследование", - подчеркнул британский посол.

Он уточнил, что Лондон располагает значительно большей информацией по делу Скрипалей, нежели публикуется в СМИ: "Разумеется, у нас есть больше информации. Мы не будем публиковать эту информацию в СМИ, так как это могло бы вызвать предубеждение у суда".

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Напомним, ранее в пресс-службе посольства России в Великобритании заявили, что бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, возможно, уже нет в живых.

Как сообщалось, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

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Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

Источник: https://censor.net.ua/n3113758
 
   
 Топ комментарии
 
Какие же неблагодарные скоты эти Скрипали.Родина-мать рассея хочет прижать к сердцу своих неразумных детей,а они упираются.Ну не подонки?
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ЧОМУ ВЛАДА АРЕШТУВАЛА ЗАМАНУ?

БО ЗАМАНА ВІДМОВИВСЯ 18 лютого 2014 року ВИВЕСТИ АРМІЮ ПРОТИ МАЙДАНІВЦІВ.
ВЛАДА ЗНАЄ, ЩО ЇЙ КІНЕЦЬ І БУДЕ НАМАГАТИСЯ ВИКОРИСТАТИ АРМІЮ ДЛЯ СВОГО ЗАХИСТУ.
ТОМУ АРЕШТ ЗАМАНИ - ЦЕ ПЕРЕСТОРОГА ПОЛТОРАКУ І МУЖЕНКУ НА МАЙБУТНЄ, ЩО СКОРО НАСТАНЕ З ТРЕТІМ МАЙДАНОМ, АБИ ВОНИ НЕ ВІДМОВИЛИСЯ, БО ПОЛІЦІЇ З НАЦГВАРДІЄЮ БУДЕ НЕДОСТАТНЬО
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Не все з ваших слів сходиться логічно . Заман працював в час "правління" Овоща. "Підчинявся" вказівкам , та не відмовлявся виконувати . Виходить , якщо він нормальний чолов'яга ,то режим Яника використав воеводу як ....
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Юля Скрипаль жива і сказала, що дуже хоче потанцювати "Циганочку" на панахиді Вольоді!
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Какие же неблагодарные скоты эти Скрипали.Родина-мать рассея хочет прижать к сердцу своих неразумных детей,а они упираются.Ну не подонки?
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они то живы, а вот кот их -нет и витает где то далеко, далеко, по всей видимости для порядка вселившись в петю
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и ни одного порохобота тут,все на ветке про Зеленского и Люлю
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Великобританія навмисно старається замовчувати інформацію про стан Скрипалів. Так само як і кацапи весь час намагаються витягнути з Великобританії зізнання про те, живі чи ні Скрипалі. Нещодавно навіть мати Скрипаля подала заяву до кацапського суду про визнання його вмершим. Парадокс? Яка мати буде це робити, навіть якщо здогадується, що її син міг загинути? Будь-яка мати буде продовжувати сподіватися до останнього, що її син все ж таки живий (наприклад, як чекають рідні на синів, що пропали безвісти на війні). Але ж ні, у випадку Скрипалів 80 чи 90(?) - річна бабуся подає до суду заяву про визнання її сина мертвим. Воно їй треба у такому віці? Чому? Тому що Великобританія відмовчується, а чекісти не заспокояться поки не додведуть справу до кінця, тому цікавляться, так живий ще Скрипаль чи ні. Від цього залежить, продовжувати спроби його ліквідувати чи ні. Для *****, та й 86% кацапів було б насолодою його ліквідувати "на зло" всім русофобським силам не зважаючи ні на що, і цим самим довести своє "вялічіє" і силу своїх спецслужб. "Втерти носа" всьому іншому світові. Типу "від нас всерівно не втечеш і ми вас всюди всерівно достанемо".
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Таки так , Орда залишиться такою : на- зав -жди . Чим ще зайняти "море" підготовлених , та підкуплених і заляканих ординців...
Все йтиме так до тих пір , поки є чим платити та годувати "підлеглих"...
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а маман Скрипаля требует чтобы ее сыночка Сереженьку срочно признали умершим,
а ей выплатили компенсацию за потерю кормильца и премию от ФСБ (грамоту не предлагать!)
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И ещё о Великой Британии,Московия со своими колониями стала ей угрожать...

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Сергей и Юлия Скрипали живы, но не хотят встречаться с представителями РФ, - посол Великобритании Бристоу - Цензор.НЕТ 56Росія застерегла Британію від "наслідків" участі у проході Керченською протокою,можно 26 марта после льда пойти на Бердянск
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Они даже с родственниками не хотят, не то что встречаться, а и по телефону поговорить. Вот какие живые.
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главное выяснить, где они прячутся
задание не выполнено, премии не будет
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСергей и Юлия Скрипали живы, но не хотят встречаться с представителями РФ, - посол Великобритании Бристоу
 
 
 
 
 
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