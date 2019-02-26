 Сын Гладковского является почетным консулом Сейшельских островов в Украине и пользуется дипломатической неприкосновенностью, - Лещенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (БПП) Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.
"Уже мало кто помнит одну деталь. Кроме своей доли в откатах, Гладковский-старший переписал на своего сына должность почетного консула Сейшельских островов в Украине. Это значит, что молодое дарование пользуется дипломатической неприкосновенностью и может иметь дипломатический паспорт и дипломатический номер на автомобиле. Достаточно предусмотрительно на случай побега из страны", - рассказал нардеп.
Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наши гроши") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. В ответ сын Гладковского заявил, что потребует опровержения информации о причастности к коррупции в оборонном секторе: "Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая". Юлия Тимошенко, в свою очередь, в связи с обнародованными данными обвинила Порошенко в госизмене: "Мы начинаем процедуру импичмента президента". Экс-министр обороны Анатолий Гриценко назвал происходящее в оборонном секторе "мародерством в армии". А Владимир Зеленский прокомментировал журналистское расследование следующим образом: "Контрабанда с Россией - можно, конфеты - можно, Maruv - нельзя".
Мова,
Сейшелы,
Мальдивы
но не всем...
А иначе он не может жить... У него на генетическом уровне заложено воровать...
Отец его воровал, за это и дали ему срок..
Порошенко продолжает дело отца и разворовывает государство...
И сынки Порошенко туда же - воруют...
Это вообще как понять, с каких пор подобные должности можно переписывать на кого хочешь, это же не дача или гараж.
учасник куликовских битв как прокуворы - в банях с девочками
НарикаПетровского
"неприкосновенных" не признаёт....
априори....
отловится на Украине - поплатиться за всё...
Явных негодяев, кумовей, знакомцев к кормушке пристроил(( И главное, за счет нашей армии... пипец какой-то...
гладковский - первый зам турчинава -не поделился с начальником паствы-турчинавым??
на то и поставлен
***** кацапский../
усых вловимо...
Отсюда и эта наглость, и чувство безнаказанности.
Вместо адекватного ответа на вопросы и немедленного расследования - выступает порошенко и говорит, что скоро полномасштабно нападет путен.
Можно хоть один раз, хотя бы перед выборами быть честным со своим народом?
Про путана мы и так знаем, что с мародерами делать будем ?
Итак:"Он победил во Всемирной олимпиаде по изготовлению и деталей для военной техники из воздуха т.д. "
То есть информация на 100% правдивая.Эта свинка Пепа следуя заветам папы гоняет воздух и пользуется всеми ништяками дипломатического статуса.Прелестно,*****.Жити по новому...
Кто согласовал ребёнка-Гладковского консулом , Кондитер или Климкин?