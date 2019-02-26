 Рада поддержала законопроект о допуске иностранных военных на учения в Украине

Как сообщает lb.ua, за это проголосовали 263 народных депутата, передает Цензор.НЕТ.
Законопроектом предлагается допустить до 8 тысяч иностранных военнослужащих с вооружением и военной техникой для участия в шести учениях: многонациональных по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины, украинско-американских "Репид Трайдент" и "Си Бриз", украинско-британских "Вориер Вотчер", многонациональных "Кленовая арка" и украинско-румынских "Риверайн".
В свою очередь украинские Вооруженные силы в составе до 1,8 тыс. военных примут участие в 18 учениях за границей.
Расходы на учения предусматривают 40,2 млн гривен со стороны Украины и финансовую поддержку других государств.
Напомним, такие законопроекты принимаются ежегодно.
Простеньк,но со вкусом!