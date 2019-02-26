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 Сын Гладковского является почетным консулом Сейшельских островов в Украине и пользуется дипломатической неприкосновенностью, - Лещенко

Сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского Игорь Гладковский является почетным консулом Сейшельских островов в Украине.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (БПП) Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Уже мало кто помнит одну деталь. Кроме своей доли в откатах, Гладковский-старший переписал на своего сына должность почетного консула Сейшельских островов в Украине. Это значит, что молодое дарование пользуется дипломатической неприкосновенностью и может иметь дипломатический паспорт и дипломатический номер на автомобиле. Достаточно предусмотрительно на случай побега из страны", - рассказал нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Коррупционные схемы окружения Порошенко при закупке техники из РФ - журналистское расследование. ВИДЕО

Сын Гладковского является почетным консулом Сейшельских островов в Украине и пользуется дипломатической неприкосновенностью, - Лещенко 01
Сын Гладковского является почетным консулом Сейшельских островов в Украине и пользуется дипломатической неприкосновенностью, - Лещенко 02
Сын Гладковского является почетным консулом Сейшельских островов в Украине и пользуется дипломатической неприкосновенностью, - Лещенко 03

Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наши гроши") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. В ответ сын Гладковского заявил, что потребует опровержения информации о причастности к коррупции в оборонном секторе: "Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая". Юлия Тимошенко, в свою очередь, в связи с обнародованными данными обвинила Порошенко в госизмене: "Мы начинаем процедуру импичмента президента". Экс-министр обороны Анатолий Гриценко назвал происходящее в оборонном секторе "мародерством в армии". А Владимир Зеленский прокомментировал журналистское расследование следующим образом: "Контрабанда с Россией - можно, конфеты - можно, Maruv - нельзя".

Источник: https://censor.net.ua/n3113757
 
   
 Топ комментарии
 
У мальдивского главнокомандующего уже появился сын полка - такой же барыга. И кто бы сомневался....
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Никто не сомневался, что Порошенко является мародёром и обворовывает армию и народ во время войны...
А иначе он не может жить... У него на генетическом уровне заложено воровать...
Отец его воровал, за это и дали ему срок..
Порошенко продолжает дело отца и разворовывает государство...
И сынки Порошенко туда же - воруют...
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Армия,
Мова,
Сейшелы,
Мальдивы
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У мальдивского главнокомандующего уже появился сын полка - такой же барыга. И кто бы сомневался....
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яка ж важлива для всіх нас думка бородатої повії)
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всем - по панаме (шляпе) а некоторым - по Панаме (офшору)
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чомусь слова бородатої піхви вже давно викликають у мене сумнів) раз воно тут вилізло, справа нечиста(
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ну шо Вася, что-то пошло у вас не так, ну ты в церковь сходи, ваш говорит "попустит" Син Гладковського є почесним консулом Сейшельських островів в Україні і має дипломатичний імунітет, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5013
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Никто не сомневался, что Порошенко является мародёром и обворовывает армию и народ во время войны...
А иначе он не может жить... У него на генетическом уровне заложено воровать...
Отец его воровал, за это и дали ему срок..
Порошенко продолжает дело отца и разворовывает государство...
И сынки Порошенко туда же - воруют...
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вот и повылазили крысы антиукраинские со своей ложью.. Путен тебе чем платит?!
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если это ложь, то они могут это доказать, а они вместо этого войной и ****** пугают Син Гладковського є почесним консулом Сейшельських островів в Україні і має дипломатичний імунітет, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1123
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Рабинович, тоже потомственый вор. Шуфрич младший тоже весь в папу еврея-цеховика
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В 1976 году Алексей Порошенко, отец нынешнего президента Украины Петра Порошенко, стал директором исследовательского экспериментально-ремонтного завода в Бендерах Молдавской ССР, но уже через девять лет его задержали по подозрению в хищении .Его арестовали 2 декабря. Полгода он провел в бендерском СИЗО, а 20 июля 1986 года Алексей Иванович Порошенко был осужден приговором коллегии по уголовным делам Верховного суда МССР к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности сроком на пять лет

Сын Гладковского является почетным консулом Сейшельских островов в Украине и пользуется дипломатической неприкосновенностью, - Лещенко - Цензор.НЕТ 3878
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Недалеко отлетела вишенка от яблоньки.
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Хорошо хоть шапки с прохожих не снимал в горловке
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Дубень, рюкзаков младший чей сын полка
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Лещенко клиент российского банка. Квартира в элитном доме. Совпадение ?...
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квартира и все....в наших реалиях это просто смешно
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"Барыга" - это из кремлеботовского словаря.
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Вообще то из советского кинофильма
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Гладковский-старший переписал на своего сына должность почетного консулаИсточник: https://censor.net.ua/n3113757

Это вообще как понять, с каких пор подобные должности можно переписывать на кого хочешь, это же не дача или гараж.
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а там занес и переписали - потом как насыркин круглые глаза - я не я Сын Гладковского является почетным консулом Сейшельских островов в Украине и пользуется дипломатической неприкосновенностью, - Лещенко - Цензор.НЕТ 8824
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Та нормально всё. Это пеца протупил - а мог же на лешу президентскую должность переписать.
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Надо покопать.Там еще ,наверно,в нагрузку и должность почетного консула Курильских островов.
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що вася - завидно ему бабы хату купили - а тебя только выносят
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евроабизянка СерЛещ тоже решил хайпануть на теме..
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хайпанули на теме как раз чоколадные, ты видать не внимательно передачу смотрел Син Гладковського є почесним консулом Сейшельських островів в Україні і має дипломатичний імунітет, - Лещенко - Цензор.НЕТ 9702
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а ничего себе так симпатичный молодой человек, тока вот вотку правильно пить не умеет, даром, шо почетный консул, да и по сравнению с патроном выглядит намного выигрышнее Сын Гладковского является почетным консулом Сейшельских островов в Украине и пользуется дипломатической неприкосновенностью, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5900
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Спора нет симпатичный. Популярностью будет пользоваться.
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)) от уж ці свинарчуки! а он случайно ещё и не почётный миномётчик сейшельских островов?
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ми...чик он = понимать надо Сын Гладковского является почетным консулом Сейшельских островов в Украине и пользуется дипломатической неприкосновенностью, - Лещенко - Цензор.НЕТ 3853
учасник куликовских битв Сын Гладковского является почетным консулом Сейшельских островов в Украине и пользуется дипломатической неприкосновенностью, - Лещенко - Цензор.НЕТ 3853 как прокуворы - в банях с девочками Сын Гладковского является почетным консулом Сейшельских островов в Украине и пользуется дипломатической неприкосновенностью, - Лещенко - Цензор.НЕТ 6077
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это как индульгенция для Нарика Петровского
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Очень удобно, сделал сынка неприкосновенным и никаких проблем в случае вскрытия воровства.
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не понимаешь - так принято в процветающей гросиной панамской украине Сын Гладковского является почетным консулом Сейшельских островов в Украине и пользуется дипломатической неприкосновенностью, - Лещенко - Цензор.НЕТ 9907
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Суд Линча нельзя отменить....
"неприкосновенных" не признаёт....
априори....
отловится на Украине - поплатиться за всё...
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аваков сейчас головой об стену бьется что сам не придумал такой схемы Син Гладковського є почесним консулом Сейшельських островів в Україні і має дипломатичний імунітет, - Лещенко - Цензор.НЕТ 8912
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Барыга совсем с катушек слетел!

Явных негодяев, кумовей, знакомцев к кормушке пристроил(( И главное, за счет нашей армии... пипец какой-то...
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интерэсно, пачему выплыло енто дерьмо наверх???

гладковский - первый зам турчинава -не поделился с начальником паствы-турчинавым??
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он его кроет - как луцык брюликовых и прочих прокуворов
на то и поставлен Сын Гладковского является почетным консулом Сейшельских островов в Украине и пользуется дипломатической неприкосновенностью, - Лещенко - Цензор.НЕТ 6103
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Председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины является Президент Украины. Он также формирует персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины, не оправдывая пастора это дела Петра
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*****,какие только должности и"корочки"эти мажорные мрази себе не выдумывают???
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оригинальное решение. строго па-навому.
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а тепер по руски пажалуста
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по-русски пиши через дефис...
***** кацапский../
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Послы Мальдивских островов и консулы Сейшельских островов нынче в почете в Украине и заведуют армией и обороной. Життя по-новому.
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это счастливый обладатель квартиры в центре Киева за деньги сожительницы купленной - да уж - бывает же так ,но кто то еще и в лотерею два раза подряд выиграет - когда же это закончиться - пока мы терпим такие оправдания наверное
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То есть, если его арестовать (ну вдруг чудо случится), так Сейшельские острова нам войну объявят?
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На боці Сейшел виступить Юга з Ягою 3000))
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Боже, какой талантливый мальчик. впрочем, как и пашинский, аваков, порошенко, луценко(пйокуйойский) Син Гладковського є почесним консулом Сейшельських островів в Україні і має дипломатичний імунітет, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7352
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Прям какая-то эпидемия гениальности в среде деток чиновников. Куда смотрит Супрун со своей вакцинацией?!
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гладковский это соевый гой с реальной фамилией свинарчук?
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Вот кричат-"зрадофилы,зрадофилы". А нах@ена соевые собственноручно делают зраду? Этих тварей кто-то заставляет грабить и мародерствовать? Или подонки надеются,что война все спишет?
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А у Петруся мабуть є паспорт Мальдівського Почесного Консула в Україні,чи Московського?))
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Что-то вообще происходит? Это страна пять лет после Майдана ??!!
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Так с самого начала ж предупреждали: как строил свой бизнес - так построит и Украину.
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А чего все так возмущаются? В чем причина? Или что то не так должно быть при нынешней власти, та и при придедущих
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После смены власти у одного из них нужно выкупить список, или прямо у стеця взамен на "смягчение приговора".
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А Порошенко є почесним консулом Мальдівських островів в Україні.
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А, я еще 4,5 года назад писал, что много про пецю мы еще узнаем
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Пеця сказал , что засудит тех вонючих журналистов и все будет ОК.
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Их сейчас потруси - половина окажется "почетными консулами" с дипнеприкосновенностью.
Отсюда и эта наглость, и чувство безнаказанности.
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Цікаво-цікаво. А Сейшели входять до Співдружності націй - британська колонія по суті.
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Ещё вчера было понятно, что это бомба от журналистов Наши Гроши. Все ожидали реакции с Банковой.
Вместо адекватного ответа на вопросы и немедленного расследования - выступает порошенко и говорит, что скоро полномасштабно нападет путен.
Можно хоть один раз, хотя бы перед выборами быть честным со своим народом?
Про путана мы и так знаем, что с мародерами делать будем ?
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путин нападьот, потому шо хочет вернуть запчасти обратно
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Не до ріс ще до Мальдив. Не по Сєньке шапка. Консул лише Сейшел.
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а що, місце "мальдівського почесного" вже було зайняте?
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Свинарчуки...Кому ж, как не свиньям, тырить из народного корыта. И эта шваль нам втирает про Армию и Веру? Подонки высшей пробы! С такими - никакая Победа нам не светит. Боже, спаси Украину!
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Кто бы комментировал? Коррупционный отсос фирташа+жонушка сепарская подстилка!
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Интересно,все вдумчиво прочитали информацию сейшельского консульства об этом розовощеком поросенке?Переведу на русский предложение:"Він переміг у Всесвітній олімпіаді з виробнитства деталей для військової техніки з повітря и т.д."
Итак:"Он победил во Всемирной олимпиаде по изготовлению и деталей для военной техники из воздуха т.д. "
То есть информация на 100% правдивая.Эта свинка Пепа следуя заветам папы гоняет воздух и пользуется всеми ништяками дипломатического статуса.Прелестно,*****.Жити по новому...
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Кто в курсе, кто кроме Луценка обслуживался в этого сейшельского консула? Сколько граждан Сейшельских островов посетили Украину ?
Кто согласовал ребёнка-Гладковского консулом , Кондитер или Климкин?
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Пришло время и другим талантливым детям поработать! Геть с денежных мест, предатели!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСын Гладковского является почетным консулом Сейшельских островов в Украине и пользуется дипломатической неприкосновенностью, - Лещенко
 
 
 
 
 
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