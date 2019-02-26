 Гриценко: Чтобы перебить фильм о мародерстве в армии, у Порошенко очередная мантра о широкомасштабном наступлении России

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Как только я в Одессу, у него очередная мантра о широкомасштабном наступлении России - в "военное положение" еще раз хочется поиграть? Чтобы перебить фильм о президентском мародерстве в армии? Не удастся - ни перебить, ни ответственности избежать!", - написал Гриценко.
Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил о реальности угрозы полномасштабной агрессии со стороны России.
Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наши гроши") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам.
Идиот.
Это я х.з., товарищи(по гражданству), но это чмо, "мужичок" такой с соплями на веере, достоин разве что, .... ну, на подсосе у Зеленского, который что-то там делал Кадырову, быть.
Не видел, но если Зеленский и вправду извинялся перед героем рашки, то да,. я Гриценка презираю, а Зеленскому просто скажу: на бутылку нужно садиться, а потом уж в рот, а не три сразу - клоун же, умеет показаться ватой, и муслимом, и певцом ртом, а потом еще и хрипеть что-то в эфир.....)Януковича аттдайтииии)))) (
количество троллей зашкаливает - критика и оскорбления ТОЛЬКО в адрес Порошенко
основные кандидаты ( Жулька, Грыць, Клоун) - ХОРОМ против Порошенко
олйух в кримле тоже против Порошенко, другие его не интересуют
вывод: голосуем ЗА Порошенко, и шоб они все повыздыхали!
Ты не "Дмитро" случайно из сайта Антиколорадоса?
Я там уже плююсь от этих кричалок.
Новая тема, кстати(одевая на башку кусок фольги))))
Может и реально так вызывают отвращение. Тролли то.
даже Ляжко, коровий любимец, уже грозит расстрелом (!)
не знает депутат, что расстрелы давно отменены?
знает, конечно, но дядя из кремля дергает ниточку - и Олежка начинает нести пургу
относительно куйла
этот параноик всерьёз поверил, что способен управлять мировыми процессами - поэтому я уважаю каждого, кто ему противостоит
не уважаю Меркель, Макрона, разных австрияков с итальянцами, Авакова, Сеню с бородой
зато уважаю бойцов на фронте, их Главнокомандующего, Турчинова, настоящих волонтёров, инженеров и рабочих, клепающих броню и ракеты, тихих крестьян, своим трудом кормящих армию и страну, и молодёжь , желающую всем нам Победы над врагом
и уважаю россиян, в логове нашего врага поднимающих голос за Украину
ты тоже
***** підняв всіх тролів..
пхаються у кожну дірку і пишуть, пишуть, пишуть
якусь повну лабаду(яка за жанром має бути тільки повна)..
це означає що ***** пролітає як фанера,
що надії на масовий підкуп провалилися..
Ох, вот это задача: победить кино
Платят за шоу госбюджет и олигархи, профит получают все задействованные лица - от ботов до политтехнологов и самих кандидатов, электорат наслаждается зрелищем )).
Тебе тоже отвечать придётся.
Ты же кадровый военный.
Да что говорить-даже регионал Муженко сколько раз попадал под обстрел, историю, когда он ждал нападения в бункере все читали. Это регионал ведь!!
А ты типа ж патриот!! Где ты был в это время, гнида??????
потом будут сводить дебет с кредитом и ужасаться
а перед выборами наступит ТРЕЗВОСТЬ