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 Происшествия, Общество
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Все про:Медведчук (811) сепаратизм (11178) суд (21875) экспертиза (224)

 Суд поручил проверить высказывания Медведчука на наличие сепаратизма и признаков разжигания нацвражды

Суд назначил лингвистическую экспертизу высказываний бывшего главы Администрации Президента, представителя Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Виктора Медведчука на предмет сепаратизма.

Об этом говорится в определении суда от 21 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

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Указано, что следователь Службы безопасности Украины обратился в суд с просьбой назначить лингвистическую экспертизу высказываний Медведчука во время выступления 29 января на съезде партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Суд согласился и поручил экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции и Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ провести лингвистическую экспертизу.

Суд поручил экспертам определить, содержатся ли в тексте выступления Медведчука публичные призывы к изменению границ территории Украины, каковы характер и формы выражения таких призывов, в каких конкретно предложениях, словах, фразах содержатся такие призывы, содержатся ли в тексте выступления публичные призывы к разжиганию национальной или религиозной розни.

Ходатайство обосновано тем, что Медведчук в своей речи заявил о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс", с формированием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины.

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В ходе досудебного расследования необходимо установить, содержатся ли в тексте указанного выступления публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, в том числе совмещенные с разжиганием национальной или религиозной вражды.

Источник: https://censor.net.ua/n3113748
 
 
 Топ комментарии
 
Мля, решили проверить проститутку на девственность...
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Треба суду іще було доручити Матіосу просвітити медведчука тепловізором...
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Мля, решили проверить проститутку на девственность...

Истину глаголите,истину!...
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Мля, решили проверить проститутку на девственность...
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Мля, решили проверить проститутку на девственность...

Истину глаголите,истину!...
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Треба суду іще було доручити Матіосу просвітити медведчука тепловізором...
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надо писать со строчной - матиос, безсеребрянник,
всё у жены и кошелёк и ключи от квартиры...
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а бог его знает - видимо болеющие знают Суд доручив перевірити висловлювання Медведчука на наявність сепаратизму та ознак розпалювання нацворожнечі - Цензор.НЕТ 2836
здоровеющие не в курсе Суд доручив перевірити висловлювання Медведчука на наявність сепаратизму та ознак розпалювання нацворожнечі - Цензор.НЕТ 6586
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Это писец который незаметно подкрался к зрадофилам. Этот уважаемый человек, объединяет многих людей - Поверь. И с Коломойским у него свои счета за кидалово Маркевича на зарплату.
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интересно что наденет мальдивский пэдро когда наконец загремит на шконку Суд доручив перевірити висловлювання Медведчука на наявність сепаратизму та ознак розпалювання нацворожнечі - Цензор.НЕТ 1522
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Адвоката Дьяволов надо посадить за неуплату каких -то налогов Лет на 10.Кращий Аагент КГБ-ФСБ.
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Ну якщо суд доручив перевірити, то перевірятимуть років десять, як судять Штепу уже п'ять років!
Та того Мертвечука без перевірок разом з Оксаною розбузинить треба по тихому!
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Заодно пусть проверят, действительно-ли вода мокрая и правда-ли, что гавно на вкус как гавно...
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у судейских на пятилетку работы хватит
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд поручил проверить высказывания Медведчука на наличие сепаратизма и признаков разжигания нацвражды
 
 
 
 
 
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