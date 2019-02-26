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 Политика Украины
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Все про:Гриценко Анатолий (1238) Порошенко (16434) Укроборонпром (544)

 Гриценко: Чтобы перебить фильм о мародерстве в армии, у Порошенко очередная мантра о широкомасштабном наступлении России

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что Президенту Украины Петру Порошенко не удастся уйти от ответственности за "мародерство в армии".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Как только я в Одессу, у него очередная мантра о широкомасштабном наступлении России - в "военное положение" еще раз хочется поиграть? Чтобы перебить фильм о президентском мародерстве в армии? Не удастся - ни перебить, ни ответственности избежать!",  - написал Гриценко.

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Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил о реальности угрозы полномасштабной агрессии со стороны России.

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Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наши гроши") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам.

Гриценко: Чтобы перебить фильм о мародерстве в армии, у Порошенко очередная мантра о широкомасштабном наступлении России 01

Источник: https://censor.net.ua/n3113746
 
   
 Топ комментарии
 
Матиоз - отличный символ охреневшей от безнаказанности власти воров.
Прокурор-мультимиллионер, который может себе позволить авто за миллион зелени - в наглую, никого не стесняясь! Да в цивилизованной стране он бы лишился должности и оказался бы под следствием на следующий день после такой покупки!
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Не нужно тут вкидывать фигню типо без Порошенко потеряем страну...Ну не потеряем...Он всего навсего БАРЫГА и таких у власти большенство , а страна есть и будет....
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Чушь.
Просто люди не верят в лживые соевые мантры про то, что Порошенко единственный из кандидатов, кто готов противостоять рашистскому вторжению.
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Толик панталончик , тебе никто с таким грустным лицом денег не даст .. )) (с)
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Сын заместителя секретаря - президентское мародёрство!!
Идиот.
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Совковый двуногий "мужик"(ой, а кроме неня хватало специалистов, так что я лучше отдохну), у которого "немецко-фошисты" "напали ВНЕЗАПНО" на мирные тысячи танков.......

Это я х.з., товарищи(по гражданству), но это чмо, "мужичок" такой с соплями на веере, достоин разве что, .... ну, на подсосе у Зеленского, который что-то там делал Кадырову, быть.
Не видел, но если Зеленский и вправду извинялся перед героем рашки, то да,. я Гриценка презираю, а Зеленскому просто скажу: на бутылку нужно садиться, а потом уж в рот, а не три сразу - клоун же, умеет показаться ватой, и муслимом, и певцом ртом, а потом еще и хрипеть что-то в эфир.....)Януковича аттдайтииии)))) Гриценко: Щоб перебити фільм про мародерство в армії, у Порошенка чергова мантра про широкомасштабний наступ Росії - Цензор.НЕТ 2619 (
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пробежался по Цензору
количество троллей зашкаливает - критика и оскорбления ТОЛЬКО в адрес Порошенко
основные кандидаты ( Жулька, Грыць, Клоун) - ХОРОМ против Порошенко
олйух в кримле тоже против Порошенко, другие его не интересуют
вывод: голосуем ЗА Порошенко, и шоб они все повыздыхали!
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и шоб они все повыздыхали!\\\\\\\

Ты не "Дмитро" случайно из сайта Антиколорадоса?
Я там уже плююсь от этих кричалок.
Новая тема, кстати(одевая на башку кусок фольги))))
Может и реально так вызывают отвращение. Тролли то.
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хором потому, что достал уже всех..да, а вы верите правдивости куйла..? странно..ничему, что говорит это ботоксное чмо не верят, а вот в его слова о лютой ненависти к пэте верят свято..когнитивный диссонанс..?
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хором потому, что все они - продажные куклы в руках карабаса
даже Ляжко, коровий любимец, уже грозит расстрелом (!)
не знает депутат, что расстрелы давно отменены?
знает, конечно, но дядя из кремля дергает ниточку - и Олежка начинает нести пургу
относительно куйла
этот параноик всерьёз поверил, что способен управлять мировыми процессами - поэтому я уважаю каждого, кто ему противостоит
не уважаю Меркель, Макрона, разных австрияков с итальянцами, Авакова, Сеню с бородой
зато уважаю бойцов на фронте, их Главнокомандующего, Турчинова, настоящих волонтёров, инженеров и рабочих, клепающих броню и ракеты, тихих крестьян, своим трудом кормящих армию и страну, и молодёжь , желающую всем нам Победы над врагом
и уважаю россиян, в логове нашего врага поднимающих голос за Украину
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сходи у церкву.. постав свічку.. і тебе попустить (© Твій Головнокомандувач) Гриценко: Щоб перебити фільм про мародерство в армії, у Порошенка чергова мантра про широкомасштабний наступ Росії - Цензор.НЕТ 7474
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Вы так и не ответили на мой вопрос..уведя разговор в пространные размышления..
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Голосуй не голосуй.... все равно получишь....ну сам знаешь.
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час настав..
***** підняв всіх тролів..

пхаються у кожну дірку і пишуть, пишуть, пишуть
якусь повну лабаду(яка за жанром має бути тільки повна)..

це означає що ***** пролітає як фанера,
що надії на масовий підкуп провалилися..
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>Перебить фильм
Ох, вот это задача: победить кино Гриценко: Щоб перебити фільм про мародерство в армії, у Порошенка чергова мантра про широкомасштабний наступ Росії - Цензор.НЕТ 8823
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"Постановочные диалоги и инфографика" - походу пацанов кацапы таки научили рисовать мультики. Гриценко: Щоб перебити фільм про мародерство в армії, у Порошенка чергова мантра про широкомасштабний наступ Росії - Цензор.НЕТ 1598
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Не подобається мені Порошенко, але заява Гриценка схожа на гістерію. Кому-кому, а йому не варто було б говорити про "мародерство" у Війську. Бо зараз отримає таку відповідь, що не радий буде. Гриценко: Щоб перебити фільм про мародерство в армії, у Порошенка чергова мантра про широкомасштабний наступ Росії - Цензор.НЕТ 5671
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на подходе уголовное дело за разворовывание армии, вчера Грищь завалился бухой на канал ictv и 15 минут блеял какой Пэтя плохой, и какой он хороший.
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Утім, ця справа про розкрадання Гриценком мені також не подобається. Той, хто все розкрав, спокійнісінько десь собі з "азорських_островів" управляє активами.
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период кульминации во взаимном обмазывании кандидатов дерьмом. Если такового не хватает - в ход пускают любую похожую субстанцию.

Платят за шоу госбюджет и олигархи, профит получают все задействованные лица - от ботов до политтехнологов и самих кандидатов, электорат наслаждается зрелищем )).
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Грицык, ты не лучше. Про тебя тоже фильм сняли, как уничтожил армию и вооружение.
Тебе тоже отвечать придётся.
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Грицык, а где ты был, когда наших ребят расстреливали? Когда захватывали крупные города, когда многие наши ребята шли на самоубийственные задания чтобы других прикрыть?
Ты же кадровый военный.
Да что говорить-даже регионал Муженко сколько раз попадал под обстрел, историю, когда он ждал нападения в бункере все читали. Это регионал ведь!!
А ты типа ж патриот!! Где ты был в это время, гнида??????
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Толя, хочешь помочь стране, бери Садового подмышку, и снимайтесь с выборов! Пойдёте на парламентские. А сейчас вы по факту спойлеры Порошенко, отбирающие проценты у его реальных конкурентов.
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Пошло говно по трубам перед самыми выборами, правда - не правда, не важно, главное, чтобы побольше да повонючей. Кто-то сомневался, что будет по другому. И, заметьте, дальше говна будет ещё больше, его заготовили дохрена.
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Треба запитати в Гриця, а власне, хто він такий? Як політична фігура, він для мене вмер, коли на передачі у Шустера у 2009-му підтримав т.зв. "Анти-фа", коли вони вбили одеського студента Максима Чайку, нібито як "фашиста". Як на мене, Гриценко - мерзенна тварюка.
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Посвежее найти ничего нельзя, чтоб нормального человека обосрать?
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серливый онотоль осмелел на лолу хвост поднимает, чувствует шакаленок что не протиснется к корыту. И ведь сам виноват он в этом, у него такое же мыролюбство и реформизм
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ты винторогий свинорыл даже за украинскими словами не спрячешься! фраза-"воны довели краину до вийны" может идти только от быдла из-за проребрика. кто воны? следи как твою краину грабует ху"ло! ПНХ
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да это лахтинский мудак - ты его не брани, - гони
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Оно то так, только во время великой ранцузской революции очень сильно помогло народу изобретение маркиза де Гильома. Оно решило проблемы мыролюбности и реформизма в то время.
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Та я бачу що наша країна така ж хвора як і рашка. Достатньо почитати коментарі відзначенні спамом. Тож те що сталося з Кримом та на Донбасі це цілком нормальне явище для ******** України.
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а что не так с крымом? соевые его сдли , за деньги малые, и сейчас его обеспечивают электрикой и газом. у них полное мыролюбие и свободная экономическая зона "сиваш" с русней.
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Вообще-то, не "маркиза де Гильома", а "гражданина Гильотена", врача... Особенно помогло это ему самому, в период Жиронды... Он от него просто "потерял голову"... Википедия зачем? "Запор в мозгах часто приводит к словесному поносу...".
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щяс период поливания говном, он продлится до 10 марта
потом будут сводить дебет с кредитом и ужасаться
а перед выборами наступит ТРЕЗВОСТЬ
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По ходу если кто то станет президентом, то Порошенко по любому посадят. Ну Гриценко и Тимошенко точно, вот бы с Зелей не понятно.
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вам в кацапстане разные глюки мерещатся
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Ты у украинцев непосредственно в Украине спроси, что и кому мерещится, будешь удивлен отношению к твоему работодателю.
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не совсем ьак. ведь возможен вариант что лолу не посадят а отдадут народу. А народ ведь вспомнит и о мыролюбности и о перемирии и о его торговых партнерах и реформах. И тут лоле только гилляка светит.
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Я вообще не понял - при чем тут Порох, но Гриценку в любом случае надо заткнуться по поводу "мародерства в армии"...
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Как вы *******, ничего нового придумать не способны. Хоть одно подтверждение своим словам дай, ******** соевый.
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А шо я должен "придумывать"? Я не в первый раз прошу конкретно указать - каким боком там петя? В ответ - лозунги или обзывательства вот таких тупорылых баранов, как вы, хлопчик...
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Гриценко", надо было снимать фильмы "На боевом посту". "Грыцько на Донбассе", "Грыцько в тылу, как на фронте"... Пиар был-бы, покруче...
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Самое страшное, как бы эта мантра не стала реальностью, учитывая, что шоколадный хряк умеет добазариться с ублюдками.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриценко: Чтобы перебить фильм о мародерстве в армии, у Порошенко очередная мантра о широкомасштабном наступлении России
 
 
 
 
 
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