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 Зеленский о расследовании по закупкам техники из РФ: Контрабанда с Россией - можно, конфеты - можно, Maruv - нельзя. ВИДЕО

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский отреагировал на скандал с коррупционными схемами в "Укроборонпроме".

"Доброе утро! Оно было добрым, пока я не посмотрел расследование разворовывания средств Укроборонпрома. Нет слов. Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови", - заявил Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

...
В этом контексте он также вспомнил историю вокруг певицы Maruv, победившей в национальном отборе на конкурс "Евровидение-2019", но отказавшейся от участии в конкурсе, по ее словам, из-за неприемлемых требований НОТУ. "То есть, контрабанда с Россией – можно, бэушные запчасти в обмен на жизни наших солдат – можно, конфеты – можно, Maruv – нельзя", - заявил кандидат в президенты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Люди из окружения Порошенко получили 250 млн грн на коррупционных схемах в оборонном комплексе, - BIHUS.info. ВИДЕО

"Извините меня, но это кабздец. Сейчас я понял, что такое "Армия, язык, вера" – разворовать армию, искусственно разделить людей языком, поэтому и веры вам нет", - резюмировал Зеленский.

Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наши гроши") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. В ответ сын Гладковского заявил, что потребует опровержения информации о причастности к коррупции в оборонном секторе: "Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая". Юлия Тимошенко, в свою очередь, в связи с обнародованными данными обвинила Порошенко в госизмене: "Мы начинаем процедуру импичмента президента".

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. У MARUV есть один день на ознакомление с контрактом и принятия своего решения - подписывать его или нет. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в "Евровидении-2019" и отказалась. 26 февраля "Суспільне" начнет переговоры с другим кандидатом, который будет представлять Украину на конкурсе песни "Евровидение-2019".

Источник: https://censor.net.ua/n3113749
 
   
 Топ комментарии
 
как ему припекло, что военные запчасти не смотря на запрет хуйла попали в Украину,
а фсбешные протеже, несмотря на усилия хуйла, не прошли на евровиденье )))
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А почему би Зе в армию не призвать? Да в танковие войска!Как раз призивного возраста и рост для танкиста подходящий...хороший заряжающий вийдет.
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в унисон с Бабой Жульой, два клоуна
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Врешь, ты же пискнула, шлюха русская Зеленський про розслідування щодо закупівлі техніки з РФ: Контрабанда з Росією - можна, цукерки - можна, Maruv - не можна - Цензор.НЕТ 3160
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Русской шлюхой является тот, кто либо ворует сам из бюджета Украины, либо покрывает тех, кто ворует из бюджета Украины. Ты - покрываешь воров. Так кто ты, если не русская шлюха?
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если на одной чаше весов шМарув, а на другой все схемы *********, то пусть себе эта шМарув едет хоть в паРашу, хоть на говновидение, если всего остального не будет.
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Скажем "нет" поставкам военных запчастей для украинской техники! Путин аплодирует.
Следующий шаг - ложиться под украинские танки, т.к. они ездят на российском дизеле и таким образом поддерживают Рашку. Пусть ездят на украинском угле! Или на дровах!
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да, скажем нет поставкам запчастей от винторогих как в целом, так и по цене в 4 раза превышающей их реальную стоимость. и наши танки не ездят на дизеле от твоего *****. не надо ля-ля, лишнехромосомный
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Если Рашка официально запретила поставлять запчасти, то что такое "реальная стоимость"? Ну пойди купи по "реальной стоимости", они ж наверное в любом военторге продаются.
И на чем ездят украинские танки, можно подробнее?
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нет нельзя. вступать в диалог с кацапом - опуститься до его уровня.
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понятно, на внятные аргументы у вас, зрадо-люмпенов, один ответ - "кацапы", т.к. по сути ответить нечем.
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А що там у нас з дійсно доведеними схемами ПП? Не з гавкітом з-під паркану, а з доведенеми і задокументованими фактами.
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откуда мне знать, что там у вас в загоне? но точно знаю, что фактов в ваших методичках нет и никогда не было.
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Тобто, факктів нема, доказів - також нема. Є лише команда "вашим" гучно гавкати з-під паркана аби відвести негатив від ТЮ з її зашкваром.
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да зачем ты мне цитируешь методичку? мне совсем не интересно что у твоего хозяина с ВОНОй за терки
а вот расследование журналистов "Схем" очень даже интересно.
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Докази. Задокументовані докази, а не вигадки. Є? Давайте сюди!
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Не понимаю что оно имеет в виду:
- Контрабанда в Украину - ну если запчасти к военной технике официально Рашка продавать не хочет, остается только контрабанда, то это Путин должен волноваться, а что Зеленскому-то так припекло?
- "Конфеты" - что имеется в виду? Какие конфеты? Конфеты вообще? Что не так с конфетами? Или это тонкий намек на т.н. "липецкую фабрику"? Прям по кремлевской методичке.
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Если зе станет пре будет жо. Будет как в клипах этой интеллектульной нетронутой девы - пу с плёткой в кожаных одеждах, а зе или ю будут ползать перед ним на коленях и лизать каблуки его специализированой оббувки.
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Просто якийсь конкурс "хто гучніше пердне у калюжу"
Усі кинулися відвертати увагу від ТЮ та її "пірамід з підкупу виборців".
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А Аваков заявив, що піраміди влаштовуються на бюджетні кошти, тобто діючою владою. Що ти на це?
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аваков нехай спочатку з рюкзаками розбереться Зеленський про розслідування щодо закупівлі техніки з РФ: Контрабанда з Росією - можна, цукерки - можна, Maruv - не можна - Цензор.НЕТ 4416
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Байдуже, що сказав арсенбарісич, бо він не надав жодних доказів. А просто, як і велика кількість "зрадогонів" відводить увагу від зашквару ТЮ.

Коли арсенбарісич надасть хоча б такі докази, як надали ДБР і СБУ по "Пірамідах" ТЮ, тоді переведемо його "гавкіт з-під паркану" в статус чогось іншого.
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Все мимо кассы. Вата в голове. Украинская мова в Украине разделяет людей? Что за нахер? Украинская мова У СЕБЯ ДОМА! Другого дома для мовы НЕТ!
Если кто-то делает какую-то хрень, то это не значит, что теперь тебе тоже можно делать какую-то хрень. Никому нельзя! Если кто-то ворует или торгует с Россией, это не оправдывает позицию Марув и ее гастроли в России. Надо бороться с коррупцией и предательством, это не дает индульгенцию Марув, что теперь она может ехать. Нет! Не может!
А с верой - это передергивание. Для украинского народа вера всегда была важна. Вера - это не термос!
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Клоун "Термос" цого не розуміє і, що найстрашніше, не зрозуміє.
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у Зели походу суперширка, с Йулей, хйлом ну и самим собою, пустозвоном-великолепным, который украинцам "ничего не должен"(с)..
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Есть вариант, что эта клоунада заказана самим шоколадным боровом. Порешали с Коломойским и Медведчуком.
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Вбачаю велику вірогідність того, що клоун зніме свою кандидатуру на користь ТЮ, якщо ТЮ за соцопитуваннями не буде потрапляти у другий тур виборів.
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смотрите как все эти эстрадные артисто и поп звезды типа потапоса завозмущались про маруху, не чесно видите ли с ней поступили. Ведь бояться что и до них дойдет, ведь сами же ездят в русню работать. Не понятно как потапа можно слушать, ведь чушь полная, и оно еще хочет учить как поступать, да и это Зеклоун, еще не понял что его тролит вся Украина и что всерьез его никто не воспринимает.
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Зеля похоже уже получил данные от бени по поводу премьер-министра Воной (типа по подсказке населения) поэтому решили выступить сегодня единым фронтом)))
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Зеленский, когда бреешься, становись ближе к бритве! Такой неряха нам не нужен.
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Він не потрібен у будь-якому вігляді.
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зеля за марув тянет, потому что и сам не прочь погастролить по рассеи.
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Зеля завидует марув
Просто Зе соскучился за Кадыровым - очень хочет концерт перед ним провести, но не может из-за "политического давления националистов", как они уже не стесняясь, выражаются.
Придут эти мрази к власти, будет вам покруче чем при рыгах
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Ну и рожа противная.. Представляю это чудило где-нибудь в генасамлее оон, или еще где-нибудь каа он стоит и оправдывается за все свои дебильные шуточки.
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Пукнуло, тупе чучело. А я думаю коли ж воно впишеться за "рускіх б@@дей". Знайшов момент. Висралося.. з дозволу Бені мабуть
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Молодець, після виборів все соєве бидло ворів сяде надовго.. Ач закрутилися як на гарячій сковороді!
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Зеленскому, лучше молчать до выборов, иначе он проиграет.
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Где вообще песенный профессионализм? У Марув для Евровидения, кроме роста и кривляний, ничего нет, но это не для Евровидения. Но...если бы за этим не просматривались другие цели - вместо реальнной оценки возможностей конкурсантов, представители власти снова занурились в псевдопатриотизм - не даром же продолжает в СМИ поступать информация, что вице-премьер В.Кириленко "через не хочу" почему-то протягивает группу Казку, но Казка ничего оригинального на отборе.не показала, как и почти все остальные. У них песня Плакала получилась изначально лучшая, чем они промурлыкали на отборе. Всё это реально напоминает ситуацию с участим того же Кириленко с насильным протягиваем в 2005 г. смешную и вообще не известную большой публике группу Гринжолы и затем ее полным провалом на Евровидении. Неужели власть решила тот случай повторить? Политика - это не для культуры и спорта!
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Политика - может быть ,но не война,вы где нибудь видели чтобы на Евровидении выступал артист от Бен Ладена?Его пропустили бы петь на международных конкусах?Украину убивает путлер,а девица собралась на гастроли к убийцам,причем перед этим представив Украину на международном конкурсе,у вас это связывается?
А на счет самой аристки,полностью с вами согласна ,ее уровень стриптиз-бар.
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вот это порохоботов плющит. пердаки так полыхают - что на этой тяге можно на марс долететь.
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мальчик тебе показалось .... иди постой на коленях перед Кадыркой...
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думаю таких "мальчиков" и не.. "мальчиков", которым уже не кажеться.. куда больше чем вам бы хотелось
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начинаю отсчет порохоботов. первый есть
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таких вот вроде тебя - бывшего електората Януковича видно даже без бинокля ))) безмозглое существо ты уже купило билет на 95-й квартал ??)))
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Підприємсто ПАТ "Продовольча компанія "Поділля""
кінцевим власником якого є ... Порошенко співпрацює з Російською Федерацією.
Відео: Вадим Хитрич. https://www.facebook.com/HotVinNews/videos/петро-порошенко-співпрацює-з-російською-федерацією/2120661081506827/

В Крыму Порошенко торгует Сладостями!!! 10.2018 Посмотрим где и чем!

https://www.youtube.com/watch?v=kf2kw0r9tY0 Обладнання з
Липецької фабрики Порошенко таємно вивезли з Росії

https://ukranews.com/ua/news/593388-obladnannya-z-lypeckoi-fabryky-poroshenko-tayemno-vyvezly-z-rosii-v-ukrainu-zmi
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Ух ты, сколько порохососов выпустили. Как дно прорвало.)) Юлька & Зелик агенты пуйла. Но что-то за "патриота" Бойко молчат. Ну это понятно, он нужен барыге во втором туре. Правда, клоуны?


Украинские власти за счет антироссийской истерии вмешиваются в культурную сферу страны и тем самым уменьшают шансы на победу Украины в конкурсе «Евровидение-2019» в Израиле. Об этом во вторник, 26 февраля, заявил кандидат в президенты Украины, лидер «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко.
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Любитель и тайный почитатель Параши - Порох , должен сидеть в тюрьме . В тюрьму ему передать березку в горшке и 3 сольда . что бы считал и не скучал .
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Прикинь - даже кино на параше снимать низя...
Абыдна, да?
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Офшорник Зеля против офшора как пчела против меда,один такой "не торгующий " вылез,фильмушки свои строчит за счет кацапского бабла,как же он против MARUV пойдет!
Вот представте ,что даже те, кто измазан торговлей с рашкой выступили против этой стриптизерши,а Зеленский даже не скривился,конченный .
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конфетки липецкие, запчасти, марув и т.д. и т.п. , это уже слышим мы почти 5 лет (за исключением маруфы). Зе, а как же ваша продукция фильмов и тв сериалов в России, а как же обсирание Украины на российских концертах?
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Зеля все казал. Кто голосует за это чмо?
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Зеля ты бы про свои фирмы в Параше писал ,да деньги полученные от кацап кино на армию перечислил.Клоун дешевый.Х-ло ждет не дождется вдруг еще один апарыш появится,тогда пуйлу даже каблуки надевать не надо,зеля ему по пупок,а медведь вообще Великан.
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Шото и жидок криворожский муть какую-то запел (догадываюсь кто слова написал). Все, шо мог в кучу набросал...
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Кстати, о рейтингах

Зеленский еще не был у своего Скрипина. Ему никто еще не задал вопрос, кто заплатил за новогодний эфир на Плюсах? Где та серединка, на которой он собирается договориться с Путиным? На Перекопе? В Донецке? В Харькове, Одессе? Как он назначит генпрокурора и Кабмин, если их назначает Рада? Как отменит депутатскую неприкосновенность, не имея большинства в Раде?

По сути, единственный вариант, при котором возможно избрание Зеленского президентом - не встретить до выборов никого, кто задаст эти вопросы и заставит на них ответить. Именно поэтому Зе кандидат будет и дальше, под любым предлогом, избегать контактов с независимой прессой. Только ролики в Инсту и Ютьюб, которые он записывает сам.

Потому что, если он начнет говорить, всем его рейтингам конец. Любое интервью разденет его, как Скрипин тех двух ватных дурочек. Несколько лет им хватало ума сидеть тихо, не высовываться и рубить бабло с доверчивых хуторян, что повелись на "крымских украиночек", но всего полчаса разговора с журналистом и все. Ты такой, какой есть. И это зе енд.

Сергей Марченко
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А он прав на 100%... и мне как то по боку Марув, она говно... НО...
Посмотрите тут, откуда идут поставки топлива в Украину и наша власть за четыре года "войны" их не запретила, не запустила наши НПЗ на нефти из персидского залива...
О чем мы говорим, наша власть сама и финансирует Россию, разрешая барыгам покупать нефть и нефтепродукты из Белоруссии и России и в конце концов 5.2 млрд$ долларов каждый год получает от нас, напрямую или косвенно, "агрессор оккупант" Россия....
Газ мы и так покупаем русский хотя и через ЕС и в конце концов бабло идет в Россию...
если бы построили терминал СПГ и брали газ из США или Катара, только тогда Россия не получала бы прибыль..
Смотри кто поставляет нам топливо...
http://neftemarket.net/large-wholesale
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клоуна поддерживают с целью безнаказанно клеветать согласно методичке
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я бы кандидатам ввел обязательный тест на айкю.
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Зеленскому шерстяной свитер и от всей Украины эбонитовую палочкту в зад и на расию пинками!
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Раздался хриплый голос из параши .
Интересно, а Леон-киллер с Матильдой у него на стенке, нам какбэ намекают на что-то или это часть интерьера случайно попавшая в кадр ? Мне очень интересно, так как дьявол в мелочах же.
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нет, это без умысла... так, рабочая среда
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АААА петя купил ботов! Много ботов! На зонах купил если смотреть на риторику и подачу! Умора)
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Зеленский Шут, твое мнение мне не интересно.
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этот скоморох так и страной управлять собирается через новостные фейки? Ну, хотя бы напряг свои булки, поинтересовался у знающих людей
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский о расследовании по закупкам техники из РФ: Контрабанда с Россией - можно, конфеты - можно, Maruv - нельзя. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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