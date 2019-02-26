 Зеленский о расследовании по закупкам техники из РФ: Контрабанда с Россией - можно, конфеты - можно, Maruv - нельзя. ВИДЕО

"Доброе утро! Оно было добрым, пока я не посмотрел расследование разворовывания средств Укроборонпрома. Нет слов. Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови", - заявил Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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В этом контексте он также вспомнил историю вокруг певицы Maruv, победившей в национальном отборе на конкурс "Евровидение-2019", но отказавшейся от участии в конкурсе, по ее словам, из-за неприемлемых требований НОТУ. "То есть, контрабанда с Россией – можно, бэушные запчасти в обмен на жизни наших солдат – можно, конфеты – можно, Maruv – нельзя", - заявил кандидат в президенты.

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"Извините меня, но это кабздец. Сейчас я понял, что такое "Армия, язык, вера" – разворовать армию, искусственно разделить людей языком, поэтому и веры вам нет", - резюмировал Зеленский.

Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наши гроши") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. В ответ сын Гладковского заявил, что потребует опровержения информации о причастности к коррупции в оборонном секторе: "Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая". Юлия Тимошенко, в свою очередь, в связи с обнародованными данными обвинила Порошенко в госизмене: "Мы начинаем процедуру импичмента президента".

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. У MARUV есть один день на ознакомление с контрактом и принятия своего решения - подписывать его или нет. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в "Евровидении-2019" и отказалась. 26 февраля "Суспільне" начнет переговоры с другим кандидатом, который будет представлять Украину на конкурсе песни "Евровидение-2019".