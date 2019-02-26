EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины, Общество
  200  6
Все про:законопроект (2012) иностранец (267) учения (2011) военнослужащие (4071)

 Рада поддержала законопроект о допуске иностранных военных на учения в Украине

Народные депутаты 26 февраля поддержали законопроект №10067, который разрешает иностранным военным принять участие в учениях на территории Украины.

Как сообщает lb.ua, за это проголосовали 263 народных депутата, передает Цензор.НЕТ.

Законопроектом предлагается допустить до 8 тысяч иностранных военнослужащих с вооружением и военной техникой для участия в шести учениях: многонациональных по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины, украинско-американских "Репид Трайдент" и "Си Бриз", украинско-британских "Вориер Вотчер", многонациональных "Кленовая арка" и украинско-румынских "Риверайн".

В свою очередь украинские Вооруженные силы в составе до 1,8 тыс. военных примут участие в 18 учениях за границей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ветеран АТО Сергей Барсуков погиб от разрыва гранаты в Одессе, - полиция. ФОТО

Расходы на учения предусматривают 40,2 млн гривен со стороны Украины и финансовую поддержку других государств.

Напомним, такие законопроекты принимаются ежегодно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада сегодня рассмотрит допуск иностранных войск на учения в Украину и мораторий на проверки СМИ в предвыборный период

Источник: https://censor.net.ua/n3113756
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну наконец то вначале покукарекали про керпичмент- теперь решили работать Рада поддержала законопроект о допуске иностранных военных на учения в Украине - Цензор.НЕТ 5398
 показать весь комментарий
 
 
вот это важное дело!.. а про то как баба Йуля делает ымпичмент, никому не интересно!
 показать весь комментарий
 
 
Ну почему,можно и посмотреть как. И как долго,и насколько професионально.
 показать весь комментарий
 
 
Ну и зачем менять конституцию по запрещению иностранных военных баз,если на базах ВСУ можно размещать войска НАТО?!!
Простеньк,но со вкусом!
 показать весь комментарий
 
Ну почему,можно и посмотреть как. И как долго,и насколько професионально.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада поддержала законопроект о допуске иностранных военных на учения в Украине
 
 
 
 
 
 вверх