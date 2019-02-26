 Зеленский о расследовании по закупкам техники из РФ: Контрабанда с Россией - можно, конфеты - можно, Maruv - нельзя. ВИДЕО

"Доброе утро! Оно было добрым, пока я не посмотрел расследование разворовывания средств Укроборонпрома. Нет слов. Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови", - заявил Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Извините меня, но это кабздец. Сейчас я понял, что такое "Армия, язык, вера" – разворовать армию, искусственно разделить людей языком, поэтому и веры вам нет", - резюмировал Зеленский.
Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наши гроши") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. В ответ сын Гладковского заявил, что потребует опровержения информации о причастности к коррупции в оборонном секторе: "Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая". Юлия Тимошенко, в свою очередь, в связи с обнародованными данными обвинила Порошенко в госизмене: "Мы начинаем процедуру импичмента президента".
Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. У MARUV есть один день на ознакомление с контрактом и принятия своего решения - подписывать его или нет. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в "Евровидении-2019" и отказалась. 26 февраля "Суспільне" начнет переговоры с другим кандидатом, который будет представлять Украину на конкурсе песни "Евровидение-2019".
Следующий шаг - ложиться под украинские танки, т.к. они ездят на российском дизеле и таким образом поддерживают Рашку. Пусть ездят на украинском угле! Или на дровах!
И на чем ездят украинские танки, можно подробнее?
а вот расследование журналистов "Схем" очень даже интересно.
- Контрабанда в Украину - ну если запчасти к военной технике официально Рашка продавать не хочет, остается только контрабанда, то это Путин должен волноваться, а что Зеленскому-то так припекло?
- "Конфеты" - что имеется в виду? Какие конфеты? Конфеты вообще? Что не так с конфетами? Или это тонкий намек на т.н. "липецкую фабрику"? Прям по кремлевской методичке.
Усі кинулися відвертати увагу від ТЮ та її "пірамід з підкупу виборців".
Коли арсенбарісич надасть хоча б такі докази, як надали ДБР і СБУ по "Пірамідах" ТЮ, тоді переведемо його "гавкіт з-під паркану" в статус чогось іншого.
Если кто-то делает какую-то хрень, то это не значит, что теперь тебе тоже можно делать какую-то хрень. Никому нельзя! Если кто-то ворует или торгует с Россией, это не оправдывает позицию Марув и ее гастроли в России. Надо бороться с коррупцией и предательством, это не дает индульгенцию Марув, что теперь она может ехать. Нет! Не может!
А с верой - это передергивание. Для украинского народа вера всегда была важна. Вера - это не термос!
Просто Зе соскучился за Кадыровым - очень хочет концерт перед ним провести, но не может из-за "политического давления националистов", как они уже не стесняясь, выражаются.
Придут эти мрази к власти, будет вам покруче чем при рыгах
А на счет самой аристки,полностью с вами согласна ,ее уровень стриптиз-бар.
кінцевим власником якого є ... Порошенко співпрацює з Російською Федерацією.
Відео: Вадим Хитрич. https://www.facebook.com/HotVinNews/videos/петро-порошенко-співпрацює-з-російською-федерацією/2120661081506827/
В Крыму Порошенко торгует Сладостями!!! 10.2018 Посмотрим где и чем!
https://www.youtube.com/watch?v=kf2kw0r9tY0 Обладнання з
Липецької фабрики Порошенко таємно вивезли з Росії
https://ukranews.com/ua/news/593388-obladnannya-z-lypeckoi-fabryky-poroshenko-tayemno-vyvezly-z-rosii-v-ukrainu-zmi
Украинские власти за счет антироссийской истерии вмешиваются в культурную сферу страны и тем самым уменьшают шансы на победу Украины в конкурсе «Евровидение-2019» в Израиле. Об этом во вторник, 26 февраля, заявил кандидат в президенты Украины, лидер «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко.
Абыдна, да?
Вот представте ,что даже те, кто измазан торговлей с рашкой выступили против этой стриптизерши,а Зеленский даже не скривился,конченный .
Зеленский еще не был у своего Скрипина. Ему никто еще не задал вопрос, кто заплатил за новогодний эфир на Плюсах? Где та серединка, на которой он собирается договориться с Путиным? На Перекопе? В Донецке? В Харькове, Одессе? Как он назначит генпрокурора и Кабмин, если их назначает Рада? Как отменит депутатскую неприкосновенность, не имея большинства в Раде?
По сути, единственный вариант, при котором возможно избрание Зеленского президентом - не встретить до выборов никого, кто задаст эти вопросы и заставит на них ответить. Именно поэтому Зе кандидат будет и дальше, под любым предлогом, избегать контактов с независимой прессой. Только ролики в Инсту и Ютьюб, которые он записывает сам.
Потому что, если он начнет говорить, всем его рейтингам конец. Любое интервью разденет его, как Скрипин тех двух ватных дурочек. Несколько лет им хватало ума сидеть тихо, не высовываться и рубить бабло с доверчивых хуторян, что повелись на "крымских украиночек", но всего полчаса разговора с журналистом и все. Ты такой, какой есть. И это зе енд.
Сергей Марченко
Посмотрите тут, откуда идут поставки топлива в Украину и наша власть за четыре года "войны" их не запретила, не запустила наши НПЗ на нефти из персидского залива...
О чем мы говорим, наша власть сама и финансирует Россию, разрешая барыгам покупать нефть и нефтепродукты из Белоруссии и России и в конце концов 5.2 млрд$ долларов каждый год получает от нас, напрямую или косвенно, "агрессор оккупант" Россия....
Газ мы и так покупаем русский хотя и через ЕС и в конце концов бабло идет в Россию...
если бы построили терминал СПГ и брали газ из США или Катара, только тогда Россия не получала бы прибыль..
Смотри кто поставляет нам топливо...
http://neftemarket.net/large-wholesale
Интересно, а Леон-киллер с Матильдой у него на стенке, нам какбэ намекают на что-то или это часть интерьера случайно попавшая в кадр ? Мне очень интересно, так как дьявол в мелочах же.